Как лесные буртасы искали место под солнцем Булгара или Руси
Несколько версий происхождения одного из самых загадочных народов Поволжья
Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Заметки украинского историка о загадочном этнониме «сакалиба», встречающемся в мусульманских средневековых источниках, неожиданно вызвали среди наших читателей дискуссию и заставили вспомнить об еще одном народе Поволжья — буртасах.
Буртасы — финно-угры?
Вопрос этнической принадлежности буртасов очень интересовал исследователей. В истороиграфии существует ряд статей, посвященных буртасам. В частности, это публикации А. Халикова, Г. Афанасьева, П. Голдена, В. Ставицкого, М. Полееских, Б. Васильева, С. Андреева, О. Бубенка, Г. Белорыбкина. В них представлены разные, часто взаимоисключющие точки зрения на проблему этнической идентичности буртасов. До сих пор интерпретация археологических материалов и сведений письменных источников касательно буртасов является проблематичной. Для нас важно не только ответить на вопрос, кем первоначально были буртасы, но и показать как изменялась их этничность со временем.
Касательно происхождения буртасов, то учеными было высказано несколько гипотез. Многие авторитетные востоковеды прошлого и современности высказались в пользу их волжско-финнской принадлежности. П. Савельeв, Й. Маркварт, В. Бартольд, В. Минорский считали их частью мордвы. Персидский хронист Рашид ад-Дин упоминал буртасов рядом с мухшей (мокшанами) и арджанами (эрзянами). Археологические памятники буртасов находили на территориях расселения мордвы. Однако они отличались от мордовских. В ряде исследований конца ХХ в. гипотеза о их принадлежности была несколько подкорректирована, в частности А. Новосельцев считал буртасов вымершим финским народом Поволжья.
«Тюрки мы»
Среди ученых былo также принято считать буртасов тюрками (И. Смирнов, С. Середонин, Ф. Чекалин, В. Вестберг, А. Халиков, М. Сафаргалиев, Ш. Бахтиев, С. Ромашов, Г. Белорыбкин, М. Полесских). Это было основано на помещении Тахиром ал-Марвази и Гардизи буртасов в главу о тюрках, а также сведения о том, что религия буртасов похожа на религию огузов.
Г. Белорыбкин считает буртасов предками чувашей, татар-мишарей и части башкир. М. Полесских отождествлял с буртасами поселения с красно-коричневой керамикой. В некотором отношении она похожа и на булгарскую. Он отмечал, что буртасы появились на территории будущей Пензенской области после разгрома Святославом Хазарского каганата. Буртасы жили чересполосно с мордвинами и булгарами. П. Голдэн на данный момент затрудняется ответить каким было происхождение буртасов, хотя раньше считал их вымершим финнским народом. А. Халиков не считал буртасов коренным народом и предполагал, что они пришли в Поволжье из региона между Уралом и Эмбой. С буртасскими древностями он связывал некоторые похожие черты кердерской культуры Приаралья, носители которой в ІХ в. были потеснены токуз-огузами. Он считает, что описание погребального обряда Армиевского могильника соответствует описанию в арабских источниках, по которым одна часть буртасов сжигает своих умерших, вторая хоронит.
В. Ставицкий, однако, отмечал намного более сложную погребальную обрядность населения оставившего могильник и считает, что А. Халиков существенно преуменьшил долю мордвинов среди местного населения. Материалы Армиевского могильника демонстрируют седентаризацию группы кочевников, но вместе с тем там присутствовало и местное оседлое поволжское финнское население. Армиевское население с тюрками отождествлял Г. Белорыбкин. По его мнению, буртасы подчинили в Посурье местных мордвинов. Буртасам принадлежали Юловское и Золотаревское городища. Золотаревское городище мордовский ученый сопоставляет с городом Буртас у Ибн Саида.
Родственники венгров или иранцы?
Теорию угорского происхождения буртасов поддерживали Б. Васильев, П. Степанов, П. Черменский, А. Расторопов. Б. Васильев отождествлял буртасов с мажарами/можерянами. Нужно отметить, что он указывал на некоторые связи буртасов с огузами. Однако погребальный обряд буртасов, описаный у Ин Русте, кореным образом отличается от погребального обряда огузов, описаного Ибн Фадланом. На данный момент угорской теории придерживается И. Андреев, который считал буртасов частью мадьяр, которые впоследствии были булгаризованы в Пензенском крае. Буртасия была частью Волжской Булгарии. С буртасами он связывает топонимы с формантом –ис. И. Андреев считал, что буртасы также занимали район Верхнего Посурья, и связывал их с мердас, упоминаемыми Гильомом де Рубруком. Он считал, что степные группы буртасов попали в зависимость от кыпчаков, а лесные — от волжских булгар.
Наиболее поздно появилась гипотеза об иранской идентичности буртасов. Эту теорию выдвинули О. Прицак, И.Добродомов и Г. Афанасьев, а поддержали ее О. Бубенок, Т. Левицкий, В. Напольских, Р. Кузеев, В. Петрухин, Д. Раевский, Е. Казаков. В археологическом отношении памятники буртасов относятся к салтовскому ареалу, впрочем, как и памятники булгар. Кроме того, заметен ряд осетино-мордовских паралелей в погребальной обрядности и костюме. Сами этниконы мордва и удмурт в русском языке указывают на происхождение этих этниконов от иранцев. Говорить о иранской этнической принадлежности буртасов позволяют памятники лесостепного варианта салтовской культуры. Гипотеза И. Добродомова касательно происхождения названия Казань от осетинского къадзонаег вряд ли возможна.
Миграции печенегов, а потом кыпчаков вынудили буртасов из лесостепей отступить в земли волжских булгар. С буртасами С. Алихова отождествляет переселение салтовцев, расколовших надвое массив мордовских племен. Она считает, что обряд сокращенного погребения женщин (с подогнутыми ногами) в цнинской группе памятников был принесен аланами, пришедшими из лесостепного Подонья в земли мокшан. Временем прибытия этих переселенцев назван VIII в. Первые сочинения, где были упомянуты буртасы, датированы Х веком. Сама миграция не была запечатлена, а буртасов хронисты и географы уже фиксировали как народ на Волге. В более позднее время, а точнее во время существования Волжской Булгарии, буртасы ощутили влияние со стороны булгар и были тюркизованы. Керамика Золоторевского городища похожа на керамику аланов, а конструкция домов похожа на булгарские. Е. Казаков отмечал, что предки буртасов были связаны с именьковскими и турбаслинскими племенами, которые были вытеснены в VII в. кушнаренковскими (венграми) кочевниками на правобережье Волги в Саратово-Самарском регионе. Булгары, продвигаясь в земли буртас, принесли туда ряд древнетюркских традиций. Он считает, что бирутальность погребального обряда буртасов, ряд особенностей культуры и религии мордвы обусловлены влиянием сарматского мира, который, впрочем, был разнообразным и включал как кочевые, так и оседлые племена.
Лесные братья
Однако есть ряд проблематичных моментов. В антропологическом отношении буртасы относились к понтийскому антропологическому типу. Касательно памятников на Армиевском курганно-грунтовом могильнике, то А. Халиковым отмечено присутствие нескольких компонентов, а не только присутствие буртасов. Е. Казаков отрицал булгаризацию буртасов, поскольку в Посурье, где присутствовали буртасы, в случае булгаризации должны были появиться мусульманские памятники, а они отсутствуют. Впрочем, в арабо-персидских источниках напрямую не говорится, что буртасы мусульмане. Об этом сказано в весьма расплывчатой форме Рихардом и Гильомом де Рубруком, Джиованни де Плано Карпини же относил брутахиев вообще к иудаистам. В «Слове о погибели Русской земли» не указана религия буртасов. Мы можем говорить об исламизации буртасов, но они вероятно были не так тверды в вере, как булгары. Буртасы вероятно были поликонфессиональны. А. Расторопов же указывал, что выделять археологическую культуру буртасов пока рано.
В. Ставицкий же указывал на ряд слабых мест в разных точках зрения. Для алан были характерны раннеклассовые отношения, а буртасы находились на стадии племенной разобщенности. Комплекс вооружения буртасов и аланов отличается. То, чем они вооружены, скорее соответствует комплексу вооружения мордвинов. Буртасы, по описаниям арабов, скорее лесной народ, который промышлял охотой. Однако это не исключало коневодства. Впрочем, он не исключал, что пришедшие с юга пришельцы могли дать этноним буртас местному финскому населению. Название «буртасы» ученый считал возникшим в аланской среде, которое распространилось потом и на финское население, а с XVI в. обозначало тюркское население Западного Поволжья. В частности, синонимом буртасов был термин посопные татары.
Ал-Масуди характеризовал буртасов как тех, кто вместе с булгарами и хазарами разгромили русов, которые до того воевали против мусульман на Каспийском море. Ибн Русте, Гардизи, Тахир ал-Марвази указывали, что буртасы враждуют с булгарами и печенегами, то есть были врагами, явным и неявным противником хазар. Ибн Хаукаль, ал-Истахри, Йакут указывали, что буртасы соседи хазар. Ибн Хаукаль указывал, что буртасы не народ, а народы. Вероятно, буртасы были опорой хазарской власти в Поволжье. В '«Худуд ал-Алам'» упоминались две группы буртасов. Первая из них находилась в районе Волгодонской переволоки и находилась под непосредственной властью хазар, а вторая находилась выше по течению Волги.
Между булгарами и хазарами
Константин Багрянородный упоминал страну Мордия как соседа печенегов. Г. Литаврин и А. Новосельцев отождествляли Мордию с мордвой. Однако, если сравнить данные Константина Багрянородного со сведениями арабских и персидских источников, то на месте Мордии окажуться буртасы, которые указаны как враги печенегов и подданые хазар. Анонимный персидский географ указывал, что буртасы исповедуют веру гузов и сжигают своих умерших, у них два правителя. Они подвластны хазарам. На юг от них жили хазары, к северу тюркские печенеги, к западу — в.н.н.др. Главное их богатство — мех. Гардизи указывал, что буртасы нападают на печенегов и булгар каждый год. Вся их страна — равнина с деревьями и источниками. Они вооружены стрелами с луком и топором. У них нет кольчуг и панцирей, а кони есть только у самых богатых.
Ибн Русте отмечал, что земля буртасов находилась между булгарами и хазарами. Буртасы подчиняються хазарам, а управляются одним или двумя старейшинами в поселении. Они выставляют 10 тыс. всадников. Вера буртасов похожа на веру гузов. Одни буртасы сжигают своих мертвых, а иные хоронят. У них существовала кровная месть. Женщины у них пользуются свободой воли. Буртасы — земледельцы и главное их богатство в мехах. Также у них много скота, есть мед. Страна в ширину простирается на 17 дней. Ал-Бекри сообщал, что между фрдасами и хазарами 15 дней пути. Вера фрдасов похожа на веру гузов, между страной блкан и фрдас 3 дня пути. У них девушки пользуются свободой. Всадников у них 10 тыс. Главное богатство фрдасов мех, есть пашни и скот. У фрдасов много торговых мест, и их страна расстилается вширь на протяжении полутора месяцев. Тахир ал-Марвази указывал, что территория буртас была частью хазарского государства. Буртасов он относил к тюркам. Они поддерживали хазар конницей в 10 тыс. всадников. Каждое их поселение управлялось старейшиной. Их страна равнина, где были леса. Они нападали на булгар и печенегов. Буртасы разводили свиней и добывали мед. Буртасы состоят из двух групп, одна из которых сжигает своих мертвых, а вторая погребает. Их женщины пользуются свободой. Ал-Истахри писал, что буртасы соседи хазар. Буртас — имя страны, а буртасы разбросаны вдоль реки Атиль. Ал-Балхи сообщал о том же. Низами Гянджеви упоминал о буртасах как о врагах Искандера зу-л-Карнайна (Александра Македонского), что конечно является вымыслом поэта. Ал-Масуди сообщал, что из страны буртас поступают шкурки черных и красных лисиц. Одна шкурка ценой в 100 дирхемов была дороже шкурки соболя и была престижным товаром. Буртасов хронист относил к тюркам и отмечал, что они в 913 г. разбили русов.
Осталось только имя
Касательно буртасов, то в русских источниках они почти не упоминаются. Так, в «Слове о погибели Русской земли» они названы среди финноязычных соседей Руси. В русских летописях они упомянуты среди населения Золотой Орды. В частности, в Устюжской летописи они упомянуты в войске Мамая, в Никоновской летописи под 1396 г. они упомянуты в соседстве с Пермью. Шихаб ад-Дин Марджани говорил, что буртасы были мусульманами. Страну буртасов обычно мусульманские ученые локализировали в двенадцати или семнадцати днях пути, то есть в Среднем Поволжье. Реку Буртас П. Голдэн идентифицирует с рекой Самара. Нужно отметить, что, к сожалению, Ибн Фадлан ничего не говорил о буртасах, в то время как его современники оставили описания этого народа. Однако это народ присутствует в хазаро-еврейской переписке как народ б-р-т-с, который подчиняется хазарами. К сожалению, от языка буртасов ничего не осталось. Этноним буртас реконструируется в форме fard-as (асы-перевозчики) сторонниками их иранской идентичности. Нужно отметить, что в арабских источниках отмечено, что язык буртасов отличается от булгарского и хазарского. То есть можно определенно говорить, что в ІХ—Х вв. буртасы не были тюрками.
Археологические памятники ХІІІ в. указывают на тюркизацию буртасов. Буртасы упоминались в русских документах XVI и XVII вв. Буртасская топонимия присутствует в землях мордвинов и Мещерской земли, на западе бывшей Волжской Булгарии. В Позднем Средневековье буртасы должны были быть уже однозначно тюркоязычными, поскольку жили среди мусульман и исповедовали ислам. Cреди проблем, касательно идентификации буртасов, стоит упомянуть, что, в отличие от кавказских алан, в погребениях буртасов трупоположения совершались по обряду кремации и в могилах присутствовали лошади, то есть было некоторое идеологическое влияние со стороны тюрок. У кавказских аланов погребали своих умерших по обряду ингумации в катакомбах. Если буртасы были связаны с аланами, то явно не с Северного Кавказа, а из лесостепных и степных пространств Восточной Европы. По мнению А. Халикова, буртасы пришли на Среднюю Волгу вместе с ранними булгарами, то есть в VII в…
Они были поддаными хазар и воевали против их врагов — булгар и печенегов. Отмечен их оседлый образ жизни и то, что они не жили в степи. Особо оговаривалась самостоятельность женщин. В постхазарское время о их судьбе сообщалось мало. Причина тому — буртасы перестали играть значительную роль в истории Восточной Европы. По мнению Д. Расовского из района Хопра и Медведицы их вытеснили кыпчаки. О. Бубенок указывал, что давление на буртасов оказывали еще и печенеги. Из скупых упоминаний есть сведения Ибн Саида ал-Магриби и Абу-л-Фиды о городе Буртас. Ал-Идриси упоминал о земле Буртас. Рихард сообщал о городе Бундаз в стране сарацинов Вела. Йакут ал-Хамави также отмечал, что Буртас это город. Рашид ад-Дин упоминал о буртасах как о народе, соседящим с мухшой и арджанами, то есть мокшей и эрзей. Джиованни де Плано Карпини упоминал о каких-то брутахиях, исповедующих иудаизм, однако эти сведения не подтверждены сведениями мусульманских источников. Вильгельм Рубрук сообщал о народе мердас, который исповедует ислам. Сведения о нем противоречат сведениям о эрзянах и, вероятно, его можно отождествить с буртасами, которые ощутили на себе влияние волжских булгар. С городом Буртас Г. Белорыбкин сопоставляет Золотаревское городище. Поселение этого города было полиэтничным и естственно среди него были буртасы. В предмонгольское время кочевники вытеснили буртасов из лесостепей, и буртасы вынуждены были переселиться в Волжскую Булгарию и в качестве федератов сражаться против врагов булгар. В Лаврентьевской летописи сказано об убийце князя Боголюбского Анбале Ясине. Среди некоторых ученых была популярна идея о еврейском следе в его происхождении. Однако в таком случае его бы в летописи назвали жидовином. Также о мусульманском его вероисповедании не сказано. Это может быть объяснено тем, что буртасов было несколько групп, которые исповедовали разные религии и имели разное происхождение. Этноним буртас впервые в русских источниках упомянут в «Слове о погибели Русской земли». Древнерусский автор локализировал их между булгарами и чемермисами (марийцами). Кроме того, о них упоминают поздние русские источники, отмечая, что в Мещере они чужаки. Этноним буртасы к этому времени теряет свое первоначальное значение.
Иранцы, ставшие тюрками?
Г. Афанасьев отметил сложность локализации владений буртасов, указывая, что есть 64 варианта локализации. Буртасы были оседлым животноводческим и земледельческим населением. Их нишей должна была быть лесостепь. К западу от Волги граница со степью проходила по линии Балаклея — Валуйки — Россошь — Новохоперск и далее к Самарской луке. Буртасы жили западнее Волги в бассейне Дона в лесостепной зоне в 375—500 км. от хазар. Они были соседями славянских племен вятичей и северян. Буртасам соответствуют археологические памятники аланского лесостепного варианта салтовской культуры. Г. Афанасьев связывал с буртасами гидроним Оскол. Про аланское происхождение племени аскел высказался И. Добродомов. О. Бубенок видел в аскелах-эсэгэлах этническую группу финно-угорского, но не венгерского происхождения. Д. Хвольсон видел в аскелах секеев, этническую группу венгерского происхождения. С. Кляшторный считал их чигилями. Последнее более вероятно.
Поход Святослава против хазар в 965 г. нанес серьезный удар по буртасам, однако буртасы как народ сохранились на Среднем Дону. Часть из них ушла на северо-восток в Среднее Поволжье принеся с собой туда свой иранский язык. Г. Афанасьев пришел к мнению, что сведения ал-Исхари, Ибн Хаукаля отражали реалии VIII — начала IX в. Украинские ученные О. Бубенок и Д. Радивилов предполагают существование двух групп буртасов. Одна из них жила в районе волжскодонской переволоки, а другая — ниже волжских булгар по течению Волги. А. Тортика локализировал буртасов в Поволжье.
Таким образом, проведя исследование мы пришли к следующим выводам. Буртасы это перовоначально ираноязычное население. Они происходили от степных аланских, а не кавказских аланских, групп населения. Буртасы Среднего Поволжья находились в зоне влияния сначала хазар, а потом волжских булгар. Уже в Раннем Средневековье буртасы это гетерогеное население, включающее как иранцев, так и волжских финнов. Иранцы занимали доминирующее положение. Буртасы должны были ощущать тюркское влияние на протяжении всего Средневековья. Буртасы также должны были плотно взаимодействовать с волжскими финнами и передать завоеванной среднецнинской мордве свой этноним. Во время Позднего Средневековья этническая группа, называемая буртасы, была уже тюркоязычной.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
И попкорн лучше заменить бананом.
А попкорн, под чужие комментарии, и мы есть горазды.
Один остался только мелкий нюанс. Согласно становому законодательству, все вывески и названия в стане должны быть переведены на становый язык.
Пусть автор поспособствует соблюдению становой законности и наконец-то переведёт русское название "Волжская Булгария" на язык становых носителей. При такой эрудиции автора, ему это будет сделать сущий пустяк.
К примеру, вам вешают на уши лапшу про то, что Золотую Орду создали батырА, в таком случае, тупо перемножаете их поголовье на период ига.
Причем эти кадры, как они утверждают, сбацали всё с нуля не имея своего.
Затем берите нормальное государство того времени и умножьте население на такой же период.
И всё сразу станет ясно: какой величины должен быть этот параметр, чтобы нация создало государство размером с ТаРтарию.
Выше тема - про очередные тюркские загадки.))) Даже читать не стал.
Просчитайте-прикиньте сколько должно быть жителей и времени, чтобы эта сказка стала былью..., и после чего все умерли? Нации достигшие таких высот развития без следа не пропадают и не деградируют обратно в кочевников. Вот и всё.
Выше тема - про очередные тюркские загадки.)))
Какие могут быть загадки.Почитайте труды Гумилёва! Очень дотошные!
Был Великий Тюркский Каганат! Восточный и Западный, союзные тюркские государства . их союзы. Если основываются в чём то на Записки Ибн Фадлана, то спокойно можно почитать народное русское творчество , былины про Илью Муромца, который на самом деле существовал и помер лет за сто до так называемого монголо татарского нашествия, там описывается бой за город Чернигов и он идет с объединёнными войсками трёх татарских царевичей и татары там указываются , как златокудрые, конечно само по себе , это фольклор и повествование немного неверное , но показывает противников, которые там были в то время! Потом г.Уфа , он старше Казани и название означает "капище" пратотюрков и аналогичен Аркаиму! А язык?! Практически тюркские слова встречаются во многих языках народов наеляющих пространство бывшей Российской Империи и даже выпирают за её пределы, это хорошо доказано! Религия Единобожия возникло на базе "тенгрианства" и это логически можно доказать, постоянные сражения и войны в Степи требовали единоначалия отсюда и нужна была консолидирующая вера!...Даже непременный атрибут христианства возник , сначала, как почитание тамги Атиллы , когда ему навстречу вышел Папа Римский с этим крестом моля о пощаде, до того была перекладина! Атилла с берегов Волги (Волги- "Атăл на чувашском языке!)
Кстати я некотрых прямых потомков буртас уроженцев города Бука, я лично знал…
Хаджи Халиф сообщает о том, что ЧАСТЬ БУРТАСОВ кочует вместе с гузами в южнорусских степях4. Ибн Сайд располагает БУРТАСОВ на Северном Кавказе к востоку от царства Серир и к северо-западу от низовьев Волги: «В той же местности на горе Кармания(Кавказ) находились крепости Дендера, откуда совершались нападения БУРТАСОВ НА ГУЗОВ и на другие тюркские племена» . В 1380 г. они (буртасов) названы в составе войск хана Мамая126 вместе с черкасами, фрязами и армянами.. Буртасы упоминаются в Поволжье вместе с мордвой и черемисами как зависимые от киевских князей народы начала XII в. В русских актовых документах XVI—XVII вв. буртасы фигурируют как пришлое население
XII в. русские летописцы ПЕРЕСТАЛИ использовать этноним “ЯСЫ”(аланы или асы) по отношению к ИРАНОязычным обитателям Половецкой степи.
В связи с этим особый интерес представляет этнический термин “БУРТАС”, распространение которого исследователи СВЯЗЫВАЮТ с восточноевропейскими АЛАНАМИ. В последнее время в их среде утвердилось мнение, согласно которому БУРТАСЫ(аланы) обитали на СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ и где-то в районе лесостепного ПОДОНЬЯ [Lewicki, 1961, s. 1—14; Pritsak, 1978, p. 264; Добродомов, 1980а, с. 40; Афанасьев, 19846, с. 28—41; Бушаков, 1995, с. 38—40]
У нас про буртас никто не пишет, никто не упоминает. И никто их не изучает.
Причём потомки не имеют с этими прародителями даже общих генов, не говоря уж об разнице в уровне развития: как социального так и технологического.
Вы в детстве даже телевизора не смотрели?!
Это ж классика!!! "Новые похождения Кота в сапогах."
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Тут ночь опустилась холодная,
завыли собаки голодные,
и крыльями совы захлопали,
и волки ногами затопали.
Взмолился тут мальчик задушенный,
собаками злыми укушенный,
запуганный страшными масками
и разными детскими сказками:
«Помилуй меня, о чудовище!
Скажу я тебе, где сокровища.
Зарыто наследство старушкино
под камнем на площади Пушкина».
Продолжение ''рассказки'', написанной Кривелло для вызывания слёз у принцессы.
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Ты поучи жену щи варить.
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И отпустил он дочерей своих, хорошиих, пригожиих, в ихние терема девичьи. С. Т. Аксаков, «Аленький цветочек»,
то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний. Ф. М. Достоевский, «Бесы»,
В конечном итоге мы можем предположить, что первоначальную ОСНОВУ БУРТАССКОГО племенного союза в середине VIII в. составили АЛАНЫ-АСЫ , которые расселились на подвластных хазарскому правителю землях между Волгой и Кавказом. В состав нового ПЛЕМЕННОГО СОЮЗА союза могли войти и ДРУГИЕ АЛАНСКИЕ племена. Часть АЛАНОВ-БУРТАСОВ могла переселиться или была переселена в лесостепное Подонье, где термин "БУРТАС " мог получить распространение. ДРУГАЯ часть БУРТАСОВ должна была ОСТАТЬСЯ в ПРИКАВКАЗСКИХ степях, по соседству с хазарами. После падения Хазарского каганата часть степных БУРТАСОВ могла переселиться обратно на КАВКАЗ и быть ассимилирована МЕСТНЫМИ народами. В связи с этим особый интерес представляет аварское название ЧЕЧЕНЦЕВ BURT, burtic, а чеченского языка — BURTijazuemAZ [Попов, 1948, с. 209]
АС - это общеАЛАНский этноним .
(Алатырский, Темниковский, Кадомский) всегда привлекало внимание исследователей.
Документы Алатырского уезда отчетливо показывают, что БУРТАСЫ – это СИНОНИМ
понятию ПОСОПНЫЕ ТАТАРЫ . Вследствие чего, в названии БУРТАСЫ прослеживают ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ между народом БУРТАС и представителями
ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Восточной Мещеры , являющимися ПОСОПНЫМИ (ясачными) ТАТАРАМИ .
Собственно прежде всего это и
дает основание считать БУРТАСОВ ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ в этногенезе
западной группы ТАТАР , которых принято называть МИШАРЯМИ .
Буртасы, как ираноязычная кочевая племенная группа, существовала в степях между Хазарией и Волжской Булгарией в 9-10 веках. После вторжения половцев потеряла самостоятельность, и часть откочевала на Северный Кавказ. Нашествие монголов вытеснило половецкие племена.
Известно, что на Правобережье Волги БУРТАСЫ были первым народом, избравшим не позднее 9 века своей религией ИСЛАМ. Они являются ОСНОВНЫМИ ПРЕДКАМИ современных МИШАР, значительная часть которых и поныне проживает в границах СТРАНЫ древних БУРТАСОВ , называвшейся хазарами “АСИЯ (АЛАНИЯ)”: в верховьях рек Свинга, Сура, Мокша, в междуречьях Суры и Волги.
Ученые Н. Голб и О. Прицак писали: “Асия” буртассов располагалась несколько севернее “Азии” скифов античной эпохи, но в СРЕДНИЕ века никакой другой “Асии(Алании)”, кроме БУРТАССКОЙ , Европа НЕ знала”.
На территории Среднего Поволжья, включая Пензенский край, БУРТАСЫ жили в 8-14 веках среди лугов, низин и березовых рощ. Принадлежа к скотоводческой культуре, они были прекрасными ВОИНАМИ и РЕМЕСЛЕННИКАМИ, как и все аланы . В случае вторжения неприятеля могли выставить до 10 тысяч всадников. Кроме изготовления оружия, земледелия и скотоводства, ценились как охотники. Арабские путешественники не раз отмечали: “ Широко известные в арабских странах “буртаские шубы” из рыжей лисицы происходят именно из страны Буртас на реке Идел”.
Первое упоминание о них встречается у арабского энциклопедиста 8 века Аль- Калби. Наиболее полное в трудах персидского автора 10 века Ибн Русте. Последнее упоминание о буртасах датируется 17 веком.
“Среди археологических памятников, собранных на этом городище и хранящихся в нашем музее, есть некоторые вещи, которые можно отнести к более древнему времени, но я смею говорить не о них, а о тех 4 камнях, которые привезены из Наровчата в наш музей, – пишет он. – До сего времени эти камни остаются необследованными специалистами, чего они были достойны. Если эти камни с их узорами есть продукт персидского искусства и относятся к XIV веку, тогда они могут послужить лишь к вящему утверждению наших выводов, что здесь, на Наровчатском городище существовал не какой-либо поселок – яйлак или кишлак, а значительный город с большими мечетями, именно г. Мохши. Но по некоторым признакам – характеру арабесок, устройству капельника и способу чеканки, нам кажется, что это продукт не персидского, а арабского искусства, и древность их надо отодвигать на 2, на 3 столетия назад. И если подтвердится наш некомпетентный взгляд на эти камни, тогда интерес к Наровчатскому городищу должен возрасти еще больше, ибо появление таких камней в дебрях Пензенской губернии можно будет объяснить тогда только тем, что сюда когда-то заходили арабские мастера, здесь в IX-X столетиях могла существовать арабская мечеть, а, следовательно, здесь должен был находиться какой-то город. А таким городом не мог быть никакой другой, как город БУРТАС, о котором говорят некоторые арабские писатели, определявшие даже в нем число жителей (до 10 тысяч) и упоминавшие о 2 МУСУЛЬМАНСКИХ МЕЧЕТЯХ в этом городе.»(А.Кротков. В поисках Мохши // Труды общества истории, археологии и этнографии, вып.34, ч.1. – Саратов, 1923, стр.31.)
"Что же касается до земли ФрадАС-ов, то она лежит между Хазарами и Блкан. Между нею и землёю Хазар - 15 дней пути. Они(Буртасы) воюют с Блкар-ами(Булгарами) и Печенегами и вера их сходна с верой Гузов. Они имеют обширную страну и много торговых мест; земля их имеет в длину 1,5 месяца пути и в ширину столько же. Число их доходит приблизительно до 10 000 всадников.
Большая часть их деревьев - халендж и главное их богадство мед и куньи мех. И имеют они большие стада рогатого скота и овец и обширные пашни. Одно из их племен сжигают своих убитых, а другое хоронит их. И когда у них девушка достигает совершеннолетия, то у отца ее нет больше власти над ней; она выбирает мужем кого захочет.
Земля Блкар - ов граничат со странами ФрдАС -ов.И между странами Блкар -ов и Фрдас -ов - три дня пути. И их (Болгар) жилища находятся на берегу реки Итиля; и они (Болгары) - между ФрдАС -ами и Славянами" (11, с. 61-63).
"Упорядочение стран" (1330-1331 гг.)
"БуртАСЫ занимают широкую территорию на Волге, которая течет на юго- восток. На НА ВОСТОК от БУРТАСОВ находится огромное озеро, образуемое Каспийское морем... ДЕРБЕНТ есть укрепленный пункт СТРАНЫ БУРТАСОВ, находящейся на седьмом климате, как сообщает ибн - Саид, - эта крепость расположена на горе Кирмонов, там ВОЖДЬ БУРТАСОВ хранит свои богатства" (з, с.93)
" Эта страна за Танаидом очень красива и имеет реки и леса. К северу находятся огромные леса, в которых живут два рода людей, именно МОКСЕЛЬ(мордва-мокша ), не имеющие никакого закона, чистые ЯЗЫЧНИКИ . Города у них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах. Их государь и большая часть людей были убиты в Германии. Именно татары(монголы) вели их вместе с собою до вступления в Германию, поэтому моксель очень одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они еще ОСВОБОДЯТСЯ от рабства татар. Если к ним прибудет купец, то тому, у кого он впервые пристанет, надлежит заботиться о нем все время, пока тот пожелает пробыть в их среде. Если кто спит с женой другого, тот не печалится об этом, если не увидит собственными глазами; отсюда они не ревнивы. В изобилии имеются у них свиньи, мед и воск, драгоценные меха и соколы. Сзади них живут другие, именуемые мердАС, которых латины называют мердинас, и они -- САРАРАЦИНЫ (МУСУЛЬМАНЕ ). За ними находится Этилия(Волга ). Эта река превосходит своею величиною все, какие я видел; она течет с севера, направляясь из Великой Булгарии к югу, и впадает в некое озеро, имеющее в окружности пространство [пути] в четыре месяца;" (Гийом де Рубрук, "Путешествие в восточные страны в лето благодати 1253", гл. 16, пер. А. И. Малеина).
