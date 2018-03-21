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«Мы оплачиваем нерациональные решения в теплоснабжении»

10:25, 21.03.2018 8 Сюжет: ​Передел теплорынка

«Казаньоргсинтез» выступает за пересмотр актуализации теплосхемы Казани

«Мы оплачиваем нерациональные решения в теплоснабжении» Фото: Максим Платонов

Актуализация схемы теплоснабжения Казани, которую должно утвердить Министерство энергетики РФ, по-прежнему вызывает вопросы у ведущих компаний энергетического рынка столицы Татарстана. Схема касается и предприятия федерального значения ПАО «Казаньоргсинтез», которое получает тепловую энергию от филиала ОАО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 и напрямую заинтересовано в полной загруженности энергостанции. Поскольку в этом случае тариф на тепловую энергию в горячей воде будет значительно меньше, чем сейчас. Подробности теплоснабжения «Казаньоргсинтеза» в материале «Реального времени».

Недостатки схемы актуализации теплоснабжения

В феврале в комитете жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани прошли общественные слушания нового варианта схемы теплоснабжения — фактически главного нормативного документа, регламентирующего отношения между основными игроками энергоотрасли. На публичных слушаниях присутствовал и главный энергетик ПАО «Казаньоргсинтез» Вячеслав Мельников.

Отметим, что действующая сегодня схема теплоснабжения Казани была принята в 2015 году. С тех пор она не менялась, несмотря на то, что законодательством предусмотрена ежегодная актуализация документа. Еще три года назад было понятно, что план распределения теплонагрузок между источниками тепла содержит изъяны и требует корректировки. Так, основная нагрузка по передаче тепла населению и предприятиям легла на источники «Татэнерго», включая мощные районные котельные, в то время как самая крупная и эффективная казанская электростанция — ТЭЦ-3, принадлежащая компании «ТГК-16», осталась недозагруженной. И это при том, что тарифы на тепловую энергию у КТЭЦ-3 более чем на треть ниже теплоисточников «Татэнерго» — среднегодовой тариф Казанской ТЭЦ-3 в 2018 году составляет 601 руб. за гигакалорию, в то время как тариф «Татэнерго» равняется 801 руб./Гкал.

Тарифы на тепловую энергию у КТЭЦ-3 более чем на треть ниже теплоисточников «Татэнерго»

Тепловую энергию от ТГК-16 «Казаньоргсинтез» приобретает с 2010 года. Преимущество потребления тепловой энергии от КТЭЦ-3 для КОСа в том, что на станции осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии, что отражается на существенно более низких тарифах отпускаемой тепловой энергии по сравнению с тарифами от АО «Татэнерго». В этом нет ничего удивительного, так как чем больше тепла отпускается от ТЭЦ, тем ниже тариф для потребителя, а у «Татэнерго» в Казани почти половина тепла отпускается от котельных, поэтому и тариф у «Татэнерго» выше. Но сегодня за счет загрузки своих котельных «Татэнерго» снизило покупку тепла от КТЭЦ-3, соответственно, это неизбежно приведет к росту тарифов как для потребителей, непосредственно подключенных к КТЭЦ-3, так и для всех потребителей Казани. Так, если еще в 2012 году отпуск тепла от этой станции в сети «Татэнерго» составлял 1,5 млн Гкал, то по результатам 2017 года он составил около 700 тысяч Гкал и это при том, что станция обладает резервом отпуска тепла в комбинированном цикле более 5 млн Гкал в год.

Если бы «Татэнерго» придерживалось схемы теплоснабжения, которая была утверждена в 2012 году, и закупало тепло от КТЭЦ-3 в большем количестве, то тариф конечного потребителя был бы ниже сегодняшнего минимум на 20%.

За нерациональные решения платят потребители тепла

Представители «Казаньоргсинтеза» утверждают: из всех существующих станций города только КТЭЦ-3 может обеспечить тарифы тепла по приемлемым для потребителей ценам. КОС — последний крупный промышленный потребитель в Казани, получающий тепло от ТЭЦ. Остальные потребители, которые питались от казанских станций с комбинированной выработкой, были вынуждены построить собственные котельные из-за непомерно высоких тарифов АО «Татэнерго» на тепло. В числе последних отключившихся — заводы КАПО им. Горбунова и КМПО. В 2013 году эти предприятия построили собственные котельные, так как из-за чрезвычайно высоких затрат на тепло продукция заводов становилась неконкурентоспособной.

По словам Вячеслава Мельникова, для соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей необходимо приоритетное использование комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, то есть максимального потребления тепловой энергии в горячей воде от Казанской ТЭЦ-3.

— Рост тарифа на тепловую энергию в горячей воде в дальнейшем приведет к падению конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и на внешнем рынках вследствие увеличения ее себестоимости. Неизбежно сократятся отчисления в бюджеты всех уровней. Также следует отметить, что скачки цен скажутся на субабонентах, которые подключены к тепловым сетям «Казаньоргсинтеза». Такой субабонент, как АО «Татхимфармпрепараты», может повысить цены на выпускаемую продукцию, тем самым накладывая дополнительное бремя денежных затрат на плечи населения Казани и республики в целом, — отмечает Вячеслав Мельников.


Благодаря низкому тарифу на тепло в «Салават купере» с нуля были построены и магистральные, и тепловые сети.

По его словам, показательно иная ситуация сложилась в микрорайоне «Салават купере», где проживает большое количество работников «Казаньоргсинтеза». Этот жилой массив полностью запитан от ТЭЦ-3, сегодня здесь установлен самый низкий тариф на тепло в Казани. И благодаря низкой цене в свое время в «Салават купере» с нуля были построены и магистральные, и тепловые сети. Отметим, без какой-либо дополнительной нагрузки на население и внесения дополнительных затрат в стоимость жилья. Основным источником для строительства и возврата инвестиций фактически является существующий низкий тариф КТЭЦ-3 на тепло.

— Все это очевидным образом свидетельствует о незаконности и необъективности планируемых решений в проекте актуализации схемы теплоснабжения Казани, — продолжает Вячеслав Мельников.

«В Казани с упорством, достойным лучшего применения, пытаются отрезать от города последнюю ТЭЦ с промышленным потребителем», — заявляет Мельников

— Позиция исполкома Казани в данном вопросе вызывает удивление, — негодует Мельников. — К централизованным сетям теплоснабжения подключено огромное количество детских садов, больниц и других бюджетных учреждений. Руководство города и республики часто озвучивает проблемы, связанные с недостаточным финансированием бюджетных организаций для их развития. При этом совершенно не рассматривается тот аспект, что огромные средства республиканского и муниципального бюджета уходят на оплату дорогого теплоснабжения. А ведь на эти деньги можно было бы ремонтировать школы, закупать оборудование для больниц, в общем, пускать их в развитие. Вместо этого мы фактически оплачиваем нерациональные решения, заложенные в схему теплоснабжения города, — выражает удивление главный энергетик КОСа.

Основной идеей создания сетей централизованного теплоснабжения еще в Советском Союзе была именно комбинированная выработка тепла и электроэнергии на ТЭЦ. При этом у станции должен быть мощный промышленный потребитель с постоянным потреблением. Именно это позволяло сгладить пики потребления тепла населением в течение года и обеспечивало низкие тарифы за отопление.

— А сейчас в Казани с упорством, достойным лучшего применения, пытаются отрезать от города последнюю ТЭЦ с промышленным потребителем. Ну тогда сеть централизованного теплоснабжения нужно просто ликвидировать. Потому что в этом случае крышные котельные, квартирные котлы и маленькие квартальные котельные всегда будут выгоднее. Так как не будет тех огромных потерь на передачу тепла, которые постоянно демонстрирует «Татэнерго», — заявляет Мельников.

Пока схема актуализации теплоснабжения Казани не утверждена Министерством энергетики РФ, есть возможность ее доработать. «Казаньоргсинтез» на имя мэра Казани Ильсура Метшина направил письмо с подробным изложением сути проблемы, описанием последствий скоропалительного принятия новой схемы и предложениями по исправлению ситуации.

— В настоящий момент вопрос взят на контроль Кабинетом министров РТ и президентом РТ Рустамом Миннихановым. Надеемся, что соответствующие выводы будут сделаны, — говорит Вячеслав Мельников.

КОС увеличил выработку собственного пара

Однако сэкономить затраты на энергоресурсы можно не только оптимизацией тарифов поставщика. Сегодня «Казаньоргсинтез» уже увеличил выпуск пара30, запустив в эксплуатацию двухкамерную печь пиролиза «Текнип». Ввод печей позволил не только повысить выработку этилена, но и обеспечил дополнительную выработку собственного пара давлением 30 ата до 60 т/час за счет использования физического тепла пирогаза. При этом предприятие смогло обеспечить неувеличение потребления пара со стороны Казанской ТЭЦ-3 при увеличении физических объемов производимой продукции предприятием.

В настоящий момент на предприятии принята и успешно реализуется программа снижения потерь в системе теплоснабжения. Она предусматривает целый комплекс мероприятий по замене теплообменного оборудования, реконструкции тепловой изоляции, а также частичную перекладку паропроводов с учетом реального и перспективного теплопотребления предприятия.


В настоящий момент на предприятии принята и успешно реализуется программа снижения потерь в системе теплоснабжения

Проект оптимизации системы пароснабжения «Казаньоргсинтеза» уже получил высокую оценку со стороны президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Он был презентован ему на XIX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2018». Во время осмотра стенда предприятия генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов заявил о том, что одна из постоянных задач нефтехимиков — снижение энергопотребления и ресурсопотребления. Задача выполняется согласно программе развития КОСа до 2020 года.


Проект оптимизации системы пароснабжения «Казаньоргсинтеза» получил высокую оценку со стороны президента Республики Татарстан

— На выставке мы представляем проект, связанный с печью пиролиза — организация пароснабжения. Сейчас две печи уже работают и четыре такие же строятся. Кроме того, что эти печи экономят сырьевые ресурсы, они вырабатывают больше пара, который мы перенаправляем в заводскую сеть для внутреннего потребления. Таким образом, мы выходим на годовую экономию порядка 117 млн рублей. Две печи дают 60 тонн пара в час, из них 15 тонн уходит на внутреннее потребление предприятия, 45 тонн уходит в заводскую сеть, — отметил Фарид Минигулов.

Оплату покупки тепловой энергии удалось сократить на 6,1%, при этом рентабельность товарной продукции повысилась.

Отметим, что двухкамерная печь пиролиза «Текнип» входит в состав установки «Этилен-100». Установка «Этилен-100» является составной частью производства «Этилен-500», которая относится к комплексу этиленовых производств завода Этилена. В планах предприятия заменить шесть печей пиролиза, которые эксплуатировались более 40 лет и требуют значительных вложений для содержания их в рабочем состоянии. Сегодня две печи уже работают и четыре такие же строятся.

Маргарита Цветкова, фото Максима Платонова, пресс-службы ОАО "ТАИФ"
Справка

Общее потребление тепловой энергии в горячей воде и паре ПАО «Казаньоргсинтез» от филиала ОАО «ТГК-16» — Казанской ТЭЦ-3 в 2017 году составило 2 млн 200 тыс. Гкал. Потребление электрической энергии с оптового рынка электроэнергии составило 1661 млн кВтч.

ПромышленностьЭнергетикаНефтехимия
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Эти тепловые тарифы - грабеж. Четверть заплаты уходит. Надо решать в конце концов уже эти проблемы!
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    Анонимно 21 марта
    у меня треть. Я девушка одна, а тут такие цифры... Ужас
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    Анонимно 22 марта
    Что за сексизм?
    Это можно расценивать как домогательство - "я девушка"...
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  • Анонимно 21 марта
    У КазТЭЦ-3 от котла телезатора предусматривался отпуск пара 30 ата, от которого сейчас отказывается КОС. Внимание вопрос: в чей тариф теперь повесить затраты на строительство?
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  • Анонимно 21 марта
    А если поставить счетчик тепла, какая будет квартплата?
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    Анонимно 21 марта
    Такая же, плевать УК на твои счётчики
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  • Анонимно 21 марта
    такая же. хоть как крутите - затраты никто кроме вас не компенсирует
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  • Анонимно 21 марта
    Пока не вмешаются руководители республики цены грабительские не изменятся.
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