Мердас, моксель, ц-р-мис: как финно-угры вложились в российский плавильный котел
И сделали русских отличными от остальных славян, а татар — от остальных тюрок
Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшний материал украинского историка посвящен финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века.
Останки верблюдов в землях мокшан
Перед тем как перейти к истории волжских финнов, нужно отметить упоминания их в источниках. Первым источником, говорящим о мордовских народах, была «Гетика» Иордана. В издании источника у Е. Скржинской упомянуты этнонимы Mordens, Imnescaris. В. Напольских считает, что следует читать Mordens in Miscaris, то есть мордва в Мещере. Предками эрзян и мокшан было население городецкой культуры. Следующим по времени источником была хазаро-еврейская переписка, где упоминались народы арису и ц-р-мис. Относительно интерпретации ц-р-мис разногласий нет — этот этникон однозначно отождествляется с марийцами. В. Напольских считает, что он попал в русский через тюркские языки. Термин «чирмеш» обозначал на огурских языках войско. Вероятно, хазары воспринимали марийцев как далекий северный народ на периферии Хазарского каганата. Черемисы постоянно отмечались в русских летописях, а в «Слове о погибели русской земли» говорилось, что они платили дань русским. Однако это не отмечено в других источниках, что позволяет отнести тезис к воображению автора. Марийцы, а также эрзя и мокша не платили дань русским. Что же касается идентификации этнонима арису, то здесь необходимо обратить внимание на текст ал-Гарнати, где упомянуты народы Ару и Ису. Ару отождествляются исследователями с удмуртами, а Ису более ранние ученные сопоставляли с вепсами. А. Белавин и В. Напольских отождествляют Ису или Вису с Прикамьем. Ибн Фадлан указывал, что на севере есть холодная страна Вису.
Традиционно считалось, что мердас, упомянутые Вильгельмом Рубруком, — это эрзя, поскольку рядом с ними упоминались моксель (этноним, обозначавший мокшан). Однако этому мешает указание на то, что мердас мусульмане. В землях эрзян во время золотоордынского господства продолжалось разведение свиней. Кроме того, в языке эрзян нет достаточного количества арабизмов и фарсизмов, чтобы подтвердить их исламизацию. При этом нужно упомянуть, что внешние наблюдатели не различали мокшан и эрзю. Юлиан упоминал о мордуканах, у которых два вождя — один сдался монголам, а второй удалился в леса и продолжал сопротивление. Венгерский доминиканец отмечал, что они жестокие люди, охотники за головами и что «перед славными мужами» несут головы убитых врагов. Матвей Парижский отмечал, что перед тартарами идут мордваны, которые убивают посланных католиками разведчиков. В землях же мокшан находили останки нетипичных для их лесного региона верблюдов. Отметим, что именно в Мокше находился центр золотоордынских владений в регионе. Ц. де Бридиа упоминал эрзю и мокшу как мордванов. Таким образом, нет возможности говорить, что Мердас и Моксель Вильгельма Рубрука — это эрзя и мокша. Такое тождество было ошибкой И. Шастиной. Эрзя и мокша обозначалась как мордва в русских летописях.
Эрзяне и мокшане были воинственными народами
Ареал расселения мордвы распространялся на территории современной Мордовии и отдельных регионов Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. Формирование мордвы происходило в междуречье Оки, Волги, Цны, Суры, Алатыря. Зона ее расселения в раннее средневековье была куда шире, чем сейчас. Нестор локализировал мордву около Оки и Волги. Основным видом поселения были селища. Городища мордвы, которые были известны как тверди, служили убежищами на случай вражеского вторжения. Эрзяне и мокшане были воинственными народами. В то же время они активно торговали с соседями. В степь они поставляли сюльгамы. Также мордва вела торговлю с Русью и Волжской Булгарией. У эрзян и мокшан была значительная социальная дифференциация и сформировались прообразы княжеств — племенные княжества. Из всех поволжско-финских народов мордвины чаще всего упоминались в летописях, но куда больше о них, конечно, известно благодаря археологическим исследованиям.
