Миллиарды на дороги Казани: разворотные петли «Салават купере» и спасти убитую Магистральную

На деловом понедельнике сегодня в Казани озвучили сразу несколько важных решений. Во-первых, лишили «Татсоцбанк» эксклюзива в льготном кредитовании бизнеса, а во-вторых, раскрыли планы по беспрецедентному освоению средств на дорожный ремонт. На обновление улиц второй год подряд направляют большую сумму — 5,5 млрд рублей. Дорожникам предстоит освоить двухгодичную программу по объемам работ. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татсоцбанк» лишили эксклюзива

Деловой понедельник начался с обсуждения послания президента России. В мэрии не смогли обойти вниманием, что Владимир Путин несколько раз ставил Казань в пример всей стране. Тем не менее главам столичных районов рекомендовали еще раз переслушать выступление Путина, где говорилось о социальных программах в части демографии и увеличения продолжительности жизни.

Следом речь зашла о программе льготного кредитования, которая недавно вызвала столько толков и недовольства работой ее единственного оператора — «Татсоцбанка». Напомним, предпринимателям «надо было пройти семь кругов ада», чтобы получить кредит по льготной ставке. Из 99 проектов, одобренных исполкомом, только 39 оформили заем. Поэтому в программу решили включить не один банк, а три, чтобы бизнесмены могли сами выбирать подходящего оператора.

— Мы проработали недостатки, негативно сказавшиеся на реализации программы льготного кредитования в прошлом году, провели встречи с представителями бизнеса и банковского сектора. Одним из неудобств, по данным опроса, стала эксклюзивность права оператора. Бизнес не может соответствовать всем требованиям единственного банка, а альтернативы нет, — пояснил глава комитета экономического развития города Артур Валиахметов.

«Бизнес не может соответствовать всем требованиям единственного банка, а альтернативы нет», — пояснил Артур Валиахметов



В ведомстве пошли навстречу бизнесу и отказались от услуг единственного оператора. Чиновники уже начали аккредитацию будущих банков-партнеров.

— Период аккредитации банков — с 1 по 21 марта, по результатам мы уже планируем получить договоры с несколькими банками, — отметил Валиахметов. — После заключения договора предприниматели смогут обратиться за льготными кредитами, процентная ставка для них с учетом субсидирования не будет превышать 4,5% в год.

Сообщается, что уже три банка изъявили желание работать в рамках программы. В целом финансовую поддержку по ранее выданным кредитам продолжают получать 85 предпринимателей с общей суммой субсидий только за январь 1,9 млн рублей. Максимально возможная сумма займа — 10 млн рублей, срок до 3 или 5 лет. Исполком субсидирует процентную ставку, равную 6%.

Как Гиниятуллину досталось за раздельный сбор мусора

В программе по-прежнему 12 приоритетных направлений и три особо приоритетных: организация частных детсадов, хостелов и мини-отелей и производство сувениров. Однако, по мнению градоначальника, в части ЖКХ явно есть недоработка:

— Я ни разу не слышал, к сожалению, Искандер Анварович, чтобы вы подошли и сказали: сделайте для нас еще больший объем и отдельные условия, потому что раздельный сбор мусора — перспективное направление.

В мэрии постоянно получают нарекания от жителей и глав районов, что контейнеры с ПЭТ-бутылками за выходные переполняются и пластик просто некуда бросать: «Для чего тогда мы собираем, прививаем (культуру)? Это ваша работа! Придите докажите, чтобы не 6% было, а все 10%. Найдите этих ребят вместе с главами!» Главе комитета ЖКХ поручили следить за своевременным вывозом раздельно собранного мусора.

Главе комитета ЖКХ поручили следить за своевременным вывозом раздельно собранного мусора. Фото tatarnews.ru

Ремонт самой убитой улицы впервые за 20 лет

Переходя к повестке самого ДП, глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил беспрецедентные объемы дорожного ремонта в том году — свыше 3 млн кв. м полотна или 175 казанских улиц.

