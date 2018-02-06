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Без права выбора: казанцев обрекают платить за отопление вдвое больше

07:00, 06.02.2018 38 Сюжет: ​Передел теплорынка

Исполком Казани актуализирует схему теплоснабжения города

Без права выбора: казанцев обрекают платить за отопление вдвое больше Фото: Олег Тихонов

В Казани впервые за 3 года актуализируют схему теплоснабжения. Публичные слушания, которые прошли накануне, собрали в здании комитета жилищно-коммунального хозяйства основных участников столичного теплорынка. Однако предложенная на заседании модель схемы теплоснабжения совершенно четко отражала интересы лишь одной стороны — монополиста тепловой отрасли республики. Что интересно, итоговый вариант схемы для многих пришедших на слушания стал сюрпризом: ранее на сайте исполкома для открытого ознакомления и обсуждения проектировщики разместили совершенно иной вариант схемы. За тем, как перекраивается главный в теплоэнергетике Казани нормативный документ, наблюдала корреспондент «Реального времени».

Схема теплоснабжения не изменится до 2033 года

Совершенно неприметно для Казани прошло одно из значимых событий в жизни города. Накануне комитет жилищно-коммунального хозяйства вынес на общественное обсуждение новый вариант казанской схемы теплоснабжения — фактически главного нормативного документа, регламентирующего отношения между основными игроками энергоотрасли. Публичные слушания собрали в здании комитета все заинтересованные стороны и нескольких жителей города, очевидно, небезучастных к судьбе своих будущих платежек.

Отметим, действующая сегодня схема теплоснабжения Казани была принята в 2015 году. С тех пор она не менялась, несмотря на то, что законодательством предусмотрена ежегодная актуализация документа. Еще 3 года назад было понятно, что план распределения теплонагрузок между источниками тепла содержит изъяны и требует корректировки. Так, основная нагрузка по передаче тепла населению и предприятиям легла на источники «Татэнерго» включая мощные районные котельные, в то время как самая крупная и эффективная казанская электростанция — ТЭЦ-3, принадлежащая компании «ТГК-16», осталась недозагруженной. И это при том, что тарифы на тепловую энергию у КТЭЦ-3 более чем на треть ниже теплоисточников «Татэнерго».

Публичные слушания собрали в здании комитета все заинтересованные стороны

Тогда казанскую схему теплоснабжения рассмотрели в Министерстве энергетики РФ, была проведена ее частичная экспертиза. По ее итогам привлеченные федералами эксперты рекомендовали Казани обеспечить максимально возможную загрузку ТЭЦ-3 и внести соответствующие изменения в схему теплоснабжения. Аналогичное поручение было отражено и в протоколе совещания по вопросам развития Казанской ТЭЦ-3, прошедшем под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова в конце 2015 года. Именно это позволило бы сдержать рост тарифов на отопление в Казани. Однако ни рекомендации Министерства энергетики России, ни решения утвержденного президентом Республики Татарстан протокола так и не были исполнены.

Некорректный документ на протяжении 3 лет вызывал жаркие споры между основными игроками теплового рынка Казани. В прошлом году конфликт достиг апогея и привел энергогигантов в республиканский антимонопольный комитет. ТГК-16 настаивала, что «Татэнерго» нарушает закон о защите конкуренции и утвержденную схему теплоснабжения, так как создает препятствия в поставке дешевого тепла конечному потребителю — населению Казани.

Поэтому новая схема теплоснабжения, которая будет иметь силу аж до 2033 года, на этот раз должна была учесть интересы всех участников теплоотрасли Казани и, в первую очередь, жителей столицы. По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, схема теплоснабжения сопоставима по значимости с генпланом города, поскольку определяет вектор развития отрасли.

— Поиск оптимальных решений, как тарифных, так и технических, минимизация затрат на подключение новых потребителей — вот основные постулаты схемы, — объяснил Гиниятуллин.

