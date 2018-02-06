Без права выбора: казанцев обрекают платить за отопление вдвое больше

Исполком Казани актуализирует схему теплоснабжения города

Фото: Олег Тихонов

В Казани впервые за 3 года актуализируют схему теплоснабжения. Публичные слушания, которые прошли накануне, собрали в здании комитета жилищно-коммунального хозяйства основных участников столичного теплорынка. Однако предложенная на заседании модель схемы теплоснабжения совершенно четко отражала интересы лишь одной стороны — монополиста тепловой отрасли республики. Что интересно, итоговый вариант схемы для многих пришедших на слушания стал сюрпризом: ранее на сайте исполкома для открытого ознакомления и обсуждения проектировщики разместили совершенно иной вариант схемы. За тем, как перекраивается главный в теплоэнергетике Казани нормативный документ, наблюдала корреспондент «Реального времени».

Схема теплоснабжения не изменится до 2033 года

Совершенно неприметно для Казани прошло одно из значимых событий в жизни города. Накануне комитет жилищно-коммунального хозяйства вынес на общественное обсуждение новый вариант казанской схемы теплоснабжения — фактически главного нормативного документа, регламентирующего отношения между основными игроками энергоотрасли. Публичные слушания собрали в здании комитета все заинтересованные стороны и нескольких жителей города, очевидно, небезучастных к судьбе своих будущих платежек.

Отметим, действующая сегодня схема теплоснабжения Казани была принята в 2015 году. С тех пор она не менялась, несмотря на то, что законодательством предусмотрена ежегодная актуализация документа. Еще 3 года назад было понятно, что план распределения теплонагрузок между источниками тепла содержит изъяны и требует корректировки. Так, основная нагрузка по передаче тепла населению и предприятиям легла на источники «Татэнерго» включая мощные районные котельные, в то время как самая крупная и эффективная казанская электростанция — ТЭЦ-3, принадлежащая компании «ТГК-16», осталась недозагруженной. И это при том, что тарифы на тепловую энергию у КТЭЦ-3 более чем на треть ниже теплоисточников «Татэнерго».

Публичные слушания собрали в здании комитета все заинтересованные стороны



Тогда казанскую схему теплоснабжения рассмотрели в Министерстве энергетики РФ, была проведена ее частичная экспертиза. По ее итогам привлеченные федералами эксперты рекомендовали Казани обеспечить максимально возможную загрузку ТЭЦ-3 и внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения. Аналогичное поручение было отражено и в протоколе совещания по вопросам развития Казанской ТЭЦ-3, прошедшем под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова в конце 2015 года. Именно это позволило бы сдержать рост тарифов на отопление в Казани. Однако ни рекомендации Министерства энергетики России, ни решения утвержденного президентом Республики Татарстан протокола так и не были исполнены.

Некорректный документ на протяжении 3 лет вызывал жаркие споры между основными игроками теплового рынка Казани. В прошлом году конфликт достиг апогея и привел энергогигантов в республиканский антимонопольный комитет. ТГК-16 настаивала, что «Татэнерго» нарушает закон о защите конкуренции и утвержденную схему теплоснабжения, так как создает препятствия в поставке дешевого тепла конечному потребителю — населению Казани.

Поэтому новая схема теплоснабжения, которая будет иметь силу аж до 2033 года, на этот раз должна была учесть интересы всех участников теплоотрасли Казани и, в первую очередь, жителей столицы. По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, схема теплоснабжения сопоставима по значимости с генпланом города, поскольку определяет вектор развития отрасли.

— Поиск оптимальных решений, как тарифных, так и технических, минимизация затрат на подключение новых потребителей — вот основные постулаты схемы, — объяснил Гиниятуллин.

«Поиск оптимальных решений, как тарифных, так и технических, минимизация затрат на подключение новых потребителей — вот основные постулаты схемы», — объяснил Гиниятуллин



Прозрачность процедуры под сомнением

Заказчиком нового плана выступил казанский исполком, право на реализацию проекта было отдано Казанскому энергетическому университету. Опуская узкие термины и сложные расчеты, из возможных вариантов развития исполнители предлагают отправить на согласование в Минэнерго РФ такую схему, при которой тепловая нагрузка ТЭЦ-3 останется на уровне 2016—2017 года и меняться не будет. А это значит, что «Татэнерго» по-прежнему продолжит сокращать закупку тепла у Казанской ТЭЦ-3.

Так, объем закупки в 2017 году составил лишь 709 тыс. Гкал, что на 308 тыс. Гкал меньше объема поставки, установленного ранее утвержденной Министерством энергетики схемой теплоснабжения, а также в два раза меньше объемов поставки в предыдущие годы. При этом, по словам представителей ТГК-16, объемы поставки тепловой энергии в сети централизованного теплоснабжения Казани сокращаются ежегодно. А это есть прямое нарушение не только действующей схемы теплоснабжения города, но и Федерального закона №190-ФЗ, отдающего приоритет комбинированной и наиболее эффективной генерации. Другими словами, самой дешевой.

