«Татнефти» завод не нужен, 900 человек из удмуртского «Ижметмаша» останутся без работы»

Губернатору Удмуртии Александру Бречалову не удалось «надавить» на татарстанских нефтяников

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов, похоже, так и не сумел уговорить руководство «Татнефти» сохранить производство «Ижевского завода металлургии и машиностроения», балансировавшего на грани банкротства в последние дни 2017 года. Агония ижевского предприятия, вопреки громогласным обещаниям, может закончиться печальным исходом: вчера стало известно, что арбитражный суд Удмуртии уже ввел начальную процедуру его банкротства. «Татнефть» не стала размещать заказы на нефтепромысловое оборудование. Наиболее вероятный вариант развития событий: крупнейшие его кредиторы «АК БАРС» Банк и «Зенит», скорее всего, выставят актив на продажу для погашения долгов по кредитам. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Татнефть» не стала спасать «Ижметмаш»

Исковые заявления о банкротстве Ижевского завода металлургии и машиностроения (АО «Ижметмаш»), который в последние 4 месяца простаивал без работы, поданы. И, как ни странно, не татарстанскими структурами, близкими к «Татнефти», а исключительно ижевскими компаниями. Как следует из картотеки арбитражного суда, ими стали четыре небольших контрагента завода — «ДРАЙВ», «Арена», ООО «Машсинтез», «Софт принт». Но самые большие требования к заводу выставил поставщик газа «Газпром межрегионгаз Ижевск». Долг предприятия перед ним составил 56,8 млн рублей, следует из картотеки арбитражного суда Удмуртии. Кроме того, налоговая служба подала заявление о погашении задолженности по налогам и сборам в бюджет на сумму в 30,8 млн рублей. Таким образом, первоначальная сумма задолженности, с которой начался процесс банкротства ижевского предприятия, зафиксировалась на уровне 86 млн рублей.

«До тех пор, пока крупнейшие банки-кредиторы предприятия «АК БАРС» Банк и «Зенит» не предъявят своих требований, можно будет сделать задний ход», — надеются на ижевском предприятии. Между тем среди кредиторов завода в картотеке суда значатся ООО «Ижевский машиностроитель», управляющая компания «АК БАРС» Банка и банка «Зенита», на балансе которых находится 100% акций. Последний, как рассказывало «Реальное время», открыл в 2014 году заводу кредитную линию на 2 млрд рублей, а также заключил договор ипотеки, по которым завод не смог рассчитаться. Правда, размер требований «Ижевского машиностроителя» не раскрывается, банк «Зенит» тоже не стал говорить о суммах долга. Очевидно, величина их требований превышает стартовый долг в 86 млн рублей, так что само банкротство пройдет под контролем этих банков. Суд ввел процедуру банкротства «Ижметмаша» с 10 января этого года.

Изменить негативный вариант развития событий пытался губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Фото twitter.com/hetshin



Хотели взять под контроль, но не вышло

Изменить негативный вариант развития событий пытался губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который в течение последних месяцев неоднократно лично уговаривал «Татнефть» сохранить рабочие места и работу предприятия. Однако с началом банкротства переговоры между нефтяной компанией и властями республики теряют смысл, и, скорее всего, сойдут на нет. «Татнефти» завод не нужен. 900 человек в апреле останутся без работы», — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, власти республики все равно не оставят ситуацию без контроля. «Когда ситуация возникла, у 800 человек были уведомления о сокращении с 27 января. Мы взяли ситуацию под контроль. Еще раз напомню, это частное предприятие. По идее, республика не имеет права и не может вмешиваться. Но мы понимаем, что речь идет о наших гражданах, поэтому занимаемся этим вопросом. С главой «Татнефти» я уже два раза провел переговоры», — рассказал господин Бречалов.

Как уже сообщало «Реальное время», впервые эту проблему он поднял на заседании правительства Удмуртии в начале декабря. Тогда он жаловался, что завод не обеспечен контрактами, а почти 900 работников получили уведомления об увольнении с января. «Я только что связывался с заместителем Наиля Маганова (гендиректор ПАО «Татнефть», — прим. ред.). У них лежит, по моей информации, разработанная дорожная карта на 2017—2018 год. Они меня уверяют, что есть план дозагрузки и перевода объемов из Бугульминского механического завода на предприятие «Ижметмаш» в объеме 3 млрд рублей. Но подтверждения мы не получили», — говорил он. В аппарате главы республики Удмуртии «Реальному времени» сообщили, что после урегулирования трудового вопроса ждут на согласование производственную программу к концу января 2018 года.

Программу оздоровления предприятия глава «Татнефти» Наиль Маганов поручил разработать топ-менеджменту Бугульминского механического завода, в машиностроительный дивизион которого должен был войти «Ижметмаш». Фото Максима Платонова

Тогда Удмуртия рассчитывала, что «Татнефть» переведет часть своих заказов на изготовление нефтепромыслового оборудования с Бугульминского механического завода на «Ижметмаш». Программу оздоровления предприятия глава «Татнефти» Наиль Маганов поручил разработать топ-менеджменту Бугульминского механического завода, в машиностроительный дивизион которого должен был войти «Ижметмаш». Но, судя по всему, «Татнефть» решила не дробить портфель заказов Бугульминского завода, а его топ-менеджменту оказалось нечего предложить «утопающему заводу». Бугульминский механический завод отказал в предоставлении заказов предприятию», — сообщил Бречалов.

Пыль в глаза?

С другой стороны, власти республики уверяют, что выход будет найден, а предприятие будет спасено от ликвидации. «Мы подготовили очередную дорожную карту по соглашениям с акционерами «Ижметмаша». Задача — сохранить уникальное предприятие. Это в моей повестке ежедневно», — отметил глава республики. В свою очередь, официальная позиция «Татнефти» остается неясной. Пресс-служба компании не успела подготовить комментарий на момент публикации.

Между тем, источники, близкие к «Татнефти», утверждают, что с самого начала было ясно, что без банкротства не обойтись, а публичные заявления все равно, что «пускать пыль в глаза». По их словам, банки, аффилированные с «Татнефтью», заинтересованы в погашении долгов, а значит будут продавать актив с торгов. Так зачем сейчас «Татнефти» заниматься загрузкой — это дело будущего покупателя. А кто им станет, еще неизвестно.