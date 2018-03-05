Миллиарды на дороги Казани: разворотные петли «Салават купере» и спасти убитую Магистральную
На деловом понедельнике сегодня в Казани озвучили сразу несколько важных решений. Во-первых, лишили «Татсоцбанк» эксклюзива в льготном кредитовании бизнеса, а во-вторых, раскрыли планы по беспрецедентному освоению средств на дорожный ремонт. На обновление улиц второй год подряд направляют большую сумму — 5,5 млрд рублей. Дорожникам предстоит освоить двухгодичную программу по объемам работ. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Татсоцбанк» лишили эксклюзива
Деловой понедельник начался с обсуждения послания президента России. В мэрии не смогли обойти вниманием, что Владимир Путин несколько раз ставил Казань в пример всей стране. Тем не менее главам столичных районов рекомендовали еще раз переслушать выступление Путина, где говорилось о социальных программах в части демографии и увеличения продолжительности жизни.
Следом речь зашла о программе льготного кредитования, которая недавно вызвала столько толков и недовольства работой ее единственного оператора — «Татсоцбанка». Напомним, предпринимателям «надо было пройти семь кругов ада», чтобы получить кредит по льготной ставке. Из 99 проектов, одобренных исполкомом, только 39 оформили заем. Поэтому в программу решили включить не один банк, а три, чтобы бизнесмены могли сами выбирать подходящего оператора.
— Мы проработали недостатки, негативно сказавшиеся на реализации программы льготного кредитования в прошлом году, провели встречи с представителями бизнеса и банковского сектора. Одним из неудобств, по данным опроса, стала эксклюзивность права оператора. Бизнес не может соответствовать всем требованиям единственного банка, а альтернативы нет, — пояснил глава комитета экономического развития города Артур Валиахметов.
В ведомстве пошли навстречу бизнесу и отказались от услуг единственного оператора. Чиновники уже начали аккредитацию будущих банков-партнеров.
— Период аккредитации банков — с 1 по 21 марта, по результатам мы уже планируем получить договоры с несколькими банками, — отметил Валиахметов. — После заключения договора предприниматели смогут обратиться за льготными кредитами, процентная ставка для них с учетом субсидирования не будет превышать 4,5% в год.
Сообщается, что уже три банка изъявили желание работать в рамках программы. В целом финансовую поддержку по ранее выданным кредитам продолжают получать 85 предпринимателей с общей суммой субсидий только за январь 1,9 млн рублей. Максимально возможная сумма займа — 10 млн рублей, срок до 3 или 5 лет. Исполком субсидирует процентную ставку, равную 6%.
Как Гиниятуллину досталось за раздельный сбор мусора
В программе по-прежнему 12 приоритетных направлений и три особо приоритетных: организация частных детсадов, хостелов и мини-отелей и производство сувениров. Однако, по мнению градоначальника, в части ЖКХ явно есть недоработка:
— Я ни разу не слышал, к сожалению, Искандер Анварович, чтобы вы подошли и сказали: сделайте для нас еще больший объем и отдельные условия, потому что раздельный сбор мусора — перспективное направление.
В мэрии постоянно получают нарекания от жителей и глав районов, что контейнеры с ПЭТ-бутылками за выходные переполняются и пластик просто некуда бросать: «Для чего тогда мы собираем, прививаем (культуру)? Это ваша работа! Придите докажите, чтобы не 6% было, а все 10%. Найдите этих ребят вместе с главами!» Главе комитета ЖКХ поручили следить за своевременным вывозом раздельно собранного мусора.
Ремонт самой убитой улицы впервые за 20 лет
Переходя к повестке самого ДП, глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил беспрецедентные объемы дорожного ремонта в том году — свыше 3 млн кв. м полотна или 175 казанских улиц.
Задача на этот год не менее амбициозная — обновить к чемпионату мира по футболу 190 улиц и 430 дворов. Из российской и татарстанской казны на эти цели выделяются 5,5 млрд рублей. Чиновники рапортуют, что формировали программу с учетом мнения горожан. В список вошли дороги, на которые чаще всего жаловались казанцы, — это улицы Восстания, Теплично-Комбинатская, Х. Такташа, Ботаническая, Роторная, Дубравная, Глушко и другие.
По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 39 основных магистралей — это Ленинская дамба, ул. Павлюхина, Оренбургский тракт, Петербургская, О. Кошевого, Короленко, Миля, Даурская, Шуртыгина, Ломжинская и др. Также в этом году завершат работу по расширению дороги по ул. Братьев Батталовых: вместо двух здесь будут четыре полосы, новые тротуары и сети освещения.
— Самой убитой и наиболее изношенной, по рейтингу «Народного фронта» и по оценке казанцев, является улица Магистральная, капремонт не производили более 20 лет. Основная причина плохого состояния дороги — это износ инженерных коммуникаций, проходящих в ее теле, — пояснил Игорь Куляжев.
Поэтому кроме ремонта самой дороги здесь еще заменят изношенные сети, и Магистральная станет не только самой убитой, но и самой дорогой улицей — на ее ремонт выделяют свыше 600 млн рублей.
Разворотные петли «Салават купере» и снос жилья на Бондаренко
На всех участках с наибольшей концентрацией ДТП в городе установят светофоры, дорожные знаки, ограждения безопасности и «лежачих полицейских», в частности, на пересечениях ул. С. Хакима — Нигматуллина, Даурской — Карбышева, Н. Фаттаха — Заречье, ул. Ибрагимова, 59, Дементьева 7б.
— Для уменьшения заторов и обеспечения транспортного обслуживания на выезде из ЖК «Салават купере» в текущем году запланировали первоочередные мероприятия на 165 млн рублей. Это устройство разворотных петель по Горьковскому шоссе, обустройство существующей дороги от ул. Н. Фаттаха до ул. Тэцевской с остановочными карманами и сетями наружного освещения, ремонт улиц Хибинской и Актанышской, — сообщил Куляжев.
Когда же в целом будет решена проблема с транспортной доступностью «Салават купере», в том числе в рамках строительства дороги-дублера, пока неясно. Отвечая на этот вопрос корреспонденту «Реального времени», глава комитета внешнего благоустройства сообщил немного:
— Вопросы по дорогам-дублерам для «Салават купере» будут рассмотрены в рамках генерального плана Казани. Нужно будет посмотреть, когда будет его общественное обсуждение.
Кроме того, до конца мая предстоит завершить стройку нового дорожного участка по улице Бондаренко — от Солдатской до С. Хакима. Это один из маршрутов болельщиков в рамках ЧМ по футболу для прохода к фан-зоне Центра семьи «Казан». Здесь также сделают четырехполосную дорогу с новыми ливневками и сетями освещения. Стоимость работ 139 млн рублей, из них 48 млн заплатили в качестве компенсаций жильцам, чье жилье попало под снос в рамках строительства дороги — это пять домов. Вопросы по расселению жителей уже решили, заверил глава комитета.
В 26 городских поселках, таких как Северный, Кадышево, Борисоглебское, Старые Горки, Салмачи, Борисково и других, отремонтируют 59 дорог. Самый большой объем работ — в Юдино, где в преддверии 100-летия со дня образования обновят 24 улицы.
Кроме того, в городе благоустроят 430 дворов: заменят асфальт, расширят проезжую часть и обустроят парковочные карманы. Ознакомиться с полным списком дорог и дворов, которые отремонтируют в этом году, можно на сайте мэрии.
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