«Поиск оптимальных решений, как тарифных, так и технических, минимизация затрат на подключение новых потребителей — вот основные постулаты схемы», — объяснил Гиниятуллин

Прозрачность процедуры под сомнением

Заказчиком нового плана выступил казанский исполком, право на реализацию проекта было отдано Казанскому энергетическому университету. Опуская узкие термины и сложные расчеты, из возможных вариантов развития исполнители предлагают отправить на согласование в Минэнерго РФ такую схему, при которой тепловая нагрузка ТЭЦ-3 останется на уровне 2016—2017 года и меняться не будет. А это значит, что «Татэнерго» по-прежнему продолжит сокращать закупку тепла у Казанской ТЭЦ-3.

Так, объем закупки в 2017 году составил лишь 709 тыс. Гкал, что на 308 тыс. Гкал меньше объема поставки, установленного ранее утвержденной Министерством энергетики схемой теплоснабжения, а также в два раза меньше объемов поставки в предыдущие годы. При этом, по словам представителей ТГК-16, объемы поставки тепловой энергии в сети централизованного теплоснабжения Казани сокращаются ежегодно. А это есть прямое нарушение не только действующей схемы теплоснабжения города, но и Федерального закона №190-ФЗ, отдающего приоритет комбинированной и наиболее эффективной генерации. Другими словами, самой дешевой.

Озвученные предложения вызвали волну негодования в зале. Как оказалось, небезосновательно: схема, которую демонстрировали на слушаниях, принципиально отличалась от той, что предлагалась в электронном варианте и была размещена на сайте исполнительного комитета для ознакомления в течении двух последних недель.

— Конечный вариант теплоснабжающие организации получили в день слушаний в 9 утра, — рассказал «Реальному времени» юрист ТГК-16 Марат Сагунов.

— Если мы хоть перед заседанием ее увидели, то жители Казани вообще находятся в неведении, что планируется утвердить. Поэтому мы считаем, что данные слушания нелегитимны, — высказал негодование Сагунов.

Схема, которую демонстрировали на слушаниях, принципиально отличалась от той, что была размещена на сайте исполнительного комитета для ознакомления в течении двух последних недель

Такое поведение городских властей определенно ставит под сомнение прозрачность всей процедуры выбора. Более того, на публичных слушаниях не дали права голоса другим крупным субъектам теплорынка Казани. В частности, с критикой новой схемы попытался выступить представитель ПАО «Казаньоргсинтез». Суть претензий одного из крупнейших потребителей тепловой и электрической энергии в Казани и сводилась к тому, что резкое снижение отпуска тепла от КТЭЦ-3 уже привело к ситуации, когда тариф для предприятия и потребителей, подключенных к его сетям, вырос в 2018 году более чем на 9% в горячей воде и паре. Кроме того, представитель КОСа настаивал на том, что «Казаньоргсинтез» и его потребителей следует выделить как отдельную систему теплоснабжения, по аналогии с сетями «Казэнерго», потому что тепловые сети предприятия технологически не связаны с теплосетями «Татэнерго», их температурный график и гидравлический режим отличаются от городских сетей. Однако речь выступающего была прервана.

— Мы не можем дать вам слово, потому что вы не регистрировались как участники, — сказал председатель комитета ЖКХ.

— Это нарушение наших прав. Исполком не запрашивал данные по потреблению тепловой энергии «Казаньоргсинтезом» от КТЭЦ-3, что, вероятно, повлекло негативные тарифные последствия для предприятия, — заявил представитель «Казаньоргсинтеза». Но продолжить ему не удалось.

Казанцы расплатятся за тепло в квартирах

Позиция ТГК-16 в данном вопросе также категорична.

«Татэнерго» настаивает на загрузке собственных источников, включая отпуск супердорогого тепла от районных котельных, и искусственно ограничивает возможность подачи дешевой тепловой энергии от ТЭЦ-3 на город, — пояснила суть претензий заместитель генерального директора ОАО «ТГК-16» по экономике и финансам Динара Гильмутдинова.

— Тариф ТГК-16 значительно ниже, ведь мы не вырабатываем тепло на котельных. Это дорого. Потребителю отпускается только тепло, полученное в процессе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Это самый эффективный и дешевый способ производства тепла. Еще в 2013 году мы на город отдавали свыше 1,5 млн Гкал в год. Сейчас потребление «Татэнерго» составляет всего 700 тыс Гкал, — уточнила Гильмутдинова, — и это при том, что станция имеет огромный резерв — более 6 млн Гкал в год для отпуска тепла потребителям в комбинированном цикле, как того требует законодательство о теплоснабжении, как принято во всем мире.

«Татэнерго» настаивает на загрузке собственных источников, включая отпуск супердорогого тепла от районных котельных, и искусственно ограничивает возможность подачи дешевой тепловой энергии от ТЭЦ-3 на город

Сторона «Татэнерго» с предложенным вариантом схемы вполне согласна.

— Концептуальных замечаний у нас нет, — высказали свое одобрение представители «Татэнерго».

Впрочем, такая реакция не вызывает удивления. Будучи фактически монополистом теплорынка Казани, «Татэнерго» предлагает платить за отопление жителям столицы в среднем более 1630 рублей за Гкал тепла. В то же время средний тариф на тепло для отопления, отпускаемое ТЭЦ-3 в 2018 году, составил всего 709,32 рубля за Гкал с НДС. При этом «Татэнерго» отказывается закупать дешевое тепло у ТЭЦ-3 и отпускает жителям тепло от собственных ТЭЦ и котельных, где оно стоит существенно дороже. Хотя представители энергосообщества утверждают: чем больше дешевого тепла закупит теплоснабжающая организация, тем ниже станет тариф на теплоисточнике и, соответственно, для населения. Значит, тариф ТГК-16 можно снижать еще больше, увеличивая закупку тепла у ТЭЦ-3.

Однако эти доводы пока не слышит никто, а страдает по-прежнему население, которое вынуждено расплачиваться своими кровными за манипуляции на тепловом рынке. Протокол общественных слушаний комитет ЖКХ обещал опубликовать в срок до 9 февраля. Это значит, что конечная схема уйдет на согласование в Минэнерго РФ. Какой она будет? Пока остается гадать. «Реальное время» продолжит следить за развитием событий. Также мы предлагаем высказаться на страницах нашего издания ректору КГЭУ Эдварду Абдуллазянову и объяснить читателям выбор именно такой модели теплоснабжения разработчиком схемы.

Марина Яковлева, фото Максима Платонова
ПромышленностьЭнергетикаОбществоИнфраструктура
комментарии 38

комментарии

  • Анонимно 06 февр
    Почему мы должны платить в два раза больше, я не понял.
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    Анонимно 06 февр
    Тариф татэнерго 1630 рублей,у тэц-3 - 700 с копейками. И если останется прежняя схема,будем платить сначала 1630,а потом и больше. Читайте текст внимательнее
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    Анонимно 06 февр
    Татэнерго потеряло в ТФБ миллиарды денег, вот сейчас они их вернут через тарифы, что в этом непонятно..
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    Анонимно 07 февр
    А должны ли вы платить , вообще . Задумайтесь, где это написано? в Конституции ? нет , читайте внимательно.
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  • Анонимно 06 февр
    Марина Яковлева Вы затронули очень важную тему, но весьма сложный текст получился, мне кажется нужно ближе к народу, т.е осветить помимо сказанного и вопрос, почему в домах где стоят квартирные счётчики тепла показания этих счётчиков не принимают при передаче показаний счётчиков горячей, холодной воды, зачем тогда тратятся деньги людей на проектирование, установку этих поквартирных счётчиков тепла? Хоть бы раз газета опубликовала расчёт как получается тот или иной тариф! Но за актуальность поднятой темы спасибо!
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    Анонимно 06 февр
    Счетчики просят еще и поверять и показания передавать! А так раз и украл по нормативу и площади) ЭТО ЖКХ так что без вариантов МОНОПОЛИЯ! ФАС РТ ау кричали?
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  • Анонимно 06 февр
    Да какие проблемы, пусть ТГК строит свою трубу и алга! И потребители выиграют от конкуренции
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    Анонимно 06 февр
    Невозможно построить к твоей квартире или дому две трубы, это экономически нецелесообразно. И татэнерго тоже их не устроило, оно просто приватизировали сети. Где антимонопольный комитет, почему не возбуждает дело о злоупотреблении?
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  • Анонимно 06 февр
    Опять дурят! Почему госкомпания продает тепло в два раза дороже, чем покупает???? А потом строят свои мраморные дворцы, и хватаются современными ремонтами. Надо о людях думать, снижать цены на тепло!!
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  • Анонимно 06 февр
    По поводу показаний индивидуальные приборов. Там интересы УК, а УК карман города.
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  • Анонимно 06 февр
    Ужасно. Счета за тепло в квартирах в центре города приходят уже по 8- 9 тыс. Это сопоставимо с авансом бюджетников(
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    Анонимно 06 февр
    "Счета за тепло в квартирах в центре города приходят уже по 8- 9 тыс" Если бы такие счета приходили бы в регионах России где нет нефти и газа это ещё хоть как то можно объяснить, но у нас же всё есть, тарифы рассчитывают наши же энергокомпании, а наш комитет по тарифам проверив расчёт только утверждает и следит чтобы не задирали выше чем Москва указала.
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  • Анонимно 06 февр
    Даже представителям Оргсинтеза рот заткнули формальным поводом и решили все между собой. Интересы населения и вовсе никто не учитывает. Разве это рынок? Разве это социально ориентированное правительство? Надеюсь в Минэнерго завернут этот междусобойчик и разговоры о ЖКХ и заботой о гражданах перестанут быть разговорами.
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  • Анонимно 06 февр
    А что вы хотите. Абдулазянов - ректор энергоинститута, выходец из Татэнерго. Естественно проект тарифов, разработанный в недрах института, сделан в интересах Татэнерго.
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    Анонимно 06 февр
    А вот это интересный нюанс
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    Анонимно 06 февр
    К сожалению, слишком поздно узнала про слушания - не успела зарегистрироваться до 28 января. Всё же приехала в надежде на лучшее, но меня не пустили. Зачем им мнение простого жителя города?
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    Анонимно 14 февр
    так и так бы не успели. само постановление о назначении слушаний и объявление о них выпущены той же датой )
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  • Анонимно 06 февр
    у нас же капитализм, а капитализм за конкуренцию. пустите еще одного игрока на рынок.
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  • Анонимно 06 февр
    в тихушку примут схему теплоснабжения, а населению до 2033 года расхлебывать.
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    Анонимно 06 февр
    расхлебывать будут каждый год, или 2 раза в год, после очередного повышения тарифов...
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  • Анонимно 06 февр
    Можно взять интервью у руководства комитета по тарифам по вопросу образования цен на тепло ? Пусть объяснят недовольному народу откуда такие высокие цены и что нам ждать далее,,,,
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    Анонимно 06 февр
