«Ветдом» нужно переименовать в «Дом в один конец»

В Госсовете призадумались над тем, почему из 8100 отловленных в Казани бездомных собак только 500 не отправили на живодерню

Фото: Олег Тихонов

Профильный комитет Госсовета накануне снова обсуждал животрепещущую тему — что делать с бездомными животными. На то, что 95% всех отловленных в Казани собак в прошлом году были умерщвлены, участники заседания внимания поначалу не обратили, однако после вопросов зоозащитников призадумались и решили серьезнее заняться темой. Представитель исполкома Казани между тем проблемы не увидел и даже попросил дополнительных денег «для качественного оказания услуг». За ходом обсуждения наблюдал корреспондент «Реального времени».

Из 8,1 тысячи собак умерщвлены 7,6 тысячи

Ситуация с бездомными животными в Татарстана стала одним из основных вопросов на совместном заседании парламентских комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и комиссии по контролю за реализацией государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013—2020 годы», которое прошло накануне в Госсовете РТ.

В 2017 году на отлов собак из бюджета Татарстана было выделено 24,4 млн рублей, 14,5 млн из которых ушли в Казань. Как рассказал начальник главного управления ветеринарии Камбина РТ, главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов, освоены средства были на 99%. В этом году на бездомных животных потратят 24,7 млн рублей, из которых Казань заберет уже побольше — 16,2 млн рублей.

— Постановлением кабинета министров республики утверждены новые расходы на одного безнадзорного животного: на отлов — 321 рубль, на содержание — 2 033, на стерилизацию — 582, на умерщвление и утилизацию агрессивных и больных животных — 299 рублей, — отметил Хисамутдинов.





Как рассказал Алмаз Хисамутдинов, в этом году на бездомных животных потратят 24,7 млн рублей, из которых Казань заберет 16,2 млн рублей



Судя по статистике, почти все отловленные в прошлом году животные в Казани оказались, по мнению ООО «Ветдом», агрессивными и больными. Из 8 126 животных были умерщвлены 7 622 и только 504 стерилизованы, вакцинированы против бешенства и выпущены «на волю». К слову, эта организация занимается бездомными животными еще в 17 районах Татарстана, правда, по ним спикер не стал зачитывать показатели. В целом в республике в прошлом году было отловлено 26 258 собак и 5 571 кошка. Причем по районам увеличение выделенных средств не всегда пропорционально объему отловленных животных. Меньше стали отлавливать в 20 районах, и как рассказала в своем докладе заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, это прямо влияет на обращаемость пострадавших от укусов.

В 2017 году за медицинской помощью в Татарстане обратились более 10 тысяч пострадавших от укусов, царапин и ослюнения — на 4,5% меньше, чем в 2016 году. Это минимальный показатель по республике за 6 лет. По округу Татарстан находится на пятом месте.

Более чем в полтора раза средний показатель по Татарстану превышают Камско-Устьинский, Муслюмовский и Мамадышский районы. В Казани количество пострадавших, обратившихся к врачам, с 2016 года не изменилось, но именно покусанных безнадзорными животными стало больше на 8,5%.

Бешенство из 10 тысяч укушенных диагностировали у 18 человек. Чаще всего виноваты в этом лисы — они заразили 11 пострадавших.

Как сообщила Любовь Авдонина, в 2017 году за медицинской помощью в Татарстане обратились более 10 тысяч пострадавших от укусов, царапин и ослюнения — на 4,5% меньше, чем в 2016 году



Топ предложений от исполкома

Предложения Казани коллегам представил заместитель председателя комитета ЖКХ горисполкома Альмир Курбанов. Первым делом он указал на недостаток финансирования и материально-технического обеспечения, а также на организационно-правовые проблемы.

Инициатив было несколько, и они, по словам Курбанова, уже направлялись уполномоченным органам. Открывало их список предложение сократить время пребывания животных в приютах после стерилизации с месяца до 10—15 дней. «Это дало бы возможность оптимизации использования приютов», — пояснил зампред комитета.

Второе предложение — увеличить расходы по надзору за бездомными животными.

— К сожалению, нормы содержания животных, принятые в 2013 году, уже не соответствуют реалиям жизни. Необходимо, я считаю, в этом году их пересмотреть, — прокомментировал спикер и посетовал, что финансирование 5 лет назад составляло 20 млн рублей. Правда, тут же пояснил, что больше денег нужно «для качественного оказания услуг».

Кроме того, муниципалитет считает необходимым введение требования обязательной регистрации животных, увеличения размера штрафа за нарушение их выгула и назначение штрафа «за изгнание животных из дома, либо за содержание животных в неустановленных местах».

По словам Курбанова, по примеру европейских стран также можно ввести налог на содержание собак и институт обязательного страхования.

— Некоторые товарищи и в том числе зоозащитники говорят, что если внести такую вещь, как налог на содержание животных, это ударит по карману бедных или наших бабушек, дедушек. Но человек, который не имеет возможности содержать животное, не должен браться за это дело и не должен содержать его, поскольку результаты, к сожалению, получаются плачевные — через определенное время, когда животное становится лишним, его просто изгоняют из дома и оно становится бездомным, — попенял нерадивым хозяевам спикер.

Муниципалитет считает необходимым назначение штрафа «за изгнание животных из дома, либо за содержание животных в неустановленных местах». Фото Олега Тихонова



Еще одно предложение касалось ввода ограничения количества животных в квартире, чтобы исключить случаи домашнего содержания до 20 собак, которые мешают соседям. Заключительным пунктом в списке исполкома значилось строительство межмуниципальных пунктов передержки и стерилизации животных.

Комплексное чипирование как выход

Среди тех, кто выслушивал предложения, были два приглашенных активиста общественных организаций, занимающихся помощью бездомным животным. Первой свое мнение выразила представитель «Зоозаботы» Лариса Фролова. По поводу обязательной регистрации животных она пояснила, что так как в федеральном законодательстве такого пункта нет, в республике не получится «перепрыгнуть через голову» и принять самим такой законопроект. По поводу штрафов за выгул в неположенном месте и изгнания животных из дома она согласилась, что можно подумать, но так как отыскать хозяина собаки, ставшей бездомной, очень сложно, зоозащитница предложила свой вариант — найти средства на бесплатную комплексную вакцинацию и чипирование.

— Мы вчера уже говорили об этом. Может быть, в качестве пилотного варианта стоит это попробовать. Появляется возможность начать реестр стерилизованных и чипированных собак. Понятно, что это вносится в международную систему, но это будет уже на территории Казани, и если кто-то изгонит собаку из дома, либо она потеряется, то по чипу можно будет найти и предъявить претензии уже хозяину, — предложила Фролова. Активистка пояснила: не факт, что в случае потери домашней собаки хозяин будет искать ее в пункте передержки, где она находится.

— То есть собака не уйдет в Чувашию? — уточнил глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Тахир Хадеев. И не зря уточнил — ведь, если за животным никто не придет, его подвергнут эвтаназии, а останки утилизируют в соседней республике.

С предложением ввести налог на животных Фролова не согласилась, отметив, что «есть такие понятия, как милосердие и сострадание, которые не зависят от толщины кошелька».

Лариса Фролова (на фото в центре) предложила свой вариант — найти средства на бесплатную комплексную вакцинацию и чипирование.



«Надо решать проблему по-другому»

Представитель общественной организации «Общество покровительства животным» Наиля Кайбелева была более сурова в своих оценках и сразу предложила не лукавить, а «так и писать, что всех животных нужно умерщвлять, что, в принципе, практически и происходит». По ее словам, существующее постановление нарушают как коммерческая организация по отлову, так и комитет ЖКХ исполкома.

— Когда создавался существующий порядок отлова, в нем были учтены мнения ученых. Здесь написано, что нужно стерилизовать животное и возвращать на прежнее место обитания. Собака, которая там жила, придет на свое место и уже никакое другое животное на него не пустит. Но это не исполняется. На протяжении многих лет выделяются миллионы бюджетных средств, а проблема не решается. Значит, не надо их выделять на эти мероприятия, значит, надо решать проблему по-другому, — заявила Кайбелева.

Те, кто собирают животных дома, делают это из жалости, потому что в Казани так и не появился муниципальный приют, уверена активистка.

— В поселке Мирный было построено здание и выделена территория именно на такой приют. Его превратили в живодерню. Только в первые годы, когда он был муниципальным предприятием, там был какой-то порядок. Там животных стерилизовали и отпускали с ошейником на улицы. Они были, эти животные. Где сейчас животные, которых стерилизует «Ветдом»? Их никто не видел, потому что их практически нет, — констатировала зоозащитница.

И отдельно прошлась по «Ветдому», к которому у любителей животных уже давно накопилось много нерешенных вопросов.

— То, что делает эта организация — отдельная тема для разговора. С этим должны разбираться определенные органы. Там нет такой пропускной способности, чтобы выполнять порядок отлова. Тем более что они заключили договоры с муниципальными образованиями, а там нет пунктов передержки. А согласно договору и субсидиям, которые выделяются организациям, пункты передержки должны быть.

Подытоживая, Кайбелева предложила в первую очередь соблюдать принятый порядок отлова животных, а также серьезно задуматься над созданием муниципальных приютов. «Если будет приют, люди не будут собирать у себя этих животных. Сейчас они вынуждены это делать», — ответила за зоозащитников приглашенный активист.

После выступлений зоозащитников депутаты призадумались



«Ветдом» нужно переименовать в «Дом в один конец»

После выступлений зоозащитников депутаты немного призадумались.

— У нас в Казани было отловлено 8 100 собак. Из них в живых осталось 500. Как у нас называется организация? «Ветдом?» Ее нужно переименовать в «Дом в один конец». Обратите внимание, эвтаназия животных в Московской области составляет не более 10%,— сказал Тахир Хадеев.

Председатель профильного комитета Госсовета, рассказал, что накануне, общаясь с главным ветврачем республики, он спросил у него — высказали ли они «Ветдому» свои рекомендации? И получил ответ, что никаких рекомендаций дано не было.

Хадеев признал, что вопросов в части надзора над бездомными животными действительно много и над этим стоит работать. Тем более перед чемпионатом мира по футболу, который на Западе уже называют «кровавым» из-за тендеров на умерщвление животных.

Само же постановление об исполнении закона по надзору за бездомными животными председатель комитета не принял, заявив, что его нужно доработать с учетом озвученных вопросов.