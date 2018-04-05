Когда Казань и Челны свяжут трассой с четырехполосным движением?

На дорожные работы в Татарстане в 2018 году потратят почти 24 миллиарда рублей

Фото: Тимур Рахматуллин

Сколько предстоит освоить средств дорожникам Татарстана в этом году раскрыли накануне чиновники. Всего за 2018 год на дороги Татарстана потратят почти 24 миллиарда рублей, что более чем вполовину больше прошлогоднего финансирования. Также в этом году завершат реконструкцию трассы М-7 на участке между Казанью и Челнами, а в столице республики решат проблему Магистральной и дороги на «Салават купере». Кроме того, чиновники в очередной раз подняли проблему колейности на дорогах и заявили, что сейчас она находится в пределах нормы. Подробнее в материале «Реального времени».

Затраты на дороги выросли на 60%

Более 23,9 млрд рублей предусмотрено в программе дорожных работ в Татарстане на 2018 год, рассказал накануне замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Из общей суммы более 2 млрд потратят на строительство 87,7 км автомобильных дорог, еще 12 млрд — на ремонт региональных дорог, включая Казань и Набережные Челны. Также 4 млрд рублей пойдет на содержание региональных дорог. Кроме того, в планах на этот год — продолжение программы по ремонту дорожно-уличной сети и дворовых территорий, строительство подъездных дорог к 27 семейным фермам и 19 садоводческим товариществам.

Почти вся эта сумма относится к республиканскому бюджету: федеральные средства поступят на строительство 20 из 28 подъездных дорог к селам республики, а также на финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» — по нему работы оплачиваются из республиканского и федерального бюджетов пополам. Последний проект предполагает траты в 1,6 млрд рублей на Казанскую агломерацию и 1,46 млрд рублей на Набережночелнинскую агломерацию.

Более 23,9 млрд рублей предусмотрено в программе дорожных работ в Татарстане на 2018 год, рассказал Артем Чукин. Фото Романа Хасаева

Интересно, что при схожих тратах объемы работ в агломерациях различаются: в Казани планируется провести мероприятия на протяженности 113 км, в Челнах 41,8 км, в основном это работы по ликвидации зон концентрации ДТП, установка дорожных знаков, искусственного освещения и прочее. Однако Чукин и глава ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов пояснили что дороги и работы в этих городах также будут отличаться: в частности, в Челнах в рамках этого проекта проведут масштабную реконструкцию улицы 40 лет Победы.

Судя по всему, общая стоимость дорожных работ в Татарстане значительно выросла по сравнению с минувшим годом. В конце 2016 года Чукин сообщал, что в 2017 году на реализацию программ дорожных работ в Татарстане планируется потратить только 11,7 млрд рублей, позже эта сумма выросла до 15 млрд рублей с учетом всех муниципальных дорожных фондов. Таким образом, затраты на дороги, по сравнению с прошлым годом, выросли на 60%.

Путь из Казани в автоград отремонтируют

Как рассказал замначальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (входит в структуру «Росавтодора») Сергей Автономов, все работы на участках федеральных дорог, проходящих в Татарстане, обойдутся в этом году в 8,5 млрд рублей. На федеральных трассах до конца года приведут в порядок 10 участков общей протяженностью 81 км и защитят слоями износа более 32 км дорог. В числе этих участков есть и подъезд к аэропорту «Казань», где также установят восемь новых автобусных остановок.

Также в 2018 году завершится реконструкция трех участков трассы М-7 «Волга» между Казанью и Набережными Челнами общей протяженностью 31 км. Уже сейчас эти объекты готовы более чем на 70%, работы планируют закончить в сентябре этого года. После этого города будут связаны современной трассой первой категории с четырехполосным движением. Кроме того, в этом году стартует реконструкция участка от Казани в сторону Чувашии.

Более 48 километров дорог отремонтируют капитально. В официальном инстаграме «Росавтодора» приведен перечень таких участков: четыре участка трассы М-7 «Волга», проходящие через Зеленодольский, Высокогорский, Актанышский и Елабужский районы, общей протяженностью 25,8 км, транспортная развязка в разных уровнях на 821-м километре М-7, а также два участка трассы Р-239 в Лаишевском и Альметьевском районах общей протяженностью 22,4 км.

В планах «Росавтодора» значится возобновление проектирования участка автодороги М-7 «Волга» с мостом через Каму у села Соколка с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. Фото dorogi.tatarstan.ru



Также в планах «Росавтодора» значится возобновление проектирования участка автодороги М-7 «Волга» с мостом через Каму у села Соколка с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. Как пояснил Чукин, сейчас в «Росавтодоре» решается вопрос о включении этого проекта в перечень участков дороги М-7. Изначально он проектировался не как часть федеральной трассы, однако позже «Росавтодор» решил взять его под свое крыло.

