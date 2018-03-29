Как удмурты воевали с марийцами, покорились новгородцам и защищали Казань

Из истории государственности народов коми и удмуртов. Период пермского распада. Часть 2

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Цикл материалов украинского историка посвящен финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века. В прошлой статье он рассказал об истории народа коми, а сейчас — об удмуртском народе.

Откуда пошли удмурты

Если говорить об этнониме удмурт, то само название происходило от композита ud-mort, urt-murt, uk-mort. Вторая часть композита murt восходила к коми mort или к пермско-мордовскому merta. Merta, в свою очередь, восходило к арийскому mrta. Во всех случаях оно обозначало человек. Ud было древним самоназванием народа. Марийцы называли удмуртов odo(marij). К. Редеи считал, что самоназвание восходит к пермско-марийскому onte (побеги, сходы), а то, в свою, очередь к древнеиндийскому andha.

По мнению С. Белых, ode-mort это заимствование из одного из иранских anta-marta (житель пограничья, человек окраины). По мнению В. Напольских, первым летописным упоминанием об удмуртах был рассказ о походе Ивана III, где они упомянуты как «Вотяцкая земля». В летописях при упоминании событий XVI в. они упомянуты как вотяки, отяки и даже «черемиса зовомая отяки». Русское название удмуртов происходило от самоназвания группы удмуртов, живущих на Нижней Чепце, — ватка. Северные удмурты жили по реке Вятке. В XV в. они оказались под властью русских. Вторая группа удмуртов жила по притокам реки Кильмези, за что была прозвана Калмез. С. Белых считал, что этноним происходит не от названия реки, а от слова kilmez — остаток.

Финская междоусобица

В героических сказаниях о удмуртских батырах в южноудмуртском ареале упоминалось, что с удмуртами воевал народ пор. Так удмурты называли марийцев, а Поркар — это соответственно марийский город. В свое время марийцы вытеснили удмуртов с междуречья Ветлуги и Вятки в бассейн Вятки.

Племена марийцев продвигались в район Пижмы и Вятки. Сначала удмурты отступили к Вятке, а потом в ее левобережные притоки. Память о удмуртах в Марий Эл и на юго-западе Кировской области сохранилась в этнотопонимах одо. Марийцы упоминали о одо-лемах, живших в этом регионе до них. По удмуртским сказаниям в противостоянии марийцам большую роль сыграл батыр Ядыгар. Беженцы из рода Шудья бежали в район Кильмези, где жили их родственники — роды Бия, Вамъя, Кутья, Можг, Сьольта, Чунча, Юбера, Юсь. Шудья широко распространились по Южной и Центральной Удмуртии.

Отряд новгородцев вошел в устье Вятки, взял марийский городок Кокшаров и на его месте построил Котельнич. Л. Макаров предполагал, что это было Пижемское городище на реке Пижма.Фото dostoyanieplaneti.ru



Древнейшими родами удмуртов были роды Дурга, Дикъя, Жикъя, Какся, Можга, Омга, Пельга, Пурга, Салья, Сурья, Сюра, Тукля, Уча, Чабья, Чола, Шудья, Эгра, Юкья, которые сформировались в Южном Прикамье. В. Чураков отмечал, что к этногенезу пермян имели отношение также и именьковцы и буртасы. В. Напольских по лингвистическим данным предполагал первоначальное расселение пермян в Среднем (Сарапульском) Прикамье. В прапермском встречались иранизмы, так что первоначальная территория расселения была ближе к границе леса со степью. Общая лексика с уграми позволяет локализировать прародину пермян недалеко от исконных мест обитания манси. Также пермяне поддерживали контакты с именьковцами и венграми. По мнению В. Напольских территория расселения пермян находилась в Среднем Приуралье, между Сарапулом и Пермью. Наступление волжских булгар вынудило часть племен пермян переселиться, те же, кто покорился, стали предками удмуртов и бесермян. Однако разрыв пермского диалектного континиума состоялся не ранее XIV—XV вв.…

Под властью вечевой республики

В XII в. русские начали проникать на удмуртскую территорию. В 1174 г. новгородцы были на Каме, а в 1181 г. на Чусовой. Они взяли Болванский чудской городок. Второй отряд новгородцев вошел в устье Вятки, взял марийский городок Кокшаров и на его месте построил Котельнич. Л. Макаров предполагал, что это было Пижемское городище на реке Пижма. В XIV—XV вв. в районе бассейна реки Вятки сложилась вечевая республика с центром в Хлынове (Вятки). В устье реки Моломы возникло несколько русских поселений. Удмурты-ватка оказались в сфере влияния русских.

Северные удмурты также воевали с южными удмуртами на реке Чепце. Кальмезский род Тукоя переселился на Кильмезь, Валу, Уву. Наступая на Чепцу переселились удмурты-ватка родов Бигра, Дурга, Кушъя, Лекма, Поска, Побъя, Сянья, Чабья, Чипья. Героями ватка были батыры Донда, Идна, Гурья. В бассейне Чепцы находились города Дондыкар, Гурьякар, Весьякар, Зуйкар. Население в бассейне Чепцы было смешанным — частично ватка, частично калмез.

На Чепцу также во времена Стефана Пермского пришли коми, которые были представлены родами Чудна и Чудьза. Удмурты возглавлялись батырами и вождями племен и родов — эксеями. Предания помнят имена Донды, Бурсин Чуньыпи, Селты, Кужлю Бигра, Мадан, Тутой, Шудзя, Можга, Бия, Ядыгар, Ожмег. Старейшины и отважные воины назывались батырами. Предания сохранили память о том, что батыры могли передавать земли в наследство. Батыры жили в городищах — карах. Вокруг них организовывалась дружина, которая собирала с населения дань. Право собственности на предметы обозначала тамга. Таким же было общественное развитие и у соседей удмуртов — коми. Однако оно серьезно уступало славянам и тюркам.

Под булгарами и Ордой

Удмурты-кальмез платили харадж булгарам, а в их землях находились булгарские крепости. Земли удмуртов-калмез входили в состав Золотой Орды и вероятно они находились на положении схожем с мордвинами. В земли удмуртов приезжали баскаки, а также там находились отдельные поселения татар. Однако государственности, в отличие от коми, им не пришлось увидеть.

Мужской костюм Азелинской культуры. III—V вв. Нацмузей РТ. Фото Alexander V. Solomin / wikipedia.org



В свое время М. Атаманов высказал мнение о том, что арские князья — это удмурты, принявшие ислам. Однако это маловероятно. В. Чураков считает каринских арских князей татарами. Об этом же свидетельствует шеджере (генеалогия) этих князей. С. Белых усматривал в утверждениях об удмуртских князьях мифотворчество.

Арские князья как вассалы русских приняли участие в походе против Вятской республики в 1489 г., а еще раньше, в 1462 г., они получили земли на Вятке. Вместе с арскими князьями на Вятку пришли удмурты из родов Дурга, Сюра, Чабья и Чола. Также в славянские земли пришла часть бесермян. Таким образом, на север переселился род арских князей со своими поддаными.

Тюркское влияние

Касательно степени влияния тюрок на удмуртов можно сказать, что в удмуртский язык проникло множество тюркизмов. Кроме того, есть обособленый удмуртский субэтнос — бесермяне. Они язычники, но приняли как самоназвание тюркское обозначение мусульман. В языческих молитвах они использовали арабскую форму обращения к Аллаху, что свидетельствует об их длительных взаимоотношениях с булгарами. В русских документах бесермян часто называли «чуваша». Бесермяне вместе с кальмез и ватка на Чепце были поддаными арских татарских князей. Часть удмуртов, после того как русские взяли Казань, воевали против войск царских воевод во время Первой Черемисской войны в 1553—1557 гг.

Разбитые удмурты с вятской и южной и центральной части арской земли бежали в Башкирию, спасаясь от принудительной христианизации. Начиная от покорения русскими Вятки в 1489 г. и заканчивая падением Казанского ханства в 1552 г., большинство удмуртов было объединено в одном государстве.

Об удмуртах по письменным источникам известно крайне мало. По праву основной массив информации нам поставляет археология. Можно предположить, что в составе прапермской общности они дифференцировались в пракоми и праудмуртов. Первым упоминанием о удмуртах вероятно являются данные еврейско-хазарской переписки, где упомянут народ Арису. Ал-Гарнати несколько позже также упоминал о народе Арису (или Ар). Вероятно, эти этнонимы связаны с тюркским названием удмуртов — ar. Арской стороной назывались владения каринских татарских князей в Удмуртии. Третим по времени упоминанием являются сведения Юлиана о Пойдовии. Ю. Зеленеев отождествляет Пойдовию с землями удмуртов. В пользу этого же отождествления высказалися В. Чураков и В. Напольских. У удмуртов встречался формант одо.

