Ресурсоэффективность: на чем держится стратегия энергосбережения ГК «ТАИФ»

Многоотраслевой холдинг презентовал свои проекты на международной выставке

Фото: Максим Платонов

Рустам Минниханов поручил Кабинету министров РТ проработать вопрос о переводе теплоснабжения с котельных на ТЭЦ. Такое предложение возникло у президента Татарстана во время обхода экспозиции международной энергетической выставки «Энергетика. Ресурсосбережение», которая прошла в Казани. Свои проекты презентовали крупнейшие промышленные компании, в числе которых ГК «ТАИФ». О том, какие задачи ставит перед собой крупный холдинг России, — в материале «Реального времени».

НКНХ сэкономил 4,2 млрд рублей на энергосбережении

В Казани завершилась 19-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». Участниками мероприятия стали ведущие энергетические и промышленные компании. В их числе татарстанский холдинг «ТАИФ». Стенд компании, где были представлены мощнейшие предприятия группы «ТАИФ», во время обхода выставки посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Осмотр он начал с площадки «Нижнекамскнефтехима», где глава предприятия Азат Бикмурзин доложил о результатах реализации программы энергосбережения компании.

В общей сложности на реализацию трех программ энергосбережения НКНХ (2000—2015 годы) было потрачено 2,1 млрд рублей



Показательно, что задача сократить потребление энергоресурсов на «Нижнекамскнефтехиме» была поставлена в 2000 году, еще до принятия федерального и республиканского законов по энергосбережению. За дело в компании взялись основательно. Провели модернизацию и замену оборудования, внедрили энергоэффективные технологии. В общей сложности на реализацию трех программ энергосбережения (2000—2015 годы) было потрачено 2,1 млрд рублей. Но отдача была в разы больше. За 15 лет удалось сэкономить 5,8 млн Гкал тепла, 347 млн. кВт*час электрической энергии, 192 тыс. тонн условного топлива. В денежном выражении это 4,2 млрд рублей.

В настоящий момент на предприятии действует четвертая программа энергосбережения на 2016—2020 годы. Всего в рамках программы планируется сэкономить 31,6 млн кВт*час электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, а также 25 тыс. тонн условного топлива.

Энергосбережение подразумевает не только экономию ресурсов, но и обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения. Для этого на предприятии проводятся серьезные работы. Так, произведена замена 167 старых щитов станций управления (ЩСУ-0,4 кВ) на современные аппараты фирмы «Сименс». Всего планируется установить 250 новых ЩСУ и 27 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.





Отдельно генеральный директор НКНХ остановился на проекте по реконструкции изопрена-мономера



В компании внедрены комплексы быстродействующего автоматического включения резерва (БАВР). В случае сбоя они переключают технологические объекты на резервный источник питания, и остановка им не грозит.

Экономить средства компании удается даже на теплоносителе в виде пара. В декабре 2013 года был возобновлен возврат конденсата с производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) (филиал ОАО «ТГК-16»). За этот период теплоэлектростанция получила 8,51 млн тонн возвратного конденсата, а предприятие сэкономило на покупке теплоносителя.

Отдельно генеральный директор НКНХ остановился на проекте по реконструкции изопрена-мономера. В его рамках в 2017 году было введено в эксплуатацию производство высококонцентрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год. Это первый из трех проектов по программе наращивания производства изопренового каучука СКИ-З до 330 тыс. тонн в год. Программа будет полностью реализована в текущем году.

Конкурентоспособность на ближайшие 20 лет

Далее правительственная делегация перешла к стенду ТГК-16 — энергетическому сердцу ГК «ТАИФ». Здесь генеральный директор компании Эдуард Галеев рассказал Рустаму Минниханову о достигнутых предприятием результатах за прошлый год. Несомненно, самым прорывным проектом не только ТГК-16, но и республики в целом в 2017 году стала закончившаяся модернизация КТЭЦ-3. Эдуард Галеев впервые озвучил причины, по которым энергокомпания решилась на этот шаг.

Эдуард Галеев впервые озвучил причины, по которым ТГК-16 решилась на модернизацию Казанской ТЭЦ-3



Вопрос модернизации Казанской ТЭЦ-3 возник еще в 2013 году, после того как был проведен анализ динамики удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии по КТЭЦ-3 и в целом по энергетике РФ. Этот параметр определяет, сколько топлива теплоэлектроцентраль потребляет для отпуска одного киловатт-часа электроэнергии. Именно по нему можно сказать, конкурентоспособна ли станция на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ). По расчетам специалистов ТГК-16, при текущей динамике снижения удельных расходов топлива в энергетике России, КТЭЦ-3 могла стать неконкурентоспособной уже к 2016 году. И это несмотря на то, что у станции по сравнению с другими казанскими ТЭЦ остается достаточно приличный объем отпуска тепла потребителям в комбинированном цикле, среди которых самым крупным является ПАО «Казаньоргсинтез».

