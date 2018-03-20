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Рейтинг: в каких районах и городах Татарстана стали меньше любить Путина

07:00, 20.03.2018 22

«Реальное время» изучило результаты голосования по явке и голосам за победившего кандидата

Рейтинг: в каких районах и городах Татарстана стали меньше любить Путина Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» сразу после выборов президента РФ решила узнать, как голосовали города и районы Татарстана, изменились ли предпочтения жителей с 2012 года, кто из глав района в итоге провалил явку, а где поддержка Путина резко сократилась. Так, мы выяснили, что на выборы не пришло фактически население целого города, сравнимого с Набережными Челнами. Как оказалось, во всех районах, где явка сократилась, — относительно новые руководители, не оказавшиеся способными «смобилизовать» жителей пойти на выборы, во-первых, и проголосовать за Путина, во-вторых. Только в городах братьев Метшиных «стабильность»: треть населения Нижнекамска сказала Путину снова «нет», как и 25% казанцев. Впрочем, протестные настроения характерны именно для крупных городов. Но в целом «охлаждение» татарстанцев к президенту РФ и отказ идти на выборы — всецело отмечается в районах, куда пришли «новички», которыми была «отравлена» как явка, так и путинские голоса.


1616 бюллетеней татарстанцы «заныкали», не донеся их до избирательных урн

Всего с 2012 года, когда были предпоследние выборы президента, на которых победил Владимир Путин, в Татарстане число избирателей, включенных в список избирателей, выросло почти на 2% (52 111 человек) — до 2,9 млн избирателей, в 2012 году их было 2,8 млн.

Ощутимо больше стало избирателей в Пестречинском районе (на 24%), Лаишевском (на 20,3%), в Тукаевском (на 16%) и Высокогорском (15%), что может быть связано с элементарным переездом жителей Татарстана в пригород, в коттеджные поселки. Заметно снизилось число избирателей в Бавлинском районе (почти минус 10%), Спасском (минус 11%), Тетюшском (минус 12,8%).

Число избирателей, включенных в список избирателей
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 2866307 2918418 52111
Агрызская 25995 24517 -1478
Азнакаевская 23458 21980 -1478
Азнакаевская городская 28226 26884 -1342
Аксубаевская 22836 21654 -1182
Актанышская 23221 22658 -563
Алексеевская 19905 19625 -280
Алькеевская 15193 14857 -336
Альметьевская 36953 37724 771

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией в Татарстане, выросло с 2012 года на 19 тыс., до 2,8 млн. Разница между числом избирателей и числом бюллетеней объясняется тем, что некоторые жители Татарстана в день выборов находились в других субъектах РФ или вообще за границей и могли голосовать по открепительным удостоверением. Стало быть, через 6 лет после выборов-2012 ранее уезжавшие в день голосования татарстанцы на этот раз решили остаться дома и проголосовать на «родных участках».

«Остаться дома» на этот раз решили в Центральном районе Набережных Челнов, где число полученных бюллетеней УИК выросло на 25% (с 124,8 тыс. до 156,5 тыс.) и в Комсомольском районе автограда, где число бюллетеней выросло почти на 20%: с 84 тыс. до 100 тыс. А также в Пестречинском районе (плюс 23,7%).

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 2784079 2802989 18910
Агрызская 25441 24242 -1199
Азнакаевская 23931 22766 -1165
Азнакаевская городская 28576 27646 -930
Аксубаевская 23679 22557 -1122
Актанышская 23652 22898 -754
Алексеевская 20244 19903 -341
Алькеевская 15379 15200 -179
Альметьевская 38075 37296 -779

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования, фактически коррелирует с явкой избирателей, процент которой включает в себя также число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования. Снижение одних может объясняться ростом других: не всегда избиратели голосуют на самих участках, а в воскресную метель тем более многие пенсионеры, инвалиды, заболевшие татарстанцы могли решить остаться дома.

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования, в Татарстане снизилось на 3,3% или 73,3 тыс. Но метелью это не объяснишь, так как число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования, в РТ вообще по сравнению с 2012 годом рухнуло — на 30% (или 45,9 тыс. бюллетеней).

