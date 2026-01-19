«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом» во Владивостоке

Яшкин остался вне заявки на игру

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится во Владивостоке в 12.30 по московскому времени.



Вне заявки «Ак Барса» на игру остался нападающий Дмитрий Яшкин. В последних четырех матчах команды хоккеист набрал 1 (0+1) очко. Также не сыграет защитник Степан Фальковский. Вместо них заявлены нападающий Алексей Пустозеров и защитник Артемий Князев.

В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В текущей регулярке команды дважды встретились в Казани, оба матча остались за «Ак Барсом» (5:3, 3:2 ОТ).

Встречу с «Адмиралом» в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 12.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин