ООО Авиакомпания ВИМ-АВИА

Общая информация

Авиакомпания основана в октябре 2002 года. Ее создал генеральный директор фирмы «Аэрофрахт» Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура «ВИМ». «ВИМ-Авиа» осуществляла перевозки из Москвы (аэропорт базирования — Московский аэропорт Домодедово).



Владельцами авиакомпании «ВИМ-Авиа» являются супруги Светлана и Рашид Мурсекаевы.

С 2015 года финансовое положение компании ухудшилось и в сентябре 2017 года она запросила правительство РФ об оказании финансовой помощи.

04.10.2018 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.

Дата последнего обновления: