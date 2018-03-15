«Чаллыда «эш» завались!»: как Наиль Магдеев просил автоград не заставлять его краснеть

Агитация по-магдеевски: как мэр, выбивая деньги для Челнов, в столицах свою печень «сажает»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в последние недели разъезжает по городу и рассказывает челнинцам о том, как все в автограде хорошо и будет совсем замечательно, если только жители города оторвутся от своих диванов и кресел и сходят-таки 18 марта на выборы президента РФ. Еще и потому это необходимо, по его словам, что выборы стоят «огромных денег» и над их проведением бесплатно трудятся 2000 челнинцев: «Уважайте труд своих же людей!» Ежегодные «магдеевские гуляния» с докладом о социально-экономических итогах города на этот раз наложились на предвыборный март. Корреспондент «Реального времени» решил сходить на одно из таких мероприятий — на встречу мэра города с представителями строительной отрасли в ДК «Энергетик» — и узнал, каким эмоционально-красочным, ораторским языком Наиль Магдеев повышает явку на выборах и почему считает высокую явку гарантией федеральных денежных вливаний в городскую экономику. Но не хочет, чтобы людей на выборы идти «заставляли», и вообще против административных рычагов.

60 минут «успехов» — 20 минут «агитации»: как Магдеев «без бумажки» звал всех на выборы

Встреча с 560 строителями и без выборов была бы знаковой. Как мы уже писали в феврале, рассказывая об итогах экономического развития автограда в 2017 году, в строительной отрасли есть проблемы: это вторая проблемная точка для команды Магдеева — по вводу жилья на одного жителя города Челны находятся на 21-м месте в РТ. На очереди по соципотеке находятся уже 3600 семей. Проблема и в том, что далеко не все компании автограда выполняют «свои небольшие обязательства» по сбору средств в ГЖФ: план выполнен в 2017 году лишь на 86%. При том что ежегодно город получает по программе соципотеки по миллиарду рублей из госказны. Это не считая проблемы с обманутыми дольщиками.

Впрочем, мэр на встрече в ДК «Энергетик» строителей не критиковал, а, напротив, можно сказать, льстил их самолюбию. Да и о проблемах старался говорить, если так можно выразиться, «в положительном ключе»: «есть чем нам с вами вместе еще заниматься — если денег дадут…» Говорил Магдеев один, выйдя к трибуне, установленной в центре зала старейшего ДК города, «символа строителей и «Камгэсэнергостроя», здесь, как напомнил мэр, в свое время собирались секретари ЦК КПСС, руководители страны, отраслей, решая судьбу Набережных Челнов (капремонта ДК с тех самых пор, кстати говоря, так и не было). Говорил долго, почти 80 минут — из них более 20 финальных минут посвятил «предвыборной агитации»: по пунктам объясняя, зачем надо идти на выборы президента РФ. Говорил без бумажки, приводя цифры по памяти, не читая унылым голосом сотню страниц, как это зачастую делают муниципальные чиновники, а вдохновенно, цветисто, перемежая речь шутками, татарскими прибаутками, — так, что казалось, в нем все эти годы дремал оратор, и вдруг — перед президентскими выборами — проснулся и заговорил языком Цицерона.

Мэр на встрече в ДК «Энергетик» строителей не критиковал, а, напротив, можно сказать, льстил их самолюбию. Фото nabchelny.ru



Говорят: «Ой, Чаллыда эшли бит!» — Чаллыда «эш» завались!»

Начал Магдеев с того, что разбередил раны строителей-ветеранов, выразив как будто сожаление, что таких уж планов и объемов работ, какие у них были в 1970-х годах, больше нет. И вздохнул с ностальгией, помянув добрым словом СССР: «Нет уже той страны, к сожалению, в которой мы родились. Но жизнь меняется. Оглядываться назад не надо, говорить: «Вот как было вчера!» Ну было! Ход истории не остановишь. Другой уклад. Другие требования. 30 лет назад было за счастье получить в «панельке» квартиру без горячей воды, лишь бы из общежития уехать, — сегодня это не проходит. Мир открыт — люди видят, как живут в других странах». После чего перешел к основной части доклада, полемизируя с невидимыми критиками (не только с президентом РТ Рустамом Миннихановым, который, напомним, поставил на вид Магдееву из-за части проблем, но и со СМИ, и своими недоброжелателями):

— Говорят, вот, это какая-то пропаганда! Цифры, мол, приукрашиваю. Мы посмотрели цифры налогов, которые были уплачены с налогового поля Челнов. В 2016 году было собрано 30 млрд рублей, в 2017-м — уже 47 млрд! В федеральный бюджет мы перечислили на 60% больше! В республиканский — на 20% больше! В местный — на 11% больше! А налоги показывают состояние экономики. Это повлияло на занятость. Разговоры на кухне за чашкой чая, о том, что в Набережных Челнах нет работы, — это от незнания, от лукавого. Сегодня на 1300 безработных — 6000 вакансий. Там нет вакансий гендиректора завода, может быть, нет вакансии мэра города — место пока занято! Поэтому человек, если хочет найти работу, — найдет. А есть человек, который с телевизором разговаривает, советы дает руководителям страны, весь диван продавил, все, что было, съел и выпил, и думает, как бы у мамы-пенсионерки деньги взять, — не скупился на сарказм Магдеев. — Поэтому надо прекратить эти разговоры на кухне: «Ой, Чаллыда эш юк бит!» («В Челнах работы нет», — прим. ред.). Чаллыда «эш» завались!

Каким видит среднестатистического мужика-челнинца Магдеев: потенциальным алкоголиком…

Мэр также сравнил (не в пользу своих предшественников) ситуацию с преступностью в городе сегодня и 15—20 лет назад: в свое время, напомнил он, в городе было по 180 убийств в год, когда после 9 часов вечера желательно было на улицу не выходить. В 2017 году было 20 убийств («и все раскрыты»), а уровень уличной преступности упал на четверть:

— Все дело в занятости. Когда человек не занят, особенно мужчина, начинает искать проблемы. Начинает с пива, продолжает водкой, потом оказывается на скамье в околотке и дальше — по этапу. А если мужчины заняты, у них меньше времени заниматься непотребными делами. Сначала жену начинают гонять с детьми, потом тещу ищет, находит ее в соседней комнате — и начинаются проблемы. А чего хотите, если вместо пяти дней ты два дня работаешь, три дня дурака валяешь! — поделился своими социологическими воззрениями на среднестатистического мужчину-челнинца глава города.





Рассказал Магдеев и о 14 млрд рублей инвестиций резидентов ТОСЭР, и о китайском заводе «Хайер». Фото Сергея Афанасьева



«Ныть-то не надо, надо просто данные налоговой инспекции посмотреть!»

Рассказал Магдеев и о 14 млрд рублей инвестиций резидентов ТОСЭР, и о китайском заводе «Хайер» («думали ли строители Челнов, что здесь не только грузовики, а еще и холодильники выпускать будут?»), и о производителе клюшек, и о металлургическом заводе, на которых работают тысячи человек.

— Завод с собой в нирвану никто еще не уносил. И то, что вкладывают, в Челнах останется. А то как не откроешь (интернет, соцсети и СМИ, — прим. ред.) — плач Ярославны: «Вот, бизнес не развивается, бизнес не развивается…» Как не развивается, если столько налогов платит?! Ныть-то не надо, надо просто данные налоговой инспекции посмотреть! 21 новое предприятие открылось! Кто знает об этом?! Ладно я вам еще сказал! — горячился мэр. — Половина из вас наверняка не знали, что 2500 рабочих мест создано. А что 14 млрд рублей инвестиций привезли просто так? Не знали. Или что 124 гектара пустыря — там бурьян во-о-от такой растет — китайцам отдали, они собираются построить несколько заводов. Будет создано в чистом поле 5000 новых рабочих мест! На кухнях судачат: «Китайси» ведь придут, Наиль Гамбарович». Не придут! На 560 человек — всего три жителя КНР. Всего три «китайса», больше нет!

