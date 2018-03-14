Грудинин в Казани: дольщикам — гарантии, языкам — развитие, денег — всем

О чем говорил директор Совхоза имени Ленина в ДК имени Ленина

Фото: Максим Платонов

Кандидат от КПРФ на высший пост в стране Павел Грудинин посетил Казань и встретился со своими сторонниками на площадке ДК им. Ленина в Соцгороде. Корреспондент «Реального времени» послушал ответы на вопросы избирателей, впечатлился количеством пришедших на встречу и пожалел, что штаб кандидата отменил пресс-конференцию.

Казань все-таки оказалась лучше, чем теледебаты

Приезда своего кандидата в президенты сторонники КПРФ и связанных с ней структур в Татарстане ждали уже достаточно давно. Еще в январе он посетил Самару и Уфу, в феврале побывал в Нижнем Новгороде, и только одна Казань из поволжских городов-миллионников осталась в стороне. В КПРФ говорили, что причина, по которой визит сдвигается, участие кандидата в теледебатах. Что телевизионный формат в приоритете перед поездками в условиях войны компроматов, развязанной против Грудинина. Но, видимо, после того, как он покинул теледебаты, нашлось время и на Казань.

Тем не менее программа казанского визита постоянно переверстывалась. Накануне стало известно, что центральный избирательный штаб Грудинина отменил запланированную встречу кандидата с прессой. Отказались и от возложения цветов в парке «Крылья Советов» (вместо этого Грудинин побывал у памятника Ленину на площади Свободы). Зато вместо КПРФ у тех же самых «Крыльев Советов» и на радость прессе расправили свои транспаранты конкуренты Грудинина из партии «Коммунисты России», охотно дававшие комментарии. «Власть народу, а не миллиардеру Грудинину!», «Богатый у власти думает только об обогащении», «Олигарх Грудинин закроет проект КПРФ», — гласили лозунги сторонников Максима Сурайкина. Для полноты ощущения революционной ситуации не хватало только старушки из поэмы Александра Блока, которая бы рядом сокрушалась, что лучше б вместо плаката пошили портянки для ребят.

У «Крыльев Советов» расправили свои транспаранты конкуренты Грудинина из партии «Коммунисты России»



В зале не хватало Ленина и балтийских матросов

Директора совхоза имени Ленина в доме культуры имени Ленина встречали чак-чаком лидеры татарстанского отделения КПРФ во главе с Хафизом Миргалимовым. В составе делегации были лидеры отделений партии из соседних регионов и зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Просторный зал недавно отремонтированного дворца культуры оказался заполнен до отказа, так что сидячих мест хватило далеко не всем. Если бы все присутствовавшие находились на одной из городских площадей, получился бы вполне представительный по казанским меркам митинг. Много пожилых людей и молодежи в одежде с партийной символикой. Много развернутых транспарантов, которые закрывали другим вид на трибуну. Много представителей протестных групп, готовых заявить о своих интересах на любой партийной площадке: экологи, дальнобойщики против «Платона», обманутые дольщики.

Для кандидата, которого большинство присутствующих еще полгода назад не знало ни по имени, ни в лицо, атмосфера в зале была боевая и воодушевляющая. В последние минуты ожидания пели песни, заявления кандидата прерывались овациями. От количества собравшихся в зале становилось душно. Одному из присутствующих даже стало плохо, но это не сбило настрой аудитории. Даже скептик мог убедиться в том, что коммунистическая идея востребована определенной частью электората. По коридору ДК в эти часы запросто мог бы пройти отряд балтийских матросов в бескозырках, а невысокий лысоватый человек с бородкой мог расспрашивать солдата о том, готов ли он воевать за Дарданеллы. Занятие толпой балкона, который организаторы с охранниками заботливо берегли «для аккредитованной прессы», напоминало штурм Зимнего дворца из фильма «Октябрь» великого Эйзенштейна. Недаром в этих же стенах проходит известный фестиваль ролевых игр и исторической реконструкции.

Директора совхоза имени Ленина встречали чак-чаком лидеры татарстанского отделения КПРФ во главе с Хафизом Миргалимовым



С трибуны цитировали кумира правых либералов

Впрочем, идеи, которые озвучивались с трибуны, куда больше подходили для 2018 года, чем для революционных лет вековой давности. Ленина никто не цитировал. Ильича вспоминали только как деятеля из истории, которую, известно «нельзя переписывать» ни в коем случае. Не было и заявлений, направленных на оправдание и прославление Сталина, столь характерных для политики последних лет. Зато сам Грудинин в очередной раз процитировал кумира правых либералов Ли Куан Ю про борьбу с коррупцией методом посадки своих лучших друзей. Современные российские коммунисты предпочитают избегать таких масштабных построений о будущем, какие делали классики. И их аудитория не готова действовать так радикально, как аудитория Ленина. Коммунистический идеал этой предвыборной кампании — Совхоз имени Ленина, где есть рачительный хозяин, а зарплата и социальная инфраструктура такие, что большинство россиян о них могут только мечтать.

