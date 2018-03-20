Рейтинг: в каких районах и городах Татарстана стали меньше любить Путина

«Реальное время» изучило результаты голосования по явке и голосам за победившего кандидата

Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» сразу после выборов президента РФ решила узнать, как голосовали города и районы Татарстана, изменились ли предпочтения жителей с 2012 года, кто из глав района в итоге провалил явку, а где поддержка Путина резко сократилась. Так, мы выяснили, что на выборы не пришло фактически население целого города, сравнимого с Набережными Челнами. Как оказалось, во всех районах, где явка сократилась, — относительно новые руководители, не оказавшиеся способными «смобилизовать» жителей пойти на выборы, во-первых, и проголосовать за Путина, во-вторых. Только в городах братьев Метшиных «стабильность»: треть населения Нижнекамска сказала Путину снова «нет», как и 25% казанцев. Впрочем, протестные настроения характерны именно для крупных городов. Но в целом «охлаждение» татарстанцев к президенту РФ и отказ идти на выборы — всецело отмечается в районах, куда пришли «новички», которыми была «отравлена» как явка, так и путинские голоса.



1616 бюллетеней татарстанцы «заныкали», не донеся их до избирательных урн

Всего с 2012 года, когда были предпоследние выборы президента, на которых победил Владимир Путин, в Татарстане число избирателей, включенных в список избирателей, выросло почти на 2% (52 111 человек) — до 2,9 млн избирателей, в 2012 году их было 2,8 млн.

Ощутимо больше стало избирателей в Пестречинском районе (на 24%), Лаишевском (на 20,3%), в Тукаевском (на 16%) и Высокогорском (15%), что может быть связано с элементарным переездом жителей Татарстана в пригород, в коттеджные поселки. Заметно снизилось число избирателей в Бавлинском районе (почти минус 10%), Спасском (минус 11%), Тетюшском (минус 12,8%).

Число избирателей, включенных в список избирателей

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 2866307 2918418 52111 Агрызская 25995 24517 -1478 Азнакаевская 23458 21980 -1478 Азнакаевская городская 28226 26884 -1342 Аксубаевская 22836 21654 -1182 Актанышская 23221 22658 -563 Алексеевская 19905 19625 -280 Алькеевская 15193 14857 -336 Альметьевская 36953 37724 771

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией в Татарстане, выросло с 2012 года на 19 тыс., до 2,8 млн. Разница между числом избирателей и числом бюллетеней объясняется тем, что некоторые жители Татарстана в день выборов находились в других субъектах РФ или вообще за границей и могли голосовать по открепительным удостоверением. Стало быть, через 6 лет после выборов-2012 ранее уезжавшие в день голосования татарстанцы на этот раз решили остаться дома и проголосовать на «родных участках».

«Остаться дома» на этот раз решили в Центральном районе Набережных Челнов, где число полученных бюллетеней УИК выросло на 25% (с 124,8 тыс. до 156,5 тыс.) и в Комсомольском районе автограда, где число бюллетеней выросло почти на 20%: с 84 тыс. до 100 тыс. А также в Пестречинском районе (плюс 23,7%).

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 2784079 2802989 18910 Агрызская 25441 24242 -1199 Азнакаевская 23931 22766 -1165 Азнакаевская городская 28576 27646 -930 Аксубаевская 23679 22557 -1122 Актанышская 23652 22898 -754 Алексеевская 20244 19903 -341 Алькеевская 15379 15200 -179 Альметьевская 38075 37296 -779

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования, фактически коррелирует с явкой избирателей, процент которой включает в себя также число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования. Снижение одних может объясняться ростом других: не всегда избиратели голосуют на самих участках, а в воскресную метель тем более многие пенсионеры, инвалиды, заболевшие татарстанцы могли решить остаться дома.

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования, в Татарстане снизилось на 3,3% или 73,3 тыс. Но метелью это не объяснишь, так как число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования, в РТ вообще по сравнению с 2012 годом рухнуло — на 30% (или 45,9 тыс. бюллетеней).

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 2229176 2155829 -73347 Агрызская 22130 20930 -1200 Азнакаевская 18700 15982 -2718 Азнакаевская городская 20869 18753 -2116 Аксубаевская 20349 19870 -479 Актанышская 21003 20761 -242 Алексеевская 18816 17842 -974 Алькеевская 13945 12906 -1039 Альметьевская 31198 30578 -620

Сильнее всего снизилось число выданных бюллетеней в день голосования в Зеленодольске (на 23%), в Спасском районе (на 16,4%), Азнакаевском (15%), Нижнекамске (14%). Рост числа выданных бюллетеней наблюдался в Пестречинском, Тукаевском и Лаишевском районах — на 27%, 24% и 22% соответственно. Что, впрочем, может быть связано с ростом числа зарегистрированных там избирателей (см. выше).

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Сумма 150386 104476 -45910 Агрызская 2423 1140 -1283 Азнакаевская 1839 1441 -398 Азнакаевская городская 1282 1200 -82 Аксубаевская 1942 1146 -796 Актанышская 2014 1378 -636 Алексеевская 709 837 128 Алькеевская 1121 1392 271 Альметьевская 3736 1704 -2032

Но как не всякая птица долетает до середины Днепра, так и не всякий выданный бюллетень добирается до избирательной урны! На многих избирательных участках число выданных бюллетеней больше, чем число опущенных в урны для голосования: связано это с тем, что некоторые избиратели зачем-то уносят бюллетени с собой (а в интернете можно даже найти предложения о продаже избирательных бюллетеней). Так, из 2 155 829 выданных в помещениях для голосования избирательных бюллетеней в Татарстане только 2 154 213 добрались до избирательных урн. 1616 бюллетеней татарстанцы «заныкали», унесли с собой домой для каких-то надобностей (на память?). До переносных урн в Татарстане «не долетело» всего 26 бюллетеней.

Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 2228532 2154213 -74319 Агрызская 22130 20920 -1210 Азнакаевская 18700 15982 -2718 Азнакаевская городская 20869 18753 -2116 Аксубаевская 20348 19869 -479 Актанышская 21002 20735 -267 Алексеевская 18814 17841 -973 Алькеевская 13944 12906 -1038 Альметьевская 31197 30571 -626

Кто снизил татарстанскую явку: в Зеленодольске она упала на 18%

И действительно, снижение числа бюллетеней, выданных в помещении для голосования и выданных вне помещения, коррелирует с явкой. Учитывая, что, по опросам, все равно лидировал Владимир Путин, прошедшие выборы должны были ответить не на вопрос, кто будет президентом (это было очевидно), а на два других главных вопроса: какой окажется явка избирателей и какой процент избирателей проголосует не за Путина. Ответ на первый вопрос в Татарстане — не в пользу власти: явка с 2012 года здесь снизилась на 5,6%. На выборах президента РФ в 2012 году на участки пришло 83% татарстанцев. В 2018 году — уже 77,45%.

Явка на выборы президента России по РТ

Глава района Избирательная комиссия 2012 2018 Итого по РТ 83,02% 77,45% Макаров Валерий Владимирович Агрызская 94,45% 90,02% Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская 87,56% 79,27% Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская городская 78,48% 74,22% Гилманов Камиль Камалович Аксубаевская 97,61% 97,05% Фаттахов Энгель Навапович Актанышская 99,12% 97,71% Козонков Владимир Константинович Алексеевская 98,09% 95,18% Никошин Александр Федорович Алькеевская 99,16% 96,24% Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская 94,54% 85,57%

Кто из районов Татарстана в итоге провалил общереспубликанскую явку, за которую «придется краснеть», по меткому выражению мэра автограда Наиля Магдеева?

На 18,2% рухнула явка в Зелендольске (городской избирательной комиссии): с 87,7% до 69,5%. В 2012 году в Зеленодольске мэром был 38-летний Сергей Батин, который в марте того же года отвечал за проведение выборов, явка на которых и составила 87,7%. Но в декабре Батин ушел в Совет Федерации, а в 2013 году мэром стал 40-летний Александр Тыгин, экс-замминистра экономики РТ, проработавший полтора года в ОАО «ХК «Ак Барс».

Именно Тыгин в итоге будет отвечать за резкое снижение явки. Фото Максима Платонова

В Буинске не смогли за полгода «смобилизовать» жителей идти на выборы

Второй «нарушитель спокойствия» — Буинск, где явка составила 83,6%, и вроде бы относительно вообще российских городов высока. Но 6 лет назад она вообще зашкаливала и составляла 96,6%! В 2012 году за выборы в Буинске отвечал 60-летний Рафаэль Абузяров, но в 2013 году он вынужден был покинуть свой пост после скандала, прогремевшего на всю страну: а именно, после того, как на Первом канале в программе «Человек и закон» рассказали, как в районе реализуют федеральную программу обеспечения жильем ветеранов (к юбилею победы в 2010 году по федеральной программе Буинскому району выделили на жилье для ветеранов 658 млн рублей, но ветераны рассказали, что жилищных сертификатов они в глаза не видели).

Затем Буинском недолгое время правил 50-летний Азат Айзетуллов, покинувший пост главы по состоянию здоровья в прошлом году. В 2017 году поднимать Буинск отправили экс-зама Марата Ахметова и сына главы татарстанского Росреестра 34-летнего Марата Зяббарова.

Обновленный Нурлат собирается с явкой

Третий «виновник» провала явки — Нурлат. И объясняется это, по-видимому, тоже сменой главы. В 2012 году главой Нурлата был 52-летний Наиль Шарипов, тогда явка в городе составила 97,8%. Но в 2013 году после ряда скандалов вокруг межнациональных разборок в городе Шарипов подал в отставку, его место занял экс-замминистра экологии РТ Равиль Кузюров, но 4 года спустя, в феврале 2018 года, он стал министром лесного хозяйства, и в кресло главы Нурлата сел экс-замглавы Минстроя РТ Алмаз Ахметшин. Пока явка снизилась на 11,2% и составила 86,6%.

В феврале 2018-го в кресло главы Нурлата сел экс-замглавы Минстроя РТ Алмаз Ахметшин. Фото minstroy.tatarstan.ru

А вот чем объяснить снижение явки в Высокогорском районе на 11% (она составила 85,8%), непонятно: главой тут с 2010 года Рустам Калимуллин. Кукмор с 2012 года снизил явку тоже почти на 10%, она составила на этот раз 87,3%: 6 лет назад Кукморским районом заправлял 60-летний Рауиль Рахматуллин, в 2015 году район возглавил 33-летний Сергей Димитриев. Возглавлявший Менделеевск в 2012 году 50-летний Игорь Привалов обеспечил явку в 96,3% — сменивший его на посту в 2014 году 52-летний Валерий Чершинцев смог «мобилизовать» на выборах в 2018 году на 9,4% избирателей меньше, явка составила 86,8%.

И, наконец, Альметьевский район, возглавляемый молодым главой Айратом Хайруллиным (36 лет). Здесь явка составила 85,6% в районе и всего 76,5% по городу. Тогда как при команде Ришата Абубакирова (ушедшего в Госдуму в 2012 году) и Мазита Салихова (заместитель Абубакирова, возглавивший Альметьевск в 2012 году) явка в Альметьевске составляла 94,5% по району и 85,3% по городу.

Впрочем, снизилась явка почти по всем районам РТ. Лишь в шести она повысилась: в Дрожжановском (с 97,5 до 98%), Рыбно-Слободском (с 97,4 до 98,24%), Тетюшах (с 92 до 93,7%), Чистополе (с 93 до 95,5%), Лениногорске (с 83,6 до 86,3%).

Самая низкая явка по-прежнему в Казани: средняя явка по семи ее районам составила всего 62% — треть казанцев не пришли на выборы; в 2012 году явка составляла в среднем 67,8%. На втором месте — Зеленодольск, о котором мы писали выше. На третьем — Нижнекамск, где на выборы пришли 71,8% избирателей — на 7% меньше, чем в 2012-м, когда явка составляла 78,3%.

Самая низкая явка по-прежнему в Казани. Фото Олег Тихонов

На выборы в РТ не пришло население города, сравнимого с Набережными Челнами

«Осиротевшие» бюллетени называются официально «погашенными». Это неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в УИК (означают число непроголосовавших граждан), которые члены УИК с правом решающего голоса погашают, отрезая у них левый нижний угол. Число таковых в Татарстане, в силу снизившейся явки, с 2012 года выросло на 138,15 тыс. Иными словами, 6 лет спустя после выборов 2012 года отказались на голосование идти еще 138,15 тыс. татарстанцев. Всего таковых в 2016 году оказалось 542,6 тыс. человек — столько не пришло на выборы на этот раз, так как именно таким оказалось число погашенных бюллетеней. А ведь это население города, превышающее числом жителей Набережные Челны!

Число погашенных избирательных бюллетеней

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 404517 542672 138155 Агрызская 888 2172 1284 Азнакаевская 3392 5343 1951 Азнакаевская городская 6425 7693 1268 Аксубаевская 1388 1541 153 Актанышская 635 759 124 Алексеевская 719 1224 505 Алькеевская 313 902 589 Альметьевская 3141 5014 1873

Впрочем, протест избиратель может выразить не только не придя на выборы («погашенные» бюллетени) или унеся бюллетень с собой, но и испортив бланк: намеренно не проставив галочки за кандидатов, намеренно наставив больше одной галочки в бюллетенях (за Собчак и за Жириновского, например), разорвав их и т. д. К слову, хотя сегодня и нет графы «против всех», избиратель может поставить более одной галочки — бюллетень считается недействительным, но не испорченным. Что, в отличие от порчи бюллетеня, «избавляет от возможности замены его на новый, с целью фальсификации результатов». Испортили свои бюллетени в итоге 18 тыс. татарстанцев, их число с 2012 года выросло на 721 человека.

Число недействительных избирательных бюллетеней

Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 17322 18043 721 Агрызская 43 149 106 Азнакаевская 133 204 71 Азнакаевская городская 322 215 -107 Аксубаевская 76 11 -65 Актанышская 57 27 -30 Алексеевская 25 45 20 Алькеевская 23 82 59 Альметьевская 157 356 199

Самой либерально-«интеллигентной» можно считать Казань, где за Явлинского проголосовало больше всего в РТ

Остается ответить на второй главный вопрос этих выборов: какой процент избирателей в Татарстане проголосовал за Путина, и какой — не за Путина, а за любого другого кандидата.

Начнем с кандидатов, не набравших в РТ и 3% голосов. Сергей Бабурин набрал только 0,6%, больше 1% избирателей проголосовало за него в Заинске, Набережных Челнах, Мензелинске и Высокогорском районе.

Самой либерально-«интеллигентной» можно считать Казань, где за Григория Явлинского отдали голоса 1,7% избирателей. Для сравнения, в Набережных Челнах число поклонников Явлинского составило чуть более 0,72%. Не любят «либералов» в Алькеевском, Муслюмовском, Спасском, Нурлатском и Кайбциком районах, где за него отдали голоса с десяток жителей. Всего же Явлинский в Татарстане получил 0,87% голосов.

За Бориса Титова, условного «кандидата от бизнеса», в РТ отдали голоса 0,59% избирателей. Поклонников Титова больше всего оказалось в Мензелинске и Альметьевске, где он набрал больше 1% голосов, и в Казани — 0,83%. В Челнах за него проголосовало всего 0,64% избирателей, больше 1%. Опять же, как и в случае с Явлинским, меньше всего Титова любят в Алькеевском, Нурлатском и Кайбицком районах.

Как воля одной Татьяны Гурьевой подарила Сурайкину 7,5% жителей автограда

«Ультралевый» коммунист Максим Сурайкин («Коммунисты России») в Татарстане набрал больше, чем Титов с Явлинским вместе взятые — 1,68%. Больше всего — в Набережных Челнах: в среднем по трем районам 7,5%. Что неудивительно, учитывая довольно сильную народную поддержку однопартийца Сурайкина в автограде — Татьяны Гурьевой, и ее волевые усилия по пропаганде партийных ценностей (она единственный заметный оппозиционер на все Челны).

Татьяна Гурьева — единственный заметный оппозиционер на все Челны. Фото Сергея Афанасьева

Если так и дальше пойдет, Челны можно включать в «красный пояс» Татарстана (и называть «красным городом»). Высока поддержка коммуниста оказалась в Бугульме (4,26%) и Чистополе (2,6%). В Казани Сурайкин не набрал и 1%.

«Красный пояс» РТ: Азнакаево, Альметьевск, Нижнекамск и Бавлы

Между тем, если бы когда-то в Челнах Гурьева не поссорилась с КПРФ, то на вчерашних выборах «кандидат от красных» в автограде мог бы набрать 14% голосов. Так как за кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Челнах проголосовало чуть больше 7% избирателей. В Казани, где позиции КПРФ сильнее «Коммунистов России», Грудинин набрал 12,3% голосов. В «красный пояс» Татарстана входят Азнакаево (где за кандидата от КПРФ проголосовали почти 22% избирателей), Альметьевский район (16,8%), Нижнекамск (16,8%), Бавлы (15,4%). Всего в Татарстане за Грудинина проголосовали 9% избирателей — это второй результат после Владимира Путина.

Ксения Собчак, условный «кандидат от молодых», в РТ не нашла себе много поклонников, набрав у нас только 1,3% голосов. Больше всего за нее проголосовали в «студенческой» Казани, что неудивительно: свои голоса Ксении Собчак отдали почти 2,5% казанцев. Больше 2% Собчак набрала еще только в Нижнекамске.

Ну и, наконец, «вечный кандидат в президенты» Владимир Жириновский набрал в Татарстане 3% голосов, заняв третье место после Грудинина. Больше всего поклонников лидера партии ЛДПР в Нижнекамске (5,31%), Зеленодольске (5,07%), Казани (в среднем по районам 4,3%), Альметьевске (4,3%). Больше 4% он набрал также в Агрызе и Лениногорске.

В 2012 году Жириновский набрал в Татарстане, впрочем, и того меньше: всего 2,23%. Таким образом, за 6 лет свои позиции в РТ он все-таки немножко улучшил. Сильнее его стали любить в Агрызе (популярность выросла на 3%), Зеленодольске (где за Жириновского проголосовало на 3% больше, чем в 2012 году), Нурлате (почти на 3% больше отдано голосов, чем 6 лет назад) и Заинске (на 2,6%). Растерял былую популярность Жириновский в Набережных Челнах (в среднем на полпроцента), Бугульме (число отдавших за него голосов снизилось на 0,71%), Чистополе (меньше на 0,64%).

Больше всего за Собчак проголосовали в «студенческой» Казани. Фото Олега Тихонова

Худший результат Путина — в вотчине Айдара Метшина, треть населения Нижнекамска сказала действующему президенту России «нет»

Остается ответить на вопрос, кто из глав районов не смог сагитировать своих жителей проголосовать за действующего президента РФ Владимира Путина. В 28 районах поддержку ему выразили больше 90% избирателей. Еще в 22 районах за него проголосовало от 80 до 90% татарстанцев.

Меньше 80% Путин набрал в 16 районах — на них-то мы и обратим внимание. Худший результат Путина — в Нижнекамске (и тут привет Грудинину, за которого проголосовали 16,8% жителей города!). За Путина тут проголосовали 70,8% избирателей. То есть почти треть жителей Нижнекамска политику действующего президента не одобряют! Впрочем, с 2012 года поклонников Путина здесь стало больше на 4,4%, тогда как в Нижнекамском районе их число снизилось на 4,3% (с 85 до почти 80% голосов).

Как Татарстан голосовал за Владимира Путина

Глава Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение Итого по РТ 1967291 82,70% 1854119 82,09% Макаров Валерий Владимирович Агрызская 22985 93,61% 18997 86,12% Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская 17289 84,18% 13839 79,43% Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская городская 15565 70,27% 14492 72,63% Гилманов Камиль Камалович Аксубаевская 21586 96,84% 20116 95,73% Фаттахов Энгель Навапович Актанышская 21422 93,07% 20505 92,75% Козонков Владимир Константинович Алексеевская 18562 95,08% 17201 92,09% Никошин Александр Федорович Алькеевская 14748 97,90% 13162 92,05% Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская 31899 91,31% 24324 75,36%

25% казанцев не проголосовали за Путина

Сильны протестные настроения в Азнакаево, где не за Путина проголосовало 27,4% избирателей: жители района, не согласные с политикой действующего президента РФ, отдали свои голоса за того же Грудинина, набравшего здесь, напомним, 21,57% голосов. С 2012 года, впрочем, как и в Нижнекамске, поклонников Путина стало больше — правда, всего на 2,36%. Одна из самых низких явок по Татарстану в Азнакаево — не пришли на выборы больше четверти населения.

В среднем по районам в Казани за Путина отдали голоса 75% избирателей: то есть 25% казанцев политику действующего президента РФ не одобряют, большая часть несогласных проголосовала в итоге за Грудинина. Это вдобавок к очень низкой явке (почти 40% казанцев на выборы не пришли). Впрочем, Казани не привыкать: в 2012 году за Путина проголосовало всего 73,6% избирателей. За 6 лет удалось убедить в пользе Путина для страны еще 2% казанцев: особенно сильно свои позиции улучил Путин в Московском районе Казани (сразу на 12,5%).

Операция «Новичок»

А вот в Альметьевске, Нурлате, Буинске и Бавлах с 2012 года поддержка Путина снизилась весьма существенно. Худший показатель у Путина — в Альметьевском районе: если 6 лет назад, при прежней команде Абубакирова/Салихова, за него здесь проголосовали 91,3% избирателей, то в 2018 году, Путину отдали голоса уже только 75,36% избирателей. То есть «пропутинских» стало меньше на 16%.

При Айрате Хайруллине «пропутинских» избирателей стало меньше на 16%. Фото almetyevsk.tatar.ru



Напомним, сильно снизилась здесь и явка. Очевидные протестные настроения жителей района придется как-то объяснять: почти четверть населения подведомственного ему района политику Путина почему-то не одобряют, большая часть ранее его голосов ушла Грудинину.

Где Путина стали любить меньше: Зеленодольск, Нурлат, Буинск и Бавлы

На пятом месте по «протестным настроениям — Зеленодольск, 23,5% избирателей которого не отдали свои голоса за Путина. Его поддержка здесь с 2012 году упала на 8,5%. Напомним, Зеленодольск также «лидирует» в низкой явке.

На 15,4% снизилось число избирателей, поддержавших в 2012 году Путина в Нурлате (с 98,8% до 83,4%). Из 16% отказавшихся проголосовать за действующего президента 10,4% отдали свои голоса за Павла Грудинина. Отметим также, что Нурлат тоже в числе «виновников» снизившейся явки на выборах президента.

На 12,8% снизилась поддержка Путина в Буинске: с 96,6% до 81,8% отданных за него голосов. За Грудинина из «несогласных» 18% здесь проголосовали 13,4% избирателя. Напомним, Буинск также «отвечает» за низкую явку.

Наконец, помимо вышеперечисленных районов, могут быть вопросы к Бавлинскому, где поддержка Путина за 6 лет снизилась на 10,26%, с 92,25% до 82% (в городе она тоже снизилась — на 2,5%). Из 18% отказавшихся от поддержки политики действующего президента РФ 12,5% отдали свои голоса опять же Грудинину.

Итоги выборов президента России по РТ

Избирательная комиссия Бабурин С.Н. Грудинин П.Н. Жириновский В.В. Путин В.В. Собчак К.А. Нурлатская 18 0,11% 146 0,88% 71 Кайбицкая 8 0,08% 162 1,66% 60 Муслюмовская 28 0,18% 242 1,55% 92 Рыбно-Слободская 27 0,13% 417 2,03% 122 Аксубаевская 37 0,18% 431 2,05% 207 Дрожжановская 30 0,17% 391 2,25% 165 Апастовская 14 0,09% 339 2,21% 81 Елабужская 17 0,20% 238 2,76% 92 Сабинская 53 0,22% 594 2,48% 268