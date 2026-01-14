В Казани отложили строительство гостиницы для лыжных сборных

В 2025 году условия проживания в «Балкыше» вызвали нарекания у лыжницы Анастасии Кулешовой

Фото: Динар Фатыхов

С 15 по 18 января в Казани состоится VI этап Кубка России по лыжным гонкам. Как сообщил на пресс‑конференции президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев, спортсменов вновь разместят в гостинице «Балкыш» — так же, как и в прошлом году, на V этапе соревнований.

Напомним, что в 2025 году условия проживания в «Балкыше» вызвали нарекания у лыжницы Анастасии Кулешовой — она поделилась недовольством в соцсетях. В ответ на критику в гостинице провели ремонт. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подчеркнул, что санаторий, где проживает сборная, является одним из лучших и удобно расположен.

При этом вопрос о кардинальном решении проблемы размещения спортсменов остается открытым. Еще в феврале 2025 года Фардиев анонсировал планы по строительству специализированной гостиницы рядом с базой спортобщества «Динамо» — предполагалось, что объект может быть готов в течение двух лет

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фардиев уточнил, что ведутся переговоры с другими гостиницами: в частности, руководство гостиницы «Регина» выразило готовность улучшить условия для сборных команд и заключить долгосрочный договор. «Вопрос по гостинице пока остановился. Это вопрос открытый, думаю, в дальнейшем будем его решать», — отметил он.

Дополнительные перспективы в решении вопроса могут открыться после встречи, запланированной на 25 января. В этот день в Казань прибудет глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, который проведет переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В повестке — обсуждение строительства новой гостиницы для спортсменов.

Рената Валеева