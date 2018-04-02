Гол — пас — нокаут: как Джастин Азеведо добыл вторую победу «Ак Барса»

Удачные тренерские решения наставника «Трактора» Анвара Гатиятуллина разбились о гениальную игру канадского «малыша Ази» в Казани

Повторный матч, по всем прикидкам, должен был стать повторением пятничного. Однако главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятуллин предложил оппоненту Зинэтуле Билялетдинову «хоккей от ножа» на фоне оборонительной модели «Трактора» первого матча. В итоге команды выдали настоящий триллер с камбэками, кулачными разборками, красивыми шайбами. Благодаря Джастину Азеведо и в этой игре победа (4:3) досталась «Ак Барсу». Все подробности — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» должен был развивать успех

Вторая игра между «Ак Барсом» и «Трактором» по объективным причинам должна была пройти проще для казанского клуба. Объяснение тут одно, а аспектов два. Во-первых, казанцы в серии с «Магниткой» уложились за пять матчей, тогда как «Трактору» понадобилось семь матчей, чтобы справиться с «Салаватом». Понятно, что усталость челябинцев должна брать свое. Но есть и обратная сторона: перед первым матчем серии с «Ак Барсом» игровой практики было больше у «Трактора», а значит и функциональный тонус был повыше. Но этот момент был нивелирован в первой встрече челябинцев c казанцами, которые наверстали игровую практику, но при этом сыграли на два матча меньше, чем оппоненты на предыдущей стадии плей-офф. Однако все эти доводы перечеркнуло тренерское решение Анвара Гатиятуллина. Но обо всем по порядку.

Мы уже писали в репортаже о первой игре серии, что Клинкхаммеру явно не удалось полноценно заменить травмированного Иржи Секача в легионерском звене. Да, Джастин Азеведо забросил решающую шайбу, но в том эпизоде канадец все сделал сам: и точно бросил, и хоккейную хитрость проявил. В целом же от залихватской игры легионерского звена без Иржи Секача не осталось и следа. Антон Ландер в этом сочетании больше «трудяга», и с потерей чеха креативная составляющая тройки получила практически летальную пробоину. Тем временем, по слухам, озвученным изданием «Р-Спорт», Иржи Секач и вовсе выбыл до конца сезона.

Кто мог сыграть вместо Клинкхаммера в первом звене

К сожалению, Зинэтула Билялетдинов так и не внес изменений в персоналии первого звена, оставив Клинкхаммера в первой тройке. Хотя иные варианты у тренера были. Взять хотя бы Федора Малыхина, который мог сыграть на фланге или «подвинуть» туда Антона Ландера. Очевидно, что Федор объективно куда более изобретателен в атаке, нежели Клинкхаммер. При этом Малыхин и в силовой борьбе не уступит канадцу. Были и другие варианты, но остановимся на самом, на наш взгляд, очевидном. Зато оборонительную линию «Ак Барса» должно было усилить возвращение Василия Токранова, который заменил в составе Романа Манухова.

Куда больше удивил Анвар Гатиятуллин. Наставник «Трактора» заменил Павла Францоуза, который хоть и не выручил в эпизоде с голом Джастина Азеведо, но играл в первой встрече сверхуверенно. А что касается болельщиков, то они практически под завязку заполнили трибуны «Татнефть-Арены», что неудивительно, учитывая удобное время начала матча (17:00) в выходной воскресный день. К тому же главный конкурент «Ак Барса» в борьбе за зрительский интерес, «Рубин», в этот день гостил далеко — в Екатеринбурге, где сыграл вничью с местным «Уралом».

Вторая игра между «Ак Барсом» и «Трактором» по объективным причинам должна была пройти проще для казанского клуба. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Анвар Гатиятуллин наносит ответный удар

Команды начали довольно открыто, отвечая атаками с ходу на аналогичные выпады друг друга. На 3-й минуте «Ак Барс» остался в меньшинстве стараниями самого малоопытного оборонца хозяев — Сидорова. Рихард Гюнге довольно быстро использовал свой шанс. После выстрела партнера от синей линии Гюнге быстрее всех сориентировался на отскоке и точно пробил от точки вбрасывания в ближний угол, куда не успел переместиться Эмиль Гарипов. Так гости, как и в первой игре, вышли вперед. Но отличия, по сравнению с пятничным матчем проявились тут же. Александр Рыбаков получил шайбу на средней дистанции, сделал паузу, усадив Гарипова на колени, и неотразимо бросил в ближний «вратарский» угол — 0:2.

По итогам первого матча мы писали, что в первой встрече оборонительный хоккей «Трактора» не сработал на казанском льду. Что ж, Анвар Гатиятуллин сделал выводы, и его команда атакующим блицкригом обескуражила «барсов» в дебюте матча.

— Челябинцы в Казань приехали не покушать и поспать. «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями. Бывает такое. Но мы перевернули игру, второй период был показательным: начали врезаться, биться, взяли инициативу, забили в большинстве, — говорил после игры Артем Лукоянов.

— С «Салаватом» было бы сложнее?

— Тяжело сказать. Я тоже думал, что с «Трактором» будет попроще, чем с «Салаватом Юлаевым». Но у «Трактора» хорошая команда. Легионеры сильные, пацаны хорошо готовы. 2—0 в серии еще ничего не значит. В Челябинске будет еще тяжелее, — пообещал форвард.

Уже в первом периоде «Ак Барс» имел возможность оперативно «вернуться в игру», но удаление Ника Бэйлена осталось нереализованным. Хотя Станислав Галиев был очень близок к заброшенной шайбе, попав в перекладину ворот Демченко. Второе удаление гостей после нарушения Бородкина на Свитове казанцы также не реализовали и уехали на перерыв с «баранкой» в графе заброшенных шайб. А вот пропустить казанцы вполне могли. Бурмистров и Галиев совершенно не вынужденно оставляли свою команду на 4 минуты подряд вчетвером против пятерки челябинцев.

Артем Лукоянов: «Трактор» и в первом матче неплохо начал, а сегодня воспользовался нашими оплошностями». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Камбэк «барсов»

Казанцы явно получили от Билялетдинова порцию нелецеприятных эпитетов в раздевалке. Команда вышла на второй период с совершенно другим настроем. На 3-й минуте Даниса Зарипова накрыли в углу площадки, передача у мастера не получилась такой, какой задумывалось. Однако шайба рикошетом от клюшки защитника удобно отползла на дальний пятак, откуда Марков, словно снайпер, поразил дальнюю девятку ворот Демченко. Не откладывая в долгий ящик, «Ак Барс» почти сразу же сравнял счет. Потапов вихрем пронесся за воротами и выдал нечитаемый пас, который броском в упор реализовал Александр Бурмистров — 2:2.

Ключевой момент случился на экваторе периода. Сначала челябинцы нарушили численный состав, а затем Алексей Петров толкнул на борт казанца Василия Потапова, и «Трактор» на 38 секунд остался втроем против пятерки соперников. Редкий случай в этом плей-офф, когда «Ак Барс» реализовал «5 на 3». Джастин Азеведо все сделал сам, неотразимо бросив под самую крестовину. Бросок был настолько сильным, что лишь после долгого видеопросмотра судьи зафиксировали взятие ворот — 3:2.

— Мы плохо начали матч. Все это понимали, в перерыве поговорили и решили, что так играть нельзя. Провели неплохой второй период. Нужно отталкиваться именно от него — так мы можем играть, — заявил после игры автор одного из голов Александр Бурмистров.

— Тренеры не предупреждали, что «Трактор» будет очень жестко играть в третьем периоде?

— Я нормально это воспринял. Это плей-офф, все стараются играть жестко. Много эмоций у всех, отсюда идет много удалений.

— Следите за плей-офф Западной конференции?

— Не сказать, что смотрю, но счет знаю, 1—1. Не могу сказать, где более открытый хоккей. У нас тоже игра, которая нравится болельщикам и хоккеистам.

— Как в нескольких словах можете охарактеризовать «Трактор»?

— Это очень техничная команда. Серия будет непростая, матчи в Казани показали это, — уверен игрок.

