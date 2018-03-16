Ресурсоэффективность: на чем держится стратегия энергосбережения ГК «ТАИФ»
Многоотраслевой холдинг презентовал свои проекты на международной выставке
Рустам Минниханов поручил Кабинету министров РТ проработать вопрос о переводе теплоснабжения с котельных на ТЭЦ. Такое предложение возникло у президента Татарстана во время обхода экспозиции международной энергетической выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», которая прошла в Казани. Свои проекты презентовали крупнейшие промышленные компании, в числе которых ГК «ТАИФ». О том, какие задачи ставит перед собой крупный холдинг России, — в материале «Реального времени».
НКНХ сэкономил 4,2 млрд рублей на энергосбережении
В Казани завершилась 19-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Участниками мероприятия стали ведущие энергетические и промышленные компании. В их числе татарстанский холдинг «ТАИФ». Стенд компании, где были представлены мощнейшие предприятия группы «ТАИФ», во время обхода выставки посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Осмотр он начал с площадки «Нижнекамскнефтехима», где глава предприятия Азат Бикмурзин доложил о результатах реализации программы энергосбережения компании.
Показательно, что задача сократить потребление энергоресурсов на «Нижнекамскнефтехиме» была поставлена в 2000 году, еще до принятия федерального и республиканского законов по энергосбережению. За дело в компании взялись основательно. Провели модернизацию и замену оборудования, внедрили энергоэффективные технологии. В общей сложности на реализацию трех программ энергосбережения (2000—2015 годы) было потрачено 2,1 млрд рублей. Но отдача была в разы больше. За 15 лет удалось сэкономить 5,8 млн Гкал тепла, 347 млн. кВт*час электрической энергии, 192 тыс. тонн условного топлива. В денежном выражении это 4,2 млрд рублей.
В настоящий момент на предприятии действует четвертая программа энергосбережения на 2016—2020 годы. Всего в рамках программы планируется сэкономить 31,6 млн кВт*час электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, а также 25 тыс. тонн условного топлива.
Энергосбережение подразумевает не только экономию ресурсов, но и обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения. Для этого на предприятии проводятся серьезные работы. Так, произведена замена 167 старых щитов станций управления (ЩСУ-0,4 кВ) на современные аппараты фирмы «Сименс». Всего планируется установить 250 новых ЩСУ и 27 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
В компании внедрены комплексы быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР). В случае сбоя они переключают технологические объекты на резервный источник питания, и остановка им не грозит.
Экономить средства компании удается даже на теплоносителе в виде пара. В декабре 2013 года был возобновлен возврат конденсата с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) (филиал ОАО «ТГК-16»). За этот период теплоэлектростанция получила 8,51 млн тонн возвратного конденсата, а предприятие сэкономило на покупке теплоносителя.
Отдельно генеральный директор НКНХ остановился на проекте по реконструкции изопрена-мономера. В его рамках в 2017 году было введено в эксплуатацию производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год. Это первый из трех проектов по программе наращивания производства изопренового каучука СКИ-З до 330 тыс. тонн в год. Программа будет полностью реализована в текущем году.
Конкурентоспособность на ближайшие 20 лет
Далее правительственная делегация перешла к стенду ТГК-16 — энергетическому сердцу ГК «ТАИФ». Здесь генеральный директор компании Эдуард Галеев рассказал Рустаму Минниханову о достигнутых предприятием результатах за прошлый год. Несомненно, самым прорывным проектом не только ТГК-16, но и республики в целом в 2017 году стала закончившаяся модернизация КТЭЦ-3. Эдуард Галеев впервые озвучил причины, по которым энергокомпания решилась на этот шаг.
Вопрос модернизации Казанской ТЭЦ-3 возник еще в 2013 году, после того как был проведен анализ динамики удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии по КТЭЦ-3 и в целом по энергетике РФ. Этот параметр определяет, сколько топлива теплоэлектроцентраль потребляет для отпуска одного киловатт-часа электроэнергии. Именно по нему можно сказать, конкурентоспособна ли станция на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ). По расчетам специалистов ТГК-16, при текущей динамике снижения удельных расходов топлива в энергетике России, КТЭЦ-3 могла стать неконкурентоспособной уже к 2016 году. И это несмотря на то, что у станции по сравнению с другими казанскими ТЭЦ остается достаточно приличный объем отпуска тепла потребителям в комбинированном цикле, среди которых самым крупным является ПАО «Казаньоргсинтез».
— Именно поэтому была запланирована комплексная модернизация электростанции, которая должна была обеспечить ее конкурентоспособность на оптовом рынке электроэнергии и одновременно не допустить неприемлемых для потребителей тарифов на тепло, — подметил Галеев.
И прогнозы полностью подтвердились. Если в 2013 году средний показатель удельного расхода топлива в энергетике РФ равнялся 321 г/кВт*ч, то уже в 2017 году средний показатель по России составил 299,7 г/кВт*ч, а к 2020 году Минэнерго РФ прогнозирует цифру в 276 г/кВт*ч. Первые результаты модернизации КТЭЦ-3 и ее работы в 2017 году показали правильность и своевременность принятых решений — средний расход по станции в прошлом году составил 244 г/кВт*ч, то есть снизился по отношению к 2016 году почти на 30%. В этом году средний расход условного топлива по КТЭЦ-3 запланирован на уровне 215 г/кВт*ч. Такие показатели эффективности использования топлива обеспечат конкурентоспособность электростанции на рынке электроэнергии как минимум на ближайшие 20 лет.
Жители по-прежнему не могут получать дешевое тепло
По словам Эдуарда Галеева, сегодня большая энергетика жалуется на слабую загрузку оборудования и низкий коэффициент использования установленной электрической мощности. Коэффициент характеризует величину загрузки оборудования станций на номинальном режиме в течение года. И в данном отношении ТГК-16 удалось достичь отличных результатов. Коэффициент использования установленной мощности КТЭЦ-3 вырос почти на треть и составил 60% при 47% до модернизации электростанции.
Самое интересное, что всего этого удалось достичь на фоне крайне негативных тенденций — снижения отпуска тепла и горячей воды в сети АО «Татэнерго». Как рассказал Галеев, по сравнению с 2014 годом отпуск тепла по КТЭЦ-3 снизился на 26%. В абсолютных величинах отпуск тепла в сети «Татэнерго» упал с 1,5 млн Гкал до 700 тыс. Гкал, то есть, фактически в 2,5 раза. Хотя ТГК-16 не раз озвучивала позицию, в том числе и в СМИ, о том, что повышение загрузки КТЭЦ-3 удешевит цену за отопление для потребителей, в первую очередь для населения.
В доказательство своих слов Эдуард Галеев продемонстрировал президенту РТ график возможных тарифов для потребителей КТЭЦ-3 в зависимости от объемов поставки теплоэнергии и горячей воды. Логика проста: чем больше дешевого тепла будет уходить от КТЭЦ-3 на город, тем ниже будет конечный тариф для жителей. И здесь снова был поднят вопрос о том, что крайне необходимо максимально учитывать интересы конечных потребителей при формировании схемы теплоснабжения Казани.
По расчетам специалистов ТГК-16, схема теплоснабжения должна распределить нагрузки так, чтобы обеспечить максимальный отпуск от дешевых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе от КТЭЦ-3, при этом отпуск тепла от котельных должен быть прекращен. Анализ производился на основе электронной модели схемы теплоснабжения, которую разработали специалисты Казанского энергоуниверситета в процессе актуализации схемы теплоснабжения Казани.
— Ничего нового и революционного данное распределение нагрузок не предусматривает. Фактически, такое распределение и вывод котельной «Савиново» с замещением ее нагрузки на КТЭЦ-3 предусматривалось в перспективных планах энергосистемы еще в 90-е годы прошлого века, — пояснил генеральный директор ТГК-16.
Он подчеркнул, что для решения этой задачи еще в бытность генеральным директором «Татэнерго» Ильшата Фардиева, в реконструкцию и замену магистральных тепловодов Казани на трубопроводы с высокоэффективной ППУ изоляцией были вложены огромные средства. Потери при транспорте тепла по таким сетям составляют не более 5%. И это не голословные заявления. Специалисты ТГК-16 подняли материалы планов перспективного развития тепловых сетей и теплоисточников, которые были разработаны в то время, и провели их актуализацию с учетом нового строительства в рамках разработанной электронной модели. Эдуард Галеев уверен, такая схема подключения тепловых сетей поможет не только сэкономить потребителям, понизить тариф на тепло, но и существенно повысит надежность схемы теплоснабжения. Потому что, например, котельная «Савиново» не имеет резервного топлива, и в случае аварии в системе газоснабжения зимой потребителям не позавидуешь.