— Именно поэтому была запланирована комплексная модернизация электростанции, которая должна была обеспечить ее конкурентоспособность на оптовом рынке электроэнергии и одновременно не допустить неприемлемых для потребителей тарифов на тепло, — подметил Галеев.

Средний показатель удельного расхода топлива по КТЭЦ-3 в прошлом году составил 244 г/кВт*ч, то есть снизился по отношению к 2016 году почти на 30%



И прогнозы полностью подтвердились. Если в 2013 году средний показатель удельного расхода топлива в энергетике РФ равнялся 321 г/кВт*ч, то уже в 2017 году средний показатель по России составил 299,7 г/кВт*ч, а к 2020 году Минэнерго РФ прогнозирует цифру в 276 г/кВт*ч. Первые результаты модернизации КТЭЦ-3 и ее работы в 2017 году показали правильность и своевременность принятых решений — средний расход по станции в прошлом году составил 244 г/кВт*ч, то есть снизился по отношению к 2016 году почти на 30%. В этом году средний расход условного топлива по КТЭЦ-3 запланирован на уровне 215 г/кВт*ч. Такие показатели эффективности использования топлива обеспечат конкурентоспособность электростанции на рынке электроэнергии как минимум на ближайшие 20 лет.

Жители по-прежнему не могут получать дешевое тепло

По словам Эдуарда Галеева, сегодня большая энергетика жалуется на слабую загрузку оборудования и низкий коэффициент использования установленной электрической мощности. Коэффициент характеризует величину загрузки оборудования станций на номинальном режиме в течение года. И в данном отношении ТГК-16 удалось достичь отличных результатов. Коэффициент использования установленной мощности КТЭЦ-3 вырос почти на треть и составил 60% при 47% до модернизации электростанции.

Самое интересное, что всего этого удалось достичь на фоне крайне негативных тенденций — снижения отпуска тепла и горячей воды в сети АО «Татэнерго». Как рассказал Галеев, по сравнению с 2014 годом отпуск тепла по КТЭЦ-3 снизился на 26%. В абсолютных величинах отпуск тепла в сети «Татэнерго» упал с 1,5 млн Гкал до 700 тыс. Гкал, то есть, фактически в 2,5 раза. Хотя ТГК-16 не раз озвучивала позицию, в том числе и в СМИ, о том, что повышение загрузки КТЭЦ-3 удешевит цену за отопление для потребителей, в первую очередь для населения.

В доказательство своих слов Эдуард Галеев продемонстрировал президенту РТ график возможных тарифов для потребителей КТЭЦ-3 в зависимости от объемов поставки теплоэнергии и горячей воды. Логика проста: чем больше дешевого тепла будет уходить от КТЭЦ-3 на город, тем ниже будет конечный тариф для жителей. И здесь снова был поднят вопрос о том, что крайне необходимо максимально учитывать интересы конечных потребителей при формировании схемы теплоснабжения Казани.

По расчетам специалистов ТГК-16, схема теплоснабжения должна распределить нагрузки так, чтобы обеспечить максимальный отпуск от дешевых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе от КТЭЦ-3, при этом отпуск тепла от котельных должен быть прекращен. Анализ производился на основе электронной модели схемы теплоснабжения, которую разработали специалисты Казанского энергоуниверситета в процессе актуализации схемы теплоснабжения Казани.

Логика проста: чем больше дешевого тепла будет уходить от КТЭЦ-3 на город, тем ниже будет конечный тариф для жителей



— Ничего нового и революционного данное распределение нагрузок не предусматривает. Фактически, такое распределение и вывод котельной «Савиново» с замещением ее нагрузки на КТЭЦ-3 предусматривалось в перспективных планах энергосистемы еще в 90-е годы прошлого века, — пояснил генеральный директор ТГК-16.

По расчетам специалистов ТГК-16, схема теплоснабжения должна распределить нагрузки так, чтобы обеспечить максимальный отпуск от дешевых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе от КТЭЦ-3



Он подчеркнул, что для решения этой задачи еще в бытность генеральным директором «Татэнерго» Ильшата Фардиева, в реконструкцию и замену магистральных тепловодов Казани на трубопроводы с высокоэффективной ППУ изоляцией были вложены огромные средства. Потери при транспорте тепла по таким сетям составляют не более 5%. И это не голословные заявления. Специалисты ТГК-16 подняли материалы планов перспективного развития тепловых сетей и теплоисточников, которые были разработаны в то время, и провели их актуализацию с учетом нового строительства в рамках разработанной электронной модели. Эдуард Галеев уверен, такая схема подключения тепловых сетей поможет не только сэкономить потребителям, понизить тариф на тепло, но и существенно повысит надежность схемы теплоснабжения. Потому что, например, котельная «Савиново» не имеет резервного топлива, и в случае аварии в системе газоснабжения зимой потребителям не позавидуешь.

Потребители платят за импорт электроэнергии примерно 200 млн рублей с каждого миллиарда киловатт-часов

Рустам Минниханов поддержал позицию ТГК-16. Президент ответил, что лично занимался этим вопросом еще будучи руководителем правительства РТ и ставил задачу решения проблемы вывода котельных в Казани и перевода их нагрузок на централизованную систему теплоснабжения. Поэтому и выразил недовольство тем, что это работа до сих пор не завершена. Также Минниханова заинтересовало, сколько тепла сейчас отпускают котельные в Казани, включая котельные «Казэнерго»?

По словам Галеева, цифра колеблется около 2 млн Гкал в год, а с учетом котельных «Татэнерго» она составляет до 4,5 млн Гкал в год. По оценкам специалистов ТГК-16, перевод одного млн Гкал тепла от котельных на выработку в комбинированном режиме может позволить дополнительно выработать до 700 млн кВт*ч электроэнергии. Учитывая, что только в Казани от котельных в 2017 году было отпущено потребителям более 4 млн Гкал тепла, то можно было выработать дополнительно 3 млрд кВт*ч электроэнергии.

— Из-за этого бюджеты РФ и РТ недополучили около 260 млн рублей налоговых поступлений. Только с 2013 года сумма недополученных налоговых поступлений составляет почти 1,3 млрд рублей, — привел аргументы Эдуард Галеев. Стоит отметить, что в Группе «ТАИФ» в период с 2010 по 2013 год остановлены все котельные, а их тепловая нагрузка в ежегодном объеме более 1,8 млн Гкал переведена на ТЭЦ для дополнительной выработки электроэнергии. Для этого были построены новые тепловоды, но это все равно не окупилось.

«Получается, что такой драгоценный ресурс, как тепло, мы не используем», — с горечью заметил Галеев



Также генеральный директор ТГК-16 рассказал, что особую остроту проблема снижения выработки электроэнергии в комбинированном цикле принимает в последние годы. В Татарстане это связано с тем, что сейчас из-за снижения выработки электроэнергии электростанциями «Татэнерго» по причине снижения их конкурентоспособности на рынке электроэнергии из-за высоких удельных расходов, республика вынуждена импортировать электроэнергию извне. По оценкам представителей Сетевой компании, за каждый миллиард киловатт-часов импортированной электроэнергии из-за пределов РТ потребители должны заплатить дополнительно до 200 млн рублей за ее транспортировку по сетям федеральной сетевой компании (ФСК).

— Получается, что такой драгоценный ресурс, как тепло, мы не используем. Хотя можно было бы значительно увеличить конкурентоспособность электростанций и снизить сальдопереток электроэнергии из-за пределов республики, — с горечью заметил Галеев.

Озвученная генеральным директором ТГК-16 проблема серьезно озаботила президента Татарстана. И впоследствии, на правительственном заседании, Рустам Минниханов дал поручение Кабинету министров проработать вопрос максимального перевода отпуска тепла от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой энергии и в дальнейшем отразить это в рамках актуализации схемы теплоснабжения Казани.

Полную солидарность с президентом РТ выразил и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что главным приоритетом является обеспечение надежности и снижение конечных тарифов для населения. Впрочем, в этом заключается последовательная позиция премьер-министра, которую он озвучил на прошедшей в январе коллегии комитета по тарифам РТ.

Затраты на энергоснабжение КГПТО составили 3 млрд рублей

Проекты в области энергосбережения Рустаму Минниханову презентовали и другие компании ГК «ТАИФ». Так, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Руслан Шамгунов представил подходы в рамках строительства КГПТО. В настоящий момент на комплексе завершаются пусконаладочные работы и отладка режимов, при этом уже налажен выпуск готовой продукции. В производстве задействованы только передовые технологии энергосбережения. На всех электродвигателях средней и большой мощности установлены высокочастотные провода либо устройства плавного пуска. Сам комплекс подключен к трем источникам гарантированного питания: Нижнекамской ТЭЦ-1, подстанции «Нижнекамская», третьим источником является вновь построенная Сетевой компанией подстанция 220 кВ «Бегишево».

