Как Бугульма стала родиной гречки, удачливых геологов и мечтает об авиатакси

Глава Бугульминского района Линар Закиров признался «Реальному времени», что «зависеть от нефти сегодня — не очень эффективно»

Глава Бугульмы Линар Закиров впервые провел большую итоговую встречу с журналистами Татарстана в здании исполкома города. В отличие от большинства глав других районов, он решил не дожидаться, когда на успехи и проблемы города и района обратят внимание, и пригласил народ к себе в гости сам (как из той поговорки: Магомет пошел к горе). Линар Закиров на встречу пригласил и своих подчиненных, и директоров ключевых для экономики района предприятий (сидевших по его левую и правую руку). Формат встречи, сразу признал Закиров, новый для него и местных властей. Но помогло ему то, что уходящий год для Бугульминского района стал успешным во многих сферах. Команда Закирова довольно откровенно рассказала, отвечая на наши вопросы (включая корреспондента «Реального времени»), о зависимости Бугульмы от «нефтяной иглы», о том, почему район осторожничает с открытием промпарков, и отчего же, несмотря на длительность поездок в Казань (куда он приезжает пару раз в неделю, 5—6 часов в одну сторону), исполком еще не приобрел вертолет.

При среднегодовом объеме промпромзводства Бугульмы в 15 млрд рублей в 2017 году планируется, что он достигнет 15,8 млрд

Молодой замглавы по экономике Мурад Булгаков отметил, что доля промышленных предприятий в валовом продукте района составляет до 30%: это предприятия машиностроения, производства пищевых продуктов, строительных материалов и приборостроения. Булгаков почти сразу же поделился уверенностью о «значительной диверсифицированности отрасли» (при этом, чего греха таить, во многом район благодарен «нефтянке»). Процветание Бугульмы изначально зиждилось на «нефтяной игле» — само развитие Бугульмы в советское время совпало с развитием нефтяных месторождений Татарстана в 1940—50-е годы.

Тем не менее определенный уровень диверсификации, разнообразия отраслей, позволил Бугульме преодолеть негативные последствия финансовых кризисов последних лет (в том числе, напомним, связанный с низкими ценами на «черное золото»). Основные компании района: «Бугульминский механический завод» ПАО «Татнефти», производящий нефтяное оборудование, Бугульминский электронасосный завод (БЭНЗ — производит насосы и электродвигатели для нефтедобычи), Бугульминский комбинат хлебопродуктов (гречка и комбикорм), Бугульминский молочный комбинат, Бугульминский завод опытный завод нефтеавтоматики (счетчики, фильтры нефти и проч.), Бугульминский завод ЖБИ (строительная отрасль), НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» (счетчики нефти) и т. д.

По словам команды Закирова, экономика района почти не проседает, вырастая ежегодно на 5—6%. Среднегодовой объем продукции собственно Бугульминского района — 15 млрд рублей (при 5 тыс. численности работающих). Более 100 млн рублей поступлений в местный бюджет — заслуга местных промышленных предприятий, на их же балансе находится и множество социальных объектов (детсады, базы отдыха, котельные). Фактически благосостояние трети бугульминцев обеспечивается именно крупнейшими промышленными местными предприятиями. Интересно все же, что тот же Булгаков не назвал точную цифру индекса промпроизводства до 2017 года, заявив лишь, что он к началу 2018 года будет «выше 100%» (все-таки после тяжелых для нефтяной отрасли 2014—2016 годов выбираться, видимо, нелегко). По оценке на 2017 год (ожидается 15,8 млрд рублей), в структуре объема собственного производства 7,1 млрд рублей приходится на машиностроение, 3,4 млрд рублей — на пищевые продукты, 1,7 млрд рублей — на приборостроение, 1,1 млрд рублей — на стройматериалы.

Мурад Булгаков отметил, что доля промышленных предприятий в валовом продукте района составляет до 30%



Основные игроки бугульминской экономики — компании, работающие в нефтесервисе

Развивается, впрочем, не только нефтянка: к примеру, крупнейший производитель гречки (и один из крупнейших по России) Бугульминский хлебокомбинат №1 развивает новую фасовочную линию. Что касается «нефтяного» БЭНЗа, то, как выяснилось, он не сильно-то зависит от ближайшего партнера — ПАО «Татнефть»: скажем, в этом году завод выиграл тендер на поставку оборудования для «Роснефти», что позволило компании вплотную заняться модернизацией и реконструкцией мощностей литейного, механического и автоматного цехов. В плане и рост численности работников с 700 до 1000 человек. Объем производства БЭНЗа в 2018 году планируют увеличить на 1,5 раза до 1,7 млрд рублей — в 2017 году он составит 800 млн рублей (то есть рост, сравнительно, не так чтобы впечатляющий). Напомним, с 2012 года БЭНЗ выходит в холдинг «РУНАКО» (Русская насосная компания), куда также вошли ООО «Орион» — завод по производству станций управления погружными насосами и другого наземного и скважинного оборудования (г. Радужный) и ООО «Норис» — бугульминский завод по производству высокотемпературного кабеля.

Из новых последних проектов стоит выделить маслоэкстракционный завод «Алекарт», производство комбикормов в ООО «Репродукт», производство систем учета нефти и газа (НПО НТЭС), проект мясокомбината (возведены производственные корпуса, идет поставка оборудования). Несмотря на это, впрочем, доля экспорта собственной продукции пока сегодня невелика: 4—5% (1,3 млрд рублей). Остается надеяться на планы самих компаний по расширению экспортного потенциала: в НТЭС, на механическом заводе «Татнефти» (расширение присутствия в Казахстане), БЭНЗ — налаживает отношения с Азербайджаном и Суданом, активизирует работы в Ираке и Иране.

Тем не менее 43% валового продукта Бугульмы занимает геология, за которую отвечает чуть ли не единолично ООО «ТНГ-Групп» (создана в 2006 году на базе ОАО «Татнефтегеофизика», занимается геолого-геофизическими работами по разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений), оборот которой, кстати, в прошлом году составил 20 млрд рублей при освоенных инвестициях в 1 млрд рублей. Напомним, что ранее «Татнефтегеофизика» принадлежала «Татнефти», которая начала распродажу геологоразведочных активов в 2008 году, продав треть имущества за 1 млрд рублей — именно «ТНГ-Групп». Сегодня «ТНГ-Групп» на 100% принадлежит ООО «ЭА ЦЕНТР», которое в свою очередь принадлежит «ТАГРАС-Холдинг», распыленный сразу между множеством компаний. Как рассказал директор «ТНГ» Ян Шарипов, отвечая на наш вопрос, инвестиции в 2017 году составили около 1,5 млрд рублей, в 2018 году вложат 1,2 млрд. Компания сегодня сотрудничает с «Газпромом» и «Роснефтью». Но не только:

— Мы в прошлом году приняли участие в 500 конкурсах. У нас нет в РФ нефтегазовых компаний, с которыми бы мы не работали, — рассказал «Реальному времени» Шарипов. — У нас сегодня есть множество проектов и за рубежом: прежде всего, в Узбекистане, Туркмении, Ираке, Иране. Вместе с «Татнефтью» мы планируем войти в Ливию, выиграли большой конкурс в Индии и конкурс по геологоразведке в Марокко.

«Мы в прошлом году приняли участие в 500 конкурсах. У нас нет в РФ нефтегазовых компаний, с которыми бы мы не работали», — рассказал Ян Шарипов (на фото слева)



Бугульма начнет строительство агропромпарка — открыть его планируют в 2019 году

Отвечая на критику в свой адрес (район развивается за счет крупных нефтесервисных предприятий, а как же МСБ?), бугульминские власти отметили, что в настоящий момент предприятий МСБ в районе 3 183. Из них 791 малое и среднее предприятие и 2 392 — ИП и фермеров. Число работающих в сфере МСБ — 7 тыс. человек, объем продукции, произведенной МСБ, к концу 2017 года должен составить 12 млрд рублей (24% валового продукта Бугульмы и 20% поступлений в местный бюджет). Что интересно, если на этапе становления МСБ, в начале 2000-х, основной сферой была торговля (80%), то теперь на торговлю приходится лишь 16% предприятий малого и среднего бизнеса. 20% приходится на промышленность, 21% — на строительство. Средняя зарплата в МСБ в 2017 году составила 22,2 тыс. рублей (рост на 6%).

Курирующий АПК района Ильдар Исмагилов рассказал о рекордных урожаях этого года: яровой пшеницы намолотили 46,8 тыс. тонн с 16 тыс га, ячменя — 32,3 тыс. тонн с 9,5 тыс. га, гречки — 15 тыс. тонн с 10 тыс. га. Всего зерновых культур было намолото 127 тыс. тонн. В итоге с 2013 года производство зерна в Бугульминском районе выросло с 58 тыс. тонн до 128 тыс. (16-е место по Татарстану) или в 2,2 раза. Урожайность за те же 4 года подняли с 15,1 центнера с гектара до 27,1 центнера с гектара.