В VIII в. Среднее Поволжье было населено разными народами. В Посурье находилась Ош-Пандинская группа именьковских поселений. В устье реки Теша на левом берегу Оки появились муромские поселения. В верховьях Суры во второй половине VII—VIII вв. жили мордвины-мокша. На правобережье Суры на возвышенности Сурская Шишка в лесной зоне, граничащей со степью, была группа неукрепленных поселений. К концу VII — началу VIII в. верхнесурские территории запустели, а население ушло на северо-запад в Цнинско-Мокшанское междуречье. В начале VIII в. в регионе появились памятники армиевского типа. Волго-Тешский регион был районом формирования и расселения эрзян. В середине — второй половине VIII в. эрзяне перемещаются на юг в бассейн Мокши и на Среднюю Цну. Перемещения мордвы были обусловлены миграциями муромы, волжских булгар и буртасов. В низовьях Оки численность памятников муромы удвоилась. На левобережье верховий Суры в среднем течении Узы появились буртасы. Сура был разделяющей линией между буртасами и мордвинами. Распространилась мода на хазарские вещи. В VIII—IX вв. основная часть мордвинов передвинулась на запад, а оставшаяся была ассимилирована буртасами. Плотность мордвинского населения в цнинско-мокшанском междуречье увеличилась. Также мордвины мигрировали в Среднее Примокшанье и Вадо-Вышинское междуречье. Г. Белорыбкин считает, что земли мордвинов находились в зоне влияния Хазарского каганата. В Х в. на левом берегу Суры появились булгарские памятники. Правобережье Волги от устья Оки до устья Суры пустеет. Эрзянские памятники располагались в районе реки Теши. Появляются мордвинские поселения-тверди. С запада к Средней Теше приблизились поселения муромы. Эрзя воевала с мокшанами и муромой. В Цнинско-Мокшанском регионе увеличилось количество населения, а в верховьях Суры мордвинов в то время почти не стало. Там получили распространение памятники, связанные со смешанной булгаро-буртасской культурой.
Булгарская экспансия
Последующие столетия были временем масштабных трансформаций. Булгары заняли все Сурско-Свияжское междуречье. Также они появились на среднем и нижнем течении Суры, Верхнее Посурье тоже заняли булгары, построив там укрепленные поселения. Булгары расселились на реке Уза, на Верхней Суре и на правобережье Суры. Они взяли под контроль торговую магистраль Булгар — Киев. В Примокшанье сократилась территория расселения мордвы-мокши, а на Цне количество мордвинских памятников сократилось наполовину. Плотность же населения в Мокшано-Вадском междуречье увеличилась и достигла уровня плотности Волжской Булгарии. Катастрофа постигла мурому. В XI в. в устье Теши муромских памятников уже нет, их земли заселили славяне. Одна часть муромы сохранилась в анклавах на севере от Мурома, а вторая переселилась к эрзе и смешалась с ней. В XII в. на территории Верхнего Посурья увеличивается количество населения. На рубеже XI—XII вв. древнемордовские могильники на Средней Цне фактически исчезают. Г. Белорыбкин считает это последствием кыпчакских нападений. На Ваде и Мокше мордвины сохранили свои владения. Мордвинские укрепленные городища находились вдоль рек. Мордвинские поселения граничат с булгаро-буртасскими. В район Теши переселяется часть эрзянского населения. На юго-восточной границе находилась группа укрепленных городищ — Хозинское, Федоровское, Понетаевское, Саровское. Мордвинское население приходит в низовья Оки и на реку Пьяну. В XIII в. в Волго-Мокшанском междуречье усиливается булгарское влияние, однако мордвины населяли Наровчатское городище. В низовьях Мокши русины строят Кадом, а в устье Оки — Нижний Новгород, оказывая давление на эрзю. Верхнее Посурье и Верхнее Примокшанье оказались в сфере влияния волжских булгар, а Окско-Тешское междуречье — под Владимиро-Суздальским, Муромским и Рязанским княжествами. Но эти изменения были не так масштабны, как трансформации в Мордовии во время золотоордынского доминирования.
Русско-мордовские войны
Не лишним является описание войн эрзи и мокши. 4 марта 1103 г. мордвины победили войско Ярослава Святославича. Точная дата есть в Лаврентьевской летописи, в Новгородской первой летописи отмечен только год битвы. В 1183 г. (в Лаврентьевской летописи — в 1184 г.) сказано, что после неудачного похода на волжских булгар русские выместили злобу на мордвинах. В 1210 г. русские совершили поход на эрзян. В мордовском эпосе сохранилось упоминание о поселении Обран-ош. Оно находилось на месте Нижнего Новгорода. Русины взяли городище и в 1221 г. на его руинах построили Нижний Новгород. В 20-х годах XIII в. эрзей правил инязор Пургас, а мокшей — каназор Пуреш. В 1226 г. Юрий Всеволодович напал на мордву и победил ее, послав войска под командованием своих братьев Святослава и Ивана. В 1227 г. Пургас разбил русское войско Василия Константиновича и воеводы Еремея. В январе 1228 г. на мордву двинулось войско Юрия Всеволодовича. Вместе с ним шли дружины брата Ярослава, Василия и Всеволода Константиновичей. С запада по эрзе нанес удар муромский князь Юрий. Против Пургаса также выступил каназор мокшан Пуреш. Русины жгли посевы эрзян. Волжские булгары напали на союзника владимирско-суздальского князя — мокшанского каназора Пуреша. В 1229 г. эрзяне совершили нападение на Нижний Новгород и сожгли церковь Святой Богородицы, которая находилась за стенами города, но горожане отбили нападение. Пуреш привел с собой кыпчаков. Кыпчаки регулярно вторгались в эрзянские земли, но только один их общий поход вместе с сыном Пуреша зафиксирован летописью. Кыпчаки атаковали эрзянские земли в долине реки Инсары, которая находилась в лесостепи. Эрзяне отступили в долину Мокши и там организовали систему укреплений. В 1232 г. владимиро-суздальский, муромский и рязанский князья воевали против мордвинов и сожгли много сел. Основной целью походов был захват имущества и взятие в плен людей, которых можно было с выгодой продать волжским булгарам. В. Фомин отмечал, что упомянутую в источниках Пургасову Русь невозможно отождествить со славянами и христианами. Вероятно, так была названа дружина эрзянского правителя.
Знай мерю
Первым по времени упоминанием о мери являются сведения о народе меренс. Территория мери включала в себя современные Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области и, возможно, Вологодскую область. Нестор локализировал мерю в Ростове и у Клещина озера. В 882 г. меря вместе с другими подданными конунга Хельги (Олега Вещего) приняла участие в походе на смолян и полян. Нестор упоминает мерю как участника похода на Константинополь в 907 г. Однако византийские источники не зафиксировали этого похода, а из сведений Нестора можно вынести только ту информацию, что меря принимала участие в походах первых князей Руси. Мере принадлежал Чудской конец в Ростове. В 1071 и 1088 г. меряне вместе с местными кривичами поднимали восстания против христианизации и княжеской администрации. Адам Бременский упоминал мерю как мирров. С. Кузнецов, Д. Зеленин, Д. Корсаков отождествляли мерю с марийцами. П. Голдэн считал мерю частью марийцев. А. Матвеев же считает, что меря была вполне самостоятельным племенем, однако самым близким к марийцам народом. В. Геннинг высказал предположение, что мурома, марийцы и меря были потомками населения дьяковской культуры. В позднедьяковских памятниках найдены признаки балтского проникновения. Вероятно, меряне испытали влияние голяди и других балтских народов. А. Смирнов, Е. Горюнова и Г. Архипов указали на отличия материальной культуры мерян и марийцев. У устья Волги и у реки Ветлуги проходили границы мери с марийцами, в районе верхнего течения Волги в Ярославской и Тверской областях меряне граничили и смешивались с вепсами. Южнее Клязьмы находилась мещера, а на востоке с мерянами граничила мурома. Предки мерян находились в составе дьяковской археологической культуры. Вероятно, мерянам приходилось воевать с своими балтскими соседями — племенем голядь. С летописной мерей отождествляют Сарское городище. Часть мерян отступила в земли марийцев во время славянской колонизации и ассимилировалась с ними. А. Леонтьев предполагал, что меря происходит от культуры рязанско-окских могильников, однако В. Седов раскритиковал эту гипотезу. Меряне селились в селищах, их племенным центром было Сарское городище, где, кроме мерянских, были найдены и скандинавские древности. Население региона активно торговало со скандинавами и славянами. Находили куфические монеты, что свидетельствует о торговле с волжскими булгарами и хазарами. В ІХ—Х вв. меряне еще жили обособлено от славян. Ассимиляция происходила в XI—XII вв.
Мурома — общество свободных крестьян-общинников
Мурома как отдельное племя упоминалось только у Нестора — около города Муром и на реке Оке. Большинство археологических памятников муромы находили на правобережье Оки, между реками Ушной и Унжей, на правобережье Клязьмы. Мурома жила также на левом береге Клязьмы и, кроме того, осваивала левобережье Оки. Отдельные группы муромы продвигались в район течения Волги у Нижнего Новгорода. Основным типом поселений были селища, городища использовались как убежища на случай вторжения врага. Сравнительно рано мурома стала смешиваться с славянами. В X—XII вв. на Ушне находились славяно-муромские поселения. Происхождение самого этнонима «мурома» В. Кулешов считает балтским, подобно этнонимам «мордва» и «удмурт», происходившим из иранских языков. Это были иноязычные обозначения для финских народов. Исследователь также старался найти в Муромском крае балтскую топонимию, что логично, если в Среднем Поволжье в именьковское время проживало балтско-славянское население, принадлежащее к макробалтскому ареалу. В. Бейлекчи же оппонировал ему, считая, что топонимия региона сплошь поволжско-финская. Л. Голубева считала, что мордва этнически близка к муроме и что последняя связана происхождением с городецкой археологической культурой (этногенез эрзян и мокшан также связан с ней). В. Генинг считал, что мурома сформировалась как племя в недрах мерянской племенной общности. С. Кузнецов видел в муроме одно из подразделений мери. А. Гераклитов отождествлял мурому с мордвой. В. Мартьянов и Д. Надькин указывали, что мурома приняла участие в формировании эрзян. А. Смирнов видел в муроме одно из мордовских племен. В погребениях муромы находили скандинавские вещи и куфические монеты, что свидетельствует о связях муромы с Русью и Волжской Булгарией и об участии в трансконтинентальной торговле. Мурома стала активно торговать с Востоком только под влиянием славянской колонизации и до этого некоторое время находилась в стороне от торговли с Востоком. Социальная дифференциация была заметной, хотя мурома и оставалась обществом свободных крестьян-общинников. Развивались ремесла, росли городища, выделялась дружина воинов.
Марийцы могли воевать против всех своих соседей
Народ мещера населял междуречье Клязьмы, Москвы и Средней Оки. В историографическом отношении это наименее изученная финская народность. Мещера жила около реки Оки и граничила с кочевниками. Уже в IX—X вв. в ее земли проникают славяне, а в XII в. мещера была практически ассимилирована славянами Владимиро-Суздальской Руси. В «Толковой Палее» она упомянута как народ, живущий у Оки. Андрей Курбский упоминал, что в мещере мордовский язык. Однако к этому времени мещеры уже несколько столетий как не существовало. И. Боба видел в них часть древних мадьяр, но в славянских летописях их не отождествляют с венграми. П. Голдэн считал, что мещера была частью мордвинов. И. Вашари также считал мещеру волжско-финским народом, предком русского субэтноса мещеряков. В отличие от мери, упоминания о мещере разовые. В средневековье на территории Мещеры находились земли славянского субэтноса мещеряков и тюркского татарского субэтноса мишарей. Материальная культура мещеры была похожа на эрзянскую.
Исключительно интересным явлением была культура рязанско-окских могильников, территория которой распространялась от устья Москвы-реки, среднего течения Оки до Касимовской возвышенности. Ее население было скотоводческим и милитаризованным. В целом можно не сомневаться в принадлежности рязано-окцев к волжским финнам, поскольку для них характерны похожие черты погребального обряда. В. Седов считал, что в составе населения этой культуры смешались волжско-финский и балтский элементы. Рязано-окцы поддерживали активные контакты с сарматами черняховской культуры, а после нее — с гуннами и другими кочевниками. Их соседями также были балты-мощинцы и другие волжские финны. В район своего расселения рязано-окцы пришли с востока. В их воинскую элиту могли входить как мужчины, так и женщины. В регион распространения культуры рязанско-окских могильников доставляли импортные вещи, в том числе мечи из Дамаска. В VIII—IX вв. население культуры рязанско-окских могильников было ассимилировано вятичами.
