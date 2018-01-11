Ради «СОлНЦа»: Павел Шмаков одержал техническую победу

В Вахитовском районном суде новый процесс между школой и прокуратурой

Фото: Марк Шишкин

Суды между директором школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» Павлом Шмаковым и прокуратурой Вахитовского района Казани в 2017 году перевели языковой кризис из политической и эмоциональной плоскости в правовую. Отказавшись увольнять учителя татарского и наспех несколько раз подряд перекраивать учебный план, Шмаков поставил вопрос о границах между школой и властными структурами не только в Татарстане, но и во всей России. Можно сказать, что казанская судебная хроника 2018 года началась с продолжения этой истории. 10 января в коридорах Вахитовского районного суда снова было тесно от пришедших поддержать педагога, а сам Шмаков в знак солидарности с национальными интересами татар пришел на суд в тюбетейке. На этот раз суд признал аргументы школы «СОлНЦе». Как этот процесс связан с проходившим в ноябре-декабре и чего добился истец, читайте в репортаже «Реального времени».

Прошлый процесс сопровождала терминологическая путаница

Как мы уже писали, 7 декабря Вахитовский суд отказал Шмакову в удовлетворении иска к прокуратуре Вахитовского района. Истец требовал признать незаконным решение о прокурорской проверке 23 октября и вызове в прокуратуру 25 октября, поскольку еще одна проверка в школе «СОлНЦе» проводилась ранее, с 25 сентября по 2 октября. Тогда же на предмет преподавания татарского языка проверялись остальные школы Татарстана. Павел Шмаков и его представитель Рамиль Саитов считают, что вторая проверка была неправомерной, поскольку для нее требовалось истечение срока устранения нарушений, выявленных в ходе первой проверки, или наличие вновь открывшихся обстоятельств, чего не было в школе «СОлНЦе».

В ходе прошлого процесса неоднократно поднимался вопрос о размытости понятия прокурорской проверки в законодательстве. Так, выяснилось, что первая проверка была по факту лишь анализом сайта, причем суд счел скриншоты сайта школы «СОлНЦе», сделанные прокуратурой, оформленными неправильно и исключил их из дела. Однако аргументы истца все равно не показались суду достаточными. В качестве мотивировки отказа было указано, что решение о проведении проверки и требование о явке Шмакова в прокуратуру не относятся к мерам прокурорского реагирования, а потому в них не усматривается нарушение прав школы. Тем не менее юрист «СОлНЦа» Рамиль Саитов считает, что сам термин «меры прокурорского реагирования» неадекватен для того, чтобы с его помощью определять нарушение прав.

10 января в коридорах Вахитовского районного суда снова было тесно от пришедших поддержать педагога



В этот раз началось с заявления об отводе судьи

На вчерашнем судебном заседании школа «СОлНЦе» оспаривала требование предоставления документов, которое прокуратура выдвинула 16 ноября. В числе требуемых документов были устав школы, санитарно-эпидемиологическое заключение, расписание занятий, а также персональные данные учеников одного из классов и их родителей.

Требование прокуратуры основывалось на том же решении от 23 октября. Судья Евгения Зыбунова на прошлом процессе признала это решение правомерным. В самом начале заседания представитель школы «СОлНЦе» сделал заявление об отводе судьи, в чем его поддержал сам Шмаков. По мнению истца, Зыбунова вынужденно связана ранее выраженным мнением по этому делу, а потому не может принять объективное и беспристрастное решение. Удалившись из зала суда в первый раз, судья Зыбунова приняла решение отказать в удовлетворении заявления. Было сказано, что «вынесение решений по иным административным делам, с содержанием которых не согласен истец, не является причиной отвода», а никакой косвенной или прямой заинтересованности в исходе дела у Зыбуновой нет.

Пока Шмаков спорит с прокуратурой, прокуратура запустила административное производство на Шмакова

Следующим ходатайством Рамиля Саитова было требование от прокуратуры возражений по настоящему делу, где сторона ответчика излагает свою позицию. Представители прокуратуры без промедления предоставили все требуемые документы. Второе длительное удаление суда для принятия решения состоялось по поводу ходатайства о мерах предварительной защиты для школы «СОлНЦе». Дело в том, что пока школа оспаривает решение прокуратуры в суде, сама прокуратура возбудила в отношении школы производство об административном правонарушении ровно по тем пунктам, с которым не согласен Шмаков. По этому поводу уже было заседание в мировом суде 19 декабря. Чтобы выйти из замкнутого круга, истец попросил приостановить действие требований зампрокурора Елены Гавриленко. Однако судья снова отказала.

За день до заседания Павел Шмаков подал апелляционную жалобу в Верховный суд. Фото Марка Шишкина



Техническая победа «СОлНЦа»

В третий раз судья удалилась для принятия решения, когда истец выдвинул ходатайство о приостановлении этого процесса до решения Верховного суда РТ по прошлому делу. За день до заседания Павел Шмаков подал апелляционную жалобу в Верховный суд, где оспаривается заключение Вахитовского районного суда, сделанное 7 декабря. Поскольку оба иска связаны, решение по первому влияет на исход второго. На этот раз судья Евгения Зыбунова не нашла оснований отказать и приостановила процесс до решения суда высшей инстанции.

«Сложно сказать, когда состоится следующее заседание по этому делу. Возможно, в середине февраля или позже. Мы настаиваем на том, что требование прокуратуры, которое мы оспариваем сегодня, незаконно, потому что ранее принятое решение было незаконным. Если Верховный суд поддержит нас — вопрос решен. Если все-таки решение о проверке там признают законным, мы будем вплотную заниматься содержанием требования прокуратуры. По каждому пункту у нас есть отдельные вопросы», — рассказал «Реальному времени» Рамиль Саитов. Кроме того, он планирует изучить полученные на прошедшем заседании возражения прокуратуры и вместе со Шмаковым выстроить дальнейшую линию по защите прав школы.