Главный акцент власти отныне делают на строительстве и развитии агропромпарка в 2018 году. Участок был определен на территории района Сельхозтехника, техзадание составлено — парк вместит 36 рабочих мест, холодильную камеру на 11 тонн. Площадь здания составит 962 кв. м. Открыть агропарк планируют в 2019 году (размер инвестиций не сообщают).

43% валового продукта Бугульмы занимает геология



Гречка не подорожает: директор БКХП №1 рассказала «Реальному времени» о том, зачем комбинату собственный бренд

Кстати, о гречке. Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 — крупнейший производитель гречки в ПФО, которым рулит Ирина Матвеева, она рассказывает о планах на будущее своего детища, не скрывая волнения. Напомним, Бугульминский хлебокомбинат №1 — бывший актив агрохолдинга «Разгуляй», который продал его еще в 2007 году. Что интересно, комбинату еще повезло: в 2017 году после выхода из агробизнеса Татарстана, оставив тяжелейшие многомиллиардные долги, московская группа «Разгуляй» продала и комбинат №2 — ГК «Таврос», контролируемой фондом AVG Capital Partners банкира Рустема Миргалимова. ЗАО «Бугульминский хлебокомбинат №1» принадлежит на 49% одноименному ОАО и еще на 51% — ЗАО «Евролинс» бизнесменов Олега Тюлькова и Сергея Казакова («Евролинсу» также принадлежит ЗАО «Нурлатский сахар»).

Ирина Матвеева — директор одного из старейших предприятий города (основано в год начала Первой мировой войны — 1914-м), очевидно болеющая за свое дело, отметила, что ее компании приходится бороться за место под солнцем, преодолевая огромное количество трудностей. Это и ограниченные кредитные ресурсы, и увеличение налоговой нагрузки…

— Мы были вынуждены подписать так называемую Зерновую хартию, что позволило ввести на нас, как сельхозпереработчиков, налог с продаж. Но что не убивает нас, делает нас сильнее! — уверенно процитировала Фридриха Ницше Ирина Матвеева. — И к вековому опыту производства гречки, овсяных хлопьев мы добавили еще один вид деятельности, направленный на обеспечение сырьевой безопасности, — занялись сами растениеводством. В 2017 году мы впервые засеяли 7 тыс. га гречихой и овсом — тем, что сами же и перерабатываем. У нас фактически получился замкнутый цикл: от поля до прилавка. Несмотря на то, что цены на зерно упали практически на 40—45%, выручка за 2017 год у нас составит около 1 млрд рублей.

Любопытно, что бугульминская крупа уже сегодня присутствует во всех магазинах — проблема в бренде, которым и занялась команда комбината, запустив в октябре этого года новую фасовочную линию, предусматривающую выпуск продукции в розничной упаковке под собственной торговой маркой «Варвара Кашеварова» (начальный объем инвестиций в фасовочную линию составил более 20 млн рублей, суточная производительность составляет 60 тонн).

— В торговых сетях вы не увидите марки ЗАО БКХП №1, конкретного указания, что производителем являемся мы — его нет. Поэтому мы в этом году разработали и запустили в производство свою торговую марку «Варвара Кашеварова». Упаковка будет от 500 до 900 граммов. Дизайн будет интересным. Инвестиции в этот проект уже перевалил отметку в 164 млн рублей. В 2018 году мы начнем заниматься животноводством (!), расширением номенклатуры бакалеи — горохом, перловкой — и диверсификацией продуктов гречки и овса. Инвестиции составят уже 300 млн рублей, — рассказала Ирина Матвеева.

Ирина Матвеева рассказывает о планах на будущее своего детища, не скрывая волнения



— Ирина Викторовна, выводя новый бренд на рынок, вы планируете стартовать только в Татарстане или выходить и на другие регионы? — уточнили мы у нее. — Не так уж много продовольственных брендов РТ сегодня на российском рынке. И насколько конкурентный рынок сегодня?

— Конкуренция на нашем рынке достаточно высокая. На всю Россию около 30 производителей гречки. У нас хорошо распространена сеть посредников-перекупщиков. С чего мы начали? Мы планируем выходить на региональные сети: с пятью из семи таковых сетей мы уже заключили договоры. Сети федерального назначения говорят одно и то же: мы должны знать, что вас узнают, что ваш продукт продается, он качественный, упакованный. Что вы непосредственный производитель — мало кого интересует, — объяснила нам решение о старте собственного бренда Ирина Матвеева. — Всем нужна узнаваемость товара! А узнаваемость товара достигается двумя путями. Либо это массированная атака через СМИ, реклама — очень эффективна, но, ребята, очень дорога! Либо непосредственная продажа через региональные сети. Соответственно после этого — «Магнит», X5 и «Лента», «Перекресток» готовы рассматривать варианты сотрудничества с нами.

Необходимость собственного выращивания гречихи Ирина Матвеева объяснила волатильностью желаний сельхозпроизводителей: так, 5 лет назад комбинат испытывал нехватку сырья, а в этом году «все побежали сеять гречиху», посеяв в итоге 1,5 млн га («даже в СССР такого не было»): «Гречихи — море!» Однако на следующий год «ее никто сеять не будет, все побегут за какой-нибудь другой удачей на полях».

Бугульминская крупа уже сегодня присутствует во всех магазинах. Фото agroinvestor.ru



Бугульма авральными темпами до конца декабря обещает выполнить план в 40 тыс. кв. м жилья — но этого, считают власти, все равно мало

Замруководителя бугульминского исполкома Вахит Гарафутдинов по строительству рассказал о том, что объем программ по строительству и капремонту в Бугульме в 2017 году составил 1,4 млрд рублей — при том, что в 2016 году он упал с 1,2 млрд рублей до 800 млн рублей, итоги можно назвать впечатляющими. Было введено два многоквартирных дома: для работников «Татнефти» по ул. Советской и дом по ул. Циолковского. Тем не менее, бугульминцы на данный момент не скрывают отставания от плана: собирались ввести 40 тыс. кв. м жилья, но к 18 декабря ввели пока только 38,6 тыс. кв. м (97%) Отставание идет не по индивидуальному строительству (план на 26,2 тыс. «квадратов» выполнен), а по многоэтажному строительству: готовы были построить 13,7 тыс. кв. м, но ввели лишь 12,35 тыс. кв. м. Однако Гарафутдинов уверен, что оставшийся недостроенным 38-квартирный жилой дом достроят и введут в эксплуатацию уже на этой неделе (будем надеяться, что авральные темпы на скажутся на качестве!). Помимо этого, ГЖФ подписал уже финансирование на строительство еще одного дома для «Татнефти» (на 38 квартир). В планах на 2018 год строительство 141-квартирного жилого дома. По капремонту домов Бугульма освоила в 2017 году 186 млн рублей, отремонтировав 57 домов. Всего с начала программы капремонта было отремонтировано более 600 из 869 домов. На дорожные работы ушло 50 млн рублей (по программе допфинансирования ремонта дорожного полотна) и еще 30 млн рублей — на капремонт дворовых территорий.

Впрочем, Гарафутдинов согласился, что 40 тыс. кв. м жилья — все-таки мало для Бугульмы. Как заявил он «Реальному времени», в свете новых тенденций (спад на рынке строительства ИЖС) в Бугульме стараются больше строить многоквартирные дома:

— Но 40 тысяч — это тот средний уровень, несмотря на ипотеку и заказы «Татнефти», который на сегодняшний день мы можем выполнить, — признался он.

— «Татнефть» — социально-ориентированная компания, — добавил Линар Закиров. — И в этом году мы реализовали проект по строительству ИЖС для сотрудников этой компании: 40 домов в поселке городского типа Карабаш. Замечательные уютные двухэтажные дома с благоустроенной территорией. В планах — строительство детсада и школы. Вы правы, строить надо больше. Но, слава богу, сегодня все больше появляется компаний, ориентирующихся на социальное развитие, в частности, акцентируя внимание на соцпакеты для своих сотрудников. Тот же «Репродукт» планирует строительство загородного поселка для своих сотрудников. И НПО «НТЭС» выражает подобное желание. Если в компаниях работают люди с очень высокой квалификацией, штучный товар — то, конечно, компании будут поддерживать их. Темпы строительства мы однозначно при этом будем наращивать.

Объем программ по строительству и капремонту в Бугульме в 2017 году составил 1,4 млрд рублей

Объем инвестиций в 2017 году в бугульминскую экономику составил 1,4 млрд рублей

Сам глава района и мэр Бугульмы Линар Закиров в своей итоговой речи отметил также успехи в образовательной сфере района (курирует ее Валентина Кульбеда): Бугульма умудрилась обойти Казань и Набережные Челны, заняв по итогам 2017 года 1-е место в рейтинге Минобрнауки РТ по качеству образования. Достигала этого команда Линара Закирова все 3 года его нахождения на посту главы Бугульминского района внедрением образовательных программ. Однако у этих успехов есть обратная сторона: выпускники местных школ успешно поступают в ведущие вузы страны и… не возвращаются в Бугульму. Закиров обещает создать «максимально благоприятные условия», чтобы местные талантливые ребята, получив лучшее образование, возвращались в родной город. Проблема и с рождаемостью: из-за демографической ямы 1990-х годов темпы низкие: Закиров намерен в 2018 году работать над повышением качественных платных медицинских услуг: власти города займутся переоснащением базы медучреждений, проведут капремонт 7 объектов сферы здравоохранения. Кроме того, Бугульма продолжит работу по укомплектованию медучреждений врачебными кадрами и средним медперсоналом — в итоге на район обратили внимание соседи из Оренбурга и Самары: по словам мэра Закирова, «уже есть желающие переехать из этих регионов в Бугульму». Например, врачей из Оренбургского медуниверситета власти привлекают строительством для них жилья, высокой зарплатой и развитой инфраструктурой:

— Да у нас в Татарстане и просто комфортнее жить. Мы уже в прошлом году занимались вопросами не только капремонта домов, но вышли и на общественные пространства. Другим регионам об этом приходится только мечтать! — заявил мэр Бугульмы.

Помимо развития МСБ, Линар Закиров одну из точек роста видит в развитии «экотуризма» и программы по развитию «социального предпринимательства»: «Мы ставим себе задачей к концу следующего года вывести на рынок более 100 социальных бизнес-проектов!»

Всего объем инвестиционных вливаний в районе с 2014 года вырос с 800 млн до 1,4 млрд рублей.

Линар Закиров «Реальному времени»: «Просто зависеть от нефти сегодня — не очень эффективно»

Мы не могли не заметить, что основной крен — и по налогам, и по вкладу в ВРП — в Бугульме все-таки нефтяной. «Намерены ли местные власти уходить от этого, диверсифицируя экономику? Может быть, бессмысленно менять установленное: из Бугульмы (нефтяного района) не сделать Набережные Челны (машиностроительный), и наоборот?» — поинтересовались мы у Линара Закирова. Раз в Бугульме есть (пока) нефть, может, не стоит делать лишних телодвижений?

— Хороший вопрос! Вы очень точно его сформулировали! Но… Я не скажу, что Бугульминский район зависит от нефти, — не согласился с нами Закиров. — Да, добывается нефть у нас, все это идет в консолидированный бюджет. Но мы же активно развиваем и другие направления. Да, у нас есть предприятия «Татнефти» — но динамично развивается и геология («ТНГ-Групп»), где доля работы с «Татнефтью» всего лишь 8%, остальное приходится на таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть». Мы должны двигаться в сторону диверсификации, потому что для этого у нас все возможности есть. У нас две федеральные трассы! Большая железнодорожная ветвь. Серьезный проект по модернизации наших воздушных ворот — нашего аэропорта и авиакомпании, показывающей уверенный рост (UVT Aero с семью самолетами, созданная в 2015 году на базе закрывшейся «Ак Барс Аэро» — официальный авиаперевозчик ФК «Рубин»). Просто зависеть от нефти сегодня — не очень эффективно.

Мы должны двигаться в сторону диверсификации, потому что для этого у нас все возможности есть, считает Линар Закиров



Мэр Бугульмы пока следит за челнинским развитием промпарков, но не спешит делать на них ставку

Говоря о других точках развития и диверсификации экономики Бугульмы — многострадальном малом и среднем бизнесе, Закиров признался, что развитие это во многом упирается в «потолок», созданный в том числе нефтяным сектором: «так или иначе здесь все завязано на этом», отметил он, тем самым почти дезавуируя свое заявление о том, что «Бугульминский район не сильно зависит от нефти».

— Этот рынок настолько давно сформирован и устоялся. И попасть на него кому-то другому очень сложно. Если мы говорим о сфере услуг, то все первые этажи домов Бугульмы заняты: где-то парикмахерская, где-то кафе, где-то пекарня. Рынок динамично развивается. За этот год к нам обратилось более 200 предпринимателей, которым мы реально оказали помощь и поддержку, — заверил Закиров. — А три года назад у нас доля МСБ даже до 20% не доходила!