Касательно этногенеза удмуртов, то, как и у коми, большое значение в формировании этнического облика сыграла ананьинская культура. На смену ананьинцам сформировалась пьяноборская культура, которая достигла сравнительно больших успехов в развитии. Пьяноборская культура занимала большой массив земель от реки Белой в Башкирии до вятско-ветлужского междуречья. В бассейне Вятки находили так называемые памятники худяковского типа. На их основе сформировалась азелинская культура III—VI вв. Поздний этап азелинской культуры называемый еще еманаевской культурой продлился до IX в. Южноудмуртские группы образовались на основе худяковско-аезлинских и еманаевско-кочергинских памятников. Североудмуртские группы сформировались на основе постананьинских памятников харино-ломоватовской культуры. Харинцы вероятно были полукочевыми угорскими группами, подчинившими местное пермское население, однако через несколько поколений они ассимилировались среди местного населения. Похожая судьба ждала и угров-саргатцев, пришедших в Прикамье в район распространения неволинской культуры. Неволинцев и поломцев большинство современных ученных относит к финно-пермским племенам. Также есть все основания относить к финно-пермским народам и носителей поломской культуры. Присутствие схожих черт в материальной культуре венгров и этих культур Прикамья позволяет говорить о контактах венгров на их волго-уральской прародине с финно-пермскими народами. В языке финно-пермских народов и венгров есть ряд общих черт.

Батыр Селта сражался с русскими, марийцами и татарами. Фото izdania.unatlib.ru



Когда коми и удмурты расстались

С. Белых отмечал, что удмуртов и коми русские не дифференциировали до XV в. А. Ситдиков указывал, что распад пермской общности состоялся в XV-XVI вв. И удмуртов и коми русские долгое время называли как Пермь. С. Белых считает, что распаду прапермской общности сопутствовал ряд причин. Начало русской колонизации в XI—XII вв. было причиной дифференциации прапермской языковой общности. В XI в. русские вошли во взаимодействие с пермянами, жившими в низовьях Вычегды, реках Лузе и Юге, по правым притокам Северной Двины. В XII в. на Выме и Вычегде появились древнерусские поселения и началось активное заимствование славянской лексики местным населением. Булгарские слова также заимствовались по диалектной цепочке, однако у коми присутствовали куда в меньшем объеме, чем славянизмы.

Герои эпоса коми Педор Кирон и Кирьян Варьян названы русским соколом и хранителем Русской земли. Пера изображен как богатырь, служащий русскому правителю. Отношение коми к русским позитивное, и нередко они отождествляли себя с русскими государствами, в то время как герои удмуртского эпоса сражаются с русскими. Идна погиб в сражении с русскими, а батыр Селта сражался с русскими, марийцами и татарами.

Огромную роль в разделении также сыграло принятие коми христианства, в то время как удмурты сохраняли язычество. Как русские оказывали мощное культурное влияние на коми, так татары оказывали влияние на удмуртов. Когда Стефан Пермский в последней четверти XIV в. прибыл в Пермь, то уже он различал ряд местных этносов, в частности, зырян (коми-зырян), гогуличей (вогулов, манси), татар. Население Прикамья оказалось вполне готовым к принятию новой религии — христианства. За Прикамье спорили Новгород и Москва. «Пермские месты устюжские» перешли под контроль Москвы около 1364 года. Православный миссионер Стефан дал коми, которых русские называли пермянами, алфавит, называемый анбуром. Это четко датировано в вычегодско-вымской летописи в 1384 г. На нем были написаны священные книги, а сам Стефан, вероятно, говорил среди своей паствы на языке коми.

Война против христианизации

Противником христианизации выступил Пам-сотник, однако в центральных землях он не получил значительной поддержки. Поддержку он получил у периферийных коми — пинежан и удорцев. В Усть-Выме, Искоре, Чердыни строились православные церкви. Стефан стал одним из многих епископов, которые приучили коми к монотеизму. В 1383 г. Стефан попросил в Москве епископа для коми. После этого в 1384 г. Стефан предпринял активные действия против язычества. Он уничтожал изображения пермских богов из дерева и камня. Он уничтожал их и в поселениях, и в лесах, и на границах, и на дорогах. В 1385 г., когда на коми напали новгородцы, Стефан с помощью устюжан отбил их нападение. В 1386 г. новгородцы опустошали территории вычегжан и устюжан, однако Стефан смог добиться заключения мира. В 1389 г. коми-язычники из Удоры и Пинеги напали на Яренск и опустошили местный монастырь. В 1392 г. Пам привел в Усть-Вым манси, которые остановились на Юруме около Асыкояга и отступили, услышав о устюжанах. Из сведений жития и летописи можно заключить, что Стефан пользовался поддержкой и уважением со стороны устюжан и большинства коми.

Стефан стал одним из многих епископов, которые приучили коми к монотеизму. Фото wikipedia.org



Самоназванием коми является komi mort — мужчина коми. Этноним komi восходит к прауральскому kome (человек, мужчина). Верхнее Прикамье называлось kommu. Kymi называлась река, удмуртское Kam обозначало большую реку, почему так и называлась Кама. Коми-зыряне называли коми-пермяков kommusa. Komi-mort также буквально значит «человек из Прикамья». До XVIII в. коми знали только по экзоэтнонимам и только после этнографических экспедиций Ф. Страленберга и Г. Миллера коми стали называть по самоназванию. Этнос коми возник на базисе нескольких археологических культур. Большую роль в формировании коми сыграли ананьинцы. После ананьинской культуры возникла гляденовская культура, а потом гляденовцев сменили носители родановской и вымской культур. В XII в. огромные площади Крайнего Севера оказались в зависимости от Новгорода. Коми жили на юге, по берегам Северной Двины, Пинеги, Выми, средней и нижней Вычегды. В земли коми проникали и люди владимиро-суздальских князей. Они основали Гледень и Устюг как форпосты. Связи же коми с булгарами и татарами были слабыми. В языках коми не больше 30 тюркских заимствований. Центром христианизации коми же стал Пырос (сейчас Котлас).

Стефан Пермский упоминал о зырянах. Вероятно славянская форма возникла от коми surja. К. Редеи считал этот этноним восходящим к сибирскому угорскому seran, обозначавшему коми и восходившему к иранскому zray-an (приморский житель). По мнению В. Напольских угорская форма названия происходила от русской формы зырянин. А. Туркин указывал, что относительно к этнониму зырянин было несколько гипотез. Этимологию этнонима он выводил от коми зырсины (вытеснить) или зырöдöмаяс (сдвинутые, вытесненные с прежних мест проживания). А. Шегрен предполагал этимологию от финнского syrjä (край), откуда syrjäläinen (живущий на краю). Л. Лашук предлагал коми этимологию — сьöр йöз (удм. сьоръёс), то есть сторонний народ, народ, живущий в стороне от нас. Ханты называли коми sərän, sərán, săran,sǡrán. У манси обозначение коми — sarän, удмуртское обозначение коми — sara kum, а у ненцев saran, sānnę̄r. А. Туркин отмечал, что в Никоновской летописи при описании похорон Стефана Пермского упоминался народ сырьяне. Возможно, эти сырьяне и есть Сурой поганый. Нужно отметить, что христианизация коми не была завершена Стефаном. В 1398 г. епископом стал Исакий, в 1418 г. — Герасим, в 1444 г. — Питирим. Все они проповедовали христианство и искореняли язычество. В 1462 году новый пермский епископ крестил Великую Пермь, то есть коми-зырян. Но даже при нем процесс не был закончен. Для верований коми-зырян и коми-пермяков куда более уместно говорить о двоеверии, хотя к концу XV — началу XVI в. они были христианизированы.

Две Перми на одну страну

В XV в. на территории расселения коми образовалось два государства — Пермь Великая и Пермь Вычегодская. Касательно происхождения князей в этих княжествах, то тут есть несколько точек зрения. По мнению сторонников местного происхождения князей (А. Дмитриев, А. Зимин, В. Голубев, О. Семенов, Е. Вершинин), они происходили от местных коми, возглавлявших сотни. Противниками этой точки зрения являются В. Оборин, Г. Чагин, Л. Макаров, считая, что они происходили от верейской линии Рюриковичей. В качестве главного аргумента использовались данные вычегодско-вымской летописи о том, что де князья происходят из Верейска.

Полемика относительно этого вопроса достаточно подробно разобрана в статье Е. Вершинина. Теория верейского происхождения князей несостоятельна еще и потому, что Михаил Андреевич, правящий Вереей и Белоозером, был близок к Василию II Темному и никуда не удалялся. Потомки же его никакого отношения к Перми не имели. Вымские и великопермские князья могли происходить из местной аристократии. Сами князья стали регулярно упоминаться в источниках с середины XV в. До того куда большую роль играли епископы. Князья носили имена Ермолай, Василий, Михаил, что несколько вводило в заблуждение исследователей, которые считали их русскими. Но люди из окружения князя, например, сотники носили вполне местные имена — Мичкин (зыр. Мича), Бурмот (зыр. Бур морт), Исур, Коч (зыр. Катша), Зыр (зыр. Зыран). В жаловальной грамоте 1485 г. Иван III наделил аристократию землями, официально урегулировав отношения с коми. Сотники первоначально играли роль жрецов, но в XV в. перешли к полностью светской власти. Сотники избирались народом среди храбрых батыров. Нужно отметить, что славянские имена не были чужды и прибалтийским финнам, несмотря на разницу в культурном отношении. С 1472 года фактически Пермь стала одним из уделов Русского государства, хотя династия Ермолаевичей еще несколько десятилетий была на престоле.

Карта севера России, включая Великую Пермь. Автор: Герхард Меркатор (Амстердам, 1595 год). Фото wikipedia.org



Трансформации на севере были зафиксированы и археологами. По мнению Л. Розенфельдт, Перми Вычегодской соответствовала ванвиздинская культура. Местное население жило в верхнем течении Мезени и верхнем и среднем течении Печоры. Мигрировали они в этот регион во второй трети I тыс. н. э. Поселения носителей ванвиздинской культуры не были укреплены и представляли из себя стоянки, которые не были укреплены. Они строили деревянные дома, охотились и рыбачили и принадлежали к балтийско-беломорскому типу европеоидной расы. Обычными для них были луки со стрелами, топоры, копья, которые также использовались и в быту. Л. Розенфельдт считает ванвиздинцев близкими к вепсам.

А. Ситдиков отмечал, что на формирование культуры коми оказали влияние поволжско-финские народы, вепсы и ванвиздинцы. На смену ванвиздинской культуре пришла вымская культура, которую Л. Розенфельдт сопоставляет с коми-зырянами. В источниках знали народ Пермь. По нашему мнению, ванвиздинскую культуру можно сопоставить с народом, который был известен в летописях как печора. Из земель этого племени можно было добратся к Югре. Вымская культура была сплавом местных ванвиздинских и традиций коми. Памятники вымской культуры в основном концентрировались на Выми и Вычегде, отдельные памятники находились на Мезени, Сысоле, Вашке. В отличии от миролюбивых ванвиздинцев вымцы строили поселения обнесенные валами и частоколом. Они строились на мысах и возвышенностях, чтобы враг не смог легко взять поселение. В качестве оружия использовали луки со стрелами, мечи, копья, защитное вооружение составляли кольчуги и шлемы. На вооружении находились и бронебойные стрелы.

Поселения коми-пермяков находились на Каме, Вишере, Иньве, Ибве. Городища стояли на сравнительно небольшой площади с рвами и валами. Строились они на мысах и возвышенностях. Эпоха родановской культуры это героическая эпоха в истории коми. С ней связано появление героического эпоса о пермских богатырях — Кудым-Оше, Пере-богатыре и других. Достаточно большие поселения как Искор, Анюшкар, Родановское, Куласово, Рождественское, Кудымкар, Шудьякар. Через Предуралье и Прикамье проходили важные торговые пути. В составе родановской культуры было не менее семи племенных групп, что и не удивительно учитывая большое количество диалектов коми. Э. Савельева и В. Королев предположили, что в домонгольское время население в районе будущей Перми Вычегодской поддерживали контакты с волжскими булгарами. Коми поставляли меха. Путь на север шел с Волги на Каму с Камы — на ее притоки на Северную Кельтму и Нем или по альтернативному пути по Вятке и Сысоле. Через земли коми проходили новгородцы в походах на Югру.

Ярослав Пилипчук