Игра в монополию: отстоит ли Татарстан особый статус перед Москвой в ЖКХ

Фото: Олег Тихонов

Накануне Совет Федерации одобрил переход на прямые договоры собственников жилья с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя «транзитные» счета управляющих компаний ЖКХ. В реформе ЖКХ, затеваемой в очередной раз, Татарстан намерен пойти своим путем, вразрез общей практике. Как выяснило «Реальное время», правительство Татарстана намерено защищать свои аргументы по отстаиванию права передать агентские функции в договорах с жильцами единому расчетному центру «Татэнергосбыта» в Москве. Добавим, что подобная схема год обкатывалась с собственниками нежилых помещений Казани.

Сенаторы дали добро на реформу платежей в ЖКХ

Накануне сенаторы одобрили принятие федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который устанавливает принципиально новую систему договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями (РСО). Если до сих пор жильцы оплачивают услуги ЖКХ единым платежом в несколько тысяч рублей, которые автоматически «падают» на счет управляющей компании или аффилированного с ним расчетного центра, то теперь от «котловых переводов» откажутся.

Жильцы будут платить на каждую коммунальную услугу по отдельности, переводя деньги за электричество, тепло и воду напрямую поставщику этой услуги. Таким способом законодатели рассчитывают разрубить «гордиев узел» огромных неплатежей перед энергетическими, теплоснабжающими и водоснабжающими компаниями.

Накопленные управляющими компаниями долги перед ними (средства, собранные с граждан, но не перечисленные РСО) превышают 250 млрд руб, поэтому поправки к Жилищному кодексу были разработаны еще в октябре прошлого года и были направлены на лишение УК возможности распоряжаться платой жильцов за коммунальные услуги. Накануне из присутствующих 131 сенатора ни один не высказался против. И даже член совета Федерации Ильдус Ахметзянов, представляющий интересы Татарстана, отдал, если верить опубликованному протоколу голосования, положительный голос. Впрочем, при полном единодушии зажечь полемический диспут на финальном прогоне неоднозначного закона выглядело бы бессмысленным. Закон поступит на подпись президенту РФ. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Алексей Фролов предельно ясно изложил позицию министерства по этой реформе: платежка должна быть одна. Фото gossov.tatarstan.ru



Татарстан: платежка должна быть одна!

Между тем Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана не раз высказывалось против перехода на прямые договоры с собственниками жилья, ратуя за сохранение действующей системы оплаты услуг ЖКХ. Буквально две недели назад, 14 марта, на заседании Комитета Госсовета по экономике заместитель министра ЖКХ Алексей Фролов предельно ясно изложил позицию министерства по этой реформе: платежка должна быть одна!

По его мнению, с переходом на прямые договоры у поставщиков коммунальных услуг возникнут дополнительные затраты на создание в своей структуре абонентского отдела, юридической службы и диспетчерской, которые неизбежно придется включать в «тарифное меню». А с лишением прав управляющих компаний на управление дома кто будет следить за общедомовым имуществом? «Кто будет хозяином внутри чердаков, подвалов? — бросал он риторические вопросы. — Мы через это проходили в начале нулевых. Был полный беспредел», — напомнил депутатам Алексей Фролов. Но убедительнее всего он воздействовал «денежным» аргументом. По его словам, в регионах с несколькими платежками собираемость платежей за ЖКХ свыше 60%, а в Татарстане — 98%. Так зачем ломать отлаженную систему сборов?

Интересно, что с его позицией согласился и крупнейший поставщик воды в Казани. Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров тогда признал, что прямые договоры для РСО дадут приток денежных поступлений от потребителей, но только на первое время, после чего динамика пойдет не спад. Таким образом, Госсовет закрепил в протоколе отрицательную позицию правительства Татарстана к грядущей реформе.

Управляющие компании все-таки будут отстранены от денег жильцов: их деньги почти как в казначействе будут аккумулироваться на счетах создаваемого единого расчетного центра под крылом «Татэнергосбыта». Фото Максима Платонова

Минстрой РТ встал горой за «Татэнергосбыт»

Как утверждают источники «Реального времени», в настоящее время проходят активные консультации в Москве для того, чтобы после введения закона республика смогла передать полномочия платежного агента РСО создаваемому единому расчетному центру под крылом «Татэнергосбыта». «Для собственников жилья мало что изменится: останется общий счет-фактура, что удобно для всех. Но управляющие компании все-таки будут отстранены от денег жильцов: их деньги почти как в казначействе будут аккумулироваться на счетах создаваемого единого расчетного центра под крылом «Татэнергосбыта».

Добавим, что с 1 января 2017 года у управляющих компаний в РТ отобрали право выставлять счета и получать средства от собственников нежилых помещений. Администрированием коммунальных расчетов занимается «Татэнергосбыт».

Минстрой РТ подтвердил приверженность свой позиции. «Для существующей системы предлагаемые механизмы не совсем актуальны, — отмечается в ответе пресс-службы. — Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» в части перехода на прямые договоры регламентирует возможность заключения собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах договоров ресурсоснабжения непосредственно от своего имени с ресурсоснабжающей организацией, Но в республике выстроена отлаженная система взаимодействия управляющих организаций и поставщиков коммунальных услуг. В развитии системы создан единый республиканский расчетный центр, осуществляющий автоматическое расщепление платежей по поставщикам жилищно-коммунальных услуг и обеспечивающий перечисление оплаченных жителями средств за коммунальные услуги до ресурсоснабжающих организаций в полном объеме».

По словам Халикова, в нынешней системе взаиморасчетов прямые договоры несут риски, потому что РСО должны будут создавать отдельные подразделения, которые будут заниматься выставлением счетов, учетом сбора платежей, выбиванием долгов. Фото kazanfirst.ru



Знать с кого спросить

«Этот закон направлен на решение общероссийских проблем, где большая проблема с расщеплением платежей. Он больше нужен для субъектов РФ, нежели Татарстану. Найденное для них решение противопоказано республике, — соглашается заместитель председателя общественной палаты РТ Тимур Халиков.

По его словам, в нынешней системе взаиморасчетов прямые договоры несут риски, потому что РСО должны будут создавать отдельные подразделения, которые будут заниматься выставлением счетов, учетом сбора платежей, выбиванием долгов. «Они [поставщики] об этом говорили, мол введут прямые договоры, нам нужны будут средства на расширение штатов для найма специалистов, которые будут осуществлять обслуживание договоров, — рассказал Тимур Халиков, входящий в состав тарифных комиссий при Госкомитете РТ по тарифам. — Пока сумм они не называют. Но за последние 2 года идет четкая политика на сдерживание тарифов. Поэтому РСО ставят вопрос таким образом — вы и так сдерживаете все тарифы, и теперь возникает еще одна нагрузка, а гарантий нет, что вы включите эти расходы в тариф. Опять толкаете к тому, что непонятно откуда брать деньги на содержание этих людей».

Но с другой стороны, говорит Халиков, прямые договоры удобны потребителям. «Ты четко знаешь конкретное юридическое лицо, которое тебе оказывает услугу. Это возможность аппелировать к тому, кто оказывает услугу и кому ты платишь. Этот формат удобен. Тут ты не зависишь от настроения УК, единого расчетного центра, когда частично за счет коммунальных средств возмещают жилищные услуги».