— У нас в совхозе есть беспроцентные ссуды. Если семья из трех человек, то ты должен получить минимум двухкомнатную квартиру, если рождается еще один ребенок, то квартира должна увеличиться. Мы 23 года идем по этому пути. У нас есть семья, у которой пятеро детей, они получили сразу две квартиры. Должны быть беспроцентные ссуды на жилье. При рождении одного ребенка должно быть списано 25%, при рождении второго — 50%, а если три ребенка, то ссуда полностью должна быть списана, — отвечает Грудинин жалующимся на высокие ставки по ипотеке.

Совхоз имени Ленина — воплощенная мечта российского крестьянина о волшебной стране Беловодье. Он не чета большинству российских агрохолдингов. «Агрохолдинги уводят деньги за рубеж и хранят в оффшорах». Хозяйство Грудинина «вкладывает в развитие территории». После публикаций, которые выявили простую истину, что хозяйство кандидата от КПРФ живет в таких же реалиях, как и весь крупный российский бизнес, эти утверждения сложно принять на веру. Но аудитория, собравшаяся в ДК имени Ленина, готова верить.

Аудитория, собравшаяся в ДК имени Ленина, готова верить, что Совхоз имени Ленина — воплощенная мечта российского крестьянина



Простые ответы и финское напополам с советским

В государстве будущего, которое Павел Грудинин обрисовал за 40 минут общения со сторонниками, вообще все очень просто и понятно. «Административные барьеры убрать». «Давление на бизнес убрать». «Чиновник не должен быть главным». Задача Центробанка — это «стимулирование экономики, которая бы позволяла производить качественные продукты дешево, чтобы покупали наши люди». Министр финансов не может сказать, что денег на выполнение принятых обязательств нет. Всем выпускникам вузов должно быть гарантировано первое рабочее место, а многодетным мамам — зарплата работницы детского сада.

Проблема обманутых дольщиков запросто решается ужесточением правил для застройщиков: «Каждый чиновник, который разрешил фирме, у которой уставной капитал 10 тыс. строить, уже точно знал, что дольщики будут брошены. Никто не может продавать квартиры, пока он не построил нулевой цикл и три этажа. Только после этого он может начать продавать квартиры. Никаких разрешений на строительство больших объемов не должно быть. Построил один дом, строй другой. Надо сделать так, чтобы люди знали, что государство гарантирует, что дом будет достроен».

Языковой вопрос, которого нельзя избежать в Татарстане, решается в идеальном государстве Грудинина также легко. Интересно, что в его решении кандидат от левых ссылается не на ленинскую национальную политику. Избегает он и риторики русских национал-патриотов, каких немало в периметре зюгановской КПРФ. Идеал Грудинина — Финляндия. «Вы знаете как в Финляндии? Там решают родители и учителя. И если в школе принимают на голосовании изучение шведского языка, то все учат шведский. Если кто-то не хочет, то он переходит в другую школу и учит финский. Нужно чтобы общество само решало. Нельзя командовать. Не надо насаждать русский, не надо насаждать татарский. Люди сами должны решить, и тогда все наладится», — рассказывает «красный директор» о довольно болезненной проблеме обязательного преподавания государственного шведского языка в Финляндии, вокруг которого кипит борьба далеко не на уровне родителей и учителей.

На финскую школьную систему Грудинин ссылался, комментируя и свои планы по развитию образования в целом. Очевидно, что восхищение опытом северного соседа — искреннее. Но, по закону жанра, он тут же уравнял финское образование с советским, ведь именно этого ждут от кандидата-коммуниста. Будь график гостя менее плотным, ему явно было бы о чем поговорить с директором школы «СОлНЦе» Павлом Шмаковым, что уже делала Ксения Собчак.





Государство будущего Павел Грудинин обрисовал за 40 минут



Виноваты чиновники, патриарх и журналисты

О своих конкурентах по предвыборной кампании Грудинин почти не говорил. Обошелся парой иронических комментариев и пошутил про Жириновского, который когда-то предлагал заниматься сексом всего раз в три месяца. Кандидат номер один» также остался вне критики, хотя фраза, что «Путина снова обманывают» прозвучала. Сполна досталось: во-первых, анонимным чиновникам; во-вторых, неанонимному патриарху Кириллу, забывшему, что «патриарха украшает скромность»; в-третьих, журналистам, которые выполняют заказ и занимаются пропагандой.

Удивляться последнему не приходится. Многие СМИ обратили на дебютанта президентской компании больше внимания, чем на остальных кандидатов. А как у действующего предпринимателя, у него оказалось больше «скелетов в шкафу». Видимо, все это стало причиной, по которой в Казани не состоялась пресс-конференция Павла Грудинина. Мы услышали много простых ответов на очевидные вопросы. Кому-то этого оказалось достаточно. Те, кто хотел узнать больше, были лишены такой возможности. Появится ли повод поговорить с директором Совхоза имени Ленина о большой политике после 18 марта, пока никому не известно.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов