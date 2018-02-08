Как лесные буртасы искали место под солнцем Булгара или Руси

Несколько версий происхождения одного из самых загадочных народов Поволжья

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Заметки украинского историка о загадочном этнониме «сакалиба», встречающемся в мусульманских средневековых источниках, неожиданно вызвали среди наших читателей дискуссию и заставили вспомнить об еще одном народе Поволжья — буртасах.

Буртасы — финно-угры?



Вопрос этнической принадлежности буртасов очень интересовал исследователей. В истороиграфии существует ряд статей, посвященных буртасам. В частности, это публикации А. Халикова, Г. Афанасьева, П. Голдена, В. Ставицкого, М. Полееских, Б. Васильева, С. Андреева, О. Бубенка, Г. Белорыбкина. В них представлены разные, часто взаимоисключющие точки зрения на проблему этнической идентичности буртасов. До сих пор интерпретация археологических материалов и сведений письменных источников касательно буртасов является проблематичной. Для нас важно не только ответить на вопрос, кем первоначально были буртасы, но и показать как изменялась их этничность со временем.

Касательно происхождения буртасов, то учеными было высказано несколько гипотез. Многие авторитетные востоковеды прошлого и современности высказались в пользу их волжско-финнской принадлежности. П. Савельeв, Й. Маркварт, В. Бартольд, В. Минорский считали их частью мордвы. Персидский хронист Рашид ад-Дин упоминал буртасов рядом с мухшей (мокшанами) и арджанами (эрзянами). Археологические памятники буртасов находили на территориях расселения мордвы. Однако они отличались от мордовских. В ряде исследований конца ХХ в. гипотеза о их принадлежности была несколько подкорректирована, в частности А. Новосельцев считал буртасов вымершим финским народом Поволжья.

«Тюрки мы»

Среди ученых былo также принято считать буртасов тюрками (И. Смирнов, С. Середонин, Ф. Чекалин, В. Вестберг, А. Халиков, М. Сафаргалиев, Ш. Бахтиев, С. Ромашов, Г. Белорыбкин, М. Полесских). Это было основано на помещении Тахиром ал-Марвази и Гардизи буртасов в главу о тюрках, а также сведения о том, что религия буртасов похожа на религию огузов.

Многие авторитетные востоковеды прошлого и современности высказались в пользу их волжско-финнской принадлежности. Фото fb.ru



Г. Белорыбкин считает буртасов предками чувашей, татар-мишарей и части башкир. М. Полесских отождествлял с буртасами поселения с красно-коричневой керамикой. В некотором отношении она похожа и на булгарскую. Он отмечал, что буртасы появились на территории будущей Пензенской области после разгрома Святославом Хазарского каганата. Буртасы жили чересполосно с мордвинами и булгарами. П. Голдэн на данный момент затрудняется ответить каким было происхождение буртасов, хотя раньше считал их вымершим финнским народом. А. Халиков не считал буртасов коренным народом и предполагал, что они пришли в Поволжье из региона между Уралом и Эмбой. С буртасскими древностями он связывал некоторые похожие черты кердерской культуры Приаралья, носители которой в ІХ в. были потеснены токуз-огузами. Он считает, что описание погребального обряда Армиевского могильника соответствует описанию в арабских источниках, по которым одна часть буртасов сжигает своих умерших, вторая хоронит.

В. Ставицкий, однако, отмечал намного более сложную погребальную обрядность населения оставившего могильник и считает, что А. Халиков существенно преуменьшил долю мордвинов среди местного населения. Материалы Армиевского могильника демонстрируют седентаризацию группы кочевников, но вместе с тем там присутствовало и местное оседлое поволжское финнское население. Армиевское население с тюрками отождествлял Г. Белорыбкин. По его мнению, буртасы подчинили в Посурье местных мордвинов. Буртасам принадлежали Юловское и Золотаревское городища. Золотаревское городище мордовский ученый сопоставляет с городом Буртас у Ибн Саида.

Родственники венгров или иранцы?

Теорию угорского происхождения буртасов поддерживали Б. Васильев, П. Степанов, П. Черменский, А. Расторопов. Б. Васильев отождествлял буртасов с мажарами/можерянами. Нужно отметить, что он указывал на некоторые связи буртасов с огузами. Однако погребальный обряд буртасов, описаный у Ин Русте, кореным образом отличается от погребального обряда огузов, описаного Ибн Фадланом. На данный момент угорской теории придерживается И. Андреев, который считал буртасов частью мадьяр, которые впоследствии были булгаризованы в Пензенском крае. Буртасия была частью Волжской Булгарии. С буртасами он связывает топонимы с формантом –ис. И. Андреев считал, что буртасы также занимали район Верхнего Посурья, и связывал их с мердас, упоминаемыми Гильомом де Рубруком. Он считал, что степные группы буртасов попали в зависимость от кыпчаков, а лесные — от волжских булгар.

Наиболее поздно появилась гипотеза об иранской идентичности буртасов. Эту теорию выдвинули О. Прицак, И.Добродомов и Г. Афанасьев, а поддержали ее О. Бубенок, Т. Левицкий, В. Напольских, Р. Кузеев, В. Петрухин, Д. Раевский, Е. Казаков. В археологическом отношении памятники буртасов относятся к салтовскому ареалу, впрочем, как и памятники булгар. Кроме того, заметен ряд осетино-мордовских паралелей в погребальной обрядности и костюме. Сами этниконы мордва и удмурт в русском языке указывают на происхождение этих этниконов от иранцев. Говорить о иранской этнической принадлежности буртасов позволяют памятники лесостепного варианта салтовской культуры. Гипотеза И. Добродомова касательно происхождения названия Казань от осетинского къадзонаег вряд ли возможна.

Керамика Золоторевского городища похожа на керамику аланов, а конструкция домов похожа на булгарские. Фото surskieprostori.ru



Миграции печенегов, а потом кыпчаков вынудили буртасов из лесостепей отступить в земли волжских булгар. С буртасами С. Алихова отождествляет переселение салтовцев, расколовших надвое массив мордовских племен. Она считает, что обряд сокращенного погребения женщин (с подогнутыми ногами) в цнинской группе памятников был принесен аланами, пришедшими из лесостепного Подонья в земли мокшан. Временем прибытия этих переселенцев назван VIII в. Первые сочинения, где были упомянуты буртасы, датированы Х веком. Сама миграция не была запечатлена, а буртасов хронисты и географы уже фиксировали как народ на Волге. В более позднее время, а точнее во время существования Волжской Булгарии, буртасы ощутили влияние со стороны булгар и были тюркизованы. Керамика Золоторевского городища похожа на керамику аланов, а конструкция домов похожа на булгарские. Е. Казаков отмечал, что предки буртасов были связаны с именьковскими и турбаслинскими племенами, которые были вытеснены в VII в. кушнаренковскими (венграми) кочевниками на правобережье Волги в Саратово-Самарском регионе. Булгары, продвигаясь в земли буртас, принесли туда ряд древнетюркских традиций. Он считает, что бирутальность погребального обряда буртасов, ряд особенностей культуры и религии мордвы обусловлены влиянием сарматского мира, который, впрочем, был разнообразным и включал как кочевые, так и оседлые племена.

Лесные братья

Однако есть ряд проблематичных моментов. В антропологическом отношении буртасы относились к понтийскому антропологическому типу. Касательно памятников на Армиевском курганно-грунтовом могильнике, то А. Халиковым отмечено присутствие нескольких компонентов, а не только присутствие буртасов. Е. Казаков отрицал булгаризацию буртасов, поскольку в Посурье, где присутствовали буртасы, в случае булгаризации должны были появиться мусульманские памятники, а они отсутствуют. Впрочем, в арабо-персидских источниках напрямую не говорится, что буртасы мусульмане. Об этом сказано в весьма расплывчатой форме Рихардом и Гильомом де Рубруком, Джиованни де Плано Карпини же относил брутахиев вообще к иудаистам. В «Слове о погибели Русской земли» не указана религия буртасов. Мы можем говорить об исламизации буртасов, но они вероятно были не так тверды в вере, как булгары. Буртасы вероятно были поликонфессиональны. А. Расторопов же указывал, что выделять археологическую культуру буртасов пока рано.

В. Ставицкий же указывал на ряд слабых мест в разных точках зрения. Для алан были характерны раннеклассовые отношения, а буртасы находились на стадии племенной разобщенности. Комплекс вооружения буртасов и аланов отличается. То, чем они вооружены, скорее соответствует комплексу вооружения мордвинов. Буртасы, по описаниям арабов, скорее лесной народ, который промышлял охотой. Однако это не исключало коневодства. Впрочем, он не исключал, что пришедшие с юга пришельцы могли дать этноним буртас местному финскому населению. Название «буртасы» ученый считал возникшим в аланской среде, которое распространилось потом и на финское население, а с XVI в. обозначало тюркское население Западного Поволжья. В частности, синонимом буртасов был термин посопные татары.

Ал-Масуди характеризовал буртасов как тех, кто вместе с булгарами и хазарами разгромили русов, которые до того воевали против мусульман на Каспийском море. Ибн Русте, Гардизи, Тахир ал-Марвази указывали, что буртасы враждуют с булгарами и печенегами, то есть были врагами, явным и неявным противником хазар. Ибн Хаукаль, ал-Истахри, Йакут указывали, что буртасы соседи хазар. Ибн Хаукаль указывал, что буртасы не народ, а народы. Вероятно, буртасы были опорой хазарской власти в Поволжье. В '«Худуд ал-Алам'» упоминались две группы буртасов. Первая из них находилась в районе Волгодонской переволоки и находилась под непосредственной властью хазар, а вторая находилась выше по течению Волги.

Константин Багрянородный упоминал страну Мордия как соседа печенегов. Фото wikipedia.org



Между булгарами и хазарами

Константин Багрянородный упоминал страну Мордия как соседа печенегов. Г. Литаврин и А. Новосельцев отождествляли Мордию с мордвой. Однако, если сравнить данные Константина Багрянородного со сведениями арабских и персидских источников, то на месте Мордии окажуться буртасы, которые указаны как враги печенегов и подданые хазар. Анонимный персидский географ указывал, что буртасы исповедуют веру гузов и сжигают своих умерших, у них два правителя. Они подвластны хазарам. На юг от них жили хазары, к северу тюркские печенеги, к западу — в.н.н.др. Главное их богатство — мех. Гардизи указывал, что буртасы нападают на печенегов и булгар каждый год. Вся их страна — равнина с деревьями и источниками. Они вооружены стрелами с луком и топором. У них нет кольчуг и панцирей, а кони есть только у самых богатых.

Ибн Русте отмечал, что земля буртасов находилась между булгарами и хазарами. Буртасы подчиняються хазарам, а управляются одним или двумя старейшинами в поселении. Они выставляют 10 тыс. всадников. Вера буртасов похожа на веру гузов. Одни буртасы сжигают своих мертвых, а иные хоронят. У них существовала кровная месть. Женщины у них пользуются свободой воли. Буртасы — земледельцы и главное их богатство в мехах. Также у них много скота, есть мед. Страна в ширину простирается на 17 дней. Ал-Бекри сообщал, что между фрдасами и хазарами 15 дней пути. Вера фрдасов похожа на веру гузов, между страной блкан и фрдас 3 дня пути. У них девушки пользуются свободой. Всадников у них 10 тыс. Главное богатство фрдасов мех, есть пашни и скот. У фрдасов много торговых мест, и их страна расстилается вширь на протяжении полутора месяцев. Тахир ал-Марвази указывал, что территория буртас была частью хазарского государства. Буртасов он относил к тюркам. Они поддерживали хазар конницей в 10 тыс. всадников. Каждое их поселение управлялось старейшиной. Их страна равнина, где были леса. Они нападали на булгар и печенегов. Буртасы разводили свиней и добывали мед. Буртасы состоят из двух групп, одна из которых сжигает своих мертвых, а вторая погребает. Их женщины пользуются свободой. Ал-Истахри писал, что буртасы соседи хазар. Буртас — имя страны, а буртасы разбросаны вдоль реки Атиль. Ал-Балхи сообщал о том же. Низами Гянджеви упоминал о буртасах как о врагах Искандера зу-л-Карнайна (Александра Македонского), что конечно является вымыслом поэта. Ал-Масуди сообщал, что из страны буртас поступают шкурки черных и красных лисиц. Одна шкурка ценой в 100 дирхемов была дороже шкурки соболя и была престижным товаром. Буртасов хронист относил к тюркам и отмечал, что они в 913 г. разбили русов.

Осталось только имя

Касательно буртасов, то в русских источниках они почти не упоминаются. Так, в «Слове о погибели Русской земли» они названы среди финноязычных соседей Руси. В русских летописях они упомянуты среди населения Золотой Орды. В частности, в Устюжской летописи они упомянуты в войске Мамая, в Никоновской летописи под 1396 г. они упомянуты в соседстве с Пермью. Шихаб ад-Дин Марджани говорил, что буртасы были мусульманами. Страну буртасов обычно мусульманские ученые локализировали в двенадцати или семнадцати днях пути, то есть в Среднем Поволжье. Реку Буртас П. Голдэн идентифицирует с рекой Самара. Нужно отметить, что, к сожалению, Ибн Фадлан ничего не говорил о буртасах, в то время как его современники оставили описания этого народа. Однако это народ присутствует в хазаро-еврейской переписке как народ б-р-т-с, который подчиняется хазарами. К сожалению, от языка буртасов ничего не осталось. Этноним буртас реконструируется в форме fard-as (асы-перевозчики) сторонниками их иранской идентичности. Нужно отметить, что в арабских источниках отмечено, что язык буртасов отличается от булгарского и хазарского. То есть можно определенно говорить, что в ІХ—Х вв. буртасы не были тюрками.

Археологические памятники ХІІІ в. указывают на тюркизацию буртасов. Буртасы упоминались в русских документах XVI и XVII вв. Буртасская топонимия присутствует в землях мордвинов и Мещерской земли, на западе бывшей Волжской Булгарии. В Позднем Средневековье буртасы должны были быть уже однозначно тюркоязычными, поскольку жили среди мусульман и исповедовали ислам. Cреди проблем, касательно идентификации буртасов, стоит упомянуть, что, в отличие от кавказских алан, в погребениях буртасов трупоположения совершались по обряду кремации и в могилах присутствовали лошади, то есть было некоторое идеологическое влияние со стороны тюрок. У кавказских аланов погребали своих умерших по обряду ингумации в катакомбах. Если буртасы были связаны с аланами, то явно не с Северного Кавказа, а из лесостепных и степных пространств Восточной Европы. По мнению А. Халикова, буртасы пришли на Среднюю Волгу вместе с ранними булгарами, то есть в VII в…

К сожалению, от языка буртасов ничего не осталось. Фото Виталия Жевнерова (olster28.livejournal.com)

