Зинэтула Билялетдинов: «Кто отправлял Галиева в Уфу? Это выдумки»

Главный тренер «Ак Барса» и генеральный менеджер клуба Рафик Якубов раскрыли секреты завоевания третьего Кубка Гагарина

С «послепобедной» пресс-конференцией в «Ак Барсе» решили не задерживаться и провели ее буквально через день после отгремевшего праздника. И рассказать наставнику «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову и генеральному менеджеру команды Рафику Якубову, как выяснилось, было о чем. Как «барсы» вырывали победу в финале «через боль», кто помогал тренерам в раздевалке в течение сезона, какие игроки останутся в команде, а кто ее покинет — об этом и других подробностях чемпионской пресс-конференции «Ак Барса» в материале «Реального времени».

«Было интересно поучаствовать в противостоянии с молодыми тренерами»

Традиционная пресс-конференция ожидаемо началась с поздравлений в адрес главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова с его пятым чемпионством в карьере. Затем последовали вопросы «по делу».

— У победы, в отличие от поражения, много творцов. Какова доля менеджмента «Ак Барса» в его победе и какова — спортивной команды?

— На мой взгляд, это единая команда, и не только игроков, но и обслуживающего персонала, клуба и республики. Под командой я подразумеваю всех этих людей. Они все заинтересованы в том, чтобы мы выигрывали, и делают для этого все.

— У вас была выдающаяся карьера игрока. Для вас лично победа над ЦСКА, который в свое время закрыл вам путь к чемпионству как игроку, была особенной?

— Нет. Мы ко всем соперникам относимся с уважением — и к Хабаровску так относились, и к остальным. Все достойны. Есть плей-офф, команды хотят выиграть и добиться результата любой ценой. А ЦСКА — это финал. Финал, который мы хотели выиграть. Среди армейцев есть победители Олимпийских игр, и надо поздравить их с этим. Но мне было интересно работать и против молодых тренеров, которые, я считаю, делают свое дело очень достойно и ведут команду. Мне было интересно просто поучаствовать с ними в личном соревновании. Чисто по-тренерски.

Я сейчас просматриваю игры с ЦСКА и вижу, что наша команда может играть. Имеет характер и психологию



— Какие игры выделите?

— У нас все игры были «от ножа». Я сейчас просматриваю игры с ЦСКА и вижу, что наша команда может играть. Имеет характер и психологию. Я считаю, что ребята выросли — никаких спадов: как начали играть, так и играют. Все игры с самого начала и до конца были напряженными и непростыми.

— Ваш контракт был подписан по схеме «1+1». Вы остаетесь?

— Ох уж мне эти контракты. Я не обращаю на это внимания. У меня другой контракт — на два года. А где вы нашли эту информацию про «1+1», я не знаю.

Рафик Якубов: «Мне очень повезло с «наследием»

Отдельную порцию вопросов получил и новый генеральный менеджер «Ак Барса», который приступил к работе в клубе уже по ходу сезона — и сразу принял участие в создании команды, которая в итоге дала результат. Как признается сам Рафик Якубов, ему очень повезло с «наследством», которое оставили его предшественники, прежде всего Равиль Шавалеев.

— Рафик Хабибуллович, насколько сложно будет удержать этот состав? Уже сейчас есть большая заинтересованность со стороны других команд.

— Мы хотим сохранить чемпионский состав. Могу сказать, что все у нас довольны. Но точно сказать, кто останется, а кто нет, я сейчас не могу. Будут переговоры, нужно время. Но будем надеяться, что сохранить состав удастся.

— Есть люди, с которыми точно не будете продлевать контракт?

— Давайте подождем. Ведутся переговоры, есть сложности. Мне повезло, что осталось такое «наследие». Если говорить об иностранцах, то Клинкхаммер и Ландер уже подписаны. Единственное, Азеведо и Секач остались.

— Как оцениваете свою работу в новой должности в «Ак Барсе»? Есть взаимопонимание с тренером по комплектованию состава?

— Ребят, мы чемпионы, и мы команда. Когда я пришел в клуб, у нас была одна задача — выигрывать, и никаких конфликтов и недопонимания с тренером не было. Те же Потапов и звезды — они все подбирались именно под команду, со знанием, что они будут именно на команду играть.

Если говорить об иностранцах, то Клинкхаммер и Ландер уже подписаны. Единственное, Азеведо и Секач остались



— Кого-то из ваших воспитанников будете привлекать?

— Каждая команда хочет, чтобы в ней играло больше своих воспитанников. У нас много ребят играет в Северной Америке, мы следим за ними, и у нас еще есть школа. Конечно, будем привлекать, брать на сборы молодых. Это долгий процесс.