По словам Данилова, программа дорожных работ также предусматривает ремонт 290 километров дорог регионального значения. Кроме того, в рамках этих работ приведут в нормативное состояние 76 школьных маршрутов, строительство и реконструкцию 9 мостов и ремонт 11 мостов и одного путепровода.

Также в этом году запланировано четыре социальных программы по ремонту улиц и дворовых территорий в населенных пунктах республики.

«По центральной части города мы проблем не видим»

О том, что отремонтируют в Казани (а всего на дороги города в этом году потратят 5,5 млрд рублей), рассказал председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Куляжев. Большую часть этой информации уже озвучивали в мэрии города в марте: в 2018 году ремонт пройдет на наиболее изношенных улицах города, в частности, на Магистральной, у которой уже есть почти официальный статус «самой убитой» и ремонт которой обойдется в 622 млн рублей. Всего же в этом году отремонтируют 83 городские улицы, 59 улиц в жилых массивах и 14 тротуаров.

Также в Казани расширят дорогу от Оренбургского тракта до микрорайона М-14 и проведут первые мероприятия по улучшению ситуации на выезде из ЖК «Салават купере». В частности, там построят разворотные петли, чтобы ликвидировать пробку на въезде в Казань, и ремонт двух поселковых улиц, которые позволят въехать в жилой массив в обход наиболее трудных участков дороги.

К лету откроется новый участок дороги по улице Бондаренко, от улицы Солдатской до улицы Сибгата Хакима. Здесь будет выполнено устройство четырех полос дороги. Кроме того, в городе появится новый пешеходный переход по улице 8 Марта в районе республиканского онкодиспансера.

О том, что отремонтируют в Казани (а всего на дороги города в этом году потратят 5,5 млрд рублей), рассказал Игорь Куляжев. Фото Максима Платонова

Куляжев отчитался, что ямочный ремонт дорог в Казани стартовал уже накануне. Также он прокомментировал ситуацию с ливневыми канализациями в Казани.

— По центральной части города мы проблем не видим. Ливневая канализация, принятая нами в 2012 году, прочищена на 60%, остальные коллекторы тоже находятся в рабочем состоянии. Сейчас занимаемся тем, что открываем ливнеприемники. Есть проблемы в поселках, есть несколько узких мест в районе реки Нокса, где произошла самовольная засыпка. Мы их тоже очищаем, — заявил чиновник.

Напомним, что система ливневых канализация в Казани неоднократно подвергалась критике. К примеру, минувшим летом на неработающие ливневки Куляжеву указали активисты Общероссийского народного фронта. Чиновник, в свою очередь, сообщил, что деньги на очистку ливневой канализации уже выделены и ее обязательно почистят.

Незадолго до этого президент РТ Рустам Минниханов также критиковал дорожные организации Казани за отсутствие ливневок на ряде дорог.

Нормы колейности

Обсуждение ремонта дорог не обходится без обсуждения их «вечной беды», колейности. Этот вопрос последний раз обсуждали сравнительно недавно, в октябре прошлого года, и тогда глава «Главтатдортранса» пояснял, что причиной колейности является интенсивное движение на шипованной резине. Также он заверял, что в течение гарантийного срока в четыре года колейность хоть и будет, но в нормативных пределах.

— Сегодня колейность на дорогах мы наблюдаем в постоянном режиме — это осень, весна. Рецептура [по борьбе с колейностью] — это переход на метод объемного проектирования, использование ЩМА-22 (щебеночно-мастичный асфальтобетон, — прим. ред.), постоянный контроль качества. Явно выраженные участки с колейностью есть в зонах перекрестка, постоянного разгона и торможения. Но результат уже сегодня виден: есть участки с колейностью от трех до пяти миллиметров, работы по которым были выполнены 2-3 года назад. Это норма не критическая: в рамках гарантийных обязательств, за 4 года важно не допустить образование колейности сверх норматива. Это порядка 30 миллиметров — в таком случае участок является аварийно опасным. — заявил сегодня Чукин.

Обсуждение ремонта дорог не обходится без обсуждения их «вечной беды», колейности. Фото kazanreporter.ru



Он добавил, что норматив истирания покрытия в год может составлять от 5 до 18 миллиметров в зависимости от интенсивности дорожного движения на участке. Наблюдаемая же колея в 3—5 мм не является чьей-либо недоработкой.

— Если в прошлом году подрядчик выполнил работу, а сегодня вы видите, что колейность там составляет 15—20 миллиметров — здесь никто не отказывается от проведения гарантийных обязательств. И в том году на отдельных перекрестках такие работы проводились, — резюмировал Чукин.

Данилов, в свою очередь, заявил, что в практике «Главтатдортранса» существуют лишь единичные случаи того, когда в гарантийный срок на дорогах появлялись дефекты, которые затем устранял подрядчик — примерно два процента от всего объема работ. И в этих случаях речь идет не о масштабных разрушениях, а о небольших дефектах. «Таких объектов, которые бы пришли в негодность во время своего гарантийного срока, нет», — добавил он.