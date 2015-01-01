​Передел теплорынка Казани

В Казани разгорелся конфликт вокруг действующей тепловой схемы города. «Реальное время» проводит собственное расследование. Почему население вынуждено переплачивать огромные суммы за отопление, как тепло сегодня стало роскошной необходимостью, можно ли уменьшить размер тарифов и что для этого нужно сделать — читайте в наших материалах.