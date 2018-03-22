Как булгары организовали великое переселение на Каме и Вятке

Из истории государственности народов коми и удмуртов. Период пермского распада. Часть 1

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Цикл материалов украинского историка посвящен финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века. В сегодняшней статье он расскажет об истории народа коми.

Период пермского распада

История финно-пермских народов является не особо популярным объектом исследования из-за фрагментарности сведений источников и ряда нерешенных проблем. История Северо-Востока Европы является уравнением со многими неизвестными. В частности, наиболее обсуждаемыми проблемами являются определение времени распада прапермской этнической общности и вопрос роли угорских племен в этногенезе финно-пермских народов этого региона. Кроме того, необходимо ответить на вопрос: возможно ли было удмуртам и коми построить государство. В нашем исследовании мы постараемся дать ответ на ряд проблемных вопросов.

Нужно отметить, что первым сюжетом, благодаря которому исследователи интересуются историей коми, есть проблема Бьярмаланда, исторической области на севере Восточной Европы. Некоторое время с ней соотносили Пермь. Первым предположил тождество Перми и Бьярмаланда Ф. Страленберг. Потом его переняли финские ученные шведского происхождения А. Шегрен, М. Кастрен и Д. Европеус. В опозицию к этому отождествлению встали С. Соловьев, Д. Иловайский, А. Дмитриев, И. Смирнов. К. Тиандер в свое время отметил, что названия Пермь и Бьярмаланд бытовали в разных языках и переход из Бьярмаланда в Пермь невозможен с точки зрения лингвистики. Этноним Bjarmar стал известен как Beormas англо-саксонцам благодаря норвежцам, в частности, Оттере из Халогаланда. Переход начального b в p был возможен только в прибалтийско-финских языках. Отождествение Бьярмаланда с Пермью натыкается на ряд сложностей лингвистического характера. Название Пермь впервые встречается в этой форме в русских документах, в частности в «Повести временных лет» и в грамотах владимиро-суздальских князей Новгороду. Вопросы с Бьярмаландом и Вису разобраны нами в более ранних публикациях. Бьярмаланд можно локализировать в районе Заволоцкой Чуди, а бьярмы были названием разноэтнического прибалтийско-финского населения этой земли.

Бьярмия на карте северной России Герхарда Меркатора, Амстердам, 1595. Фото wikipedia.org



Термин «Великая Пермь» позднего происхождения. Пермь упомянута у Епифания (автора «Жития Стефана Пермского») (Вершинин, 2001; Епифаний Примудрый). Как новгородская волость Пермь упомянута в договорных грамотах Ярослава Ярославича с Новгородом. Но вопрос еще в том какая эта была Пермь, поскольку русские источники знали две Перми — Вычегодскую и Великую. Столица Перми Вычегодской находилась в городище Усть-Вымь. По стопам коми в Западную Сибирь пришли новгородцы и уже в середине XIII в. Пермь, Югра, Печора были зависимыми территориями от Новгорода как и Заволочье, Колоперемь и Тре. Регулярные походы новгородцев на северо-восток начались еще с XI века. Пермь как народ зафиксирован в вводной части летописи Нестором между «Заволоцкой чудью» и Печoрой. Освоение просторов коми-пермяцких земель русскими должно было начаться со времени основания Устюга.

Пермскии люди

А. Туркин отмечал, что в Вычегодско-Вымской летописи встречались следующие наименования коми: пермскии люди, пермские люди, пермин, пермины, пермяне, перемеки, пермяки, пермеки. В «Житии Стефана Пермского» реками в землях коми назывались Вымь, Вычегда, Вятка, Кама. Племенами коми были вычегжане, вилежане, пинежане, южане, сырьяне (зыряне), ганане. Они упомянуты как народы, живущие у Перми. Сигизмунд Герберштейн упоминал Пермию как большую страну на 250—300 миль с одноименным центром, который стоит на Вышере.

Политоним Perä-maa («Задняя Земля») прибалтийскими финнами использовался для обозначения колонизируемых земель. Вполне правдоподобны предположения Д. Бубриха и О. Прицака о том, что «Заволоцкая Чудь» была областью расселения вепсов. Так как это была не их коренная территория, то для ее обозначения они могли употреблять определение «Задняя Земля». У новгородцев это название прижилось в форме «Заволоцкая Чудь». В топонимии и антропонимии Двинского края широко представлены прибалтийско-финские названия. В бассейне Пинеги обнаружены топонимы мерянского происхождения. Также в районе Пинеги обнаружены топонимы карельского и вепского происхождения. Саамский компонент также присутствовал в топонимии региона. Население Заволочья было полиэтничным и включало прибалтийско-финский, мерянский и саамский компoнент.