В технологическом процессе на КГПТО вырабатывается большое количества тепла



Именно этим достигается высочайшая надежность энергоснабжения нового производства. В целом затраты по строительству и вводу в эксплуатацию системы внешнего и внутреннего электроснабжения КГПТО составили около 3 млрд рублей. В технологическом процессе на КГПТО вырабатывается большое количества тепла. И, по словам Шамгунова, оно максимально используется, в том числе для привода насосного оборудования. Для этого специально установлены паровые турбоприводы. А излишки пара возвращаются в единую сеть паропроводов «ТАИФ-НК», где затем повторно используются на его производствах. Таким образом, обеспечена максимальная эффективность использования тепловой энергии и конденсата греющего пара. Напомним, на предприятии помимо всего прочего реализована бессточная схема утилизации и очистки промышленных стоков. Данные мероприятия после завершения всех пусконаладочных работ позволят сделать КГПТО «ТАИФ-НК» одним из самых экологически чистых и высокоэффективных предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли России.

От строительства печей до новой системы пароснабжения «Казаньоргсинтеза»

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов презентовал Рустаму Минниханову двухкамерную печь пиролиза «Технип», строительство которой было начато в 2013 году для снижения энергопотребления, а также модернизации производства ПАО «Казаньоргсинтез». Печь входит в состав установки «Этилен-100». Установка «Этилен-100» является составной частью производства «Этилен-500», которая относится к комплексу этиленовых производств завода Этилена. В планах предприятия заменить шесть печей пиролиза, которые эксплуатировались более 40 лет и требуют значительных вложений для содержания их в рабочем состоянии.





Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов презентовал Рустаму Минниханову двухкамерную печь пиролиза «Технип»



Подготовительные работы для строительства новой двухкамерной печи пиролиза начались в 2013 году. Специалисты КОСа рассмотрели предложения трех ведущих мировых компаний. Наиболее выгодным и быстрым в осуществлении было признано предложение голландской компании Technip Benelux. Печи этой фирмы были знакомы предприятию: с 2008 года они эксплуатировались на производстве этилена. В 2017 году двухкамерные печи пиролиза «Текнип» на установке «Этилен-100» вышли на проектные значения. Инвестиции в строительство составили 1,508 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию печей пиролиза «Текнип» позволил повысить выработку этилена, а также обеспечил дополнительную выработку собственного пара давлением 30 ата до 60 т/час за счет использования физического тепла пирогаза.

За оптимизацию системы пароснабжения предприятия на XIX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2018» «Казаньоргсинтез» получил Гран-при республиканского конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Энергоэффективные разработки». Презентуя в ходе осмотра выставки Рустаму Минниханову результаты проекта, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов отметил:

— Снижение энергопотребления и ресурсопотребления — это одна из постоянных задач нефтехимиков. Мы эту задачу выполняем согласно программе развития до 2020 года. На этой выставке мы представляем один конкретный проект, связанный с печью пиролиза, — организация пароснабжения. Сейчас две печи уже работают и четыре такие же строятся. Кроме того, что эти печи экономят сырьевые ресурсы, они вырабатывают больше пара, который мы перенаправляем в заводскую сеть для внутреннего потребления. Таким образом, мы выходим на годовую экономию порядка 117 млн рублей. Две печи дают 60 тонн пара в час, из них 15 тонн уходит на внутреннее потребление предприятия, 45 тонн уходит в заводскую сеть. Результатом оптимизации пароснабжения стало повышение рентабельности товарной продукции.

— Так вы тогда тоже снижаете потребление от ТЭЦ-3, — заметил Рустам Нургалеевич.

— На самом деле, из-за постоянного наращивания объемов производства продукции объем потребления тепловой энергии от ТЭЦ у нас постоянный уже несколько лет, — ответил ему Фарид Минигулов.

Позже на заседании правительства президент РТ Рустам Минниханов назвал проекты ГК «ТАИФ» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергопотенциалом республики.

— Сегодня есть большое количество проектов ГК «ТАИФ» за счет внутреннего топливного ресурса, — отметил лидер Татарстана.

Закономерным итогом планомерной работы в области энергосбережения стал созданный надежный фундамент развития нефтехимического комплекса группы «ТАИФ» и рост производственных и финансовых результатов собственного энергетического подразделения. Так, многоотраслевой холдинг в очередной раз доказал, что при правильном комплексном подходе к деятельности предприятий энергетики, когда ведется постоянная, детально распланированная и безусловно выполняемая работа по совершенствованию технологических процессов, снижению издержек производства, когда жестко ставится в качестве приоритетной задачи обеспечение интересов и планов развития потребителей, всегда можно найти колоссальные резервы и возможности для развития и модернизации этих предприятий. При этом ТАИФ в приоритет всегда возводит потребителей, в первую очередь, население, не перекладывая на него тяжкое бремя в виде неподъемных тарифов.