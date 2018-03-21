ВИМ-Авиа и «Ижметмаш» тянут банк «Татнефти» вниз?

Суммарный убыток «Зенита» за 2015—2017 годы составил 17,8 млрд рублей

Банк «Зенит», основным собственником которого является «Татнефть», отчитался об очередном убытке: по итогам 2017 года его размер составил 4,8 млрд рублей, а суммарный убыток за последние 3 года достиг 17,78 млрд рублей. В банке говорят, что скоро тенденция изменится: с нынешнего года «Зенит» должен выйти на безубыточность. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Зенит» обещает исправиться

В 2017 году московскому банку «Зенит», подконтрольному «Татнефти», не удалось выйти в прибыль — по итогам года он получил 4,8 млрд рублей убытка, следует из его бухгалтерского отчета. Процентные доходы банка за прошедший год снизились на 1,68 млрд рублей — до 22,26 млрд с 23,94 млрд рублей в 2016-м.

«Финансовый результат в 2017 году соответствует бюджету банка. Убыток обусловлен формированием дополнительных резервов по проблемным активам», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Зенита». Вероятно, речь идет о «ВИМ-Авиа» (от авиаперевозчика есть даже какие-то залоги) и «Ижметмаше», которые активно кредитовал банк.

Кроме того, в течение всего прошлого года банк активно погашал долг по ценным бумагам, выкупая с рынка свои облигации. Например, в июне он приобрел бонды нескольких серий на общую сумму 6,98 млрд рублей; в апреле 2017-го банк выкупил по оферте облигации на 3 млрд рублей. Этот процесс продолжился и в 2018 году: недавно было выкуплено 39% от выпуска 10-й серии и 30% выпуска 13-й серии. В апреле «Зениту» предстоит частично приобрести еще один выпуск облигаций.

Убыток обусловлен формированием дополнительных резервов по проблемным активам. Вероятно, речь идет о «ВИМ-Авиа» и «Ижметмаше», которые активно кредитовал банк. Фото: commons.wikimedia.org



Необходимость покупать бумаги у бондхолдеров связана с изменением процентных ставок — большинство серий облигаций «Зенита» были выпущены еще несколько лет назад, когда ставки по облигациям были выше. Сейчас обслуживать этот долг стало невыгодно.

По отчетности «Зенита» нельзя сказать, что в прошлом году на его прибыль давило создание резервов. Скорее, отрицательный результат мог быть связан именно с погашением долгов.

«Зенит» показывает убыток 3 года подряд: в 2015 году его размер составил 6,13 млрд, а в 2016-м — 6,85 млрд рублей. В банке отмечают, что недавно была утверждена новая трехлетняя стратегия, которая предусматривает, что с нынешнего года банк выйдет на безубыточную деятельность.

Представитель «Зенита» Владимир Сысоев говорит, что уже в начале 2018-го кредитная организация начала получать прибыль. По итогам февраля банк показал положительный результат в 671 млн рублей. Впрочем, в I полугодии 2017-го «Зенит» тоже демонстрировал прибыль в размере 645 млн рублей (по МСФО).

Новое место Наиля Маганова

С конца прошлого года «Зенит» управляется новой командой менеджеров. В ноябре 2017-го председателем правления банка стал Олег Машталяр — выходец из «МДМ-Банка» (ушел оттуда в 2009 году). До прошлого апреля Машталяр руководил московским представительством кипрской компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд».

Сообщалось, что прежний председатель правления Кирилл Шпигун, занимавший эту должность 12 лет, после назначения Машталяра останется в «Зените» и станет президентом банка. В этой должности он должен был заниматься взаимодействием с органами госвласти.

Наиль Маганов, который ранее входил в совет директоров, отныне его возглавляет. Фото Максима Платонова



Вскоре в банке действительно была учреждена должность президента — судя по отчетности, Шпигун занимал ее месяц — с 21 ноября по 22 декабря 2017-го. Сейчас он является одним из членов совета директоров. Зато генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, который ранее входил в совет директоров, отныне его возглавляет — так указано на сайте «Зенита».

Осенью 2017 года «Коммерсантъ» сообщил, что «Татнефть» собирается продать долю в «Зените» (сейчас напрямую она контролирует 62,67%, еще 8,45% — у Tatneft Oil AG). Продажа якобы должна была произойти в будущем, перед этим необходимо было сделать банк привлекательным для инвесторов.

В «Зените» и в «Татнефти» эту информацию опровергали. «Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — говорили «Реальному времени» в пресс-службе «Татнефти».

Впрочем, эксперты отмечают, что сейчас «Татнефти» действительно незачем быть собственником банка: во-первых, владение долей в группе «Зенит» не приносит нефтяной компании заметного синергетического эффекта; во-вторых, по масштабам бизнеса «Татнефть» значительно превосходит собственный банк и нередко сама его кредитует. В 2017 году «Татнефть» предоставила «Зениту» субординированный заем на сумму более 902 млн рублей, в конце 2016 года — еще восемь займов на общую сумму 9,7 млрд рублей.

По словам директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, аналитики давно критиковали «Татнефть» за участие в «Зените»: продажа акций могла бы хорошо отразиться на капитализации нефтяной компании.

«Можно было бы говорить, что «Зенит» будет финансировать материнскую компанию, но в этом случае все, скорее, наоборот. По сути, держать на балансе такой актив незачем», — говорит Василий Танурков из АКРА.

Еще одно кредитное учреждение «Татнефти» — зарегистрированный в Альметьевске банк «Девон-Кредит» (99,37% принадлежит «Зениту»), в отличие от своей материнской структуры, в 2017-м увеличил прибыль на 10,5% — она составила 420,4 млн рублей против 380,2 млн рублей годом ранее.