Банк «Татнефти» скупает собственные долги

«Зенит» заберет с рынка облигации еще на 5 млрд рублей. Обслуживать эти обязательства стало невыгодно и можно занять у акционеров

Фото: пробизнес-мб.рф

Банк «Зенит», подконтрольный «Татнефти», собирается выкупить свои облигации на 5 млрд рублей. Бумаги еще на несколько миллиардов были скуплены с рынка в течение прошлого года. В банке говорят, что обслуживать долг по ставке выше 10% стало невыгодно, и есть возможность привлечь деньги дешевле. Как выяснило «Реальное время», за 2016—2017 годы «Зенит» занял более 10 млрд рублей у акционеров. Ставки по этим кредитам составляют 6,5—8,5%.

За семь лет до срока

Банк «Зенит» сообщил, что принял решение выкупить из обращения собственные облигации серии БО-09, зарегистрированные еще в 2013 году. 5 февраля банк по соглашению с владельцами бондов может приобрести весь объем выпуска, то есть до 5 млн бумаг общим номиналом 5 млрд рублей. Заявки от бондхолдеров будут приниматься с 26 января по 1 февраля, выкупная цена составит 100,32% от номинала.

Облигации «Зенита» серии БО-09 с плавающей ставкой были размещены в апреле 2015 года, выкупить их банк решил более чем за 7 лет до даты погашения (март 2025 года). Причина в том, что обслуживать эти облигации «Зениту» стало невыгодно: ставка текущего купона по ним составляет 10,75% при том, что средние рыночные ставки сейчас ниже. Например, в конце прошлого года «Зенит» установил ставку 6-го купона по бондам другой серии на уровне 8,00% годовых, еще по двум купонам других облигаций была установлена ставка в 7,50%.

Сейчас купон в размере 10,00% и выше — это слишком дорогой долг, говорит Алексей Губин, портфельный управляющий General Invest по облигациям. Смысл оферты — в сокращении доли невыгодных заемных средств, объясняет он: «Не исключено, что мы скоро увидим новые размещения данного эмитента [«Зенита»], и ставка купона будет ниже».

Впрочем, представитель «Зенита» Владимир Сысоев говорит, что замещать выкупленные облигации новыми банк не будет: «Причина [оферты] в желании снизить процентные расходы. В настоящий момент у банка есть источники пассивов по гораздо более низким ставкам».

В начале января на рынке цена бондов, которые собирается выкупить «Зенит», сильно просела. По словам Губина, это естественная реакция инвесторов на объявление оферты. «Если инвестор знает, что эмитент готовится выкупить облигации по 100,32% от номинала, какой смысл кому-то покупать их по 100,80% от номинала (такой была индикативная цена до просадки), тем более когда до выкупа осталось чуть меньше, чем 3 недели», — говорит управляющий. По его словам, сейчас индикативный бид по бондам «Зенита» серии БО-09 держится на уровне 100,35%, то есть очень близко к выкупной цене по оферте.

Заем — возврат

Собственные облигации «Зенит» скупал в течение всего прошлого года. В конце июня по оферте он выкупил бумаги на 1,75 млрд рублей, а также 53% бондов еще одной серии на 3,16 млрд рублей. В начале того же месяца были приобретены облигации на 2,07 млрд рублей, а в апреле — на 3 млрд рублей. Часть облигаций девятой серии (которую «Зенит» собирается выкупить в феврале) на 1,27 млрд была выкуплена 10 апреля 2017 года, однако в тот же день банк вернул основную долю бумаг на рынок.

Из-за многократного снижения ключевой ставки в прошлом году банки сейчас действительно могут скупать собственные бумаги, чтобы перевыпускать их под более низкий процент. Хотя, например, в конце 2017-го ставки по облигациям в банковском секторе несколько выросли.

Это было связано в том числе с попаданием «Промсвязьбанка» под санацию, рассказывает заместитель генерального директора ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Судя по отчету «Зенита» за третий квартал 2017-го, всего на начало ноября в обращении находились его непогашенные облигации восьми серий, их общая номинальная стоимость — 48,7 млрд рублей (в отчете по МСФО за 9 месяцев другие сведения). Годом ранее у банка было непогашенных бумаг на 52,35 млрд рублей.

10 миллиардов от акционеров

Более дешевые источники пассивов, о которых говорит «Зенит», — это, в частности, кредиты от акционеров. В 2017 году банк получил субординированный заем от собственников в размере более 902 млн рублей, сказано в его отчетности. А в конце 2016 года собственники «Зенита» дали ему еще восемь займов на общую сумму 9,7 млрд рублей. «Процентные ставки по субординированным займам в рублях варьируются в диапазоне от 6,5% до 8,5%, сроки погашения займов наступают с июня 2019 года до мая 2022 года», — говорится в последнем консолидированном отчете банка.

Крупнейший акционер «Зенита» — ПАО «Татнефть». В июне 2017-го компания дополнительно приобрела более 34% акций банка. Сейчас напрямую «Татнефти» принадлежит 62,66% «Зенита», еще 8,45% контролирует Tatneft Oil AG, зарегистрированная в Швейцарии. Миноритарными долями также владеют генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и другие лица, связанные с нефтяной компанией.

Миноритарными долями банка также владеют генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и другие лица, связанные с нефтяной компанией. Фото Максима Платонова

В последние годы «Зенит» генерировал убытки. В 2015 году чистый убыток банка составил 6,1 млрд рублей, в 2016-м — 6,8 млрд рублей, а за 9 месяцев прошлого года — 1,1 млрд рублей при процентных доходах в 16,7 млрд рублей.

В октябре 2017-го в СМИ появилась информация о намерениях «Татнефти» продать долю в «Зените», однако и в банке, и в самой «Татнефти» это отрицали. «Все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — говорили в пресс-службе «Татнефти».