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 2229176 2155829 -73347
Агрызская 22130 20930 -1200
Азнакаевская 18700 15982 -2718
Азнакаевская городская 20869 18753 -2116
Аксубаевская 20349 19870 -479
Актанышская 21003 20761 -242
Алексеевская 18816 17842 -974
Алькеевская 13945 12906 -1039
Альметьевская 31198 30578 -620

Сильнее всего снизилось число выданных бюллетеней в день голосования в Зеленодольске (на 23%), в Спасском районе (на 16,4%), Азнакаевском (15%), Нижнекамске (14%). Рост числа выданных бюллетеней наблюдался в Пестречинском, Тукаевском и Лаишевском районах — на 27%, 24% и 22% соответственно. Что, впрочем, может быть связано с ростом числа зарегистрированных там избирателей (см. выше).

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Сумма 150386 104476 -45910
Агрызская 2423 1140 -1283
Азнакаевская 1839 1441 -398
Азнакаевская городская 1282 1200 -82
Аксубаевская 1942 1146 -796
Актанышская 2014 1378 -636
Алексеевская 709 837 128
Алькеевская 1121 1392 271
Альметьевская 3736 1704 -2032

Но как не всякая птица долетает до середины Днепра, так и не всякий выданный бюллетень добирается до избирательной урны! На многих избирательных участках число выданных бюллетеней больше, чем число опущенных в урны для голосования: связано это с тем, что некоторые избиратели зачем-то уносят бюллетени с собой (а в интернете можно даже найти предложения о продаже избирательных бюллетеней). Так, из 2 155 829 выданных в помещениях для голосования избирательных бюллетеней в Татарстане только 2 154 213 добрались до избирательных урн. 1616 бюллетеней татарстанцы «заныкали», унесли с собой домой для каких-то надобностей (на память?). До переносных урн в Татарстане «не долетело» всего 26 бюллетеней.

Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 2228532 2154213 -74319
Агрызская 22130 20920 -1210
Азнакаевская 18700 15982 -2718
Азнакаевская городская 20869 18753 -2116
Аксубаевская 20348 19869 -479
Актанышская 21002 20735 -267
Алексеевская 18814 17841 -973
Алькеевская 13944 12906 -1038
Альметьевская 31197 30571 -626

Кто снизил татарстанскую явку: в Зеленодольске она упала на 18%

И действительно, снижение числа бюллетеней, выданных в помещении для голосования и выданных вне помещения, коррелирует с явкой. Учитывая, что, по опросам, все равно лидировал Владимир Путин, прошедшие выборы должны были ответить не на вопрос, кто будет президентом (это было очевидно), а на два других главных вопроса: какой окажется явка избирателей и какой процент избирателей проголосует не за Путина. Ответ на первый вопрос в Татарстане — не в пользу власти: явка с 2012 года здесь снизилась на 5,6%. На выборах президента РФ в 2012 году на участки пришло 83% татарстанцев. В 2018 году — уже 77,45%.

Явка на выборы президента России по РТ
Глава района Избирательная комиссия 2012 2018
Итого по РТ 83,02% 77,45%
Макаров Валерий Владимирович Агрызская 94,45% 90,02%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская 87,56% 79,27%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская городская 78,48% 74,22%
Гилманов Камиль Камалович Аксубаевская 97,61% 97,05%
Фаттахов Энгель Навапович Актанышская 99,12% 97,71%
Козонков Владимир Константинович Алексеевская 98,09% 95,18%
Никошин Александр Федорович Алькеевская 99,16% 96,24%
Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская 94,54% 85,57%

Кто из районов Татарстана в итоге провалил общереспубликанскую явку, за которую «придется краснеть», по меткому выражению мэра автограда Наиля Магдеева?

На 18,2% рухнула явка в Зелендольске (городской избирательной комиссии): с 87,7% до 69,5%. В 2012 году в Зеленодольске мэром был 38-летний Сергей Батин, который в марте того же года отвечал за проведение выборов, явка на которых и составила 87,7%. Но в декабре Батин ушел в Совет Федерации, а в 2013 году мэром стал 40-летний Александр Тыгин, экс-замминистра экономики РТ, проработавший полтора года в ОАО «ХК «Ак Барс».