Все археологические памятники Чуди Заволоцкой довольно поздние и относятся к эпохе викингов и эпохе славянской колонизации Крайнего Севера. Фото wikipedia.org



Загадочные народы

Вопрос о Заволоцкой Чуди долго интересовал ученых. М. Кастрен считал, что это наименование относилось или к карелам или к вепсам. Д. Европеус первоначально высказался за тождество ее с карелами, хотя потом соотносил ее население с древними уграми. П. Ефименко высказался в пользу ее угорской идентичности. Д. Бубрих считал, что Заволоцкая Чудь — это вепсы. А. Туркин отождествлял Чудь Заволоцкую с вепсами и отчасти с карелами. Б. Серебреников сопоставлял ее с карелами и вепсами. А. Попов считал язык Чуди Заволоцкой близким к западно-финским диалектам. А. Матвеев считал этот язык северо-финским, промежуточным между карельским и вепским. Он считал этнический состав Чуди Заволоцкой сложным и отмечал в основном северо-финское (в другой классификации прибалтийско-финские и саамские языки) население края. Касательно финско-пермского населения, то он отмечал, что оно присутствовало на Пинеге. Н. Макаров считает Чудь Заволоцкую собирательным этнонимом, относящимся к разным в этническом отношении народам. Среди них он называл выходцев из Приладожья (карелов и вепсов), белозерских вепсов, мерю Верхнего Поволжья. М. Иванищева видела в Чуди Заволоцкой финско-пермское население. Все археологические памятники Чуди Заволоцкой довольно поздние и относятся к эпохе викингов и эпохе славянской колонизации Крайнего Севера.

Рядом с Чудью Заволоцкой вероятно находились и загадочные тоймичи. А. Попов и Е. Рябинин видели в них финнопермский народ. А. Матвеев связывал тоймичей с северо-финскими народами и считал их особой группой. Они, по его мнению, жили в районе реки Юг. Е. Хелимский считал, тоймскую ветвь тождественной северо-финским народам у А. Матвеева. Он разработал свою систему классификации финно-угорских языков. В северо-западные финны попали прибалтийско-финские народы — cаамы, обозначаемые lapp, саамы, обозначаемые лопь, тоймичи и меря. По мнению Я. Саарикиви, тоймичи были прибалтийскими финнами. П. Голдэн видит в тоймичах группу финского населения на Севере. Этноним тоймичи упомянут лишь единожды — в «Слове о погибели Русской земли». Они упомянуты в перечне языческих стран, платящих дань Руси. Нужно отметить, что для субэтнических групп коми и удмуртов названия обычно происходили от рек. У прибалтийских финнов из таких только Ижора. Тоймичи с большой долей вероятности были финнопермским этносом или субэтносом. Вероятно тоймичи и население Заволоцкой Чуди были ассимилированы славянами и карелами, пришедшими в этот регион.

Как булгары организовали великое переселение

Достаточно сложен вопрос с регионом, где древнерусские летописцы локализироовали Печору. Она находилась по соседству с Югрой, в которую осуществил свой поход Гюрята Рогович. Сложно ответить на то, кем они были. А. Мурыгин отмечал, что в регион шли переселения как из северного сибирского Зауралья, так и из Предуралья. Еще одним загадочным этносом была Сура Поганая. А. Туркин считал Суру родственым этносом к пермянам. По мнению исследователя этникон зырянин произошел от Суры Поганой, которая была соседом Чуди Заволоцкой, а уже из языка Чуди Заволоцкой попал в древнерусский язык.

А. Халиков предложил традиционную схему происхождения от Ананьинской культуры. Фото izi.travel (реконструкция жилища ананьинской культуры)



Вопрос происхождения пермян очень интересен. Историография этого вопроса была проанализирована в пособии А. Ситдикова. Интересен вопрос о прародинах прапермян. А. Спицын считал, что удмурты жили на нижней и средней Вятке, а коми жили на верхней и средней Чепце, а также на верхней Каме. А. Халиков локализировал прародину пермян на Вычегде и связывал с прапермянами вычегодский вариант Гляденовской культуры. Он предложил традиционную схему происхождения от Ананьинской культуры до Ванвиздинской культуры с вымцами (пракоми). Ю. Вихман и Т. Итконен размещали прародину пермян в нижнем и среднем течении Вятки и Камы. Причиной распада прапермского единства считали вторжение булгар, которое привело также к расселению пермян на север. В именьковское время до булгар, по мнению В. Напольских, прапермяне еще были едины. С. Белых считает, что именно в булгарскую эпоху распалась прапермская общность. По его мнению, прародиной пермян не являются бассейны Печоры и Мезени.

Коми заняли эти земли, ассимилировав местное прауральское население. Р. Голдина видела в пьяноборцах праудмуртов, а в гляденовцах пракоми. При этом в эпоху Великого Переселения народов в район расселения прапермян проникли угры саргатцы, которые, впрочем, были сравнительно быстро ассимилированы. Ломоватовскую, неволинскую и поломскую культуру исследовательница рассматривала как локальные варианты культуры пермян. По мнению С. Белых, в VI—IX вв. прапермская культурная общность состоящая из эндопермских племен оставалась единой. И. Пастушенко считал, что финал существования неволинской культуры ознаменовался переселением ее населения на север и участии его в формировании родановской культуры. Е. Казаков и В. Иванов указывали, что булгары насильственно выводили верхнекамское и чепецкое население в свои владения. А. Белавин считал, что основу этих вынужденных переселенцев составляли неволинские племена.

В. Геннинг и А. Иванов считали, что под давлением булгар ломоватовцы, поломцы и неволинцы выводились в их владения. Р. Голдина считала переселение добровольным. Л. Макаров считал, что переселение из бассейнов Чепцы, верхней Камы и Сылвы было добровольным и обуславливалось перенаселенностью указанных регионов. Распад эндопермского ядра произошел в конце первого тысячелетия и был обусловлен расселением эндопермян от Нижней Камы и Вятки до Вычегды и Выми. Предки коми-зырян сформировали вымскую археологичскую культуру.

Ярослав Пилипчук