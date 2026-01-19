Команда «ТАИФ-НК» уверенно выступает на городском чемпионате по футзалу

В минувшие выходные нефтепереработчики встретились со строителями — командой «Волгапромстрой»

Фото: Альберт Муклаков

Для работников АО «ТАИФ-НК» этот матч стал восьмым в рамках городского чемпионата по футзалу. На протяжении всего турнира команда показывает хорошую физическую подготовку, сплоченный дух и волю к победе.

— Наша команда продолжает участие в городском чемпионате по футзалу. Ребята молодцы! Желаю им хорошего спортивного настроя и только побед, — отметил помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Альберт Муклаков

В чемпионате города по футзалу участвуют восемь команд, которые разделены на две группы. В прошлогоднем турнире нефтепереработчики показали достойный результат, заняв третье место. По словам технолога проектного офиса АО «ТАИФ-НК» Ильнура Гатауллина, в состав команды входят самые опытные футболисты предприятия.

— Каждый год мы проводим корпоративный турнир по мини-футболу на кубок компании. На городской чемпионат по футзалу попадают те, кто по-настоящему увлечен спортом и имеет опыт в футболе, лучшие из лучших. Я верю в успех нашей команды! — в перерыве между таймами рассказал Ильнур Гатауллин, который также является капитаном команды.

Альберт Муклаков

Участники чемпионата отметили: каждый матч — это не только шанс продемонстрировать спортивные навыки, но и возможность встретиться с представителями других предприятий, изучить тактику, сильные и слабые стороны соперников.

— В прошлом году наша команда «Волгапромстрой» заняла предпоследнее место, но мы не теряем надежды и стараемся улучшить результат, — признался участник чемпионата Дмитрий Узольский. — С таифовцами мы уже провели несколько встреч. Отличные ребята! Спорт объединяет!

В то, что футбол сплачивает и вдохновляет людей на новые победы, не сомневается и игрок команды АО «ТАИФ-НК» Денис Фролов.

— Футболом занимаюсь с семи лет. Начинал играть в детско-юношеской спортивной школе, а затем пришел в «Шинник». Позже под руководством Григория Валентиновича Каренина попал в команду мастеров «Шинника». В «ТАИФ-НК» устроился семь лет назад и сразу же включился в футбол. Благодаря Артуру Валерьевичу Колотову стал играть за команду «Мечта». Ежегодно мы добиваемся отличных результатов на корпоративных турнирах. Футбол, можно сказать, — это моя жизнь, — признался Денис Фролов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

В результате игры команда «ТАИФ-НК» одержала уверенную победу над «ВПС» со счетом 5:0. Следующий матч нефтепереработчики проведут против команды «Бона Фиде».

Лилия Егорова