За ваше здоровье: короли госзаказа Минздрава Татарстана

Крупнейшие поставщики Министерства здравоохранения в 2017 году

1 февраля в Казани задержали заместителя главы Министерства здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву Внимание к ней силовиков связано с заключением госконтрактов на повышение уровня образования медиков с организациями. «Реальное время» выяснило, что в 2017 году Министерство здравоохранения Татарстана заключило более шестисот государственных контрактов на общую сумму в 3,4 миллиарда рублей. Мы проанализировали их и выяснили, что основная масса денег была потрачена на лекарства и автомобили скорой помощи.

Контрактов почти на три с половиной миллиарда

1 февраля в Казани задержали заместителя главы Министерства здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву. Она подозревается в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, в течение нескольких лет по рекомендации Шишмаревой учреждения Минздрава РТ заключали контракты на повышение уровня образования медиков с организациями, в которых замминистра подрабатывала преподавателем. К тому же часть контрактов исполнялась лишь на бумаге. На фоне этого «Реальное время» решило ознакомиться со списком крупнейших госзакупок министерства, а также с основными подрядчиками ведомства.

Основные госконтракты министерства, впрочем, никак не связаны с оказанием образовательных услуг. В основном контракты касаются поставки лекарств. В 2017 году Министерство здравоохранения Татарстана заключило 633 государственных контракта на общую сумму в 3,4 млрд рублей, что позволило ему оказаться на четвертом месте в списке крупнейших госзаказчиков региона. Из этих 663 госзаказов два —на 3,8 млн рублей — были заключены с единственным поставщиком, а еще 312, на сумму в 2,4 млрд рублей — также с единственным поставщиком, но по итогам торгов.

№ Компания Количество заказов Сумма заказов, млн руб. 1 ГУП «Таттехмедфарм» 32 1301 2 ООО «Новак» 4 349 3 ЗАО «Фирма Евросервис» 30 172 4 ООО «Проф Мед» 33 146 5 ООО «Универсал Мед Сервис» 30 128 6 ООО «Акмедика» 23 98 7 АО «Р-Фарм» 48 98 8 ООО «БСС» 22 74 9 ООО «Авета» 9 59 10 ООО «Биотэк» 13 55

«Скорые» из Нижнего Новгорода и лекарства от ГУП



Основную массу заказов — 32, на общую сумму в 1,3 млрд рублей — получило государственное унитарное предприятие «Таттехмедфарм» (второе место в списке крупнейших подрядчиков региона с заказами на 6 млрд рублей). Крупнейшие из них касаются поставок лекарств для населения, а именно граждан «имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарствами и медицинскими средствами».

Второе место заняли соседи — ООО «Новак». У компании — всего 4 заказа, но на довольно крупную сумму: всего, примерно, на 350 млн рублей. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде, на проспекте Гагарина, занималась поставкой автомобилей скорой помощи. Учредители компании — Надежда и Андрей Галынины. Помимо Минздрава Татарстана, заказчики компании «Новак» — ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами президента России и его же ФГБУ «Клиническая больница №1».

Москвичи-аптекари

Третье место в списке поставщиков Минздрава по итогам 2017 года заняло ЗАО «Фирма Евросервис». У него — 30 заказов на общую сумму в 172 млн рублей. В частности, компания поставляла лекарственные средства («Эпоэтин альфа») для обеспечения граждан правом на получение государственной социальной помощи за 43 млн рублей. Также «Евросервис» обеспечивал граждан лечебным питанием в рамках той же социальной помощи. Компания зарегистрирована в Москве, на улице Вересаева. Учредители компании — Игорь Кузнецов и Александр Минин. Компания присутствует на рынке уже с 1996 года.

Четвертое место в списке поставщиков заняло ООО «Проф Мед», получившее 33 заказа на 146 млн рублей. Крупнейший из заказов компании, на 19,4 млн рублей, на поставку лекарства «Октреотид», а также на 11,9 млн рублей лекарства «Адалимумаб». Компания зарегистрирована в Москве, на улице Смольной в 2014 году. Директор и учредитель компании — Роман Заугольников.

Основную массу заказов – 32, на общую сумму в 1,3 млрд рублей – получил «Таттехмедфарм». Фото farm.tatarstan.ru



Казанские аптекари не отстают

Пятое место оказалось у ООО «Универсал Мед Сервис». Компания получила 30 заказов на 128 млн рублей. Крупнейший из заказов, на 24,1 млн рублей, касается поставки все того же октреотида. Еще на 14 млн рублей предприятие поставляла лекарство «Периндроприл». Эта компания зарегистрирована в Казани на улице Аделя Кутуя еще в 2001 году. Учредителями являются Евгений Павлов и Алексей Соломонов, последний также и директор.

Шестое место заняло ООО «Акмедика», получившее 23 заказа от Минздрава на 98 млн рублей. Компания зарегистрирована в Казани, на улице Журналистов. Учредителями значатся Айдар Шамсутдинов и Фарида Яфясова (она вошла в рейтинг женщин-руководителей крупнейших татарстанских компаний). Компания поставляла лекарство «Эпоэтин бета» на 23,3 млн рублей, его же еще надо поставить на 19,4 млн рублей.

Фармацевты из Forbes

Седьмое место оказалось у федерального АО «Р-Фарм». Компания получила 48 заказов на 98 млн рублей. Она зарегистрирована в Москве, на улице Берзарина в 2001 году, учредитель – Алексей Репик, а руководитель – Василий Игнатьев. Компания является одной из крупнейших фармацевтических компаний России. «Р-Фарм», в частности, поставлял специализированные продукты лечебного питания за 25 млн рублей.

Восьмое место в списке поставщиков Министерства здравоохранения Татарстана занимает ООО «БСС», которое получило 22 заказа на общую сумму в 74,4 млн рублей. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, на улице Маршала Новикова в 1996 году. Учредителем является Эдуард Захрабеков, директором – Александр Карачун. Захрабекову также принадлежит сеть аптек «Алоэ», а в 2015 году он занял 72-ое место в рейтинге миллиардеров издания «Деловой Петербург». Татарстанскому Минздраву компания поставляла в рамках своего крупнейшего заказа «Инсулин детемир» на сумму в 9,1 млн рублей.

Эдуард Захрабеков в 2015 году занял 72-е место в рейтинге миллиардеров издания «Деловой Петербург». Фото whoiswho.dp.ru



На девятом месте оказалось ООО «Авета» с девятью заказами на сумму в 59,3 млн рублей. Зарегистрированная в Москве в 2008 году компания принадлежит двум кипрским предприятиям — «Подпора консалтинг лимитед», «Мирамара трейдинг лимитед» и Андрею Простатину. Он же является и директором компании. Простатин является членом Экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и в сфере здравоохранения Федеральной антимонопольной службы, а в 2013 году входил в Состав экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике. Компания поставляла инсулин гларгин в двух заказах — на 26,3 и 24,6 млн рублей, соответственно.

Замыкает десятку поставщиков Минздрава ООО «Биотэк». Компания получила 13 заказов на сумму в 54,8 млн рублей. Крупнейшие заказы — на 20 млн рублей — на поставку капецитабина, и на 8,6 млн рублей – на поставку рисперидона. Компания зарегистрирована в Москве, в Линейном проезде. Учредителями компании являются Евгения Шпигель и ЗАО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». Евгения Шпигель занимает 31-е место в списке богатейших женщин России 2015 года. Forbes тогда оценивал ее состояние в 60 млн долларов.