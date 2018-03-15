Мердас, моксель, ц-р-мис: как финно-угры вложились в российский плавильный котел

И сделали русских отличными от остальных славян, а татар — от остальных тюрок

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшний материал украинского историка посвящен финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века.

Останки верблюдов в землях мокшан



Перед тем как перейти к истории волжских финнов, нужно отметить упоминания их в источниках. Первым источником, говорящим о мордовских народах, была «Гетика» Иордана. В издании источника у Е. Скржинской упомянуты этнонимы Mordens, Imnescaris. В. Напольских считает, что следует читать Mordens in Miscaris, то есть мордва в Мещере. Предками эрзян и мокшан было население городецкой культуры. Следующим по времени источником была хазаро-еврейская переписка, где упоминались народы арису и ц-р-мис. Относительно интерпретации ц-р-мис разногласий нет — этот этникон однозначно отождествляется с марийцами. В. Напольских считает, что он попал в русский через тюркские языки. Термин «чирмеш» обозначал на огурских языках войско. Вероятно, хазары воспринимали марийцев как далекий северный народ на периферии Хазарского каганата. Черемисы постоянно отмечались в русских летописях, а в «Слове о погибели русской земли» говорилось, что они платили дань русским. Однако это не отмечено в других источниках, что позволяет отнести тезис к воображению автора. Марийцы, а также эрзя и мокша не платили дань русским. Что же касается идентификации этнонима арису, то здесь необходимо обратить внимание на текст ал-Гарнати, где упомянуты народы Ару и Ису. Ару отождествляются исследователями с удмуртами, а Ису более ранние ученные сопоставляли с вепсами. А. Белавин и В. Напольских отождествляют Ису или Вису с Прикамьем. Ибн Фадлан указывал, что на севере есть холодная страна Вису.

Традиционно считалось, что мердас, упомянутые Вильгельмом Рубруком, — это эрзя, поскольку рядом с ними упоминались моксель (этноним, обозначавший мокшан). Однако этому мешает указание на то, что мердас мусульмане. В землях эрзян во время золотоордынского господства продолжалось разведение свиней. Кроме того, в языке эрзян нет достаточного количества арабизмов и фарсизмов, чтобы подтвердить их исламизацию. При этом нужно упомянуть, что внешние наблюдатели не различали мокшан и эрзю. Юлиан упоминал о мордуканах, у которых два вождя — один сдался монголам, а второй удалился в леса и продолжал сопротивление. Венгерский доминиканец отмечал, что они жестокие люди, охотники за головами и что «перед славными мужами» несут головы убитых врагов. Матвей Парижский отмечал, что перед тартарами идут мордваны, которые убивают посланных католиками разведчиков. В землях же мокшан находили останки нетипичных для их лесного региона верблюдов. Отметим, что именно в Мокше находился центр золотоордынских владений в регионе. Ц. де Бридиа упоминал эрзю и мокшу как мордванов. Таким образом, нет возможности говорить, что Мердас и Моксель Вильгельма Рубрука — это эрзя и мокша. Такое тождество было ошибкой И. Шастиной. Эрзя и мокша обозначалась как мордва в русских летописях.

Матвей Парижский отмечал, что перед тартарами идут мордваны, которые убивают посланных католиками разведчиков. Илл. wikipedia.org



Эрзяне и мокшане были воинственными народами

Ареал расселения мордвы распространялся на территории современной Мордовии и отдельных регионов Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. Формирование мордвы происходило в междуречье Оки, Волги, Цны, Суры, Алатыря. Зона ее расселения в раннее средневековье была куда шире, чем сейчас. Нестор локализировал мордву около Оки и Волги. Основным видом поселения были селища. Городища мордвы, которые были известны как тверди, служили убежищами на случай вражеского вторжения. Эрзяне и мокшане были воинственными народами. В то же время они активно торговали с соседями. В степь они поставляли сюльгамы. Также мордва вела торговлю с Русью и Волжской Булгарией. У эрзян и мокшан была значительная социальная дифференциация и сформировались прообразы княжеств — племенные княжества. Из всех поволжско-финских народов мордвины чаще всего упоминались в летописях, но куда больше о них, конечно, известно благодаря археологическим исследованиям.

В VIII в. Среднее Поволжье было населено разными народами. В Посурье находилась Ош-Пандинская группа именьковских поселений. В устье реки Теша на левом берегу Оки появились муромские поселения. В верховьях Суры во второй половине VII—VIII вв. жили мордвины-мокша. На правобережье Суры на возвышенности Сурская Шишка в лесной зоне, граничащей со степью, была группа неукрепленных поселений. К концу VII — началу VIII в. верхнесурские территории запустели, а население ушло на северо-запад в Цнинско-Мокшанское междуречье. В начале VIII в. в регионе появились памятники армиевского типа. Волго-Тешский регион был районом формирования и расселения эрзян. В середине — второй половине VIII в. эрзяне перемещаются на юг в бассейн Мокши и на Среднюю Цну. Перемещения мордвы были обусловлены миграциями муромы, волжских булгар и буртасов. В низовьях Оки численность памятников муромы удвоилась. На левобережье верховий Суры в среднем течении Узы появились буртасы. Сура был разделяющей линией между буртасами и мордвинами. Распространилась мода на хазарские вещи. В VIII—IX вв. основная часть мордвинов передвинулась на запад, а оставшаяся была ассимилирована буртасами. Плотность мордвинского населения в цнинско-мокшанском междуречье увеличилась. Также мордвины мигрировали в Среднее Примокшанье и Вадо-Вышинское междуречье. Г. Белорыбкин считает, что земли мордвинов находились в зоне влияния Хазарского каганата. В Х в. на левом берегу Суры появились булгарские памятники. Правобережье Волги от устья Оки до устья Суры пустеет. Эрзянские памятники располагались в районе реки Теши. Появляются мордвинские поселения-тверди. С запада к Средней Теше приблизились поселения муромы. Эрзя воевала с мокшанами и муромой. В Цнинско-Мокшанском регионе увеличилось количество населения, а в верховьях Суры мордвинов в то время почти не стало. Там получили распространение памятники, связанные со смешанной булгаро-буртасской культурой.

Фото vladimirgid.ru



Булгарская экспансия

Последующие столетия были временем масштабных трансформаций. Булгары заняли все Сурско-Свияжское междуречье. Также они появились на среднем и нижнем течении Суры, Верхнее Посурье тоже заняли булгары, построив там укрепленные поселения. Булгары расселились на реке Уза, на Верхней Суре и на правобережье Суры. Они взяли под контроль торговую магистраль Булгар — Киев. В Примокшанье сократилась территория расселения мордвы-мокши, а на Цне количество мордвинских памятников сократилось наполовину. Плотность же населения в Мокшано-Вадском междуречье увеличилась и достигла уровня плотности Волжской Булгарии. Катастрофа постигла мурому. В XI в. в устье Теши муромских памятников уже нет, их земли заселили славяне. Одна часть муромы сохранилась в анклавах на севере от Мурома, а вторая переселилась к эрзе и смешалась с ней. В XII в. на территории Верхнего Посурья увеличивается количество населения. На рубеже XI—XII вв. древнемордовские могильники на Средней Цне фактически исчезают. Г. Белорыбкин считает это последствием кыпчакских нападений. На Ваде и Мокше мордвины сохранили свои владения. Мордвинские укрепленные городища находились вдоль рек. Мордвинские поселения граничат с булгаро-буртасскими. В район Теши переселяется часть эрзянского населения. На юго-восточной границе находилась группа укрепленных городищ — Хозинское, Федоровское, Понетаевское, Саровское. Мордвинское население приходит в низовья Оки и на реку Пьяну. В XIII в. в Волго-Мокшанском междуречье усиливается булгарское влияние, однако мордвины населяли Наровчатское городище. В низовьях Мокши русины строят Кадом, а в устье Оки — Нижний Новгород, оказывая давление на эрзю. Верхнее Посурье и Верхнее Примокшанье оказались в сфере влияния волжских булгар, а Окско-Тешское междуречье — под Владимиро-Суздальским, Муромским и Рязанским княжествами. Но эти изменения были не так масштабны, как трансформации в Мордовии во время золотоордынского доминирования.

Русско-мордовские войны

Не лишним является описание войн эрзи и мокши. 4 марта 1103 г. мордвины победили войско Ярослава Святославича. Точная дата есть в Лаврентьевской летописи, в Новгородской первой летописи отмечен только год битвы. В 1183 г. (в Лаврентьевской летописи — в 1184 г.) сказано, что после неудачного похода на волжских булгар русские выместили злобу на мордвинах. В 1210 г. русские совершили поход на эрзян. В мордовском эпосе сохранилось упоминание о поселении Обран-ош. Оно находилось на месте Нижнего Новгорода. Русины взяли городище и в 1221 г. на его руинах построили Нижний Новгород. В 20-х годах XIII в. эрзей правил инязор Пургас, а мокшей — каназор Пуреш. В 1226 г. Юрий Всеволодович напал на мордву и победил ее, послав войска под командованием своих братьев Святослава и Ивана. В 1227 г. Пургас разбил русское войско Василия Константиновича и воеводы Еремея. В январе 1228 г. на мордву двинулось войско Юрия Всеволодовича. Вместе с ним шли дружины брата Ярослава, Василия и Всеволода Константиновичей. С запада по эрзе нанес удар муромский князь Юрий. Против Пургаса также выступил каназор мокшан Пуреш. Русины жгли посевы эрзян. Волжские булгары напали на союзника владимирско-суздальского князя — мокшанского каназора Пуреша. В 1229 г. эрзяне совершили нападение на Нижний Новгород и сожгли церковь Святой Богородицы, которая находилась за стенами города, но горожане отбили нападение. Пуреш привел с собой кыпчаков. Кыпчаки регулярно вторгались в эрзянские земли, но только один их общий поход вместе с сыном Пуреша зафиксирован летописью. Кыпчаки атаковали эрзянские земли в долине реки Инсары, которая находилась в лесостепи. Эрзяне отступили в долину Мокши и там организовали систему укреплений. В 1232 г. владимиро-суздальский, муромский и рязанский князья воевали против мордвинов и сожгли много сел. Основной целью походов был захват имущества и взятие в плен людей, которых можно было с выгодой продать волжским булгарам. В. Фомин отмечал, что упомянутую в источниках Пургасову Русь невозможно отождествить со славянами и христианами. Вероятно, так была названа дружина эрзянского правителя.

Предметы быта летописной мери, найденные графом А. С. Уваровым при раскопках мерянских курганов во второй половине XIX века. Фото wikipedia.org



Знай мерю

Первым по времени упоминанием о мери являются сведения о народе меренс. Территория мери включала в себя современные Костромскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области и, возможно, Вологодскую область. Нестор локализировал мерю в Ростове и у Клещина озера. В 882 г. меря вместе с другими подданными конунга Хельги (Олега Вещего) приняла участие в походе на смолян и полян. Нестор упоминает мерю как участника похода на Константинополь в 907 г. Однако византийские источники не зафиксировали этого похода, а из сведений Нестора можно вынести только ту информацию, что меря принимала участие в походах первых князей Руси. Мере принадлежал Чудской конец в Ростове. В 1071 и 1088 г. меряне вместе с местными кривичами поднимали восстания против христианизации и княжеской администрации. Адам Бременский упоминал мерю как мирров. С. Кузнецов, Д. Зеленин, Д. Корсаков отождествляли мерю с марийцами. П. Голдэн считал мерю частью марийцев. А. Матвеев же считает, что меря была вполне самостоятельным племенем, однако самым близким к марийцам народом. В. Геннинг высказал предположение, что мурома, марийцы и меря были потомками населения дьяковской культуры. В позднедьяковских памятниках найдены признаки балтского проникновения. Вероятно, меряне испытали влияние голяди и других балтских народов. А. Смирнов, Е. Горюнова и Г. Архипов указали на отличия материальной культуры мерян и марийцев. У устья Волги и у реки Ветлуги проходили границы мери с марийцами, в районе верхнего течения Волги в Ярославской и Тверской областях меряне граничили и смешивались с вепсами. Южнее Клязьмы находилась мещера, а на востоке с мерянами граничила мурома. Предки мерян находились в составе дьяковской археологической культуры. Вероятно, мерянам приходилось воевать с своими балтскими соседями — племенем голядь. С летописной мерей отождествляют Сарское городище. Часть мерян отступила в земли марийцев во время славянской колонизации и ассимилировалась с ними. А. Леонтьев предполагал, что меря происходит от культуры рязанско-окских могильников, однако В. Седов раскритиковал эту гипотезу. Меряне селились в селищах, их племенным центром было Сарское городище, где, кроме мерянских, были найдены и скандинавские древности. Население региона активно торговало со скандинавами и славянами. Находили куфические монеты, что свидетельствует о торговле с волжскими булгарами и хазарами. В ІХ—Х вв. меряне еще жили обособлено от славян. Ассимиляция происходила в XI—XII вв.

Мурома — общество свободных крестьян-общинников

Мурома как отдельное племя упоминалось только у Нестора — около города Муром и на реке Оке. Большинство археологических памятников муромы находили на правобережье Оки, между реками Ушной и Унжей, на правобережье Клязьмы. Мурома жила также на левом береге Клязьмы и, кроме того, осваивала левобережье Оки. Отдельные группы муромы продвигались в район течения Волги у Нижнего Новгорода. Основным типом поселений были селища, городища использовались как убежища на случай вторжения врага. Сравнительно рано мурома стала смешиваться с славянами. В X—XII вв. на Ушне находились славяно-муромские поселения. Происхождение самого этнонима «мурома» В. Кулешов считает балтским, подобно этнонимам «мордва» и «удмурт», происходившим из иранских языков. Это были иноязычные обозначения для финских народов. Исследователь также старался найти в Муромском крае балтскую топонимию, что логично, если в Среднем Поволжье в именьковское время проживало балтско-славянское население, принадлежащее к макробалтскому ареалу. В. Бейлекчи же оппонировал ему, считая, что топонимия региона сплошь поволжско-финская. Л. Голубева считала, что мордва этнически близка к муроме и что последняя связана происхождением с городецкой археологической культурой (этногенез эрзян и мокшан также связан с ней). В. Генинг считал, что мурома сформировалась как племя в недрах мерянской племенной общности. С. Кузнецов видел в муроме одно из подразделений мери. А. Гераклитов отождествлял мурому с мордвой. В. Мартьянов и Д. Надькин указывали, что мурома приняла участие в формировании эрзян. А. Смирнов видел в муроме одно из мордовских племен. В погребениях муромы находили скандинавские вещи и куфические монеты, что свидетельствует о связях муромы с Русью и Волжской Булгарией и об участии в трансконтинентальной торговле. Мурома стала активно торговать с Востоком только под влиянием славянской колонизации и до этого некоторое время находилась в стороне от торговли с Востоком. Социальная дифференциация была заметной, хотя мурома и оставалась обществом свободных крестьян-общинников. Развивались ремесла, росли городища, выделялась дружина воинов.

