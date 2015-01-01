Передел теплорынка Казани
Сюжет 6 материалов
В Казани разгорелся конфликт вокруг действующей тепловой схемы города. «Реальное время» проводит собственное расследование. Почему население вынуждено переплачивать огромные суммы за отопление, как тепло сегодня стало роскошной необходимостью, можно ли уменьшить размер тарифов и что для этого нужно сделать — читайте в наших материалах.
- Промышленность 06 февр, 07:00 34 Без права выбора: казанцев обрекают платить за отопление вдвое больше Исполком Казани актуализирует схему теплоснабжения города
- Промышленность 18 дек, 07:00 9 «Татэнерго» получило наследие Фардиева на четыре миллиарда «Связьинвестнефтехим» отдал на откуп энергетикам тепловой рынок Закамья и юго-востока Татарстана
- Промышленность 10 авг, 07:00 27 «Золотое» отопление: жители Казани рискуют разориться на платежках за тепло Чего столице Татарстана ждать от нового отопительного сезона