«Аэропорт «Казань» входит в топ-100 лучших аэропортов мира, занимая в нем «почетное» 98-е место»

Татарстанские перевозчики жаловались на свои проблемы на татарском, ВСМ предложили начать с Нижнего и просили денег на мост через Каму

Фото: Максим Платонов

Сегодня в в IT-парке Набережных Челнов состоялась итоговая коллегия Министерства транспорта РТ при участии министра транспорта России Максима Соколова и президента РТ Рустама Минниханова. На ней выяснилось, что если федеральный центр на реформу татарстанской транспортной инфраструктуры за последние годы выделил 9 млрд рублей, то сам Татарстан потратил 25 млрд. Корреспондент «Реального времени», побывав на коллегии, узнал о главных транспортных проектах РТ в 2018 году, о том, что 70% железнодорожных грузоперевозок приходится на «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» и что аэропорт «Казань» входит в топ-100 лучших аэропортов мира, занимая в нем почетное 98-е место. Выяснилось также, что несмотря на снижение числа мест концентрации ДТП по программе «Безопасные и качественные дороги», в 2017 году в авариях в РТ погибли 425 человек. Мы услышали, как мэр автограда попросил у Москвы 2 млрд рублей на трамваи и помощь в строительстве второй транспортной артерии города, а представитель Татарского автотранспортного союза на татарском языке в присутствии Максима Соколова пожаловался на огромные проблемы пассажирских перевозчиков.

«Наш аэропорт «Казань» входит в топ-100 лучших аэропортов мира, занимая в нем почетное 98-е место»

Начал коллегию министр транспорта РТ Ленар Сафин с рассказа об авиационной отрасли, которая в 2017 году показала рост: казанский аэропорт перевез на 37% пассажиров больше (2,6 млн человек), нижнекамский «Бегишево» — на 54,3% (587 тыс. человек), бугульминский аэропорт на 4% (54 тыс.). Казанский аэропорт заработал 255 млн рублей (плюс 9,5%), прибыль «Бегишево» — 30 млн рублей (рост в 2 раза). Рост пассажиропотока был достигнут в основном за счет расширения маршрутной сети — открытием прямого сообщения Казань — Рига, чартерами из Казани в Чехию и французский Гренобль, из «Бегишево» в Тунис.

В планах на 2018-й: открытие рейсов из Казани в Минск («Белавиа»), Тбилиси («Грузинские авиалинии»), Батуми (авиакомпанией РТ «ЮВТ-Аэро», получившей в 2017 году допуск на выполнение международных рейсов). Также запланированы чартеры из Бегишево в турецкий Даламан, ведутся переговоры по открытию рейсов в Армению, Иран и Китай. В 2017 РТ приняла участие в софинансировании 13 внутренних маршрутов по программе субсидирования авиаперевозок — сегодня Росавиацией уже включены в перечень 12 направлений. Всего в 2018 году Татарстан заявился на софинансирование 24 маршрутов, включая рейсы в Ярославль, Тюмень, Астрахань, Барнаул.

Начал коллегию министр транспорта РТ Ленар Сафин с рассказа об авиационной отрасли



Говоря о развитии казанского аэропорта, Сафин с гордостью заметил: «Наш аэропорт «Казань» входит в топ-100 лучших аэропортов мира, — и добавил: — Занимая в нем почетное 98-е место». Чтобы подняться на пару строчек вверх, в планах на 2018 год строительство нового пассажирского терминала и создание авиасервисной зоны (118 га). В Бегишево тоже начинают строить новый терминал, в эксплуатацию введут его в 2020 году (финансируется из бюджета аэропорта). За счет средств федерального бюджета реализован первый этап реконструкции нижнекамского аэропорта. На второй этап (строительство должно начаться в 2020 году) сам аэропорт уже выделил первый транш инвестиций. Поэтому Сафин попросил своего шефа, Максима Соколова, перенести этап федерального финансирования строительства с 2020 года на 2019.

Доля «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в общем объеме железнодорожной погрузки РТ составляет 70%

Вторую часть доклада Сафин посвятил развитию железнодорожной сети, на которую приходится немалая часть коммерческих грузоперевозок и которая, в конечном счете, должна разгрузить автодорожную сеть, уже сегодня испытывающую трудности. Внутренние перевозки по железной дороге осуществляет компания ОАО «Содружество», показавшая прибыль в 700 млн рублей. Маршрутная сеть за 3 года выросла почти в 2 раза: с 62 до 112 маршрутов. Объясняется это в том числе «самым низким в Поволжье тарифом на пригородных сообщениях — в среднем, 12,7 рубля за одну 10-километровую зону». Впрочем, по зоне ответственности Горьковской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») наблюдается снижение показателей: минус 2% — «из-за остановки деятельности части промпредприятий (каких — министр не уточнил) и использованием альтернативных видов транспорта».

По Куйбышевскому направлению, напротив, рост 3%. В 2018—2019 году Татарстан планирует приступить к первому этапу реализации Кольцевого железнодорожного движения в Казани: первый этап предполагает строительство съезда в районе Аракчино (2,5 км) и строительство 3-го пути (9 км). Это позволит организовать движение поездов по маршруту «Аэропорт — «Казань-1» — «Казань-2» — Аэропорт». Планируется и реконструкция вокзального комплекса «Зеленый Дол». По проекту высокоскоростной магистрали, считает Ленар Сафин, оптимальным будет начать его строительство с маршрута «Казань — Нижний Новгород» (скорость — 400 км/ч, время в пути — 1,5 часа).

Рашид Сайбаталов сообщил, что на долю предприятий РТ приходится 21% общедорожной погрузки ж/д-состава в Татарстане



Начальник Куйбышевской железной дороги (филиал «РЖД») Рашид Сайбаталов, уточняя доклад Сафина, сообщил, что на долю предприятий РТ приходится 21% общедорожной погрузки ж/д-состава в Татарстане (76% — нефтепродукты; 44% приходится на «ТАНЕКО», 25% — на «ТАИФ-НК»). ООО «Татнефть-Транс» прогнозирует нарастить погрузку в 2018 году на 14% — до 7 млн тонн, «ТАИФ-НК» на 12% — до 3,8 млн тонн, «Менделеевсказот» на 4% — до 1 млн тонн, «Нижнекамскнефтехим» на 19% — до 1,2 млн тонн, «Татнефть» сразу на 76% — до 477 тыс. тонн. Всего в 2017 году в РТ перевезено 14 млн т. План на 2018 год — 16 млн т. Сегодня транспортная составляющая себестоимости снижена, по словам Сайбаталова, на 10%. К 2030 году в регионе Куйбышевской железнодорожной дороги планируют увеличить погрузку до 23 млн тонн.

Несмотря на снижение числа мест концентрации ДТП, в 2017 году в авариях в РТ погибли 425 человек

Наконец, говоря об автотранспортной сети, Сафин поднял главную проблему существующей системы пассажирских перевозок — «серых перевозчиков». По его данным, ежегодно из Казани выезжает более 550 заказных автобусов, определены уже маршруты движения «нелегалов». Пассажиропоток «нелегалов» по РТ составляет 6 млн человек, годовой оборот превышает 1,5 млрд рублей. В Казани уже 13 «стихийных автостанций», автобусы паркуются на проезжей части, регистрационные номера заклеиваются. Учитывая предстоящий чемпионат мира по футболу, проблема становится еще актуальней. Сафин поспешил поблагодарить Соколова за лоббирование и принятие изменений в ФЗ №220 в части регулирования деятельности перевозчиков — на уровне РТ будут определены места отправки пассажиров. К слову, о подготовке к ЧМ-2018: в 2016 году было закуплено для обслуживания мундиаля 108 городских автобусов, в 2018 их купят еще 240 (в 2017году — ноль), не считая 20 туристических автобусов. План по закупке троллейбусов (85) выполнен. Дополнительно к 32 закупленным трамваям в 2016—2017 годах, в 2018 году купят еще три. Оператором междугороднего обслуживания выбрана татарстанская компания «Буревестник». Для сообщения между Питером, Нижним Новгородом, Самарой, Волгоградом, Екатеринбургом будет назначено 100 дополнительных поездов.

Сафин отчитался перед шефом и за выполнение федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году (Максим Соколов позднее признал, что Татарстан стал одним из немногих регионов, которые это сделали). На две крупнейшие агломерации — Казань и Челны — было выделено 3 млрд рублей (по 1,5 млрд из бюджетов РФ и РТ). В нормативное состояние привели почти 2 тыс. км дорог (80,1%), остается в норму привести 2372 км дорог (287 км — федеральных, 700 км — региональных и 1400 — муниципальных). В результате выполнения программы число мест концентрации ДТП в 2017 году снизилось на 73%, посчитал Сафин. Тем не менее количество ДТП остается высоким — в 2017 году произошло 4,6 тыс. ДТП (в 2016-м — 5 тыс.). В них погибли 425 человек и более 5,5 тыс. получили ранения! В 2018 году также планируется соединить 26 населенных пунктов дорогами с твердым покрытием (пока соединено лишь 82% — 558 пунктов не имеют таких подъездных дорог).

Наиль Магдеев попросил у Максима Соколова и Рустама Минниханова денег на три необходимых, по его мнению, проекта по развитию местной транспортной инфраструктуры

Мэр автограда попросил у Максима Соколова 2 миллиарда на трамваи и помощь в строительстве второй транспортной артерии города

Перспективным проектом остается реконструкция автодороги М-7 «Волга». В 2017 году году ввели в эксплуатацию всего два участка на 30 км. В 2018 году планируется реконструкция трех участков на 31 км. Строительство платной магистрали Шали — Бавлы будет продолжено в составе пути «Европа— Западный Китай», в частности, на участке «Алексеевск — Альметьевск». Тем более что Росавтодором признан целесообразным именно маршрут «Санкт-Петербург — Москва — Казань — Шали — Бавлы — Кумертау — Сагарчин». Сафин попросил Соколова окончательно определиться с маршрутом (позднее Соколов в заключительной речи признал перспективность именно этого направления). В планах и реализация мостового перехода через реку Кама в районе пункта Соколка — тем самым разгрузится трасса М-7 (грузы пойдут в объезд Челнов и Нижнекамска), и Камская агломерация улучшит транспортное снабжение. К слову, Соколов под занавес коллегии с улыбкой заметил, что он прекрасно помнит об этом проекте, потому что ему трудно забыть название населенного пункта из-за своей фамилии, и назвал он его при этом, под смех в зале, «Соколовка»…

Мэр Набережных Челнов, в свою очередь, кратко отчитавшись об успехах камской агломерации, попросил у министра транспорта РФ Максима Соколова и президента РТ Рустама Минниханова денег на три необходимых, по его мнению, проекта по развитию местной транспортной инфраструктуры. Он объяснил, что загруженность Набережночелнинского проспекта уже превышает нормативный показатель на 51%, Старосармановской улицы (одной из основных трасс грузопотока города) — на 16%, федеральной трассы М-7 — на 31%. Первый проект города — продолжение Московского проспекта (изначальный проект, разработанный еще в СССР), пока две части города соединяет тот самый Набережночелнинский проспект. Вторая артерия могла бы его разгрузить, по мнению Магдеева. Проект уже подготовлен.