«Ак Барс» вышел на второй период с совершенно другим настроем. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)

Как «малыш Ази» «тракториста» Пеньковского «вальнул»

Концовка периода по счету не удалась, зато порадовал Джастин Азеведо. За 5 минут до конца периода Альберт Яруллин оставил «Ак Барс» в меньшинстве. И тут пришло время Эмиля Гарипова, который изобразил попросту космический сейв, выловив шайбу ловушкой, уже лежа на льду. Тут не выдержали нервы у гостей. Вернее, у форварда гостей Артема Пеньковского, который зачем-то схватился на кулаках с канадским «малышом» Джастином Азеведо. «Физика» была явно на стороне Пеньковского, но техника и характер… Джастин провел поразительный по технике бросок из техники вольной борьбы, став главным героем матча. Игроку гостей понадобилось время, чтобы подняться со льда и лишь с помощью партнеров покинуть площадку. Констатируем нокаут.

Но насколько спас Гарипов казанцев в прошлом эпизоде, настолько же не выручил после не самого сложного броска Алексея Кручинина — 3:3. Команды все-таки ушли на третий период при равенстве в счете, но «Ак Барс» в любом случае мог занести себе 20-минутку в актив, ведь начинали период казанцы при счете 0:2.

Почему Гатиятуллин не заслужил такого результата

На исходе первой минуты заключительного периода Артему Лукоянову сильно досталось клюшкой в лицо от Марселя Шолохова. В итоге у казанцев появился шанс реализовать 5-минутное большинство, а грубияна и вовсе удалили до конца матча. И тут же за подножку на две минуты Александр Шинин также уехал в штрафной бокс. 2 минуты «5 на 3» казанцы обязаны были использовать. Но нет. Демченко крутился, как заводной, в рамке, взяв «мертвый» щелчок Маркова, Галиев не попал в пустые ворота, а мощный залп Азеведо на сантиметры разминулся с воротами. Только четвертый игрок «Трактора» появился на льду, как судьи удалили еще одного игрока гостей — Ивана Вишневского. Вторую попытку казанцы все же использовали. После богатырского замаха всех обманул Джастин Азеведо, отдав пас на Зарипова, который не промахнулся — 4:3. Все-таки каким гроссмейстером выглядит в этом плей-офф Джастин Азеведо!

«Пострадавший за правое дело» Артем Лукоянов тем временем лишился двух зубов, о чем после игры не преминули спросить СМИ. «Это же плей-офф — если рука или нога не сломаны, то нужно играть. Людям иногда губы разрывает, но они выходят, полностью отдаются», — ответствовал Лукоянов.

Анвар Гатиятуллина не заслуживает «баранки» по двум казанским матчам серии. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

Так или иначе, победный счет казанцы удержали. И во всей этой ситуации немного жаль главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятуллина. Вот уж кто не заслуживает «баранки» по двум казанским матчам серии. Этот специалист не боялся на 180 градусов развернуть тактику своих подопечных во второй игре от сугубо оборонительной тактики к атакующей и, если бы не Азеведо, вполне мог увезти одну победу из столицы Татарстана. Но хоккей не терпит сослагательного наклонения, и теперь «Трактору» будет очень непросто остановить набравший ход «Ак Барс» даже на челябинском льду.

Новый рекорд Билла и желание Гатиятуллина перечитать правила хоккея

На послематчевой пресс-конференции у журналистов не нашлось вопросов (читай — претензий) к Билялетдинову, а сам специалист установил новый рекорд немногословия. «Хорошая, боевая игра, все хотели выиграть. Готовимся к следующему матчу», — изрек он, а вот его оппоненту Анвару Гатиятуллину пришлось поговорить со СМИ.

«Понимали, что каждый матч будет тяжелый. Слова благодарности команде — они стараются. Может, не хватает хладнокровия нам», — размышлял наставник «Трактора». Кроме того, специалист оставил без комментариев поступок Алексея Петрова, который стоил результата его команде, но зато рассказал, о чем беседовал с судьями, когда его команда осталось в меньшинстве из-за нарушения численного состава.

— Рабочий момент. Поинтересовался, сказали, что все было по правилам, в регламенте все написано. Нужно будет перечитать, — заинтриговал Гатиятуллин.

Артур Халилуллов