Именно Тыгин в итоге будет отвечать за резкое снижение явки. Фото Максима Платонова

В Буинске не смогли за полгода «смобилизовать» жителей идти на выборы

Второй «нарушитель спокойствия» — Буинск, где явка составила 83,6%, и вроде бы относительно вообще российских городов высока. Но 6 лет назад она вообще зашкаливала и составляла 96,6%! В 2012 году за выборы в Буинске отвечал 60-летний Рафаэль Абузяров, но в 2013 году он вынужден был покинуть свой пост после скандала, прогремевшего на всю страну: а именно, после того, как на Первом канале в программе «Человек и закон» рассказали, как в районе реализуют федеральную программу обеспечения жильем ветеранов (к юбилею победы в 2010 году по федеральной программе Буинскому району выделили на жилье для ветеранов 658 млн рублей, но ветераны рассказали, что жилищных сертификатов они в глаза не видели).

Затем Буинском недолгое время правил 50-летний Азат Айзетуллов, покинувший пост главы по состоянию здоровья в прошлом году. В 2017 году поднимать Буинск отправили экс-зама Марата Ахметова и сына главы татарстанского Росреестра 34-летнего Марата Зяббарова.

Обновленный Нурлат собирается с явкой

Третий «виновник» провала явки — Нурлат. И объясняется это, по-видимому, тоже сменой главы. В 2012 году главой Нурлата был 52-летний Наиль Шарипов, тогда явка в городе составила 97,8%. Но в 2013 году после ряда скандалов вокруг межнациональных разборок в городе Шарипов подал в отставку, его место занял экс-замминистра экологии РТ Равиль Кузюров, но 4 года спустя, в феврале 2018 года, он стал министром лесного хозяйства, и в кресло главы Нурлата сел экс-замглавы Минстроя РТ Алмаз Ахметшин. Пока явка снизилась на 11,2% и составила 86,6%.

В феврале 2018-го в кресло главы Нурлата сел экс-замглавы Минстроя РТ Алмаз Ахметшин. Фото minstroy.tatarstan.ru

А вот чем объяснить снижение явки в Высокогорском районе на 11% (она составила 85,8%), непонятно: главой тут с 2010 года Рустам Калимуллин. Кукмор с 2012 года снизил явку тоже почти на 10%, она составила на этот раз 87,3%: 6 лет назад Кукморским районом заправлял 60-летний Рауиль Рахматуллин, в 2015 году район возглавил 33-летний Сергей Димитриев. Возглавлявший Менделеевск в 2012 году 50-летний Игорь Привалов обеспечил явку в 96,3% — сменивший его на посту в 2014 году 52-летний Валерий Чершинцев смог «мобилизовать» на выборах в 2018 году на 9,4% избирателей меньше, явка составила 86,8%.

И, наконец, Альметьевский район, возглавляемый молодым главой Айратом Хайруллиным (36 лет). Здесь явка составила 85,6% в районе и всего 76,5% по городу. Тогда как при команде Ришата Абубакирова (ушедшего в Госдуму в 2012 году) и Мазита Салихова (заместитель Абубакирова, возглавивший Альметьевск в 2012 году) явка в Альметьевске составляла 94,5% по району и 85,3% по городу.

Впрочем, снизилась явка почти по всем районам РТ. Лишь в шести она повысилась: в Дрожжановском (с 97,5 до 98%), Рыбно-Слободском (с 97,4 до 98,24%), Тетюшах (с 92 до 93,7%), Чистополе (с 93 до 95,5%), Лениногорске (с 83,6 до 86,3%).

Самая низкая явка по-прежнему в Казани: средняя явка по семи ее районам составила всего 62% — треть казанцев не пришли на выборы; в 2012 году явка составляла в среднем 67,8%. На втором месте — Зеленодольск, о котором мы писали выше. На третьем — Нижнекамск, где на выборы пришли 71,8% избирателей — на 7% меньше, чем в 2012-м, когда явка составляла 78,3%.

Самая низкая явка по-прежнему в Казани. Фото Олег Тихонов

На выборы в РТ не пришло население города, сравнимого с Набережными Челнами

«Осиротевшие» бюллетени называются официально «погашенными». Это неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в УИК (означают число непроголосовавших граждан), которые члены УИК с правом решающего голоса погашают, отрезая у них левый нижний угол. Число таковых в Татарстане, в силу снизившейся явки, с 2012 года выросло на 138,15 тыс. Иными словами, 6 лет спустя после выборов 2012 года отказались на голосование идти еще 138,15 тыс. татарстанцев. Всего таковых в 2016 году оказалось 542,6 тыс. человек — столько не пришло на выборы на этот раз, так как именно таким оказалось число погашенных бюллетеней. А ведь это население города, превышающее числом жителей Набережные Челны!

Число погашенных избирательных бюллетеней
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 404517 542672 138155
Агрызская 888 2172 1284
Азнакаевская 3392 5343 1951
Азнакаевская городская 6425 7693 1268
Аксубаевская 1388 1541 153
Актанышская 635 759 124
Алексеевская 719 1224 505
Алькеевская 313 902 589
Альметьевская 3141 5014 1873

Впрочем, протест избиратель может выразить не только не придя на выборы («погашенные» бюллетени) или унеся бюллетень с собой, но и испортив бланк: намеренно не проставив галочки за кандидатов, намеренно наставив больше одной галочки в бюллетенях (за Собчак и за Жириновского, например), разорвав их и т. д. К слову, хотя сегодня и нет графы «против всех», избиратель может поставить более одной галочки — бюллетень считается недействительным, но не испорченным. Что, в отличие от порчи бюллетеня, «избавляет от возможности замены его на новый, с целью фальсификации результатов». Испортили свои бюллетени в итоге 18 тыс. татарстанцев, их число с 2012 года выросло на 721 человека.

Число недействительных избирательных бюллетеней
Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 17322 18043 721
Агрызская 43 149 106
Азнакаевская 133 204 71
Азнакаевская городская 322 215 -107
Аксубаевская 76 11 -65
Актанышская 57 27 -30
Алексеевская 25 45 20
Алькеевская 23 82 59
Альметьевская 157 356 199

Самой либерально-«интеллигентной» можно считать Казань, где за Явлинского проголосовало больше всего в РТ

Остается ответить на второй главный вопрос этих выборов: какой процент избирателей в Татарстане проголосовал за Путина, и какой — не за Путина, а за любого другого кандидата.

Начнем с кандидатов, не набравших в РТ и 3% голосов. Сергей Бабурин набрал только 0,6%, больше 1% избирателей проголосовало за него в Заинске, Набережных Челнах, Мензелинске и Высокогорском районе.

Самой либерально-«интеллигентной» можно считать Казань, где за Григория Явлинского отдали голоса 1,7% избирателей. Для сравнения, в Набережных Челнах число поклонников Явлинского составило чуть более 0,72%. Не любят «либералов» в Алькеевском, Муслюмовском, Спасском, Нурлатском и Кайбциком районах, где за него отдали голоса с десяток жителей. Всего же Явлинский в Татарстане получил 0,87% голосов.

За Бориса Титова, условного «кандидата от бизнеса», в РТ отдали голоса 0,59% избирателей. Поклонников Титова больше всего оказалось в Мензелинске и Альметьевске, где он набрал больше 1% голосов, и в Казани — 0,83%. В Челнах за него проголосовало всего 0,64% избирателей, больше 1%. Опять же, как и в случае с Явлинским, меньше всего Титова любят в Алькеевском, Нурлатском и Кайбицком районах.

Как воля одной Татьяны Гурьевой подарила Сурайкину 7,5% жителей автограда

«Ультралевый» коммунист Максим Сурайкин («Коммунисты России») в Татарстане набрал больше, чем Титов с Явлинским вместе взятые — 1,68%. Больше всего — в Набережных Челнах: в среднем по трем районам 7,5%. Что неудивительно, учитывая довольно сильную народную поддержку однопартийца Сурайкина в автограде — Татьяны Гурьевой, и ее волевые усилия по пропаганде партийных ценностей (она единственный заметный оппозиционер на все Челны).

Татьяна Гурьева — единственный заметный оппозиционер на все Челны. Фото Сергея Афанасьева

Если так и дальше пойдет, Челны можно включать в «красный пояс» Татарстана (и называть «красным городом»). Высока поддержка коммуниста оказалась в Бугульме (4,26%) и Чистополе (2,6%). В Казани Сурайкин не набрал и 1%.