Здесь "мердасы " у Рубрука - буртасы и они к приходу монгол были мусульманами
Сами монголы в этот период(середина 13 века) - были еще язычниками-тенгрианцами
Донские аланы Социал. структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Сред. Дона Г. Е. Афанасьев; Рос. ан, Институт археологии
Тематика, ключевые слова:
Аланы - История.
Археологические памятники.
Сведения об издании:
М. Наука 1993
178,[3] с. 25 см
Аннотация для "Донские аланы Социал. структуры алано-ассо-буртасского населения бассейна Сред. Дона Г. Е. Афанасьев; Рос. ан, Институт археологии" еще не создана
Итак, для локализации буртасов первого периода их существования второй половины VIII – начале X в. есть следующие ориентиры: их археологические памятники должны находится западнее Волги в южной части лесостепной зоны, точнее, в бассейне Дона.
Археологические культуры этого периода в лесостепной зоне Восточной Европы выявлены достаточно хорошо. западу, в бассейне Цны и Мокши, в междуречье Суры и Оки, расположены памятники мордвы, или, как их называет царьИосиф, арису. Лесостепная зона Днепровского левобережья вплоть до Северского Донца занята роменской культурой северян. В бассейне верхнего Дона сосредоточены памятники боршевской культуры вятичей.
По южной окраине лесостепной зоны в бассейне Дона и островкам лесостепи в речных долинах левых его притоков, между памятниками роменской культуры и мордвы жили в середине VIII – начале X в. АЛАНЫ , которых относят к салтово-маяцкой культуре. Это ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕСТВУЕТ ориентирам, которые мы выделили для локализации БУРТАСОВ . По характеру находок и поселений АЛАНСКИЕ памятники, расположенные в этом месте, НЕЛЬЗЯ СПУТАТЬ ни с какими другими.
Ныне, благодаря исследованиям М.И. Артамонова, Н.Я. Мерперта, И.И. Ляпушкина и С.А. Плетневой, выясняется, что салтово-маяцкая культура неоднородна и состоит из нескольких местных вариантов, в той или иной степени связанных с определенными этносами и характеризующих в целом культуру населения хазарского каганата. Сейчас уже не подлежит сомнению, что В ОСНОВЕ основе формирования ее (салтово-маяцкой культуры) лесостепного варианта лежит АЛАНСКАЯ культура Северного Кавказа.
И эНти кадры, хоть щас, вам сбацают с нуля любое средневековье в полном соответствии с умственными выводами шибко эрудированного автора статьи.
У мишар понтийский тип колеблется в пределах 60-65%.(частота встречаемости) , у казанских татар-40-45%
Понтийский тип имеет несколько вариантов ..Аланы, относились как к понтийскому типу(поздние аланы ) , так и каспийскому(ранние аланы) .средиземноморской подрасы .
Различий между каспийским и понтийским типами средиземноморской подрасы -НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ . Аланы -изначально восточные иранцы и они пришли в Европу из восточного Прикаспия , Приаралья, территории современных Туркмении и Северо-Восточного Ирана .
Они пришли в Европу имея каспийский тип , но в результате незначительного смешения с представителями зихов , касогов (предками адыгов , абхазов), славян , финнов , русов преобрели понтийский тип .
Понтийский тип в мире имеет, как я уже писал , несколько вариантов..
У алан понтийский тип, учитывая их (алан) краниологические показатели , был близким у каспийскому типу или по другому , он был ВОСТОЧНО- ИРАНСКОГО происхождения.
У татар также понтийский тип -также как у алан , восточно- иранского происхождения.
У адыгов-например понтийский тип связан с древними хаттами , у балканских народов , включая дунайских болгар - с фракийцами , у греков- древними македонцами ..
Параметры этих вариантов понтийского несмотря на общие моменты - отличаются , но не так значительно . Все таки одна подраса
Высказывание о понтийском типе у АЛАН , а также наследовании этого типа потомками алан---татарами и рядом других народов известный антрополог по аланам и сарматам Балабанова М.
Антропологическая характеристика европейских алан
Антропологическая характеристика европейских алан приведена на сайтах Волгоградского университета и в работах М. Балабановой http://annals.xlegio.ru/sarmat). В отличие от сармат в них заметно выделялись черты средиземноморской расы. Они обладали УЗКИМИ средней высоты лицами, сильно ВЫСТУПАЮЩИМИ НОСАМИ и высоким переносьем. Откуда у народа центральноазиатского происхождения, хотя и европеоидного черты СРЕДИЗЕМНОМОРЦЕВ ? В ту пору, подобными чертами обладали кочевники Дахистана и Памира, но последние вряд ли приняли участие в судьбе алан. Известно, что степи Северо-восточного Прикаспия и Приаралья были их коренным юртом до выхода на историческую сцену. На востоке они испытывали воздействие со стороны кочевников Средней Азии, представителей памиро-ферганской расы, на западе
-сармат. Впоследствии, как указывает М. Балабанова:
" Во второй половине 9 века в состав донских АЛАН влилась большая группа кавказских АЛАН . Их ПОТОМКИ ПОНТИЙЦЫ , которых можно найти среди КАЗАНСКИХ ТАТАР , ТАТАР-МИШАР , туркмен, части башкир, южнорусских(донсих казаков ), венгров(ясов ) , но множество алан вслед за сарматами в эпоху Великого переселения народов ушли на запад"
1) письменные источники НЕ указывают на проживание кипчаков севернее Верхнего Дона .А это на 600км южнее территории , где проходил этногенез мишар . (Пензенской , Рязанская, Ульяновская обл и Мордовия )
2) антротип кипчаков центрально-азиатский монголоидный .
У мишар -- понтийский , северо-европейский , сублапоноидный , туранский
Ни один из этих типов не имеет сходства с кипчакским
2) есть кипчакские племена у казахов , крымских татар , киргизов , каракалпаков , узбеков ,ногаев, башкир ..
Были проведены генетические исследования биоматериалов этих кипчакских племен .
Среди мишар достаточно многие прошли тестирование на выявление своей гаплогруппы и субкладов.Генетики провели сравнительный анализ данных генетических исследований поволжских татар и ряда тюркских , включая кипчаков ..Результаты показали , что у поволжские татары ГЕНЕТИЧЕСКИ далеки от народов , в составе которых есть кипчакие племена
3) культура татар -мишар - сформировалась на основе иранской(буртасы-аланы) и финской культур
а культура кипчаков - это тюркская культура
Нет ни чего общего.
4) кипчаки-половцы - кочевники и они жили там , где круглый год домашние животные могли питаться подножным кормом .
Но Мещера и прилегающие земли , где жили предки мишарей , не были пригодны для круглогодичного выпаса скота .Это лесная зона , а не степная .
5) не обнаружено ни одного кипчакского археологического памятника в Мещере ...
Одним словом все аргументы ОТВЕРГАЮТ версию участия кипчаков в этногенезе татар-мишар.
Эти кипчакские балбалы не обнаружены севернее Нижнего Дона и Северного Причерноморья...
Еще один момент: КИПЧАКИ исповедовали Тенгрианство ,языческую религию тюрков и монгол , до принятия Христианства , Ислама и буддизма (монголы)
У мишар в лексиконе НЕТ названия ТЕНГРИ У большинства тюркских народов языческим богом являлся ТЕНГРИ
За то у мишар сохранился реликт иранского язычества, солнцепоклонства -- название языческого бога -ХОДАЙ
Но у кипчаков языческий бог - ТЕНГРИ . а не ХОДАЙ
У татар в языке осталось такое обращение к Богу, как Ходай (Господь), В Коране такого обращения к Богу --нет " .
Ходай, Хода - от ИРАНСКИХ корней части ПРЕДКОВ этноса ТАТАР. В транскрипции Хоda по-персидски (с "черточкой", т.н. макроном над конечной буквой "а", означающей удлинение звука) переводится "бог".
Родственно "индо-европейским" God (англ.), Gott (нем.) и т. д.
НЕМЦЫ говорят :
O, mein Gott! Mein Gott! Mein Gott!---- Бог ты мой! Боже мой! Боже мой!
англичане --My God!--------О мой бог !
Обратите внимание на букву "О" стоящий впереди предложения
на немецком O, mein Gott! Mein Got- О , Бог мой !!
Русские тоже используют букву "О" впереди предложения " О , Господи !"
Татары заменяют букву "О" впереди предложения на букву " И"
" И , ХОДАЕМ !!!!--- О ,БОГ МОЙ !!
Все эти языки --индоевропейского корня .
Татарский язык - относится к алтайской семье языков , которык НЕ относятся к индоевропейским языкам
Большая часть предков татар , были индоевропейского происхождения ..
и они, в данном случае восточные иранцы, передали им название языческого бога --ХОДАЙ
В Казани, столице республики Татарстан состоялась научнаяконференция на тему "Средневековая Русь, Волжская Булгария и Северное Причерноморье в контексте восточных русских отношений"
Эта конференция ИЗМЕНИЛА веками существовавший в официальной русской историографии тезис о противостоянии Волжской Булгарии и средневековой Руси
Утвердила тезис о том, что БУЛГАРЫ по АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ чертам и КУЛЬТУРЕ -древний ИРАНОязычный народ, а НЕ ТЮРСКИЙ . Впервые обсуждалась тема отношений между Русью и средневековой Волжской Булгарией. Это давно занимало ученых и общественность, но впервые был использован комплексный подход, охватывающий тему на очень высоком научном уровне. На основе археологических и исторических свидетельств последних лет доказано, что эти государственные структуры не были врагами и поддерживал очень тесные политические и экономические связи, а затем и на дружественной основе. Этот тезис был запущен в начале форума, профессором д-р Фаязом Хузиным, вокруг него объединились ведущие ученые, которые выступили с докладами и приняли участие в дискуссиях. Для достижения общего вывода были проанализированы интересные результаты археологических раскопок огромной территории от Самары к Северному Причерноморью, ремесла и военное инженерное искусство, строительство, керамика и металлические предметы, культурные влияния
Нюанс в конференцию внес доклад, представленный профессором Пензенского университета Геннадием Белорыбкиным - «Культурное взаимодействие между Дунайской и Волжской Булгарией» . Его исследование опирается на существовавший торговый путь из Волжской Булгарии через Киев в Дунайскую Болгарию и Константинополь. Главный тезис доклада и в ходе последовавшей дискуссии было то, что люди оказались в совершенно разных исторических условиях. В первые годы своего существования, 9-10 века, когда булгары расположились вблизи реки Волга, у них накопился большой опыт городской культуры. Некоторые из них принимают христианство, ислам . Некоторые из людей, пострадали от Византии, другая на Ближнем Востоке.
Но от Плиски и Преслава в Болгарии на Дунае до Биляра в Волжской Булгарии показали связь с болгарскими традициями, их города являются абсолютно идентичными по структуре, размеру и строительству подчеркивает профессор Белорыбкин.
Другой интересный тезис конференции о самом ПРОИСХОЖДЕНИИ древних БУЛГАР. Сильный отклик и поддержку получил доклад единственным болгарским представителем, аспиранта из университета Вены Христиана Милчева о СХОЖЕСТИ БОЛГАРСКОЙ и ДРЕВНЕИРАНСКОЙ культуры. Ведущие эксперты согласны с выводами, что БОЛГАРЫ антропологически подобны древним ИРАНОязычным народам , а НЕ ТЮРКАМ . Болгарская культовая архитектура и архитектура дворцов осуществляется в соответствии с традициями Востока. Модель древнеБОЛГАРСКОЙ религии имеет астральную природу(солнцепоклонство ) а терминология Вечного календаря принесенного БОЛГАРАМИ на Балканы , имеет ВОСТОЧНО-ИРАНСКУЮ памирскую специфику.
Сегодня все больше и больше исследователей обращают внимание на многочисленные иранские выражения сохранившиеся в современном болгарском языке и грамматику с неславянскими особенностями , не имеющие никакого другого исторического объяснения. В докладе делается вывод Христианом Милчевым : "народ оставил в мировой истории названия такие , как Древняя Большой Болгария - которая появляется в летописях с 7-го века, как крупный военный и политический центр на карте Евразии , Великий Булгар - одна из крупных торговых центров средневековья; Великий Преслав - город кирилловского алфавита . Болгары имели свои культурные и государственные традиции , которые заставили своих врагов называть этих людей «великими ».
Русские ученые, Игорь Кизласов и Юрий Моргунов связывают происхождение Болгарских руны, в частности, с Ферганскими . Они отрицают связь болгарских рун с тюркскими и нашли довольно много сходства с Осетинской письменностью и знаками древнеИРАНСКИХ символов.
Конференция приняла приглашение принять участие в таком же научном форуме, который будет организован в Болгарии. Объявлено, что в первый раз русские ученые примут участие в следующем месяце в конференции австрийских болгаристов в Вене. Там откроется выставка «По следам Волжской Булгарии» в Доме Витгенштейна и научный доклад профессора Геннадия Белорыбкина о последних раскопках булгарской крепости в районе города Пензы.
Основной религией мишарей является ислам. Известно, что проникновение ислама в Среднее Поволжье относится к X веку. н. э.
За некоторой схожестью и общеизвестностью Ислама, можно отметить особенности обрядовой культуры мишарей и их верований: Кот — душа. Представляется в виде крылатого существа-птицы или бабочки(из древнеиранской мифологи
Койгорыш — птица счастья (имеет аналогию в древнеиранской мифологии). Акбузат — мифическое существо, в виде крылатого белого коня(из древнеиранской мифологии )
Адждаха — враждебный дух. Предстает в виде огненного змея, может перевоплощаться в человека и сожительствовать с одинокими женщинами в образе их мужей (аналоги — иранский аж--дахака.
Пери — фантастические существа в виде прекрасных девушек в персидской(иранской) мифологии,
Фереште -ангел (из древнеиранской мифологии )
Дивы --злые духи, главным образом великан антропоморфного или зооморфного вида(из древнеиранской мифологии )
Ходай - языческий бог древнеиранских народов .
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Как видим , у татар-мишар духовная культура мишар сформировалась на основе иранской(буртасо-аланской ) культуры .Он основной
На втором месте по удельному весу в культуре мишар находится финский компонент.
в том числе и в одежде .
Если вы пытаетесь этих кипчаков продвинуть в состав предков - мишар , то докажите это сходство на основе каких то научных аргументов.Если не можете это сделать - то не нужно делать бездоказательные заявления
Какой элемент в одежде мишар имеет сходство с одеждой древних кипчаков?
В каком научном труде об этом написано и кто автор?
Что именно автор привел как доказательство своего утверждения ?
Кстати одежда мишар имеет сходство с одеждой русских .
С что теперь из за этого мы должны считать русских - близкими родичами мишар?)))
И вообще что могли забыть кочевники половцы - в лесах Мещеры ?))
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Как известно, языческая религия , а отличии Ислама и Христианства , являлась ЭТНИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ и была привязана к определннным этномассивам
У мишар языческий бог ХОДАЙ , А НЕ ТЕНГРИ ,
У КИЧАКОВ языческий бог - ТЕНГРИ , а НЕ ХОДАЙ
ХОДАЙ -- У ТАТАР - ИРАНО-АЛАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ , А НЕ КИПЧАКСКОЕ
Е.П Казаков
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А.А .Сухарев "Казанские татары "
Профессор Н.М.Малиев в своем труде "Материалы для антропологии восточного края России" что А.Бер на антропологическом съезде в Геттингене обратил внимание присутствующих на тот факт , что теперешние ТАТАРЫ живущие в окрестностях Казани РЕЗКО ОТЛИЧАЮТСЯ от других татарских племен ведущих номадную жизнь в степях востока и питающихся преимущественно животной пищей . Описывая далее лицо киргиза :
с выдающимися скулами и сильно развитым челюстным аппаратом , он
НЕ НАХОДИТ его сходным с Казанскими татарами , хотя последние говорят на одном и том же языке.
Лица наших татар, по его мнению , УЗКИЕ и часто ДЛИННЫЕ , с БОЛЬШИМ выдающимся , нередко ОРЛИНЫМ НОСОМ .
Черепа у них "средней формы ЯЙЦЕВИДНОГО(длинноголовость) очертания".
ЛИЦА наших ТАТАР, по его мнению , УЗКИЕ и часто ДЛИННЫЕ , с БОЛЬШИМ
ВЫДАЮЩИМСЯ , нередко ОРЛИНЫМ НОСОМ .
Черепа у них "средней формы ЯЙЦЕВИДНОГО(длинноголовость) очертания"
Эти параметры физического облика поволжских татар по утверждению антропологов являются генетическим наследием аланов (асов)
Приведу цитату о физическом типе алан с составе Волжских Болгар:
"Один из них УЗКОЛИЦЫЙ (длиннолицый) и длинноголовый с сильно профилированным лицевым скелетом, с сильно ВЫСТУПАЮЩИМ НОСОМ , с выпуклой спинкой, так называемый СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ и его видными представителями в степи были средневековые кочевники АЛАНЫ.
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Обратите внимание на то , что физический облик алан и татар охарактеризован , как ЕДИНЫЙ тип .
Вы лучше, глядя на современников, прикиньте: кто это всё тогда сделал?
Ясно дело, что учтя при этом нынешнюю численность и уровень развития.
У вас тогда всё само на катушки и встанет.
По южной окраине лесостепной зоны в бассейне Дона и островкам лесостепи в речных долинах левых его притоков, между памятниками роменской культуры и мордвы жили в середине VIII – начале X в. АЛАНЫ , которых относят к салтово-маяцкой культуре. Это ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕСТВУЕТ ориентирам, которые мы выделили для локализации БУРТАСОВ . По характеру находок и поселений АЛАНСКИЕ(БУРТАССКИЕ ) памятники, расположенные в этом месте, нельзя спутать ни с какими другими.
Ныне, благодаря исследованиям М.И. Артамонова, Н.Я. Мерперта, И.И. Ляпушкина и С.А. Плетневой, выясняется, что салтово-маяцкая культура неоднородна и состоит из нескольких местных вариантов, в той или иной степени связанных с определенными этносами и характеризующих в целом культуру населения хазарского каганата. Сейчас уже не подлежит сомнению, что В ОСНОВЕ формирования ее лесостепного варианта лежит АЛАНСКАЯ культура Северного Кавказа.
В середине VIII в. некоторые племена северокавказских АЛАН-АСОВ(БУРТ-АСОВ ) мигрируют из предгорной зоны Северного Кавказа на север, в бассейн Среднего Дона. Этот процесс достаточно хорошо фиксируется как на Северном Кавказе, где в середине VIII в. оказались заброшенными большая группа аланских катакомбных могильников и поселения (в частности, в районе современного Кисловодска), так и в лесостепной зоне Донецко-Донского междуречья, где в это же самое время появились те самые катакомбные могильники и поселения; они и получили название АЛАНСКОГО варианта салтово-маяцкой культуры
В начале X в. памятники лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры прекращают существование. Причины этого явления окончательно не ясны. Одни полагают, что АЛАНО-АССКОЕ население этого региона было разгромлено хазарами в наказание за восстание, поднятое против каганата. Другие связывают исчезновение этих памятников с нашествием печенегов. Третьи – с началом широкой славянской колонизации на Нижнем Дону. Однако совершенно очевидно, что какая-то часть буртасов-алан продвинулась на территорию мордвы и мещеры на Средней Волге, где их упоминают источники вплоть до XVII в.
Г.Е. Афанасьев
Г.Е. Афанасьев
Геннадий Федорович Синицын родом из Пичаур, что в Чамзинском районе Мордовии. . Село это вобрало в себя мордву, русских, а в незапамятные времена, как утверждает Геннадий Федорович, и буртасов. Сам себя он считает потомком этого тюркского племени. Пытаясь вскрыть свои родовые истоки, читал труды Сафаргалиева, Орлова – ученых, исследовавших историю тюркских народов, и сам начал исследовательскую работу, которая гармонировала с его хобби историка. Кандидат технических наук, он увлеченно стал заниматься исследовательской работой. Некоторые его труды мы публиковали. Сегодня предлагаем вниманию читателей еще один на эту тему, написанный в соавторстве с сыном-историком, ДОКТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК , Михаилом Геннадьевичем .
Территория, на которой родилась НОВАЯ НАЦИЯ (МИШАРИ ) , - это современная Мордовия, а также ПРИЛЕГАЮЩИЕ районы соседних областей , что полностью согласуется с теорией одного из наиболее авторитетных историков степных кочевых народов Л.Н. Гумилева. Он убедительно доказал, что месторазвитиями этносов могут быть только сочетания двух и более ландшафтов. Например, леса и степи, как это имеет место в рассматриваемом случае.
Время окончания формирования МИШАРЕЙ , как этноса, по мнению одних – конец 14 в., по мнению других – конец 16 века.
Не претендуя на истину в последней инстанции, мы хотели бы поделиться с читателями газеты своими соображениями на этот счет. Во-первых, скорее всего предки мишарей - тюркоязычные народы. Во-вторых, они должны были постоянно проживать на территории образования нового этноса. И половцы, и булгары, и буртасы относились к тюркской группе. Из них ЛИШЬ БУРТАСЫ ПОСТОЯННО жили в наших краях.
ПОЛОВЦЫ – типичные КОЧЕВНИКИ , жители СТЕПЕЙ . Основное их занятие – КОЧЕВОЕ скотоводство. В Золотой Орде с ее бескрайними степными просторами они составляли большинство населения. В НАШИХ КРАЯХ ОТСУТСТВУЮТ УСЛОВИЯ для занятия КОЧЕВЫМ скотоводством, поэтому ПРИЛИВ степных кочевников в зону лесостепей(Мещеру) МАЛОВЕРОЯТЕН . Уже упоминавшийся Л.Н. Гумилев считает, что кочевники куда менее склонны к переселениям, чем земледельцы. Они не стремятся сменить родину на чужбину без достаточных оснований. Другими словами, нужны какие-то особые причины для переселения. Такие особые обстоятельства сложились в Орде в 14 в.
трансформация (ПРЕВРАЩЕНИЕ) БУРТАС в ТАТАР--МИШАРЕЙ . В документе 1624 г. пичеурские БУРТАСЫ именуются ДВОЙНЫМ названием: «ТАТАРОВЕ – БУРТАСЫ». Это означает, что БУРТАСЫ в этот период еще
НЕ потеряли своей идентичности. Чиновник – писец, проводивший перепись, также НЕ называет их(буртас) просто татарами (он называет их ТАТАРОВЕ-БУРТАСАМИ ). Это может означать, что этногенез МИШАРЕЙ к этому времени ещё НЕ был завершён.
Следующие архивные документы, использованные нами и касающиеся Пичеур, относятся к первой половине 18 в. и представляют собой ведомости по сбору различных податей и налогов. В них БУРТАСЫ (или их потомки) значатся просто как ясашные крестьяне .
Вообще говоря, ПОЯВЛЕНИЕ этнонима «ТАТАРЫ » по мнению советского историка В. Л. Егорова является исторической ОШИБКОЙ , ЗАБЛУЖДЕНИЕМ . Этот термин стал использоваться русскими и западноевропейскими летописцами вслед за китайцами по отношению к войскам Чингисхана и населению Золотой Орды. Позднее в России татарами называли даже нетюркоязычных горцев Северного Кавказа. Вспомним, хотя бы, «Кавказского пленника» Л.Н. Толстого.
Однако никаких "ТАТАР" в войсках Чингисхана и тем более в Орде НЕ БЫЛО. ТАТАРСКИЙ народ, включая младенцев ростом выше тележной оси, БЫЛ ИСТРЕБЛЕН , так как был виновен в смерти отца Чингисхана.
Учитывая сказанное, можно предположить, что название «ТАТАРЫ » было НАВЯЗАНО буртасам, половцам , булгарам и некоторым другим народам и постепенно УКОРЕНИЛОСЬ в ИХ СОЗНАНИИ
Приведенные данные показывают, что в составе татарской аристократии Пензенской губернии в основном представители гаплогруппы j2b2 – 38%. Происхождение гаплогруппы из южных Балкан(!). К этой гаплогруппе относятся такие фамилии, как Акчурины, Дашкины, Долотказины, Енгалычевы, Еникеевы, Кашаевы, Килькеевы, Кудашевы, Кудяковы, Мамины, Муратовы, Ненюковы, Суховы, Утешевы. Почти все из них считаются потомками Бехана, так называемыми беханидами).
Считаем, однако, необходимым заметить, что нередко аристократия некоторых народов с точки зрения происхождения имела мало общего с основным населением. В той же Орде, по крайней мере в начальный период её существования, знать была представлена МОНГОЛАМИ . В Московском государстве высшая аристократия – потомки НОРМАННОВ (Рюрика и других), литовского князя Гедимина. По данным В.О. Ключевского около четверти российского дворянства имела ордынские, в том числе мишарские корни. В Прибалтике знать состояла в основном ИЗ НЕМЦЕВ . После завоевания её Петром все эти остзейские бароны влились в состав российского дворянства. Поэтому ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ целесообразно продолжить, привлекая при этом для анализа РЯДОВЫХ МИШАРЕЙ из различных частей Мордовии и соседних регионов.
Синицын Г.Ф., Синицын М.Г.
г. Саранск
2. "Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке». Источник : https://realnoevremya.ru/articles/89002-zametka-o-zagadochnom-narode-srednevekovogo-povolzhya-burtasah";
3. видимо сподвижник духовных вдохновителей Н - томных историй, так скажем;
4. "Нет монголов в Европе,нет совсем,нет и их генов. Источник : https://realnoevremya.ru/articles/89002-zametka-o-zagadochnom-narode-srednevekovogo-povolzhya-burtasah" но зато на Руси, а затем в Российской империи 50% дворянства были татары, в подавляющем большинстве ЧИНГИЗИДЫ (родственники Чингиза) и в том числе КНЯЗЬЯ!!! Юсуповы, мои дальние родственнички, так скажем, то есть монголы. Я не считаю себя монголом, у меня мама русская, и у неё мама русская, но это не означает, что монголы вымышленные и не было Чингиза, так скажем;
5. то есть внизу русские крестьяне а наверху русское дворянство, в том числе из монгол. Чего то непонятного?
6. а вот если вы пишете УГРОфинские племена, то надо чётко разграничивать, что и когда появилось, а у нас, в угоду современным политикам-хапальщикам, переделывают историю и названия и прочее и прочее и это было и до Рюрика и после Рюрика и при Романовновых, которые все из немцев и после романовых чего стоит переделка о роли Сталина, Хрущёва во второй мировой войне и это при нашей жизни ;
7. вот задумайтесь- С КАКОГО ПЕРЕПУГУ пацану с городу Киеву влезать в историю народов Поволжья? Когда норвежцы лезут в архангельскую губернию, или финка пишет о марийцах, нам понятно есть же принцип управления "divide et impera" . А тут что?
8. что если нас озаботят "лесными буртасами" одни русские, называющие себя украинцами и говорящие на ломанном польском, перестанут на Донбассе УБИВАТЬ других русских, говорящих на родном русском языке?
9. Ребята, чо ТУТ КОММЕНТИРОВАТЬ? вот если бы автор статьи заставил руководство Татарстана обеспечивать нас на 100% НАШИМ, ТАТАРСТАНСКИМ МОЛОКОМ ВМЕСТО 60%, ТОГДА БЫ МНЕ БЫЛО ПОНЯТНО, а так?
10. для сведения - после 965 года (приход Святослава после Олега) и до прихода в 1223 году передовых монгольских отрядов, эта территория платила дань Киеву в 922 хан Алмас руководителей волжских булгар принял ИСЛАМ за (988 минус 922 получаем 66) шестьдесят шесть лет до момента, как Владимир загнал киевлян, получавших дань с Волги в Днепр перекрестив всех, в том числе и своих восемьсот наложниц, так скажем..
11. вот бы киевский учёный нам бы об этом бы порассказал, как там было по согласию, или ещё как?
12. ну и для справки: «Во втором, который, как и сообщает Ибн Хаукаль, мог приходиться на 968 — начало 969 гг. (после спешного возвращения князя из его Первого Дунайского похода 967–968 гг. из-за известия об осаде печенегами Киева), Святослав окончательно взял под контроль Прикаспийские владения хазар. Русам досталась огромная военная добыча (материальные ценности, скот, пленники-рабы). Была выведена в Киев торговая элита каганата — купцы-иудеи, хазары и евреи по происхождению, которых компактно поселили в русской столице, отчего в последствии одни из ворот в Киеве носили название Жидовских. (Слово «жид» в русском языке до XIX в. означало человека, исповедующего иудаизм.)»;
Приказ о полном истреблении татар отдал сам ЧИННИСХАН .Об этом подробно написано в "Сокровенном сказании монгол"
Его внук , этнический монгол, завоевал Русь, Северный Кавказ,Волжскую Болгарию, Половцев и создал Золотую Орду.
Кстати официальный титул золотордынских ханов после принятия ИСЛАМА :
"СУЛТАН МОНГОЛ ,КИПЧАКОВ И ТЮРКОВ" .И ни каких татар .
Так они подписывали свои письма и документы .
Татарами монгол , а позднее всех ордынцев- НАЗЫВАЛИ РУССКИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ,АРМЯНЕ КИТАЙЦЫ ....
НО сами монголы , ордынцы НИ КОГДА СЕБЯ НЕ НАЗЫВАЛИ ТАТАРАМИ .
Прямые потомки монгол и кипчаков Золотой Орды - это казахи , ногаи , кочевые узбеки ,-НИ КОГДА СЕБЯ НЕ НАЗЫВАЛИ И НЕ НАЗЫВАЮТ ТАТАРАМИ .
Потомки монгол на бывших завоеванных землях-это казахи киргизы , узбеки , хазарейцы, каракалпаки , степные крымлы , ногаи которых много живет в Турции .
Монголы в данном случае , несмотря на то , что были завоевателями , сами БЫЛИ АССИМИЛИРОВАНЫ завоеванными народами , послужив как бы "строительным материалом" для создания НОВЫХ НАРОДОВ .
Строили и производили ОСЕДЛЫЕ ЗАВОЕВАННЫЕ НАРОДЫ--хорезмийцы, болгары-аланы(асы), русские.......
Еще о происхождении казаков
kostyantyn1979
А знаете, почему казаки к мишарям ближе? Потому что мишари - потомки НЕ тюрков, а АЛАН . И говорят по-татарски, но с осетинской фонетикой, с осетинским выговором, соблюдая иранские обычаи и придерживаясь иранских же верований.
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Совершенно верно . По антротипу мишари вместе с казанскими татарами и туркменами ближе всех к средневековым аланам.
Лингвисты отмечают сходство по фонетике осетинского языка и мишарского диалекта .