Потребители платят за импорт электроэнергии примерно 200 млн рублей с каждого миллиарда киловатт-часов
Рустам Минниханов поддержал позицию ТГК-16. Президент ответил, что лично занимался этим вопросом еще будучи руководителем правительства РТ и ставил задачу решения проблемы вывода котельных в Казани и перевода их нагрузок на централизованную систему теплоснабжения. Поэтому и выразил недовольство тем, что это работа до сих пор не завершена. Также Минниханова заинтересовало, сколько тепла сейчас отпускают котельные в Казани, включая котельные «Казэнерго»?
По словам Галеева, цифра колеблется около 2 млн Гкал в год, а с учетом котельных «Татэнерго» она составляет до 4,5 млн Гкал в год. По оценкам специалистов ТГК-16, перевод одного млн Гкал тепла от котельных на выработку в комбинированном режиме может позволить дополнительно выработать до 700 млн кВт*ч электроэнергии. Учитывая, что только в Казани от котельных в 2017 году было отпущено потребителям более 4 млн Гкал тепла, то можно было выработать дополнительно 3 млрд кВт*ч электроэнергии.
— Из-за этого бюджеты РФ и РТ недополучили около 260 млн рублей налоговых поступлений. Только с 2013 года сумма недополученных налоговых поступлений составляет почти 1,3 млрд рублей, — привел аргументы Эдуард Галеев. Стоит отметить, что в Группе «ТАИФ» в период с 2010 по 2013 год остановлены все котельные, а их тепловая нагрузка в ежегодном объеме более 1,8 млн Гкал переведена на ТЭЦ для дополнительной выработки электроэнергии. Для этого были построены новые тепловоды, но это все равно не окупилось.
Также генеральный директор ТГК-16 рассказал, что особую остроту проблема снижения выработки электроэнергии в комбинированном цикле принимает в последние годы. В Татарстане это связано с тем, что сейчас из-за снижения выработки электроэнергии электростанциями «Татэнерго» по причине снижения их конкурентоспособности на рынке электроэнергии из-за высоких удельных расходов, республика вынуждена импортировать электроэнергию извне. По оценкам представителей Сетевой компании, за каждый миллиард киловатт-часов импортированной электроэнергии из-за пределов РТ потребители должны заплатить дополнительно до 200 млн рублей за ее транспортировку по сетям федеральной сетевой компании (ФСК).
— Получается, что такой драгоценный ресурс, как тепло, мы не используем. Хотя можно было бы значительно увеличить конкурентоспособность электростанций и снизить сальдопереток электроэнергии из-за пределов республики, — с горечью заметил Галеев.
Озвученная генеральным директором ТГК-16 проблема серьезно озаботила президента Татарстана. И впоследствии, на правительственном заседании, Рустам Минниханов дал поручение Кабинету министров проработать вопрос максимального перевода отпуска тепла от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и в дальнейшем отразить это в рамках актуализации схемы теплоснабжения Казани.
Полную солидарность с президентом РТ выразил и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что главным приоритетом является обеспечение надежности и снижение конечных тарифов для населения. Впрочем, в этом заключается последовательная позиция премьер-министра, которую он озвучил на прошедшей в январе коллегии комитета по тарифам РТ.
Затраты на энергоснабжение КГПТО составили 3 млрд рублей
Проекты в области энергосбережения Рустаму Минниханову презентовали и другие компании ГК «ТАИФ». Так, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Руслан Шамгунов представил подходы в рамках строительства КГПТО. В настоящий момент на комплексе завершаются пусконаладочные работы и отладка режимов, при этом уже налажен выпуск готовой продукции. В производстве задействованы только передовые технологии энергосбережения. На всех электродвигателях средней и большой мощности установлены высокочастотные провода либо устройства плавного пуска. Сам комплекс подключен к трем источникам гарантированного питания: Нижнекамской ТЭЦ-1, подстанции «Нижнекамская», третьим источником является вновь построенная Сетевой компанией подстанция 220 кВ «Бегишево».
Именно этим достигается высочайшая надежность энергоснабжения нового производства. В целом затраты по строительству и вводу в эксплуатацию системы внешнего и внутреннего электроснабжения КГПТО составили около 3 млрд рублей. В технологическом процессе на КГПТО вырабатывается большое количества тепла. И, по словам Шамгунова, оно максимально используется, в том числе для привода насосного оборудования. Для этого специально установлены паровые турбоприводы. А излишки пара возвращаются в единую сеть паропроводов «ТАИФ-НК», где затем повторно используются на его производствах. Таким образом, обеспечена максимальная эффективность использования тепловой энергии и конденсата греющего пара. Напомним, на предприятии помимо всего прочего реализована бессточная схема утилизации и очистки промышленных стоков. Данные мероприятия после завершения всех пусконаладочных работ позволят сделать КГПТО «ТАИФ-НК» одним из самых экологически чистых и высокоэффективных предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли России.
От строительства печей до новой системы пароснабжения «Казаньоргсинтеза»
Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов презентовал Рустаму Минниханову двухкамерную печь пиролиза «Технип», строительство которой было начато в 2013 году для снижения энергопотребления, а также модернизации производства ПАО «Казаньоргсинтез». Печь входит в состав установки «Этилен-100». Установка «Этилен-100» является составной частью производства «Этилен-500», которая относится к комплексу этиленовых производств завода Этилена. В планах предприятия заменить шесть печей пиролиза, которые эксплуатировались более 40 лет и требуют значительных вложений для содержания их в рабочем состоянии.
Подготовительные работы для строительства новой двухкамерной печи пиролиза начались в 2013 году. Специалисты КОСа рассмотрели предложения трех ведущих мировых компаний. Наиболее выгодным и быстрым в осуществлении было признано предложение голландской компании Technip Benelux. Печи этой фирмы были знакомы предприятию: с 2008 года они эксплуатировались на производстве этилена. В 2017 году двухкамерные печи пиролиза «Текнип» на установке «Этилен-100» вышли на проектные значения. Инвестиции в строительство составили 1,508 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию печей пиролиза «Текнип» позволил повысить выработку этилена, а также обеспечил дополнительную выработку собственного пара давлением 30 ата до 60 т/час за счет использования физического тепла пирогаза.
За оптимизацию системы пароснабжения предприятия на XIX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2018» «Казаньоргсинтез» получил Гран-при республиканского конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Энергоэффективные разработки». Презентуя в ходе осмотра выставки Рустаму Минниханову результаты проекта, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов отметил:
— Снижение энергопотребления и ресурсопотребления — это одна из постоянных задач нефтехимиков. Мы эту задачу выполняем согласно программе развития до 2020 года. На этой выставке мы представляем один конкретный проект, связанный с печью пиролиза, — организация пароснабжения. Сейчас две печи уже работают и четыре такие же строятся. Кроме того, что эти печи экономят сырьевые ресурсы, они вырабатывают больше пара, который мы перенаправляем в заводскую сеть для внутреннего потребления. Таким образом, мы выходим на годовую экономию порядка 117 млн рублей. Две печи дают 60 тонн пара в час, из них 15 тонн уходит на внутреннее потребление предприятия, 45 тонн уходит в заводскую сеть. Результатом оптимизации пароснабжения стало повышение рентабельности товарной продукции.
— Так вы тогда тоже снижаете потребление от ТЭЦ-3, — заметил Рустам Нургалеевич.
— На самом деле, из-за постоянного наращивания объемов производства продукции объем потребления тепловой энергии от ТЭЦ у нас постоянный уже несколько лет, — ответил ему Фарид Минигулов.
Позже на заседании правительства президент РТ Рустам Минниханов назвал проекты ГК «ТАИФ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергопотенциалом республики.
— Сегодня есть большое количество проектов ГК «ТАИФ» за счет внутреннего топливного ресурса, — отметил лидер Татарстана.
Закономерным итогом планомерной работы в области энергосбережения стал созданный надежный фундамент развития нефтехимического комплекса группы «ТАИФ» и рост производственных и финансовых результатов собственного энергетического подразделения. Так, многоотраслевой холдинг в очередной раз доказал, что при правильном комплексном подходе к деятельности предприятий энергетики, когда ведется постоянная, детально распланированная и безусловно выполняемая работа по совершенствованию технологических процессов, снижению издержек производства, когда жестко ставится в качестве приоритетной задачи обеспечение интересов и планов развития потребителей, всегда можно найти колоссальные резервы и возможности для развития и модернизации этих предприятий. При этом ТАИФ в приоритет всегда возводит потребителей, в первую очередь, население, не перекладывая на него тяжкое бремя в виде неподъемных тарифов.
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