«Красный пояс» РТ: Азнакаево, Альметьевск, Нижнекамск и Бавлы

Между тем, если бы когда-то в Челнах Гурьева не поссорилась с КПРФ, то на вчерашних выборах «кандидат от красных» в автограде мог бы набрать 14% голосов. Так как за кандидата от КПРФ Павла Грудинина в Челнах проголосовало чуть больше 7% избирателей. В Казани, где позиции КПРФ сильнее «Коммунистов России», Грудинин набрал 12,3% голосов. В «красный пояс» Татарстана входят Азнакаево (где за кандидата от КПРФ проголосовали почти 22% избирателей), Альметьевский район (16,8%), Нижнекамск (16,8%), Бавлы (15,4%). Всего в Татарстане за Грудинина проголосовали 9% избирателей — это второй результат после Владимира Путина.

Ксения Собчак, условный «кандидат от молодых», в РТ не нашла себе много поклонников, набрав у нас только 1,3% голосов. Больше всего за нее проголосовали в «студенческой» Казани, что неудивительно: свои голоса Ксении Собчак отдали почти 2,5% казанцев. Больше 2% Собчак набрала еще только в Нижнекамске.

Ну и, наконец, «вечный кандидат в президенты» Владимир Жириновский набрал в Татарстане 3% голосов, заняв третье место после Грудинина. Больше всего поклонников лидера партии ЛДПР в Нижнекамске (5,31%), Зеленодольске (5,07%), Казани (в среднем по районам 4,3%), Альметьевске (4,3%). Больше 4% он набрал также в Агрызе и Лениногорске.

В 2012 году Жириновский набрал в Татарстане, впрочем, и того меньше: всего 2,23%. Таким образом, за 6 лет свои позиции в РТ он все-таки немножко улучшил. Сильнее его стали любить в Агрызе (популярность выросла на 3%), Зеленодольске (где за Жириновского проголосовало на 3% больше, чем в 2012 году), Нурлате (почти на 3% больше отдано голосов, чем 6 лет назад) и Заинске (на 2,6%). Растерял былую популярность Жириновский в Набережных Челнах (в среднем на полпроцента), Бугульме (число отдавших за него голосов снизилось на 0,71%), Чистополе (меньше на 0,64%).

Больше всего за Собчак проголосовали в «студенческой» Казани. Фото Олега Тихонова

Худший результат Путина — в вотчине Айдара Метшина, треть населения Нижнекамска сказала действующему президенту России «нет»

Остается ответить на вопрос, кто из глав районов не смог сагитировать своих жителей проголосовать за действующего президента РФ Владимира Путина. В 28 районах поддержку ему выразили больше 90% избирателей. Еще в 22 районах за него проголосовало от 80 до 90% татарстанцев.

Меньше 80% Путин набрал в 16 районах — на них-то мы и обратим внимание. Худший результат Путина — в Нижнекамске (и тут привет Грудинину, за которого проголосовали 16,8% жителей города!). За Путина тут проголосовали 70,8% избирателей. То есть почти треть жителей Нижнекамска политику действующего президента не одобряют! Впрочем, с 2012 года поклонников Путина здесь стало больше на 4,4%, тогда как в Нижнекамском районе их число снизилось на 4,3% (с 85 до почти 80% голосов).

Как Татарстан голосовал за Владимира Путина
Глава Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 1967291 82,70% 1854119 82,09%
Макаров Валерий Владимирович Агрызская 22985 93,61% 18997 86,12%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская 17289 84,18% 13839 79,43%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская городская 15565 70,27% 14492 72,63%
Гилманов Камиль Камалович Аксубаевская 21586 96,84% 20116 95,73%
Фаттахов Энгель Навапович Актанышская 21422 93,07% 20505 92,75%
Козонков Владимир Константинович Алексеевская 18562 95,08% 17201 92,09%
Никошин Александр Федорович Алькеевская 14748 97,90% 13162 92,05%
Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская 31899 91,31% 24324 75,36%

25% казанцев не проголосовали за Путина

Сильны протестные настроения в Азнакаево, где не за Путина проголосовало 27,4% избирателей: жители района, не согласные с политикой действующего президента РФ, отдали свои голоса за того же Грудинина, набравшего здесь, напомним, 21,57% голосов. С 2012 года, впрочем, как и в Нижнекамске, поклонников Путина стало больше — правда, всего на 2,36%. Одна из самых низких явок по Татарстану в Азнакаево — не пришли на выборы больше четверти населения.

В среднем по районам в Казани за Путина отдали голоса 75% избирателей: то есть 25% казанцев политику действующего президента РФ не одобряют, большая часть несогласных проголосовала в итоге за Грудинина. Это вдобавок к очень низкой явке (почти 40% казанцев на выборы не пришли). Впрочем, Казани не привыкать: в 2012 году за Путина проголосовало всего 73,6% избирателей. За 6 лет удалось убедить в пользе Путина для страны еще 2% казанцев: особенно сильно свои позиции улучил Путин в Московском районе Казани (сразу на 12,5%).

Операция «Новичок»

А вот в Альметьевске, Нурлате, Буинске и Бавлах с 2012 года поддержка Путина снизилась весьма существенно. Худший показатель у Путина — в Альметьевском районе: если 6 лет назад, при прежней команде Абубакирова/Салихова, за него здесь проголосовали 91,3% избирателей, то в 2018 году, Путину отдали голоса уже только 75,36% избирателей. То есть «пропутинских» стало меньше на 16%.

При Айрате Хайруллине «пропутинских» избирателей стало меньше на 16%. Фото almetyevsk.tatar.ru

Напомним, сильно снизилась здесь и явка. Очевидные протестные настроения жителей района придется как-то объяснять: почти четверть населения подведомственного ему района политику Путина почему-то не одобряют, большая часть ранее его голосов ушла Грудинину.

Где Путина стали любить меньше: Зеленодольск, Нурлат, Буинск и Бавлы

На пятом месте по «протестным настроениям — Зеленодольск, 23,5% избирателей которого не отдали свои голоса за Путина. Его поддержка здесь с 2012 году упала на 8,5%. Напомним, Зеленодольск также «лидирует» в низкой явке.

На 15,4% снизилось число избирателей, поддержавших в 2012 году Путина в Нурлате (с 98,8% до 83,4%). Из 16% отказавшихся проголосовать за действующего президента 10,4% отдали свои голоса за Павла Грудинина. Отметим также, что Нурлат тоже в числе «виновников» снизившейся явки на выборах президента.

На 12,8% снизилась поддержка Путина в Буинске: с 96,6% до 81,8% отданных за него голосов. За Грудинина из «несогласных» 18% здесь проголосовали 13,4% избирателя. Напомним, Буинск также «отвечает» за низкую явку.

Наконец, помимо вышеперечисленных районов, могут быть вопросы к Бавлинскому, где поддержка Путина за 6 лет снизилась на 10,26%, с 92,25% до 82% (в городе она тоже снизилась — на 2,5%). Из 18% отказавшихся от поддержки политики действующего президента РФ 12,5% отдали свои голоса опять же Грудинину.

Итоги выборов президента России по РТ
Избирательная комиссия Бабурин С.Н. Грудинин П.Н. Жириновский В.В. Путин В.В. Собчак К.А.
Нурлатская 18 0,11% 146 0,88% 71
Кайбицкая 8 0,08% 162 1,66% 60
Муслюмовская 28 0,18% 242 1,55% 92
Рыбно-Слободская 27 0,13% 417 2,03% 122
Аксубаевская 37 0,18% 431 2,05% 207
Дрожжановская 30 0,17% 391 2,25% 165
Апастовская 14 0,09% 339 2,21% 81
Елабужская 17 0,20% 238 2,76% 92
Сабинская 53 0,22% 594 2,48% 268
Сергей Афанасьев, Фаиль Гатаулин
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    вот главы и попали, посмотрим реакцию Минниханова на все эти показатели
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  • Анонимно 20 марта
    Метшин младший попал с Хайруллиным
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  • Анонимно 20 марта
    Дурдом. Почему за действия презедента должны отвечать главы районов?.. Люди имеют право отдать свои голоса,или не отдавать по Конституции! И при чем тут,какие то чиновники,которые никто и зовутак никак. Удивляете РВ.
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    Анонимно 20 марта
    Рейтинг админмашины.. Будут ли разборы полетов?
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  • Анонимно 20 марта
    в буинске зато выборы были честными по этому не могли набрать 98 процентов после прихода марата у нас в районе все на много лучше стала он старается а не ворует как некоторое мы его любим и уважаем
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    Анонимно 20 марта
    Дороги ваши строит русремстрой. Он же на сотни миллионов вашу экологию улучшил на федеральные деньги. Скоро строителей своих пригласит. Его друг уже автомойку открыл.
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  • Анонимно 20 марта
    «И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…» (Черномырдин)
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  • Анонимно 20 марта
    При СССР действующую власть поддерживало 99% населения, при явке 99%. И что? :)
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  • Анонимно 20 марта
    Хороший материал. Вообще чиновникам следует бояться народ после выборов. Из 109 млн избирателей, только 56 млн за Путина, а 53 очевидно против. А ещё подрастает навальновская школота, для которой он герой с Большой буквы. Сомнительная победа, скорее серьезное поражение. А явка в Крыму о чем говорит? Да все о том же! Нет консенсуса в стране.
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    Анонимно 20 марта
    Все равно доверие лидеру высокое
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    Анонимно 20 марта
    77 процентов от 60 процентов голосовавших? Это высокое? По данным Центр изберкома в стране сейчас 110 млн. имеющих право голоса. Из них за Путина проголосовало около 55 млн. Это половина. А вторая половина страны где?
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    Анонимно 20 марта
    110х0,6=66. 66х0,77=50,82. Судя по вашим цифрам, за Путина проголосовало не около 55 млн. человек, а около 50 млн. человек. Это даже меньше половины от числа, имеющих право голоса.
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  • Анонимно 20 марта
    В Апастово автомат вообще не работал на Грудинина.
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  • Анонимно 20 марта
    Больше всего за Собчак проголосовали в «студенческой» Казани. Фото Олега Тихонова
    Худший результат Путина — в вотчине Айдара Метшина, треть населения Нижнекамска сказала действующему президенту РТ «нет»
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/93072--v-votchinah-no
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  • Анонимно 20 марта
    Все логично и укладывается в общероссийский тренд: в районах голосуют за Путина, в городах, где выше уровень образования и доступности информации для населения, процент неизбежно падает
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  • Анонимно 20 марта
    мы все уважаем и любим нашего лидера и все зараннее угадали что он победит если народ 99 процент за него голосовал бы тогда это не были бы выборы так что у каждого своя башка
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  • Анонимно 20 марта
    что за статья и что за название? Почему нужно обвинять людей в том что они стали меньше любить Путина? Люди должны быть свободными в выборе президента.
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    Сергей Афанасьев 20 марта
    Да кто ж обвиняет? Просто обычное дело: если в определенном районе вообще (не только в РТ) люди голосуют, условно, "за Путина" - это говорит либо о сильном административном ресурсе ("людей заставили!"), либо о том, что ситуация в районе относительно стабильная, и политику действующего президента они оценивают положительно. Если же голосуют, условно, "против Путина", это говорит о том, что либо раньше был сильный административный ресурс, а теперь людей насильно на участки не загоняли; либо о том, что ситуация в районе не очень благополучная, и своими действиями (отказ идти на выборы или не голосовать за действующего президента) народ тем самым выражает протест, привлекая к ситуации внимание республиканских и федеральных властей. Либо да, люди, в целом, недовольны политикой действующего президента РФ - но ведь эта политика в т.ч. - спускается в районы, и они это понимают. Да и как жителям районов еще оценивать политику президента, как не по тому положению дел, какое они видят вокруг себя? Не только же международной повесткой жив наш человек.

    Для республиканских властей высокая явка и высокий процент голосов за действующего президента значат и значили федеральные "плюшки": дотации, госинвестиции, удачное лоббирование татарстанских интересов и т.д. И раньше - ВСЕГДА - власти РТ очень внимательно смотрели, как голосуют в районах.
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  • Анонимно 20 марта
    Ходил, видел. Выбирали бюджетники и пенсионеры
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  • Анонимно 20 марта
    В рядах всех партий необходимо провести чистку
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  • Анонимно 20 марта
    Это показывант вот что. У нас только в Казани и в крупных городах осталось свободное волеизъявление.
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  • Анонимно 21 марта
    в рыбной- слободе лучшие показатели по явке на выбора,благодаря уважению к новому главе.скоро будем первыми по всем показателям.это не сложно ,как я понял
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