Они были поддаными хазар и воевали против их врагов — булгар и печенегов. Отмечен их оседлый образ жизни и то, что они не жили в степи. Особо оговаривалась самостоятельность женщин. В постхазарское время о их судьбе сообщалось мало. Причина тому — буртасы перестали играть значительную роль в истории Восточной Европы. По мнению Д. Расовского из района Хопра и Медведицы их вытеснили кыпчаки. О. Бубенок указывал, что давление на буртасов оказывали еще и печенеги. Из скупых упоминаний есть сведения Ибн Саида ал-Магриби и Абу-л-Фиды о городе Буртас. Ал-Идриси упоминал о земле Буртас. Рихард сообщал о городе Бундаз в стране сарацинов Вела. Йакут ал-Хамави также отмечал, что Буртас это город. Рашид ад-Дин упоминал о буртасах как о народе, соседящим с мухшой и арджанами, то есть мокшей и эрзей. Джиованни де Плано Карпини упоминал о каких-то брутахиях, исповедующих иудаизм, однако эти сведения не подтверждены сведениями мусульманских источников. Вильгельм Рубрук сообщал о народе мердас, который исповедует ислам. Сведения о нем противоречат сведениям о эрзянах и, вероятно, его можно отождествить с буртасами, которые ощутили на себе влияние волжских булгар. С городом Буртас Г. Белорыбкин сопоставляет Золотаревское городище. Поселение этого города было полиэтничным и естственно среди него были буртасы. В предмонгольское время кочевники вытеснили буртасов из лесостепей, и буртасы вынуждены были переселиться в Волжскую Булгарию и в качестве федератов сражаться против врагов булгар. В Лаврентьевской летописи сказано об убийце князя Боголюбского Анбале Ясине. Среди некоторых ученых была популярна идея о еврейском следе в его происхождении. Однако в таком случае его бы в летописи назвали жидовином. Также о мусульманском его вероисповедании не сказано. Это может быть объяснено тем, что буртасов было несколько групп, которые исповедовали разные религии и имели разное происхождение. Этноним буртас впервые в русских источниках упомянут в «Слове о погибели Русской земли». Древнерусский автор локализировал их между булгарами и чемермисами (марийцами). Кроме того, о них упоминают поздние русские источники, отмечая, что в Мещере они чужаки. Этноним буртасы к этому времени теряет свое первоначальное значение.

Иранцы, ставшие тюрками?

Г. Афанасьев отметил сложность локализации владений буртасов, указывая, что есть 64 варианта локализации. Буртасы были оседлым животноводческим и земледельческим населением. Их нишей должна была быть лесостепь. К западу от Волги граница со степью проходила по линии Балаклея — Валуйки — Россошь — Новохоперск и далее к Самарской луке. Буртасы жили западнее Волги в бассейне Дона в лесостепной зоне в 375—500 км. от хазар. Они были соседями славянских племен вятичей и северян. Буртасам соответствуют археологические памятники аланского лесостепного варианта салтовской культуры. Г. Афанасьев связывал с буртасами гидроним Оскол. Про аланское происхождение племени аскел высказался И. Добродомов. О. Бубенок видел в аскелах-эсэгэлах этническую группу финно-угорского, но не венгерского происхождения. Д. Хвольсон видел в аскелах секеев, этническую группу венгерского происхождения. С. Кляшторный считал их чигилями. Последнее более вероятно.

Поход Святослава против хазар в 965 г. нанес серьезный удар по буртасам, однако буртасы как народ сохранились на Среднем Дону. Часть из них ушла на северо-восток в Среднее Поволжье принеся с собой туда свой иранский язык. Г. Афанасьев пришел к мнению, что сведения ал-Исхари, Ибн Хаукаля отражали реалии VIII — начала IX в. Украинские ученные О. Бубенок и Д. Радивилов предполагают существование двух групп буртасов. Одна из них жила в районе волжскодонской переволоки, а другая — ниже волжских булгар по течению Волги. А. Тортика локализировал буртасов в Поволжье.

Г. Афанасьев отметил сложность локализации владений буртасов, указывая, что есть 64 варианта локализации. Фото to-world-travel.ru



Таким образом, проведя исследование мы пришли к следующим выводам. Буртасы это перовоначально ираноязычное население. Они происходили от степных аланских, а не кавказских аланских, групп населения. Буртасы Среднего Поволжья находились в зоне влияния сначала хазар, а потом волжских булгар. Уже в Раннем Средневековье буртасы это гетерогеное население, включающее как иранцев, так и волжских финнов. Иранцы занимали доминирующее положение. Буртасы должны были ощущать тюркское влияние на протяжении всего Средневековья. Буртасы также должны были плотно взаимодействовать с волжскими финнами и передать завоеванной среднецнинской мордве свой этноним. Во время Позднего Средневековья этническая группа, называемая буртасы, была уже тюркоязычной.

​Ярослав Пилипчук