Один из самых известных погребальных памятников летописной Муромы — Подболотьевский могильник. Женское захоронение. Фото nep2014.com



Марийцы могли воевать против всех своих соседей

Народ мещера населял междуречье Клязьмы, Москвы и Средней Оки. В историографическом отношении это наименее изученная финская народность. Мещера жила около реки Оки и граничила с кочевниками. Уже в IX—X вв. в ее земли проникают славяне, а в XII в. мещера была практически ассимилирована славянами Владимиро-Суздальской Руси. В «Толковой Палее» она упомянута как народ, живущий у Оки. Андрей Курбский упоминал, что в мещере мордовский язык. Однако к этому времени мещеры уже несколько столетий как не существовало. И. Боба видел в них часть древних мадьяр, но в славянских летописях их не отождествляют с венграми. П. Голдэн считал, что мещера была частью мордвинов. И. Вашари также считал мещеру волжско-финским народом, предком русского субэтноса мещеряков. В отличие от мери, упоминания о мещере разовые. В средневековье на территории Мещеры находились земли славянского субэтноса мещеряков и тюркского татарского субэтноса мишарей. Материальная культура мещеры была похожа на эрзянскую.

Исключительно интересным явлением была культура рязанско-окских могильников, территория которой распространялась от устья Москвы-реки, среднего течения Оки до Касимовской возвышенности. Ее население было скотоводческим и милитаризованным. В целом можно не сомневаться в принадлежности рязано-окцев к волжским финнам, поскольку для них характерны похожие черты погребального обряда. В. Седов считал, что в составе населения этой культуры смешались волжско-финский и балтский элементы. Рязано-окцы поддерживали активные контакты с сарматами черняховской культуры, а после нее — с гуннами и другими кочевниками. Их соседями также были балты-мощинцы и другие волжские финны. В район своего расселения рязано-окцы пришли с востока. В их воинскую элиту могли входить как мужчины, так и женщины. В регион распространения культуры рязанско-окских могильников доставляли импортные вещи, в том числе мечи из Дамаска. В VIII—IX вв. население культуры рязанско-окских могильников было ассимилировано вятичами.

Марийцы, по данным удмуртского и марийского эпоса, вели войны с удмуртами и вынудили их отступить из Ветлужско-Вятского междуречья на Вятку. Часть марийцев должна была повиноваться волжским булгарам, а через них хазарам. Марийцы могли быть одним из «неверных» народов, с которыми, по сведениям ал-Гарнати, булгары вели войны. Об отношениях с мерей, муромой, эрзей и мокшей говорить что-то сложно, но нам представляется возможным, что марийцы могли воевать против всех своих соседей. Лесные славянские и германские племена в аналогичных обстоятельствах вели войны против соседей. После упоминания в еврейско-хазарской переписке марийцы долгое время не упоминались в источниках. Их землю как Меровию упоминал Юлиан. Дальнейшие упоминания также отмечались через несколько столетий. Первоначально марийцы жили по обоим берегам Волги, от Казанки, на нижнем и среднем течении Ветлуги, по правобережным притокам Вятки. Русинам, волжским булгарам и хазарам, а также многим иноземцам марийцы были известны как черемисы. В этническом отношении они были потомками азелинской культуры. В VI—VIII вв. марийцы селились в укрепленных поселениях на мысах. В IX—XI вв. племена древних марийцев консолидировались, а торговля с волжскими булгарами обогатила их. Марийцы использовали сложные оборонительные сооружения. Их земли находились на пересечении важных торговых магистралей — Волжско-Балтийского и Волго-Камского путей. В земли марийцев попадали саманидские дирхемы, бувейхидские, зияридские, симджуридские монеты, а также булгарские товары — керамика, ювелирные изделия, поясные венгерские накладки, уздечные наборы кочевников.

Ярослав Пилипчук