    "Можно взять интервью у руководства комитета по тарифам по вопросу образования цен на тепло ?" Правильно! Редакция вы хотя бы попытку взять интервью сделайте, если согласятся тогда известите читателей пусть вопросы подготовят.
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  • Анонимно 06 февр
    Предложение превышает спрос, цены должны быть мизерными... искусственно завышают цены и зарабатывают сверх прибыли... ремня им всем дать
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  • Анонимно 06 февр
    Если есть компании, которые готовы производить дешевое тепло, то надо таких наоборот подключать. Пусть держат слово и делают тепло в два раза дешевле, а если этот татэнерго не может такие цены сделать, то значит неконкурентоспособен. О чем тут говорить, все же просто
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  • Анонимно 06 февр
    А потом мы спрашиваем, почему пенсионерам денег не хватает. А вот почему. Потому что такие компании как Татэнерго без за зрения совести обдирают народ как липку, прикрываясь благими идеями. Маски сорваны господа. Кто на нас зарабатывает уже не просто очевидно, они нам прямо говорят.
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  • Анонимно 06 февр
    А где наша доблестная прокуратура, которая осенью вломилась в школы Татарстана, чтобы выдворить татарский язык из числа обязательных предметов? Почему бы ей также оперативно не проверить увеличение стоимости тепла для казанцев от Татэнерго?
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    Анонимно 06 февр
    тут не тот случай, в татэнерго что ли они пойдут?? в гос компанию??
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  • Анонимно 06 февр
    А как интересно в других регионах? Это у нас только так или везде?
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    У нас всегда выше чем в Нижнем Новгороде и квартплата и проезд на транспорте
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    У нас Ставропольском крае в Зеленокумск 1г/кал стоит 3068рублей. Кто остановит этот грабёж населения?
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    От чего тогда зависят тарифы, почему никто не может нормально людям объяснить? Все же понятно, что кто-то карманы свои греет, вместо квартир наших!!
    Ответить
  • Анонимно 06 февр
    "От чего тогда зависят тарифы, почему никто не может нормально людям объяснить? " Оооо, вы задаёте очень важный вопрос, но ответа не будет, потому что то как энергокомпании считают тариф для населения ЭТО ВЕЛИКАЯ ТАЙНА И НАРОДУ ЗНАТЬ ЕЁ НЕЛЬЗЯ!!!)))
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    Анонимно 06 февр
    Но есть же госорганы, которые отвечают за тарифы, подписывают эти все бумажки. Надо их привлечь к ответственности. Получается, что это намеренное причинение вреда народу. Врут, что нет денег, что государство не может снизить тарифы, а оказывается все могут, только это невыгодно. Совести совсем нет!
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    Анонимно 06 февр
    "Но есть же госорганы, которые отвечают за тарифы, подписывают эти все бумажки. Надо их привлечь к ответственности" Этот госорган называется комитет по тарифам, именно они проверяют что там за тарифы насчитали энергокомпании, однако увидеть этот расчёт они вряд ли дадут, иначе наверняка будет много вопросов у людей.
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  • Анонимно 06 февр
    Ключевое предложение здесь "неприметно прошли слушания". Вот именно, хотят по-тихому принять схему угодную определенным лицам, а бедный народ опять в дураках.
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  • Анонимно 06 февр
    Интересно. График отпуска тепловой энергии у Татэнерго постепенно понижается с коммунистических 150-70 градусов до сегодняшних 130-70, а с преломлениями 115-70 против стабильных от тгк-16 -150-70 градусов. Это значит что одним росчерком пера с населения кроме повышенного тарифа татэнерго может получать доходы вне тарифа, т.к любой теплосчетчик на объекте реализующий принцип умножения проходящего расхода на разницу температур будет показывать большее теплопотребление основанное на том чтобы обогреть объект при данном температурном графике татэнерго просто наращивает расход теплоносителя.
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    Анонимно 12 февр
    Учите мат.часть, чтобы так утверждать про расход и график. Возьмите книгу по тепловым сетям и изучите тему качественно-количественного регулирования. Потом уточните какой вариант используется в сетях Татэнерго (оба), только потом думайте и пишите, а так болтать как базарная бабка...
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  • Анонимно 11 февр
    Мало задирают цены, так они ещё травят население едкими дымовыми газами с труб. Нет никакой очистки от едких дымовых выбросов, не выдерживаются санитарные зоны, не по СНиПу устроены высоты труб котельных. С температурой тоже мудрят, на улице почти плюсовая температура а они кочегарят как будто на улице все -40. Котельные арендованные, арендаторы что хотят то и делают ответственности не несут. Хотя котельные (вместе с территорией) принадлежат муниципалитету. Надо государству и проверяющим и контролирующим органам обратить внимание на это. На замечания общества никто не хочет реагировать
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