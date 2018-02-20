Депутаты отказались от прямых выборов мэров, но согласились со штрафами за паркинг на газонах

Госсовет-2018: неожиданное признание Фарида Мухаметшина, узаконенные штрафы для автовладельцев и допрос с пристрастием Артема Хохорина

Фото: Олег Тихонов

Госсовет Татарстана сегодня собрался на первую сессию в новом году. Должное уважение к событию проявили не все — из 100 депутатов 17 отсутствовали, а после первого перерыва пропали еще 10, и Мухаметшину пришлось вынести очередное «китайское» предупреждение. Парламентарии утвердили Лейлу Фазлееву девятым вице-премьером, устроили допрос с пристрастием министру внутренних дел Артему Хохорину, узаконили штрафы за парковку на газоне и согласились с мнением Фарида Мухаметшина: от того, что весь народ пойдет на выборы, «манна с неба не посыплется».

Последнее «китайское» предупреждение, срочный указ для Фазлеевой и ударный труд парламентариев

Весенняя сессия Госсовета началась с озвучивания кадровых изменений. Добро от парламентариев получили Фарид Абдулганиев, Александр Шадриков, Равиль Кузюров, Ильхам Кашапов и Лейла Фазлеева. Последняя стала девятым вице-премьером Татарстана и будет курировать вопросы социальной политики, раньше Фазлеева занималась тем же самым, но в должности помощника президента РТ. Должность девятого вице-премьера создавалась специально для Фазлеевой — указ о внесении изменений в указ о «перечне лиц, входящих в состав кабмина», где слова «восемь заместителей» изменили на «девять заместителей», был подписан Миннихановым сегодня.

Сегодня же депутатам представили нового коллегу, который получил мандат Рафиса Бурганова, перешедшего на работу министром образования. Скамейка запасных «Единой России» скоро опустеет на еще одно место — Марат Садыков сложил полномочия депутата в связи с переходом на должность министра здравоохранения, значит, его кресло в Госсовете становится свободным.

— Сказать, что «лучшие уходят», — обидеть других, — отметил Фарид Мухаметшин, провожая Садыкова. Остальные депутаты себя в обиду не дали, и помощь зала подоспела вовремя: «Один из лучших».

Лейла Фазлеева стала девятым вице-премьером Татарстана и будет курировать вопросы социальной политики



Сегодняшняя сессия — первая после зимних каникул, но не все депутаты соскучились по работе. Из 100 пришли только 83. После первого перерыва осталось только 75. «Коллеги не расходитесь — вы все на карандаше у нас», — предупредил Мухаметшин. А перед вторым перерывом напомнил: «Уж если в месяц раз вы не можете работать в режиме заседания Госсовета… Больше я предупреждать не буду». Последнее «китайское» предупреждение возымело эффект — уйти больше никто не посмел. На 35-й сессии депутаты потрудились ударно. 36 вопросов, не считая тех, которые не были запланированы повесткой. Заседание длилось с 10.00 до 16.00 и стало самым продолжительным за последний год.

Как депутаты устроили Артему Хохорину допрос с пристрастием

Первым с докладом вышел министр внутренних дел Артем Хохорин. Он рассказал, что количество преступлений снижается — разбоев стало меньше на треть, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 20%. «По многим из видов зарегистрированный массив преступлений наименьший за последнее десятилетие», — отметил он. Единственное исключение — это мошенничество. У депутатов много вопросов накопилось к Хохорину, так, по словам одного из них — избиратели беспокоятся о судьбе пропавшего 2 года назад имама Сулеймана Зарипова. Министр утешить не смог — дело находится в СКР, и «им надо задавать вопросы». Еще одно нераскрытое преступление — погром на Ново-Татарском кладбище. Но тут, как сказал Хохорин: «Мы знаем, кто это совершил, но пока доказать причастность этих лиц не удалось, и преступление в разряде нераскрытых».

У Артема Прокофьева был шкурный интерес: почему сотрудники МВД изъяли у партии агитационные материалы, которые способствуют формированию положительного образа кандидата Грудинина? «Неужели нет более важных задач?» — спросил Прокофьев. Хохорин ответил, что «кроме работы по данному тиражу мы работали по другим, а всего выявили пять фактов незаконного распространения агитпродукции».

Ильшат Аминов спросил о масштабных сокращениях в системе МВД, сколько всего сотрудников потеряет правоохранительная система? Оказалось, что меньше станет только инспекторов ГИБДД — на 190 человек, но 165 из них работу уже нашли. Их переведут в муниципальные служащие, но функции они будут выполнять такие же — в составе экипажей ГИБДД следить за порядком на дороге.

Анастасия Исаева переживала за казанцев, которые, «имея определенный опыт, зная, что такие события сопровождаются определенными ограничениями», с ужасом ждут и ЧМ по футболу. Артем Хохорин ответил, что ограничения неизбежны с 25 мая по 25 июля: «Будут страдать те, кто живет рядом со стадионом, но там предусмотрены будут пропуска, и жители прилегающих кварталов с определенными проблемами, но смогут проехать домой. Всем придется потерпеть».

Марат Галеев поинтересовался взяточниками: «По отчету видно, что число коррупционных дел сокращается, можно ли говорить об улучшении ситуации или это безнадежно?» Хохорин ответил, что в январе-феврале в Татарстане было несколько серьезных задержаний коррупционной направленности, но он, как министр, не всем удовлетворен.



