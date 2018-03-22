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Как булгары организовали великое переселение на Каме и Вятке

07:00, 22.03.2018 18 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

Из истории государственности народов коми и удмуртов. Период пермского распада. Часть 1

Как булгары организовали великое переселение на Каме и Вятке Фото: cont.ws

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Цикл материалов украинского историка посвящен финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века. В сегодняшней статье он расскажет об истории народа коми.

Период пермского распада

История финно-пермских народов является не особо популярным объектом исследования из-за фрагментарности сведений источников и ряда нерешенных проблем. История Северо-Востока Европы является уравнением со многими неизвестными. В частности, наиболее обсуждаемыми проблемами являются определение времени распада прапермской этнической общности и вопрос роли угорских племен в этногенезе финно-пермских народов этого региона. Кроме того, необходимо ответить на вопрос: возможно ли было удмуртам и коми построить государство. В нашем исследовании мы постараемся дать ответ на ряд проблемных вопросов.

Нужно отметить, что первым сюжетом, благодаря которому исследователи интересуются историей коми, есть проблема Бьярмаланда, исторической области на севере Восточной Европы. Некоторое время с ней соотносили Пермь. Первым предположил тождество Перми и Бьярмаланда Ф. Страленберг. Потом его переняли финские ученные шведского происхождения А. Шегрен, М. Кастрен и Д. Европеус. В опозицию к этому отождествлению встали С. Соловьев, Д. Иловайский, А. Дмитриев, И. Смирнов. К. Тиандер в свое время отметил, что названия Пермь и Бьярмаланд бытовали в разных языках и переход из Бьярмаланда в Пермь невозможен с точки зрения лингвистики. Этноним Bjarmar стал известен как Beormas англо-саксонцам благодаря норвежцам, в частности, Оттере из Халогаланда. Переход начального b в p был возможен только в прибалтийско-финских языках. Отождествение Бьярмаланда с Пермью натыкается на ряд сложностей лингвистического характера. Название Пермь впервые встречается в этой форме в русских документах, в частности в «Повести временных лет» и в грамотах владимиро-суздальских князей Новгороду. Вопросы с Бьярмаландом и Вису разобраны нами в более ранних публикациях. Бьярмаланд можно локализировать в районе Заволоцкой Чуди, а бьярмы были названием разноэтнического прибалтийско-финского населения этой земли.

Бьярмия на карте северной России Герхарда Меркатора, Амстердам, 1595. Фото wikipedia.org

Термин «Великая Пермь» позднего происхождения. Пермь упомянута у Епифания (автора «Жития Стефана Пермского») (Вершинин, 2001; Епифаний Примудрый). Как новгородская волость Пермь упомянута в договорных грамотах Ярослава Ярославича с Новгородом. Но вопрос еще в том какая эта была Пермь, поскольку русские источники знали две Перми — Вычегодскую и Великую. Столица Перми Вычегодской находилась в городище Усть-Вымь. По стопам коми в Западную Сибирь пришли новгородцы и уже в середине XIII в. Пермь, Югра, Печора были зависимыми территориями от Новгорода как и Заволочье, Колоперемь и Тре. Регулярные походы новгородцев на северо-восток начались еще с XI века. Пермь как народ зафиксирован в вводной части летописи Нестором между «Заволоцкой чудью» и Печoрой. Освоение просторов коми-пермяцких земель русскими должно было начаться со времени основания Устюга.

Пермскии люди

А. Туркин отмечал, что в Вычегодско-Вымской летописи встречались следующие наименования коми: пермскии люди, пермские люди, пермин, пермины, пермяне, перемеки, пермяки, пермеки. В «Житии Стефана Пермского» реками в землях коми назывались Вымь, Вычегда, Вятка, Кама. Племенами коми были вычегжане, вилежане, пинежане, южане, сырьяне (зыряне), ганане. Они упомянуты как народы, живущие у Перми. Сигизмунд Герберштейн упоминал Пермию как большую страну на 250—300 миль с одноименным центром, который стоит на Вышере.

Политоним Perä-maa («Задняя Земля») прибалтийскими финнами использовался для обозначения колонизируемых земель. Вполне правдоподобны предположения Д. Бубриха и О. Прицака о том, что «Заволоцкая Чудь» была областью расселения вепсов. Так как это была не их коренная территория, то для ее обозначения они могли употреблять определение «Задняя Земля». У новгородцев это название прижилось в форме «Заволоцкая Чудь». В топонимии и антропонимии Двинского края широко представлены прибалтийско-финские названия. В бассейне Пинеги обнаружены топонимы мерянского происхождения. Также в районе Пинеги обнаружены топонимы карельского и вепского происхождения. Саамский компонент также присутствовал в топонимии региона. Население Заволочья было полиэтничным и включало прибалтийско-финский, мерянский и саамский компoнент.

Все археологические памятники Чуди Заволоцкой довольно поздние и относятся к эпохе викингов и эпохе славянской колонизации Крайнего Севера. Фото wikipedia.org

Загадочные народы

Вопрос о Заволоцкой Чуди долго интересовал ученых. М. Кастрен считал, что это наименование относилось или к карелам или к вепсам. Д. Европеус первоначально высказался за тождество ее с карелами, хотя потом соотносил ее население с древними уграми. П. Ефименко высказался в пользу ее угорской идентичности. Д. Бубрих считал, что Заволоцкая Чудь — это вепсы. А. Туркин отождествлял Чудь Заволоцкую с вепсами и отчасти с карелами. Б. Серебреников сопоставлял ее с карелами и вепсами. А. Попов считал язык Чуди Заволоцкой близким к западно-финским диалектам. А. Матвеев считал этот язык северо-финским, промежуточным между карельским и вепским. Он считал этнический состав Чуди Заволоцкой сложным и отмечал в основном северо-финское (в другой классификации прибалтийско-финские и саамские языки) население края. Касательно финско-пермского населения, то он отмечал, что оно присутствовало на Пинеге. Н. Макаров считает Чудь Заволоцкую собирательным этнонимом, относящимся к разным в этническом отношении народам. Среди них он называл выходцев из Приладожья (карелов и вепсов), белозерских вепсов, мерю Верхнего Поволжья. М. Иванищева видела в Чуди Заволоцкой финско-пермское население. Все археологические памятники Чуди Заволоцкой довольно поздние и относятся к эпохе викингов и эпохе славянской колонизации Крайнего Севера.

Рядом с Чудью Заволоцкой вероятно находились и загадочные тоймичи. А. Попов и Е. Рябинин видели в них финнопермский народ. А. Матвеев связывал тоймичей с северо-финскими народами и считал их особой группой. Они, по его мнению, жили в районе реки Юг. Е. Хелимский считал, тоймскую ветвь тождественной северо-финским народам у А. Матвеева. Он разработал свою систему классификации финно-угорских языков. В северо-западные финны попали прибалтийско-финские народы — cаамы, обозначаемые lapp, саамы, обозначаемые лопь, тоймичи и меря. По мнению Я. Саарикиви, тоймичи были прибалтийскими финнами. П. Голдэн видит в тоймичах группу финского населения на Севере. Этноним тоймичи упомянут лишь единожды — в «Слове о погибели Русской земли». Они упомянуты в перечне языческих стран, платящих дань Руси. Нужно отметить, что для субэтнических групп коми и удмуртов названия обычно происходили от рек. У прибалтийских финнов из таких только Ижора. Тоймичи с большой долей вероятности были финнопермским этносом или субэтносом. Вероятно тоймичи и население Заволоцкой Чуди были ассимилированы славянами и карелами, пришедшими в этот регион.

Как булгары организовали великое переселение

Достаточно сложен вопрос с регионом, где древнерусские летописцы локализироовали Печору. Она находилась по соседству с Югрой, в которую осуществил свой поход Гюрята Рогович. Сложно ответить на то, кем они были. А. Мурыгин отмечал, что в регион шли переселения как из северного сибирского Зауралья, так и из Предуралья. Еще одним загадочным этносом была Сура Поганая. А. Туркин считал Суру родственым этносом к пермянам. По мнению исследователя этникон зырянин произошел от Суры Поганой, которая была соседом Чуди Заволоцкой, а уже из языка Чуди Заволоцкой попал в древнерусский язык.

А. Халиков предложил традиционную схему происхождения от Ананьинской культуры. Фото izi.travel (реконструкция жилища ананьинской культуры)

Вопрос происхождения пермян очень интересен. Историография этого вопроса была проанализирована в пособии А. Ситдикова. Интересен вопрос о прародинах прапермян. А. Спицын считал, что удмурты жили на нижней и средней Вятке, а коми жили на верхней и средней Чепце, а также на верхней Каме. А. Халиков локализировал прародину пермян на Вычегде и связывал с прапермянами вычегодский вариант Гляденовской культуры. Он предложил традиционную схему происхождения от Ананьинской культуры до Ванвиздинской культуры с вымцами (пракоми). Ю. Вихман и Т. Итконен размещали прародину пермян в нижнем и среднем течении Вятки и Камы. Причиной распада прапермского единства считали вторжение булгар, которое привело также к расселению пермян на север. В именьковское время до булгар, по мнению В. Напольских, прапермяне еще были едины. С. Белых считает, что именно в булгарскую эпоху распалась прапермская общность. По его мнению, прародиной пермян не являются бассейны Печоры и Мезени.

Коми заняли эти земли, ассимилировав местное прауральское население. Р. Голдина видела в пьяноборцах праудмуртов, а в гляденовцах пракоми. При этом в эпоху Великого Переселения народов в район расселения прапермян проникли угры саргатцы, которые, впрочем, были сравнительно быстро ассимилированы. Ломоватовскую, неволинскую и поломскую культуру исследовательница рассматривала как локальные варианты культуры пермян. По мнению С. Белых, в VI—IX вв. прапермская культурная общность состоящая из эндопермских племен оставалась единой. И. Пастушенко считал, что финал существования неволинской культуры ознаменовался переселением ее населения на север и участии его в формировании родановской культуры. Е. Казаков и В. Иванов указывали, что булгары насильственно выводили верхнекамское и чепецкое население в свои владения. А. Белавин считал, что основу этих вынужденных переселенцев составляли неволинские племена.

В. Геннинг и А. Иванов считали, что под давлением булгар ломоватовцы, поломцы и неволинцы выводились в их владения. Р. Голдина считала переселение добровольным. Л. Макаров считал, что переселение из бассейнов Чепцы, верхней Камы и Сылвы было добровольным и обуславливалось перенаселенностью указанных регионов. Распад эндопермского ядра произошел в конце первого тысячелетия и был обусловлен расселением эндопермян от Нижней Камы и Вятки до Вычегды и Выми. Предки коми-зырян сформировали вымскую археологичскую культуру.

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоКультура
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Сам писал?
    Слишком много тем и статей.
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    Анонимно 22 марта
    Вам это не нравится?)))
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    Анонимно 22 марта
    нравится. пеши есче
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  • Анонимно 22 марта
    Классная статья, актуальная мне сейчас. как раз смотрю по первому про Булгар
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  • Анонимно 22 марта
    Лучше бы печатали Гали Рашитовича Еникеева. Вот, там все доходчиво и понятно написано про историю татар со ссылками на различные документы. Аудитория была-бы намного шире.
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  • Анонимно 22 марта
    Очень хорошо написано. Все понятно и легко читается
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  • Анонимно 22 марта
    Татары - не булгары.
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    Анонимно 23 марта
    Татары кипчакизированные булгары, финно-угры и чуваши. Татар Улу-Мухаммеда пришедших в Булгарию было немного. Прямые потомки "татар" Золотой Орды казахи, ногайцы. Ещё раньше в 13 веке татарами называли монголов.
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    Анонимно 23 марта
    Ну да ,а кто же по вашему татары -китайцы или монголы? Автор статьи грешит своей слабой компетенцией в некоторых вопросах,ну хотя бы то ,что раньше удмуртов удмуртами не звали, а звали вотяки ,вогулы,марийцы всегда звали и зовут одамари, так называемые нынешние татары удмуртов звали и зовут арлар, а их женщин экяями( в бураевском районе Башкирии есть удмуртская деревня дюртэкаево, что значит 4 женщины. Сами же удмурты звали и зовут татар- не татары, а бигеры, марийцы же татар звали и зовут сюаси, это не то же самое что чуваш, чувашей же марийцы звали и зовут сусламари. Название зыряне тоже появилось не в древние века! Ссылки автора на каких то зарубежных историков,летописцев - это по крайне мере не серьезно,просто потому ,что сам автор ни когда в руках первоисточников не держал, да и как он мог бы перевести с тех старнних зарубежных языков где их он выучил- ну сказки все это ,фантастика! Вот автор лучше бы поинтересовался ,каким странным образом из истории нашей страны выпало почти 300лет , как то чудно в1200годах "татаро--монгольское иго"и всё ,ни чего внятного,почти до 1500 годов,как будто и страны вообще не было,припомнить хоть какие то маломальские значимые эпизоды или упоминания как Русь того периода жила развивалась так ведь нет практически ни чего. Даже в школьных учебниках про тот период практически"0"! Про татаро--монгольское иго и про булгарский период тоже есть что возразить!
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    Анонимно 23 марта
    Как это с 1200-х годов о Руси ничего? Материала на эту тему полно. И летописи и хроники и свидетельства очевидцев. История была очень бурная и интересная. В 1500 году Русь разгромила войско ВКЛ и вернула всю Чернигово-Северскую землю, треть ВКЛ. Результат предшествующего развития и восстановления сил. Про Булгарию сведений меньше.
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    Анонимно 23 марта
    Почитайте Карамзина за 1200-1500 годы Он старался по летописям писать. Получился тоже летописный свод. Ему в минус, что нет археологических данных. Но археологии тогда и не было.
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    Анонимно 24 марта
    Все верно про Карамзина! А археологических данных нет просто потому что много что продуманно! Вот некоторые вопросы. Даже пусть допустим что так называемое монголо татарское нашествие было ,тогда : как сее войско , а это по так называемым историческим фактам было как минимум 100тыс, а с лошадьми ,а у каждого монголам было как минимум 3, это уже более300тыс голов, да прибавить сюда быков которые тащили стенобитные орудия, получается такая колоссальная масса скота ,которую надо и кормить и поить. От Монголии до Поволжья примерно около10 000км и то по ж.д. сколько времени вы будете на поезде ехать до Улан батора,почти суток10! А всем известно что на навьюченный верховой лошади можно прехать 40 ну максимум 60км в сутки,итак 10000:60=166дней ,т.е пол-года, это при том что есть относительно хорошие дороги, ну а по пути следования более300тыс голов какие могут быть дороги! Каким образом такое огромное количество скота можно было прокормить и напоить, что же по пути специально кто то сено заготавливал? В советское время приходилось бывать в целинных совхозах Кустаная и Целинограда, и видеть как многочисленные стада скота вечером с ревом рвуться домой сушняк давит на водопой после изнурительной степной жары! А тут почти 300тыс да ещё сколько км и не очень понятно куда направлялись, не зная будет ли по пути чем скот напоить? Даже в советские времена по степям Казахстана было не так просто перемещаться даже на технике , сплошь и рядом на многие тысячи км полное безлюдие, а в те далёкие 1200 годы может в этих степях и людей было раз-два. Дальше чем же питались войны ,ну не могли они на пол года с собой провизии набрать,просто не реально! Дальше что бы обеспечить такую огромную армию посчитайте сколько холодного оружия не обходимо, какие огромные трудозатраты и материальные , физические а главное временные ,для изготовления просто 100тыс сабель или мечей,кому как угодно, должен был быть уровень развития металлургии как минимум как при Иване Грозном,это сколько же надо руды найти и как то перевезти , сколько угля нажечь,затем все это переплавлять в кричное железо ,а затем кузнецам ( это же сколько их было)отковывать сабли мечи,просто не вероятно- фантастика! Если бы всё это было на самом деле то государство Монголия как минимум обладала бы хоть какой нибудь металлургической пром...стою,но этого же нет ни чего ,просто потому что не было ни когда. Также для изготовления одежды для 100тыс войска- это какую же надо иметь так скажем"промышленность"по тем временам по пошиву,сколько же народу задействовать? Вот и получается чтобы такую огромную армию снарядить и содержать население должно было составлять как минимум несколько млн. Но мы же все знаем ,что даже сейчас в Монголии где то млн 3,может чуть больше, что же с народом? Да всё просто ,что всё это исторические сказки. Да ещё во всем мире по крайне мере в Азии и Европе всегда свирепствовали и тиф ,и чума, и всякой дряни, а там где большие скопления людей ,а войска это и есть скопления людей, всегда гепатит , дизентерии,педикулезы , сколько народу выкашивали,если учесть что у кочевых народов с гигиеной в те времена вообще ни как,по безводным знойным степям всю жизнь верхом ,чем только не заболеть! Ну а так называемые татаро монголы тоже не супер человечки были, враньё все это ! Вот и призадумайтесь ,что же было на самом деле,да и было ли вообще?
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    Сергей Сажин 26 марта
    Зачем всё тащить с собой ? Если всё можно награбить ?
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  • Анонимно 22 марта
    Ярослав, вы бы о Золотой орде писали.
    С момента ее формирования до распада.
    Как татаро-монголы объединили кипчаков, русов, булгар, хазар, буртас, фин-угров и прочих в единое государство.
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    Анонимно 23 марта
    Русов, то есть русских монголо-татары в единое государство не объединили. Русь как была так и осталась отдельным от Золотой Орды и раздробленным государством. Наоборот, раздробленность Руси только усилилась, чему способствовали ханы, стравливая русских князей между собой. Хазар уже не было. Булгары и кипчаки оказались в Золотой Орде, Финно-угры далеко не все, только малая часть оказалась там, в том числе венгры на территории Башкирии, в 13 веке называемой Великой Венгрией.Все империи распадаются, Золотая Орда не исключение.
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  • Анонимно 24 марта
    ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «МОНГОЛО-ТАТАРЫ»
    Но слово «татары» продолжало жить независимо от само­го этого народа. В 20—30-е гг. XIII в.

    отряды Чингисхана и его наследников вторглись в Казахстан и пошли дальше на запад, в земли кочевников-половцев, к русским границам. Местным жителям, конечно, быстро стало известно имя завоевателей — монголы. Но они продолжали на­зывать их по привычке татарами, т. е. так, как издавна называли всех пришельцев из Монголии. Спасавшиеся от нашествия половцы хлынули на Русь и в Европу, разнося повсюду весть о страшном народе, появившемся с востока. А раз они назы­вали монголов татарами, то и русские, и европейцы стали так именовать монголов. Вот почему ни в российских летописях, ни в западных средневе­ковых анналах не встречается слово «монголы»; монгольские войска повсеместно именовались та­тарами.

    Когда учёные стали исследовать события той далёкой эпохи, они столкнулись с необходимостью разобраться, кто же напал на половцев и Русь в XIII​ в. — монголы или татары? Выяснилось, что Чингисхан и его полководцы водили в походы монголов, а татар истребили ещё до начала своих завоевательных войн. Но ведь все наши летописи называют монголов татарами! Для избавления от этой путаницы известный историк Пётр Николае­вич Наумов в 1823 г. придумал словосочетание монголо-татары (иногда говорят «татаро-мон­голы»), которое с тех пор встречается в учебниках и научных изданиях. Оно означает «монголы, называемые татарами».
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    Анонимно 25 марта
    Автору от 24марта! Эх ,уважаемый! Что же вы такое написали? Какой к "едрене фене "Казахстан? Слово казах вообще появилось относительно по историческим меркам не так давно , а такого образования как Казахстан в те времена вообще не было ! Почитайте историю киргизского и казахского народов. Даже ещё в не так далёкие ,царские времена часть нынешнего Казахстана называлось семеречье! И вы сами же пишите, что в1823г. П. Н. Наумов придумал слово сочетание... А вообще все ноги " растут" ещё из более древних времён, Марко Полони ,начал "накручивать " темы мифического татаро--монгольского нашествия , с подачи и благословения Ватикана, сейчас по этому поводу много работ ,в инете можете поискать! Кто же тогда всё таки нынешние казанские и башкирские так называемые "татары" , понятно и так что к мифическому татаро--монгольскому игу имеют такое же отношение как "прибытие чукчей на экватор"?
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  • Анонимно 17 апр
    еще одна статейка в угоду Ватикану...все перевернуто с ног на голову
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