Озвученные предложения вызвали волну негодования в зале. Как оказалось, небезосновательно: схема, которую демонстрировали на слушаниях, принципиально отличалась от той, что предлагалась в электронном варианте и была размещена на сайте исполнительного комитета для ознакомления в течении двух последних недель.

— Конечный вариант теплоснабжающие организации получили в день слушаний в 9 утра, — рассказал «Реальному времени» юрист ТГК-16 Марат Сагунов.

— Если мы хоть перед заседанием ее увидели, то жители Казани вообще находятся в неведении, что планируется утвердить. Поэтому мы считаем, что данные слушания нелегитимны, — высказал негодование Сагунов.

Схема, которую демонстрировали на слушаниях, принципиально отличалась от той, что была размещена на сайте исполнительного комитета для ознакомления в течении двух последних недель



Такое поведение городских властей определенно ставит под сомнение прозрачность всей процедуры выбора. Более того, на публичных слушаниях не дали права голоса другим крупным субъектам теплорынка Казани. В частности, с критикой новой схемы попытался выступить представитель ПАО «Казаньоргсинтез». Суть претензий одного из крупнейших потребителей тепловой и электрической энергии в Казани и сводилась к тому, что резкое снижение отпуска тепла от КТЭЦ-3 уже привело к ситуации, когда тариф для предприятия и потребителей, подключенных к его сетям, вырос в 2018 году более чем на 9% в горячей воде и паре. Кроме того, представитель КОСа настаивал на том, что «Казаньоргсинтез» и его потребителей следует выделить как отдельную систему теплоснабжения, по аналогии с сетями «Казэнерго», потому что тепловые сети предприятия технологически не связаны с теплосетями «Татэнерго», их температурный график и гидравлический режим отличаются от городских сетей. Однако речь выступающего была прервана.

— Мы не можем дать вам слово, потому что вы не регистрировались как участники, — сказал председатель комитета ЖКХ.

— Это нарушение наших прав. Исполком не запрашивал данные по потреблению тепловой энергии «Казаньоргсинтезом» от КТЭЦ-3, что, вероятно, повлекло негативные тарифные последствия для предприятия, — заявил представитель «Казаньоргсинтеза». Но продолжить ему не удалось.

Казанцы расплатятся за тепло в квартирах

Позиция ТГК-16 в данном вопросе также категорична.

«Татэнерго» настаивает на загрузке собственных источников, включая отпуск супердорогого тепла от районных котельных, и искусственно ограничивает возможность подачи дешевой тепловой энергии от ТЭЦ-3 на город, — пояснила суть претензий заместитель генерального директора ОАО «ТГК-16» по экономике и финансам Динара Гильмутдинова.

— Тариф ТГК-16 значительно ниже, ведь мы не вырабатываем тепло на котельных. Это дорого. Потребителю отпускается только тепло, полученное в процессе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Это самый эффективный и дешевый способ производства тепла. Еще в 2013 году мы на город отдавали свыше 1,5 млн Гкал в год. Сейчас потребление «Татэнерго» составляет всего 700 тыс Гкал, — уточнила Гильмутдинова, — и это при том, что станция имеет огромный резерв — более 6 млн Гкал в год для отпуска тепла потребителям в комбинированном цикле, как того требует законодательство о теплоснабжении, как принято во всем мире.

«Татэнерго» настаивает на загрузке собственных источников, включая отпуск супердорогого тепла от районных котельных, и искусственно ограничивает возможность подачи дешевой тепловой энергии от ТЭЦ-3 на город



Сторона «Татэнерго» с предложенным вариантом схемы вполне согласна.

— Концептуальных замечаний у нас нет, — высказали свое одобрение представители «Татэнерго».

Впрочем, такая реакция не вызывает удивления. Будучи фактически монополистом теплорынка Казани, «Татэнерго» предлагает платить за отопление жителям столицы в среднем более 1630 рублей за Гкал тепла. В то же время средний тариф на тепло для отопления, отпускаемое ТЭЦ-3 в 2018 году, составил всего 709,32 рубля за Гкал с НДС. При этом «Татэнерго» отказывается закупать дешевое тепло у ТЭЦ-3 и отпускает жителям тепло от собственных ТЭЦ и котельных, где оно стоит существенно дороже. Хотя представители энергосообщества утверждают: чем больше дешевого тепла закупит теплоснабжающая организация, тем ниже станет тариф на теплоисточнике и, соответственно, для населения. Значит, тариф ТГК-16 можно снижать еще больше, увеличивая закупку тепла у ТЭЦ-3.

Однако эти доводы пока не слышит никто, а страдает по-прежнему население, которое вынуждено расплачиваться своими кровными за манипуляции на тепловом рынке. Протокол общественных слушаний комитет ЖКХ обещал опубликовать в срок до 9 февраля. Это значит, что конечная схема уйдет на согласование в Минэнерго РФ. Какой она будет? Пока остается гадать. «Реальное время» продолжит следить за развитием событий. Также мы предлагаем высказаться на страницах нашего издания ректору КГЭУ Эдварду Абдуллазянову и объяснить читателям выбор именно такой модели теплоснабжения разработчиком схемы.