Марийцы, по данным удмуртского и марийского эпоса, вели войны с удмуртами и вынудили их отступить из Ветлужско-Вятского междуречья на Вятку. Часть марийцев должна была повиноваться волжским булгарам, а через них хазарам. Марийцы могли быть одним из «неверных» народов, с которыми, по сведениям ал-Гарнати, булгары вели войны. Об отношениях с мерей, муромой, эрзей и мокшей говорить что-то сложно, но нам представляется возможным, что марийцы могли воевать против всех своих соседей. Лесные славянские и германские племена в аналогичных обстоятельствах вели войны против соседей. После упоминания в еврейско-хазарской переписке марийцы долгое время не упоминались в источниках. Их землю как Меровию упоминал Юлиан. Дальнейшие упоминания также отмечались через несколько столетий. Первоначально марийцы жили по обоим берегам Волги, от Казанки, на нижнем и среднем течении Ветлуги, по правобережным притокам Вятки. Русинам, волжским булгарам и хазарам, а также многим иноземцам марийцы были известны как черемисы. В этническом отношении они были потомками азелинской культуры. В VI—VIII вв. марийцы селились в укрепленных поселениях на мысах. В IX—XI вв. племена древних марийцев консолидировались, а торговля с волжскими булгарами обогатила их. Марийцы использовали сложные оборонительные сооружения. Их земли находились на пересечении важных торговых магистралей — Волжско-Балтийского и Волго-Камского путей. В земли марийцев попадали саманидские дирхемы, бувейхидские, зияридские, симджуридские монеты, а также булгарские товары — керамика, ювелирные изделия, поясные венгерские накладки, уздечные наборы кочевников.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/86158-ukrainskiy-istorik-yaroslav-pilipchuk-o-finno-ugrah. Вот тебе и исконно русские земли.
И вообще пора все эти учебники сжечь и начать преподавание в школах и вузах по Пилипчуку. А всех профессоров-историков наших отправить в деревни чабанами, пасти баранов. пусть им рассказывают свои сказки, может быть те побольше привеса дадут.
Вспоминается фильм "Андрей Рублев" Тарковского. "Не убивай меня. Ведь мы же братья - русские". Ответ московитянина:"Какой же ты мне брат - морда рязанская". 13-век.
Матвей Парижский отмечал, что перед тартарами идут мордваны // Во время западного похода (да и не только западного) участвовали и русы, и кипчаки, и поволжские булгары, и хорезмийцы, и тангуты, и китайцы и представители прочих народов. Об этом есть сотни свидетельств даже в европейских источниках (Сплитский например).
Это еще раз доказывает тот факт, что не было никакого завоевания и никого. Было создание великого евроазиатского единого государства, где все народы смогли бы жить без всяких раздоров и войн, и на равных правах. Согласно великой Ясе во время военных компаний в войне должны были участвовать все взрослое население Великой Степи. А для земледельческого населения был установлен такой порядок предоставления войск: один мужчина на 10 домов. Татарские войска просто присоединяли к своему государству другие народы и племена (не завоевали) и во время боевых действий брали у них рекрутов. И они верой и правдой служили Татарской империи.
Алексеева Т.И., Васильев Б.А. К вопросу о генетическом родстве русской мещеры и татар-мишарей// Краткие сообщения ин-та этнографии АН СССР
«Сравнение черепов мещеры, мери и муромы с восточнославянскими, с одной стороны, и с финноугорскими — с другой, говорит о значительно большем сходстве их с первыми( с восточно-славянскими ) . В этом смысле мы можем говорить о генетических связях восточнославянских и восточнофиннских народностей на территории Волго-Окского бассейна, возникших задолго до их этнического оформления.»
Академик Т. И. Алексеева .
Гипотеза о генетическом родстве русской мещеры и татар-мишарей в 1950-е годы подверглась проверке учеными научно-исследовательского института антропологии МГУ. На основании антропологических материалов они высказались «ПРОТИВ точки зрения, утверждающей единство происхождения мишарей и так называемой русской мещеры», и указали на возможность генетической связи русской мещеры с локальными «группами мордвы-эрзя».
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Вывод антропологов -- антротип мишар НЕ имеет ни чего общего с антротипом древней Мещеры .
Антротип - это биологическое понятие и сравнительный анализ антротипов исследуемых народов выявляет степень их родства или неродства
В антротипе татар-мишар основной тип (более 60%) -понтийский .
По утверждению антропологов понтийский тип как у мишар , так и у казанских татар -- АЛАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ (НЕ БУЛГАРСКОЕ )