— Линар Рустамович, не планируете ли в таком случае развивать промышленные парки, как другие города, чтобы тем самым развивать МСБ? — спросили мы, вспомнив об опыте властей Набережных Челнов (который год делающих ставку именно на них).

— Вы знаете, вопрос по развитию промпарков актуален, но надо подходить к нему очень и очень взвешено, — ответил нам глава Бугульмы. — Что такое промпарк? Это площадка, на которой должны работать резиденты. У нас есть площади, которые мы можем использовать под строительство промпарков. Но должны быть хорошие резиденты, площадка не должна пустовать! Да, у нас есть потребность по строительству агропромпарка — на 2018 год вошли в пилотный проект, строительство такого парка, который позволит нашим сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию. На юго-востоке Татарстана ничего подобного не было. Строительство промпарков уже следующий этап. Пока мы анализируем и к каким-то выводам мы придем.

Президент РТ предложил Бугульме организовать для поездок в Казань авиатакси

После окончания официальной части Линар Закиров пригласил всех и на неофициальную встречу в соседний зал на разговор «за бокалом шампанского». На котором и признался, как тяжело ему и его команде несколько раз в неделю ездить в Казань (напомним: 5—6 часов туда и столько же — обратно).

— Я помню, 500 рублей стоил билет на самолет из Казани до Бугульмы, а билет на автобус — 740 рублей. И мы, как нищие студенты, летали на самолете, — с ноткой ностальгии в голосе вспоминал мэр Бугульмы.

— Линар Рустамович, а почему вы вертолет не приобретете для мэрии? Рустам Нургалиевич-то давно на вертолете по республике летает! — удивились мы.

— Скажите, а сколько стоит вертолет?!

— Ну, мне кажется, со временем окупилась бы покупка, разве нет?

— Открою секрет. Я лично этот вопрос поднимал — точнее, не я даже, а сам Рустам Минниханов. В очередной раз мы облетали поля, смотрели посевные работы. Он меня спросил: а сколько времени ты едешь до Казани в машине? Я говорю: летом, если очень сильно торопиться, 4 часа. Было раньше 4,5 часа, но так как сегодня везде видеокамеры… А если зимой, говорю, попадаешь в метель — то и до 8 часов бывает. Он спрашивает: «Туда-обратно 4 часа?» — «Нет, говорю, в одну сторону…». И он сказал, надо подумать, сделать на юго-восток Татарстана что-то подобное авиатакси, чтобы оперативно передвигаться. Мало того, что по дороге это долго, но еще и небезопасно. Сколько аварий в гололед! Думаю, к этому (вертолету или авиатакси) мы однозначно придем, просто для этого нужно время.

— И деньги! — напомнили мы Закирову.

— И деньги, — согласился он с сожалением.

Валентина Кульбеда отметила, что почти половине преподавателей татарского языка сразу нашли места работы в их же родных школах



Под занавес встречи мы, пользуясь случаем, поинтересовались у куратора образовательной сферы Бугульминского района Валентины Кульбеды (беспокоящейся, что журналисты почти ничего не едят, и предлагающей нам то и дело пончики и пирожные) ее оценкой недавнего скандала с преподаванием татарского языка. Человек на местах, в «полевых условиях», наверняка чувствует среднюю температуру лучше, чем чиновники в столицах. Она призналась нам, что действительно бурю они почувствовали:

— Особенно с учетом того, какая резкая переориентация в вопросе преподавания татарского языка случилась. Мы же преподавание системно вели, с детских садов и так далее.

— Пришлось подстраиваться под новые веяние?

— А куда деваться? По выбору — так по выбору. Почти половине преподавателей татарского языка — их было 120 — сразу нашли места работы в их же родных школах. Потому что многие учителя, особенно русского языка, до этого с перегрузкой же работали. А они же заканчивали многие русско-татарские отделения институтов — они филологи по профессии. Часть преподавателей отправили на переобучение, в том числе и на географа.

— А сами ученики и их родители как отнеслись к таким «тектоническим» изменениям?

— Знаете, сейчас же вступило право выбора: если настойчиво хотят, чтобы их ребенок продолжал изучать татарский язык в полном объеме, пожалуйста, такая возможность сохранилась. Тем, кто рогом уперся, как говорится — не надо и все такое — ну, что ж поделать…