Как Наиль Магдеев, выбивая деньги для Челнов, в столицах свою печень «сажает»

Полемизируя с Рустамом Миннихановым, раскритиковавшим команду Магдеева за слабый рост малого и среднего бизнеса, мэр обратил внимание на то, что если в Группе «КАМАЗ» работают около 40 тыс. человек, то в МСБ — более 56 тыс. человек. На вопрос, развивается малый бизнес в Челнах или не развивается, Магдеев, сам его себе задавший, сам же и дал утвердительный ответ. Вообще, Магдеев, рассказывая об успехах в каждой сфере, то и дело задавал вопросы залу: «Разве плохо?!» или «Разве мы не занимаемся этим?!», и, не дожидаясь ответа зала, продолжал свою цветистую речь, видимо, считая вопросы риторическими. «Разве плохо», что в прошлом году удалось дополнительно привлечь по федеральным и республиканским программам 8 млрд рублей? «Разве плохо», что на капремонт ежегодно город привлекает по 2 млрд рублей? «Разве плохо», что 600 млн рублей на капремонт дорог направили «Камдорстрою», «который мог быть с работой, а мог быть без работы…» Он намекнул и на то, что благодарить за дороги надо «федеральные деньги».

— Никто ничего просто так не дает! За каждой копейкой надо ходить, не только ходить — печень еще посадить! — признался мэр города в нелегких алкогольных трудностях выбивания этих самых «федеральных денег» в «федеральных кабинетах», рассказав далее об опыте «замасливания» республиканских министров. — Вчера министр образования РТ и министр здравоохранения РТ приезжали в наш город, хорошо, что они приезжают, — они же просто так отсюда не уезжают!





После рассказа о том, что сделано, а что еще предстоит сделать в социально-культурной сфере, Магдеев перешел к политической повестке дня. Фото nabchelny.ru



«Что плохого сделало государство челнинским строителям, из-за чего им на выборы не стоит ходить?!»

Наконец, после рассказа о том, что сделано, а что еще предстоит сделать в социально-культурной сфере, Магдеев перешел к тому, ради чего, собственно, все тут собрались: к политической повестке дня.

— 18 марта — выборы президента нашей страны, в которой мы родились, учились. Это наша страна. Не понимаю, когда говорят: «Я на выборы не пойду!» Страну, как и маму, не выбирают. А мы ведь разных президентов и генсеков помним! Мы и трезвых помним, и пьяных помним, кто падал в оркестровые ямы, — с неприязнью вспомнил эпизод с Ельциным Наиль Магдеев. — Чего только не было. Мы своими руками определяем будущее страны! Говорят: «Нельзя использовать административный ресурс», «нельзя на избирателей нажимать»… Никто не собирается нажимать! Но административный ресурс «говорить» — ни у вас, ни у меня никто не отнимал. Всевышним дано право говорить? Дано. Мы можем в полный голос говорить о выборах президента нашей страны. А то говорят некоторые — «эта страна». Что за «эта страна»? Мы же не говорим «эта мать». Как можно не уважать себя и страну и на выборы не ходить?!

Мэр города призвал отнестись к выборам «по-взрослому», прийти в воскресенье на избирательные участки и «проголосовать за того, за кого считаешь нужным».

— У каждого кандидата есть своя история. У кого-то хорошая, у кого-то — не очень, — продолжал говорить с экивоками, с оглядкой на запреты агитации ЦИКа Магдеев. — Кому-то есть, что предъявить, кому-то предъявить нечего. Но главное — на выборы сходить! Мы же организовываем эти выборы! Привлекаем людей, транспорт, обеспечиваем охрану общественного порядка! Затраты огромные! Не спим. Считаем. Думаем. Это работа ваших дочерей, жен, коллег по работе. 2000 челнинцев непосредственно занимаются проведением голосования. Нервотрепка сплошная. Давайте людей своих уважать будем, которые готовят эти выборы. С уважением отнесемся к их труду.

По подсчетам Магдеева, если каждый из 560 собравшихся в зале строителей, общаясь с близкими и родными, поговорит только с десятью — 5—6 тысяч человек уже будут знать, что на носу выборы, «что на выборы надо ходить», «что себя надо уважать», «что к государству надо относиться по-государственному». Тем более, как он с уверенностью заявил:

— До сегодняшнего дня ни федеральная, ни республиканская, ни муниципальная власть ничего плохого вам не сделала. Мы стараемся, чтобы строительные организации были загружены! Что плохого сделало государство челнинским строителям, из-за чего им на выборы не стоит ходить?!

«Сделайте так, чтобы 19 и 20 марта нам было бы не стыдно друг другу в глаза смотреть»

Наконец, мэр сделал отчаянную попытку, и, вдруг вернувшись к докладу, вновь начал рассказывать о том, как власти финансируют строительство школ, детсадов и «загружают строителей работой», то и дело повторяя: «Что плохого-то?! Что плохого-то?! Что плохого-то?» Магдеев даже чуть ли не взмолился в сердцах, призвав подумать челнинцев о нем и его команде!

Расходились строители, обсуждая, что мэр — «мужик толковый», «говорит хорошо». Фото Сергея Афанасьева

— Сделайте так, чтобы 19 и 20 марта (когда станет известно, какова явка на выборах была в Набережных Челнах и за кого отдали голос челнинцы, — прим. ред.) нам было бы не стыдно друг другу в глаза смотреть! Вы же понимаете, что 18 марта жизнь не закончится. Нам ведь дальше нужно работать с федеральным правительством… — взлетал все выше и выше вдохновенный Магдеев и неосторожно «сорвался», все-таки активно начав агитировать в пользу одного из кандидатов в президенты (какого — не скажем, так как чтим «кодекс ЦИКа»), подверстав в его пользу и современную историю Украины.

Тем не менее Магдеев попросил руководителей строительных организаций «не давить» в этом вопросе на людей, а просто «по-человечески с ними поговорить», тем более что «наши люди нормальный человеческий язык понимают».

— А то иной раз слышишь: «Вот, если ты на выборы не пойдешь, смотри у меня!» Кончайте вы эти разговоры! — скривился с неудовольствием мэр автограда. — Без истерик. Без повышения голоса. Спокойно скажите: «На выборы надо ходить. Себя нужно уважать. К государству относиться соответствующим образом». Не молчите. Остается несколько дней. Не надо собирать по 200—300 человек, сходите в бригаду, соберите аппарат управления и каждому конкретно донесите. И дайте нам возможность работать с федеральным правительством, с руководством республики. Не заставляйте нас краснеть! Нам нужно привлекать инвестиции, работать с федеральным центром, нам нужны школы и больницы… Потом будем строить, ругаться, критиковать. Но в важные моменты нам нужно быть одной семьей. Поэтому я у вас прошу поддержки и понимания! Потому что всегда смотрят на табло: если у тебя результат есть, «иптеш» (товарищ, — прим. ред.) Магдеев, тогда ты на коне. Если результата нет— твои пустые слова никому не нужны.

Расходились строители, обсуждая, что мэр — «мужик толковый», «говорит хорошо», «еще бы послушала», но о том, пойдут ли они в итоге на выборы, разговоров слышно не было. Донес ли в итоге до челнинских строителей главную мысль своего 80-минутного выступления «толковый мужик» Наиль Магдеев — узнаем утром 19 марта, взглянув на табло ЦИКа.