Задача на этот год не менее амбициозная — обновить к чемпионату мира по футболу 190 улиц и 430 дворов. Из российской и татарстанской казны на эти цели выделяются 5,5 млрд рублей. Чиновники рапортуют, что формировали программу с учетом мнения горожан. В список вошли дороги, на которые чаще всего жаловались казанцы, — это улицы Восстания, Теплично-Комбинатская, Х. Такташа, Ботаническая, Роторная, Дубравная, Глушко и другие.

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 39 основных магистралей — это Ленинская дамба, ул. Павлюхина, Оренбургский тракт, Петербургская, О. Кошевого, Короленко, Миля, Даурская, Шуртыгина, Ломжинская и др. Также в этом году завершат работу по расширению дороги по ул. Братьев Батталовых: вместо двух здесь будут четыре полосы, новые тротуары и сети освещения.

— Самой убитой и наиболее изношенной, по рейтингу «Народного фронта» и по оценке казанцев, является улица Магистральная, капремонт не производили более 20 лет. Основная причина плохого состояния дороги — это износ инженерных коммуникаций, проходящих в ее теле, — пояснил Игорь Куляжев.

Поэтому кроме ремонта самой дороги здесь еще заменят изношенные сети, и Магистральная станет не только самой убитой, но и самой дорогой улицей — на ее ремонт выделяют свыше 600 млн рублей.

Игорь Куляжев отметил беспрецедентные объемы дорожного ремонта в том году — свыше 3 млн кв. м полотна или 175 казанских улиц



Разворотные петли «Салават купере» и снос жилья на Бондаренко

На всех участках с наибольшей концентрацией ДТП в городе установят светофоры, дорожные знаки, ограждения безопасности и «лежачих полицейских», в частности, на пересечениях ул. С. Хакима — Нигматуллина, Даурской — Карбышева, Н. Фаттаха — Заречье, ул. Ибрагимова, 59, Дементьева 7б.

— Для уменьшения заторов и обеспечения транспортного обслуживания на выезде из ЖК «Салават купере» в текущем году запланировали первоочередные мероприятия на 165 млн рублей. Это устройство разворотных петель по Горьковскому шоссе, обустройство существующей дороги от ул. Н. Фаттаха до ул. Тэцевской с остановочными карманами и сетями наружного освещения, ремонт улиц Хибинской и Актанышской, — сообщил Куляжев.

Когда же в целом будет решена проблема с транспортной доступностью «Салават купере», в том числе в рамках строительства дороги-дублера, пока неясно. Отвечая на этот вопрос корреспонденту «Реального времени», глава комитета внешнего благоустройства сообщил немного:

— Вопросы по дорогам-дублерам для «Салават купере» будут рассмотрены в рамках генерального плана Казани. Нужно будет посмотреть, когда будет его общественное обсуждение.

Кроме того, до конца мая предстоит завершить стройку нового дорожного участка по улице Бондаренко — от Солдатской до С. Хакима. Это один из маршрутов болельщиков в рамках ЧМ по футболу для прохода к фан-зоне Центра семьи «Казан». Здесь также сделают четырехполосную дорогу с новыми ливневками и сетями освещения. Стоимость работ 139 млн рублей, из них 48 млн заплатили в качестве компенсаций жильцам, чье жилье попало под снос в рамках строительства дороги — это пять домов. Вопросы по расселению жителей уже решили, заверил глава комитета.

В городе благоустроят 430 дворов: заменят асфальт, расширят проезжую часть и обустроят парковочные карманы. Фото dorogi.tatarstan.ru



В 26 городских поселках, таких как Северный, Кадышево, Борисоглебское, Старые Горки, Салмачи, Борисково и других, отремонтируют 59 дорог. Самый большой объем работ — в Юдино, где в преддверии 100-летия со дня образования обновят 24 улицы.

Кроме того, в городе благоустроят 430 дворов: заменят асфальт, расширят проезжую часть и обустроят парковочные карманы. Ознакомиться с полным списком дорог и дворов, которые отремонтируют в этом году, можно на сайте мэрии.