О том, как велась работа по комплектованию, и о постоянных метаморфозах живого организма под названием «Ак Барс» рассказал и наставник казанцев:

— У нас все игроки сработали как надо. Много говорили про Ландера — мол, это неизвестный игрок. На это Шавалеев сказал, что этот игрок сработает у нас в команде. Сомнений было много, я не видел этого игрока и ничего о нем не знал. Шавалеев поехал в Америку, посмотрел и принял такое решение. Да, сначала у Ландера не все получалось, но со временем наладилось. А что касается Азеведо и Секача, то у них тоже поначалу не все получалось. Охтамаа, я считаю, тоже хороший игрок, он сейчас прогрессирует.

— У соперников были олимпийцы, которые сдали в плей-офф.

— Я не соглашусь, что все олимпийцы сдали. Наоборот, у них было хорошее настроение, и по играм было видно, что они хорошо бегают, с хорошим зарядом. Они были в игровом цикле.

«Ехать ли в НХЛ — это дело Гарипова. Он взрослый парень»

Пожалуй, одним из главных откровений прошедшего Кубка Гагарина стала игра «первого номера» казанцев — Эмиля Гарипова. Понятно, что и оборона у «Ак Барса» такая, что за ней любой вратарь будет чувствовать себя уверенно. Но не стоит забывать и о нескольких важных спасениях Гарипова в плей-офф, на которые способен не каждый голкипер. Неожиданно исчезла и привычная нервозность 77-го номера. Корреспондент «Реального времени» не мог не спросить, в чем тайна такого преображения.

— Эмиль Гарипов совершил очень мощный качественный скачок во время плей-офф. В чем его причина?

— Тут большая заслуга Сергея Абрамова (тренер вратарей «Ак Барса», — прим. ред.), который воспитал этого игрока. После неудачных игр Гарипов нашел возможность исправить свою игру и показать себя с лучшей стороны. И его заслуга, что он как спортсмен смог преодолеть эти трудности.

— Вы действительно были уверены в нем?

— Я всегда защищал и буду защищать своих игроков. Я их знаю. Не все всегда получается, но с отдачей у них все в порядке. Они работают — это главное.

Это будет его решение, он взрослый человек. Если он считает, что ему надо ехать, то поедет



— Гарипову стоит ехать в НХЛ?



— Это будет его решение, он взрослый человек. Если он считает, что ему надо ехать, то поедет.

— Если Эмиль уедет, дадите шанс Тимуру Билялову?

— Он хорош, но ему нужна практика. К сожалению, мы не смогли ему ее дать. Он с нами, будем готовиться вместе.

«Кто отправлял Галиева в Уфу? Это выдумки»

В течение сезона Зинэтула Билялетдинов был сдержан на оценки и комментарии, однако сейчас, когда цель уже достигнута, раскрыл пусть не все, но многие карты. Опроверг наставник казанцев и один из самых нелепых слухов зимы: в некоторых СМИ муссировалась информация о планируемом обмене Станислава Галиева в «Салават Юлаев» на возрастного Энвера Лисина. Уже тогда она выглядела крайне сомнительной, и сегодня Билялетдинов это подтвердил. Рассказал Зинэтула Хайдярович и о том, как дорого обошелся финал некоторым лидерам «барсов», которые выходили на лед на уколах, творя победы над молодыми и юркими армейцами. Но сначала речь зашла о самом звездном приобретении «Ак Барса» — Андрее Маркове.

— Как вам Марков в «Ак Барсе»?

— Марков — это бесценная работа. Это не какая-то показуха, а естественный пример. Ребята видели, как человек, поигравший столько лет в НХЛ, держит себя. Как готовится к тренировкам и играет. Он очень много сделал для нашей молодежи.

— А почему в плей-офф он набрал меньше очков, чем...

— Я на очки вообще никогда не смотрю. Забил, отдал — это важно для вас, журналистов. Я же вижу, что он делает. Марков — неоценимый игрок. Наш результат — вот его «очки». Для меня важно, что он делает для команды. Не всегда бывает, что игрок может забить, но важно, что он делает на площадке и вне ее.

— Потапов сказал, что в плей-офф большое впечатление на него производили ваши речи между периодами. Много приходилось импровизировать?

— Ничего нового тут нет. Игровые вещи, психологические. Конкретно я не могу вам сказать. Мы всегда стараемся внести больше позитива. И больше конкретных моментов, которые нужно сделать на льду.

Мы с Галиевым много разговаривали, и он знает, какие к нему были вопросы. Он мастеровитый игрок, который может забить



— Кто из ребят показал чудеса самоотдачи? Многие вышли на уколах.

— Например, решение Секача. Все говорили, что он не будет играть. Но он подошел ко мне и сказал: «Я буду играть». И Токранов одно время не мог. Мы терпели и ждали, когда он подойдет и скажет: «Я готов играть». Свитов… Ребята со спортивной стороны показали себя очень хорошо. Они себя не жалели. И меня это очень радует. Там даже Зарипов под шайбу ложился, хотя никогда до этого так не делал. Это настрой команды.

— Стала ли для вас неожиданностью результативность Галиева?

— А кто отправлял его в Уфу, мне интересно? Ребят, вы хотите показать себя в прессе, но вы отрицательно влияете на игроков. Они начинают нервничать. Мы с Галиевым много разговаривали, и он знает, какие к нему были вопросы. Он мастеровитый игрок, который может забить. Я считаю, что потенциал у него очень высокий, и он может играть еще лучше, но для этого надо много работать.

Подтвердил слова Билялетдинова и Якубов, опровергший информацию по обмену Галиева. «Когда в прессе идут слухи, что велись переговоры, это мешает. Мы никогда не вели с Уфой никаких переговоров, — заверил генменеджер. — Да, были какие-то претензии к Галиеву, но об обмене никаких разговоров не велось».

«Свитов — настоящий капитан»

Не забыли журналисты спросить Билялетдинова и о лидерах, которые «строили» команду не только на льду, но и в раздевалке. Прошлись и по остальным ведущим фигурам клуба. Также многих интересовала судьба игроков из новокузнецкого «Металлурга». Напомним, перед сезоном из этого клуба в «Ак Барс» перешли сразу семь игроков.

— Расскажите об атмосфере в раздевалке. Кто был лидером?

— Знаете, здесь заслуга Саши (Свитов, — прим. ред.). Это настоящий капитан. Он держит команду, в хорошем смысле. У него в ней просто огромный авторитет. Когда пришел Данис, у нас был с ним разговор, и я сказал ему: твоя задача сейчас помочь Свитову, потому что он один. Марков больше молчит, нужен был человек, который помог бы Свитову, и я считаю, что Зарипов справился. Капитанская команда сработала здорово. Мне с капитанами вообще везло и везет.

— Насколько сложно было встраивать Бурмистрова? И что с Ткачевым?

— С Сашей ситуация была такая: мне говорили, что есть возможность вернуть Бурмистрова. Я сказал, что не против, если он хочет. Но когда он приехал, я сказал ему, что у нас сейчас есть центральный и я буду использовать его везде. Он спокойно к этому отнесся. И нам здорово помог. Ткачева я пробовал поставить на фланг, потому что видел его везде. Там ситуация была и с травмой Малыхина. А потом все стали выздоравливать, поэтому Ткачева я стал ставить на фланг.

По Зарипову было сложно, мы много с ним разговаривали. И в процессе плей-офф моя задача была довести его до конца, поэтому я не всегда его использовал



— А по поводу Зарипова были сомнения? Все-таки на момент возвращения в клуб ему было 36 лет.

— По Зарипову было сложно, мы много с ним разговаривали. И в процессе плей-офф моя задача была довести его до конца, поэтому я не всегда его использовал. В Хабаровске или с «Магниткой» он пропускал. У нас были спаренные игры, и ему было сложно играть все подряд. В серии с «Магниткой» он подошел, сказал: «Я готов, силы есть», и я его поставил.

— Никита Язьков показал то, что вы хотите видеть?

— Мы их пригласили — и его, и Лямкина, и они показали себя. Они ведь новички, не привыкли к той работе, которая у нас проводится, и мне их старание очень понравилось. Они просто умирали на тренировках, но делали, что им говорили. Поначалу им было тяжело, но потом стали отходить и начали играть как надо. Потенциал у них есть.

— Антон Глинкин и Андрей Попов — у них не получается уже второй год. Дайте им оценку.

— Я считаю, что Попов — хороший центральный форвард. Причем настоящий центральный. Глинкин — тоже шустрый и хороший игрок, много забивает, он нам помогал.

«Спортивная наглость должна быть, но надо думать, какие вопросы задаете»

— Хоккей «Ак Барса» за последние годы изменился. Вы изменили свои подходы в работе после Сочи?

— Я всегда говорил, и это касается и тренерской работы, что мы должны расти и совершенствоваться. Нельзя стоять на одном месте. Вы вот говорите, что мне ничего доказывать не надо — но это не про меня. Мне всегда приходится доказывать. Конечно, когда человек вносит что-то новое, постоянно развивается — это правильно.

— Вы любите неуступчивых, наглых нападающих. Но когда журналисты имеют наглость задать вам острый вопрос, вы очень резко на это реагируете.

— Человеческая и спортивная жизнь — это разные вещи. Я считаю, что вы должны быть более воспитанными, должны понимать, какие вопросы вы задаете. Наглость в спортивной жизни должна быть всегда — не подлость, а наглость, это говорит об уверенности. Но не в жизни. В жизни должна быть уверенность, но не наглость.