Во-вторых, строительство дорог в промзоне, которые бы соединили две основные промплощадки автограда: БСИ и Промзону (один вариант предполагает строительство 9,5 км дорог, второй — 17 км с выходом на нижнекамскую трассу). И, в-третьих, Магдеев считает необходимым продолжить строительство трамвайной сети — в частности, необходима новая ветка на 12,2 км, которая бы обеспечила трамваем 50 тыс. жителей. Стоимость проекта мэр оценил почти в 1 млрд рублей. Плюс стоимость обновления 50 единиц трамвайного парка — еще 1,3 млрд рублей. Сидевший рядом с нами сотрудник Минтранспорта РФ пробормотал про себя, что срок эксплуатации 83% трамваев Челнов (45 лет) — «вполне себе еще ничего».

Как в присутствии министра транспорта РФ перевозчики на татарском языке жаловались на проблемы президенту РТ

Любопытным и неожиданным для работников Минтранспорта РФ (прибывшим на татарстанскую коллегию чуть ли не в полном составе) стало выступление гендиректора ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрия Иванова о перевозках Татарского автотранспортного союза (ТАС). Выступал Иванов на… татарском языке. Видимо, власти РТ продолжают вести борьбу за татарский язык, теперь уже на местах и на отдельных министерских коллегиях. Перед началом коллегии организаторы коллегии предлагали тем, кто не знает татарского, наушники с синхронным переводом, но большинство предупреждение проигнорировали (наш сосед из Минтранспорта РФ наушники-таки взял). В итоге чиновники 10 минут слушали доклад Иванова «хлопая глазами», только Соколов, кажется, не смутился — ему, судя по всему, доклад дали в распечатанном виде на русском языке. Справедливости ради, доклад касался местной проблематики.

Гендиректор ООО «Нижнекамское ПАТП» Юрий Иванов рассказал, что практика регулирования тарифов ставит перевозчиков на порог выживания, Фото medianknh.ru



Иванов рассказал, что ТАС создан в 2014 году, объединив всех крупных пассажирских перевозчиков Закамья (более 1800 сотрудников, 982 автобуса — 19 городских, 36 пригородных, 7 междугородних маршрутов). В год обслуживает 19 млн пассажиров, включая 8 млн льготников. В речи Иванов сослался на слова Путина об убыточности работы городских и пригородных перевозчиков. Практика регулирования тарифов ставит, считает Иванов, их на порог выживания, необходима «компенсация из бюджетов». По сегодняшним законам, убытки перевозчиков должны покрываться за счет «иных доходов», жаловался перевозчик, но покрываться они должны за счет муниципальных бюджетов, «а там на это денег нет». Он полагает, что нужно предусмотреть эти средства в муниципалитетах.

Вторая проблема — льготные тарифы. Разница между льготным и нельготным билетом в Нижнекамске составляет 7 рублей, в Казани — 10 рублей. «Это не решение проблемы!» — заметил Иванов, попросивший президента РТ заставить госкомитет по тарифам пересмотреть уровень льготных тарифов. Третья проблема — износ транспортных средств. На их обновление у перевозчиков денег нет — требуется помощь государства, в частности, субсидии. ТАС сослался на опыт Новосибирской области, где власти субсидируют закупку новых машин на уровне 30%. Тут Иванов перешел на русский язык (вдруг эту часть текста не перевели!) — просить денег в том числе и у российских властей, предложив на 25% субсидировать обновление парка за счет бюджета РТ и на 35% — за счет бюджета РФ. Наконец, четвертая проблема — школьные автобусы. Сегодня контракты на перевозку школьников в удаленных районах РТ очень короткие, порой перевозчик не в состоянии возмещать износ: обычно ремонт делается летом, а контракты могут заключаться всего на два осенних месяца. Нужны трехлетние контракты. И лицензирование сельских ФАПов на проверку водителей перед отбытием на маршрут и после (шофер начинает маршрут в 4.30, приезжает поздно вечером, после проверок он еще больше устает). Сами перевозчики организовать собственные медпункты тоже не в состоянии.

Президент РТ Рустам Минниханов, до этого не прерывая других докладов, Юрию Иванову ответил, и тоже на татарском языке, постепенно перейдя на русский: пообещал изучить предложения перевозчиков, в том числе по тарифам и безопасности перевозок. Он согласился, что нужны именно трехлетние контракты на перевозку школьников. По его мнению, нужно как-то решать вопрос и с сельскими перевозками стариков, а не только детей. И заметил, что школьные маршруты лучше закреплять за профессиональными транспортными компаниями, у которых есть на это средства.

— Мы постараемся разработать программу, чтобы внутри муниципалитетов были автобусные маршруты, и мы будем субсидировать ее. Не в каждой семье машины есть, — заявил президент РТ.

Рустам Минниханов пообещал изучить предложения перевозчиков, в том числе по тарифам и безопасности перевозок

Рустам Минниханов пожаловался Максиму Соколову на сокращение штата ГИБДД

Максим Соколов, министр транспорта РФ, заявил, что федералы придают большое значение развитию межтранспортных отношений между Татарстаном и Москвой:

— Географически через РТ проходят важнейшие транспортные коридоры. И север — юг, и запад — восток, и железнодорожный коридор Евразии — все проходят через вашу территорию. Евразийский транспортный коридор уже не на бумажке, и будет набирать свои обороты, особенно с учетом современной внешнеполитической обстановки и развития отношений с Китаем. Речь идет не только о развитии проектов Шали — Бавлы, нового выхода на Альметьевск, но и в том числе о трассе М-7 и строительстве мостового перехода через Каму. Татарстан — один из трех регионов РФ, где президентский проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в крупномасштабном варианте, — похвалил он власти РТ.

Говоря о коридоре «Север — Юг» (от Ирана до северо-запада РФ, до Балтийского и Баренцева морей) чиновник заявил, что Татарстан тоже находится в центре. И в реализации железнодорожного коридора «Евразия», отметил Соколов, самый подготовленный проект — высокоскоростной магистрали Москва — Казань (700 км) — представили власти РТ. Максим Соколов также выразил уверенность, что Татарстан не только справится с предстоящим обслуживанием ЧМ по футболу, но и, «как всегда, отработает на самом высоком уровне».

Завершая коллегию, президент Татарстана Рустам Минниханов, поблагодарив прибывших из Москву чиновников, заметил, что в субботу «нормальные люди отдыхают, но более нормальные — работают». Он заявил, что транспортная инфраструктура должна помочь РТ в ближайшие 6—7 лет в 3 раза нарастить объем промышленной продукции.

— Я обращаюсь по поводу помощи в решении вопроса строительства мостового перехода через Каму к вам, Максим Юрьевич [Соколов]. По поводу перехода Шали — Бавлы — хотелось бы уже, что проект принял окончательную форму: Китай завершил свою часть, казахи, по-моему, тоже завершают. Проект дал бы привлекательность и регионам, через которые пройдет эта трасса, — выразил надежду Минниханов.

Максим Соколов заявил, что федералы придают большое значение развитию межтранспортных отношений между РТ и Москвой

Президент РТ, говоря о безопасности дорожного движения, воспользовался присутствием Максима Соколова и попросил его передать правительству РФ сожаление о сильных сокращениях в ГИБДД, из-за чего татарстанским властям уже пришлось мобилизовать для поддержания дорог в безопасном состоянии 165 своих людей.

— И так ситуация на дорогах непростая! И вот такие решения [о сокращении штата] — они, конечно, не продуманы. Донесите нашу озабоченность! С одной стороны, правительство РФ ставит задачу — к 2030 году резко снизить ДТП. С другой стороны — мы подрезаем личный состав ГИБДД! Конечно, мы приняли решение о введении дополнительного штата муниципальных служащих, которые будут работать вместе с ГИБДД. Но это вынужденное решение, — пожаловался Соколову президент РТ.

Глава РТ в финале поблагодарил за 9—10 млрд рублей федеральных инвестиций и Росавтодор, однако заметил, что сами региональные власти на развитие транспортной сети направили 25 млрд рублей.