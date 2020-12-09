ООО Авиакомпания ВИМ-АВИА
Общая информация
Авиакомпания основана в октябре 2002 года. Ее создал генеральный директор фирмы «Аэрофрахт» Виктор Иванович Меркулов, из инициалов которого и составлена аббревиатура «ВИМ». «ВИМ-Авиа» осуществляла перевозки из Москвы (аэропорт базирования — Московский аэропорт Домодедово).
Владельцами авиакомпании «ВИМ-Авиа» являются супруги Светлана и Рашид Мурсекаевы.
С 2015 года финансовое положение компании ухудшилось и в сентябре 2017 года она запросила правительство РФ об оказании финансовой помощи.
04.10.2018 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Богатые Сабы
- Адрес: 422060, пгт Богатые Сабы ул Строителей, 1А
Дата последнего обновления: 09.12.2020