Депутаты устроили Артему Хохорину допрос с пристрастием

В 2013—14 годах МВД боролось с незаконным игорным бизнесом. Но искоренить его не удалось: «Игорный бизнес есть, но он ушел в глубокое подполье, они вынуждены снимать частные дома, менять локацию, но на улицах игровых салонов нет».

Татьяна Воропаева спросила о мошенниках: «Какие наиболее распространенные виды?» Оказалось, что социального мошенничества, когда под видом работников соцслужб в квартиры пенсионеров проникают преступники, стало меньше. На первый план вышло дистанционное мошенничество, совершаемое через интернет. Если в 2016 году было 260 фактов, то в 2017 году — 370.

За парковку на газонах снова придется ответить

Злостным нарушителем теперь может стать каждый житель Казани. Речь идет о парковках на газоне — штрафы за это уже вводили в Казани, но автовладельцы доказали, что исполком вышел за пределы своих полномочий. Этот правовой пробел устранили депутаты. Вопрос вызвал бурные дебаты. Светлана Захарова предложила сделать исключение для инвалидов и разрешить им парковаться на газонах и, вообще, прежде чем запрещать — создать условия, оборудовать паркинги. Об этом говорили многие депутаты. «А куда ставить?» — вопрошали они.

— Туда и ставить, — отрезал Фарид Мухаметшин. — Парковки на 10% загружены, — уверен председатель парламента. Оно, может, и так, если речь идет о домах в центре, где сосредоточены парковки. Но газоны, заставленные автомобилями, — это проблема спальных районов, где паркингов нет — ни платных, ни бесплатных.

Предложение о поблажках для инвалидов не нашло понимания так же, как и просьба приравнять размер штрафа для юрлиц к штрафу для физлиц — для первых он составляет 50 тысяч рублей, для вторых — 2000. Ущерб-то газону нанесен одинаковый, убеждал Фарид Мухаметшин.

Несмотря на множество замечаний, которые высказывали по ходу обсуждения, законопроект о парковке на газоне сразу в трех чтениях приняли



— Пенсионер подъехал на «Окушке», и автобус, имеющий приличные доходы, мы приравнять их не можем. Ваш театр выдержит. Два раза накажите вашего водителя, он ночевать домой уедет с этим автобусом, — ответил глава парламента Александру Славутскому, директору театра им. Качалова.

Несмотря на множество замечаний, которые высказывали по ходу обсуждения, законопроект сразу в трех чтениях приняли. Впереди чемпионат мира по футболу, и «надо менять ментальность», убеждал Фарид Мухаметшин — мол, стыдно в июне будет перед гостями за хаос во дворах. В итоге за проголосовал 61 депутат, против — трое, остальные воздержались.

Стоит отметить, что только за 7 месяцев 2016 года, пока автовладельцы не начали оспаривать штрафы в суде, бюджет Казани на газонах заработал 47 млн рублей.

«От того, что все на выборы пошли, манна с неба не посыплется»

Голосовали за по всем остальным вопросам сессии, кроме предложения Артема Прокофьева о прямых выборах глав крупных муниципальных образований — Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Здесь традиционного единения парламент не проявил — редкая ситуация, когда против голосуют не единицы, а целых 15 депутатов. Сама постановка вопроса звучала тоже нетривиально. Не «кто за то, чтобы поддержать законопроект», а «кто за то, чтобы отклонить». В общем, судьба проекта была предопределена, но надо отдать должное тому, с какой энергией Прокофьев старался убедить депутатов в своей правоте, что слегка раздражало Фарида Мухаметшина.

— Суть закона понятна, Артем, что ты сам себя агитируешь? — прервал его выступление Мухаметшин.

— Я имею право, согласно регламенту, свою точку зрения изложить, — не сдавался Прокофьев.

На доводы противников о том, что со стороны населения нет запроса на прямые выборы, Прокофьев отвечал, что этот законопроект и законопроект о мусоросжигательном заводе — самые обсуждаемые, а жители страдают от того, что не могут проявить свою гражданскую позицию и выбрать муниципальную власть.

«Пока не решится в стране вопрос перераспределения бюджета в пользу местного самоуправления, проблема останется», — убежден Фарид Мухаметшин



По словам Фарида Мухаметшина, «когда-то мы вернемся к этому вопросу, но сначала нужно решить вопрос финансового обеспечения».

— Пока не решится в стране вопрос перераспределения бюджета в пользу местного самоуправления, проблема останется. Сколько сходов мы провели вместе с вами? Так вопрос ни на одном сходе не поднимали. Дайте денег, дайте налоговую базу нам. Мы готовы решить эти вопросы сами. Мы доверяем главе, председателю совета, который там работает, но у нас не хватает бюджета. Сегодня мы поддаемся тому, что этот тренд в условиях предвыборной кампании стали поднимать некоторые политические партии. К сожалению, и негативный опыт есть. Выборность глав, где проходили представители других политических партий, не привела к успеху, — призвал Мухаметшин отклонить законопроект, сделал замечание прессе, которая «однобоко комментирует» дискуссии вокруг этого законопроекта, и закончил уж совсем странно, учитывая предстоящее в марте событие.

— В целом и пресса однобоко комментировала эти вопросы: «вот татарстанский парламент, профильный комитет отказывает демократизации общества». От того, что все на выборы пошли, всем народом кого-то избрали — манна с неба не посыплется.

1 / 33 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов