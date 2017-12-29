«Разговоры на тему президента Ксении Собчак кажутся мне странными и преждевременными»

«Кандидат против всех» встретилась со своими сторонниками в Казани и привезла в Татарстан идеи федерализма

Фото: Олег Тихонов

Корреспондент «Реального времени» сопровождал Ксению Собчак на протяжении всего визита в Казань. Верит ли кандидат «против всех» в свой успех на президентских выборах 2018 года, как Собчак относится к Дудю и Оксимирону и зачем она незваным гостем приехала в исполком Казани — читайте в репортаже.

Под Новый год в Казань завезли еще немного федерализма

Главная особенность президентской кампании 2018 года заключается в том, что есть один суперкандидат и есть множество новых лиц, разбавляющих привычных всем лидеров думских партий. Эту кампанию не назовешь скучной, несмотря на предсказуемый результат. Видно, что политтехнологи не напрасно едят свой хлеб. Между тем именно такой формат оптимально подходит для тестирования новых технологий и вывода в большую политику новых лиц. Президентская гонка — 2018, без преувеличений, является бизнес-инкубатором, а каждый кандидат — немножечко инновационный предприниматель.

На этом новом рынке политических предложений есть своя специализация и у Республики Татарстан. Если сравнивать политический марафон с туризмом, то получается интересный ряд. Скажем, в Милан люди посостоятельнее едут на шопинг. В Анталию едут люди попроще, чтобы забыть про работу и кредиты. В Казань едут кандидаты в президенты Российской Федерации, чтобы поговорить о региональном многообразии страны и федерализме. Первым в данном электоральном цикле это сделал Григорий Явлинский с новой бюджетной политикой. Под самый Новый год с федералистской повесткой в столице Татарстана выступила Ксения Собчак, кандидат «против всех», выдвинутая партией «Гражданская инициатива».

Официальная причина визита — открытие предвыборного штаба в Казани



«Ешь чак-чак — голосуй за Собчак»

Официальная причина визита — открытие предвыборного штаба в Казани. Хотя, как уверили организаторы, штаб работает уже пару дней, за которые успели собрать больше 100 подписей в поддержку кандидата. Расположился штаб на улице Московской, напротив сквера, где три трудящихся держат Земной шар. В начале 2000-х годов в этом доме был памятный многим ресторан восточной кухни. Встречали Собчак на подходе к штабу скандированием: «Собчак! Против всех!» Стены штаба оклеили лентами с расшифровками главного лозунга: «Против цензуры», «Против воров», «Против войны». Но в речах этого самого «против» было мало. При встрече кандидата с преподнесением традиционного угощения спонтанно родился еще один лозунг: «Ешь чак-чак — голосуй за Собчак». По заданному вектору локализации партийной программы к реалиям Татарстана пошло и дальнейшее общение.

— У вас замечательный город, замечательная республика. И я уверена, что здесь очень много людей, которые поддерживают одну из главных идей моей программы. Наряду со сменяемостью власти и независимым судом, это федерализм. Это значит больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Потому что из Москвы вам не должны были говорить, нужно вашим детям изучать татарский язык или не нужно. Это решение, которое должны принимать на местном, региональном уровне. Я хочу, чтобы вы здесь сами определяли свою жизнь, чтобы по-другому наполнялся ваш бюджет, а не все деньги тащились в Москву. Считаю, что федерализм — это основа нашей будущей современной России. Да мы одна большая страна, но мы все разные, и какие-то вещи должны отличаться от региона к региону, — сразу же обратилась Собчак к своей аудитории, после того как озвучила технические моменты.

Собчак не против Грудинина

Программа визита Собчак была чрезвычайно сжатой. Времени на общение с прессой было выделено минимум. Единственное, что удалось выяснить «Реальному времени», пока мы перемещались по городу, это отношение Ксении к новому харизматичному участнику президентской гонки от КПРФ Павлу Грудинину. На вопрос о том, представляет ли Грудинин опасность для ценностей, которые положены в основу программы Собчак, кандидат «против всех» ответила, что «для моей программы опасен Владимир Путин и несменяемость власти. Чем больше других кандидатов, тем лучше». Дальше вмешалась служба охраны, и следующие вопросы пришлось отложить.

Программа визита Собчак была чрезвычайно сжатой



За часы, проведенные в Казани, Собчак успела сделать несколько дел. Во-первых, ответила на вопросы аудитории в штабе. Аудитория была разноплановая: от татарских националов до интеллигентной женщины преклонных лет, которая сама себя охарактеризовала как «тетка в вязаной шапке». Националы оценили федералистскую повестку, женщине Ксения ответила, что у нее самой есть точно такая же шапка. Во-вторых, Собчак провела личный прием граждан. Сделала сюрприз исполкому Казани, явившись туда за согласованием пикета. Сфотографировалась у мечети «Кул-Шариф». Провела встречу в отеле «Мираж».



Самая удачная часть визита, на наш взгляд, — посещение школы для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе». Так совпало, что наиболее заметным из местных сторонников федерализма в вопросах образования, после экс-министра Фаттахова, стал директор этой школы Павел Шмаков. Шмаков отказался уволить учителя татарского и до сих пор судится с прокуратурой по поводу вмешательства в жизнь школы. Каким бы ни было отношение к Собчак, она лучше многих кандидатов в президенты понимает молодую аудиторию. Поэтому разговор получился без кавычек искренним. Вот только несколько цитат.

Про татарский в школе

— Я об этом сегодня уже говорила и буду еще говорить. Я считаю эту ситуацию крайне несправедливой. Я считаю, что Татарстан — республика в составе Российской Федерации. И, конечно же, Татарстан имеет право на то, чтобы татарский язык был государственным. Почему мне кажется это важным? Потому что мы всегда часть своей культуры, часть своего языка, и все мы часть большой страны под названием Россия. Татарстан — республика со своими традициями, со своим языком, со своей культурой. Если есть правило «хочешь — изучай, а хочешь — не изучай», люди очень часто идут по пути наименьшего сопротивления. И татарский язык начнут изучать меньше. И родители будут думать: лучше мы возьмем не только английский, а еще и французский. А татарского раз нет, так и нет. Через поколение мы получим ситуацию, что люди которые тут родились и у которых тут корни, будут просто не знать родного языка.

Про «Кровосток», Oxxxymiron и Face

— Честно, не при школьниках будет сказано, мне в свое время очень нравилось. Особенно начиная с альбома «Лобстер-Пицца». Это было очень по-новаторски, очень круто и емко. Я вообще считаю, что использование ненормативной лексики очень сложно. Можно использовать ненормативную лексику и быть очень пошлым. И это будет некрасиво, будет тебе не идти, будет пошло и вульгарно. Но есть люди, которые делают это очень метко и очень по делу. Тот же мой друг Сергей Шнуров, хотя они совсем из разного творчества. Но «Кровосток» — они поэты. И, на мой взгляд, большие поэты. Мне кажется, что сейчас такую роль играют Oxxxymiron, Face и прочие люди из рэп-культуры. По уровню восприятия, шоку и провокации это примерно то же самое.

Как бы ни относиться к Собчак, она лучше многих кандидатов в президенты понимает молодую аудиторию



Про новые медиа

— К Дудю я отношусь очень позитивно. Его пример показывает, что любой человек может прославиться, став журналистом. И нам больше не нужен для этого телевизор. Нам не нужно, чтобы нас утвердили на каком-то кастинге. Как я в своей молодости, ходила по этим бесконечным кастингам, соперничала за место, учила текст, записывала какие-то видео, которые уходили в пустоту и никогда не возвращались с ответами. Все! Это время ушло! Вам этого не надо. Вы можете вести свой блог, делать какие-то вещи с телефона, можно это делать интересно и по-своему. Юра Дудь как-то сказал, что не нужно больше стремиться на телевидение, ты можешь это делать сам с двумя камерами, приглашая интересных гостей и делая интересные беседы. Вот, пожалуйста. Человек, который с нуля создал свой бренд. И это круто.

«Как бы выборы» и взаимоотношения с Кадыровым

На короткой встрече Собчак со сторонниками в отеле «Мираж» «Реальное время» было одним из двух СМИ, которым удалось задать свой вопрос. В полном зале снова озвучивались темы самостоятельности и широких полномочий регионов. Однако сама кандидат пришла к парадоксальному выводу, что противостоять авторитарному курсу Москвы сейчас могут только сильные региональные лидеры с авторитарными, «вождистскими» чертами. Вспомнив сложные отношения Собчак и руководства Чеченской Республики и сказанный ранее тезис о двойных стандартах Москвы в отношении Казани и Грозного, мы поинтересовались, как президент Собчак будет выстраивать отношения с Рамзаном Кадыровым. Ответ кандидата проясняет многое:

— Я еще раз хочу сказать, что любые разговоры на тему «президент Ксения Собчак» кажутся мне странными и сильно преждевременными. У меня иллюзии на этот счет нет. И в космос я не улетела. Я живу в реальной России и вижу, что происходит, иду я на эти выборы просто, чтобы быть голосом тех людей, которые не согласны с тем режимом, который в нашей стране установлен. Я не питаю никаких иллюзий по поводу этих «как бы выборов». Я просто понимаю, что в любой ситуации, которая даже нам не нравится, нужно не молчать, а говорить свое «нет» этой власти и высказывать свое «против всех». Так меня учили с детства.

И в этом смысле тот редкий случай, когда само участие в этих «как бы выборах» — это возможность говорить по федеральным телеканалам то, что мне запрещали говорить все эти годы. Никогда не показывали позицию моих коллег — журналистов телеканала «Дождь», никогда не показывали мою позицию, а теперь им приходится это делать. Есть установленные законом нормы времени для всех кандидатов. Вот ради этого я иду.

Я живу в реальной России и вижу, что происходит, иду я на эти выборы просто, чтобы быть голосом тех людей, которые не согласны с тем режимом, который в нашей стране установлен



Ответ на ваш вопрос очень простой. Когда мы будем жить в идеальной модели для России в моем понимании, это будет модель парламентской республики. Это будет модель, когда не президенту Собчак, «Пупкину» или другому придется выстраивать отношения с Кадыровым. Это будет модель, в которой сильному правительству, сильному парламенту надо будет выстраивать отношения со всеми регионами.

И мне кажется, в этом будущем как только не станет Путина, так тут же не станет Кадырова и всех тех людей, с которыми существует вот эта круговая порука. Вы думаете, что Кадырова также все любят в Чечне? Понимаете, бояться, любить и уважать — это все-таки иногда разные вещи. Я абсолютно уверена, что в России сильный парламент должен решать подобные вопросы и сильное правительство должно заниматься подобными встречами и обсуждениями, а не замыкать все на одном человеке. Пока мы будем замыкать на одном человеке, неважно, какая у него будет фамилия — Путин или другая, мы будем иметь ровно те же проблемы. Любой будет захватывать власть и становиться тем, на ком замыкается иерархия.

Чем политики со смелыми идеями хуже амбициозных предпринимателей?

Сразу после встречи со сторонниками и прессой Ксения Собчак в сопровождении сотрудников центрального штаба отправилась в аэропорт. Те, кто не успел задать вопросы, громко выражали разочарование. Остальные покидали гостиничный комплекс у Казанского кремля. Из представителей местной власти (не считая застигнутых врасплох сотрудников исполкома) сопровождали кандидата «против всех» лишь сотрудники центра по противодействию экстремизму, заботливо снимавшие все на камеру. А может, республиканским властям, которые привлекают в Татарстан бизнесменов со смелыми идеями, стоит обратить внимание и на политиков? Раз они сами приезжают с федералистской повесткой, почему не воспользоваться? Отношениям с Чеченской Республикой это точно не повредит, у этого сотрудничества более глубокие основания. А возможность маневра — не помешает.

1 / 52 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов