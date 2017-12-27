Растраты в «Автодории»: дело экс-главбуха пошло на новый виток

Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор по делу о хищениях в фирме Светланы Никифоровой

Крупному оператору рынка фотовидеофиксации, связанному с супругой министра связи РФ, не удалось уследить за расходованием средств на закупку комплектующих для камер. В хищении и растрате 1,8 млн рублей ООО «Автодория» обвинили бывшего бухгалтера компании Татьяну Казначееву. Ее дело повторно будет направлено в Вахитовский райсуд Казани, поскольку первый, оправдательный, приговор отменил Верховный суд РТ. Подробности — в материале «Реального времени».

Райсуд не убедили доказательства против главбуха

Верховный суд РТ 22 декабря рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор Татьяне Казначеевой, бывшему бухгалтеру ООО «Автодория». Эта IT-компания разрабатывает решения в сфере безопасности дорожного движения и изначально была связана с женой главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова (подробнее в справке).

Казначеева обвинялась в растрате и хищении средств «Автодории» в сумме почти 1,9 млн рублей. Однако 31 октября этого года Вахитовский райсуд Казани установил: доводы обвинения «строятся исключительно на предположениях», а бесспорных доказательств вины Казначеевой не представлено. В итоге суд отказался удовлетворить требования «Автодории» о возмещении 1,92 млн ущерба и снял арест с имущества обвиняемой: дома и земельного участка в Казани, а также автомобилей Lexus RX 270 и Opel Astra. По обеим статьям обвинения — ч. 3 ст. 160 (растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) — был вынесен оправдательный приговор.

Верховный суд РТ 22 декабря рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор Татьяне Казначеевой, бывшему бухгалтеру ООО «Автодория». Фото Олега Тихонова

В частности, в ходе судебного следствия выяснилось, что наравне с обвиняемой доступ к электронным программам имели и другие сотрудники компании. При этом оригинального электронного ключа Казначеевой в организации не выдавали, более того, до 2015 года с помощью одной системы «1С» бухучет осуществлялся не только в «Автодории», но и еще в четырех ООО, располагавшихся в том же офисе, — «Стартобаза» (учредитель — Светлана Никифорова), «Небо», «Стратпак» и «Сотка высоток». Кроме того, эксперты установили, что накладные на товар подписывала не только Казначеева, но и директор компании и начальник отдела.

Прокуратура с оправдательным приговором не согласилась, просила Верховный суд отменить его и вернуть дело на пересмотр. Что и было сделано. Так что теперь Казначеева вновь обвиняется в растрате 549,9 тыс. рублей и хищении 1,23 млн рублей с банковского счета «Автодории» с декабря 2012-го по сентябрь 2014 года.

Версия следствия: чужие подписи и липовые печати

Татьяна Казначеева работала бухгалтером «Автодории» с июня 2011 года. С ее слов — совмещала по просьбе лично Светланы Никифоровой. Как бухгалтер имела доступ к счету фирмы в «Ак Барс» Банке. Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2012 года обвиняемая пошла на преступление из корыстных побуждений: Азату Тавабилову, соучредителю и руководителю ООО «Тат АГ Групп» (ТАГ, компания ликвидирована в июле этого года), необходимо было увеличить обороты по счету его компании для получения банковского кредита.



По версии следствия, главбух от лица «Автодории» осуществила фиктивную закупку у ТАГ, а затем внесла в электронную отчетность ложную запись о перечислении 250 тыс. рублей постоянному партнеру-поставщику — ООО «Инфомат». При этом в качестве обоснования перевода в базе был указан реальный договор с «Инфоматом» от 3 мая 2011 года, обязательства были полностью исполнены. Впоследствии («не позднее 30 сентября 2013 года»), как полагают следователи, было распечатано фиктивное платежное поручение, на котором поставлен поддельный штамп работника «Ак Барс» Банка и его подпись.

Впоследствии («не позднее 30 сентября 2013 года»), как полагают следователи, было распечатано фиктивное платежное поручение, на котором поставлен поддельный штамп работника «Ак Барс» Банка и его подпись. Фото Дарьи Турцевой



Кроме того, растратой следствие считает еще завышение цены закупки на 150 видеокамер и объективов для авторегистраторов «Автодории» за счет оплаты услуг посредника — компании Тавабилова. Постоянным поставщиком этих комплектующих было ЗАО «Теко», и именно у него ТАГ купил нужный товар за 2 млн 681 тыс. рублей, а затем поставил в «Автодорию» на 200 тыс. рублей дороже. Причем в бухгалтерской программе задним числом появились правки, что 2 млн 881 тыс. рублей были перечислены… в «Теко».

При этом следствие полагает, что самого Тавабилова в свой план Казначеева будто бы тоже посвятила не до конца и ввела в заблуждение, а подпись директора «Автодории» Куховаренко просто подделала. Впрочем, согласно отмененному приговору суда и выводам экспертов, подписи на сомнительных накладных директор ставил сам.

Бухгалтер вину не признала

Самый крупный эпизод в деле экс-главбуха следователи связывают с двойной оплатой одних и тех же инфракрасных прожекторов для «Автодории». Их единственным производителем и прямым поставщиком являлось ООО «ПК ИК Технологии». И именно у этой фирмы 150 прожекторов в феврале 2013-го закупил все тот же ТАГ. Именно он и получил от «Автодории» 1 млн 374 тыс. рублей, хотя в бухгалтерских отчетах отразилось отчисление той же суммы в «ПК ИК Технологии».

Любопытно, что в результате прожекторы «Автодория» получила от третьих фирм, причем по документам прошли две поставки общим количеством 300 экземпляров. И двое сотрудников компании, якобы введенные в заблуждение бухгалтером, расписались за 150 единиц отсутствующего товара. В этом эпизоде преступления следствие обвиняет Казначееву и неких неустановленных лиц.

Сама подсудимая вину в растрате и мошенничестве не признала, убеждала суд — документы, печати и подписи не подделывала, средства компании не похищала.

«Полномочия по принятию решений — как управлять и распорядиться денежными средствами общества — принадлежали только директору», — настаивал Шишляев. В интересующий следствие период им был Антон Куховаренко. Фото Романа Хасаева



«Приговор законный, обоснованный, мотивированный»



Любопытно, что потерпевшая сторона — «Автодория» — приговор не оспаривала. В отличие от гособвинения. Представители прокуратуры сочли, что суд первой инстанции «должным образом не исследовал обстоятельства дела» и подали апелляционное представление. До заседания Верховного суда РТ адвокат Казначеевой Александр Шишляев, как и она сама, комментировать свою позицию не стали.

«Приговор законный, обоснованный, мотивированный. Суд правильно пришел к выводу об отсутствии в действиях моей подзащитной состава преступления», — убеждал Верховный суд РТ защитник при рассмотрении апелляции. По мнению Шишляева, судебное следствие доказало: у бухгалтера «Автодории» не было распорядительных функций — она лишь исполняла указания. «Полномочия по принятию решений — как управлять и распорядиться денежными средствами общества — принадлежали только директору», — настаивал Шишляев, отмечая, что уставом «Автодории» ответственность за ведение бухгалтерского учета также возложена на директора. В интересующий следствие период им был Антон Куховаренко.

Отстаивая невиновность своей клиентки, адвокат на заседании сослался на независимое доказательство. Он заявил: экспертизой было доказано — в договорах компании своей рукой Казначеева написала лишь слова «генеральный директор», а вот подпись за него она не ставила. Тем не менее коллегия судей Верховного суда РТ нашла основания для отмены оправдательного приговора и постановила рассмотреть дело Казначеевой заново.

Артем Малютин