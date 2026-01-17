Новости спорта

Максим Арефьев выйдет в старте в матче с «Амуром»

09:05, 17.01.2026

«Ак Барс» объявил состав на игру против «Амура» без существенных изменений

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав на игру против «Амура» в рамках КХЛ без изменений. Игра состоится а Хабаровске в 10:00 по мск.

На ворота в старте вместо Тимура Билялова встанет Максим Арефьев.

Первое звено образуют нападающие Хмелевский, Семенов и Яшкин, их поддерживают защитники Фальковский и Миллер. Второе звено представлено Барабановым, Сафоновым и Галимовым, в защите действуют Карпухин и Марченко. Третье звено формируют Денисенко, Комков и Семен Терехов при поддержке защитников Стаса Терехова и Лучевникова.

Завершающее четвертое звено включает Дыняка, Кателевского и Бровкина, оборону обеспечивают Замалтдинов и Иванов.

Напомним, предыдущая игра с «Амуром» завершилась победой казанцев со счетом 5:3.

Наталья Жирнова

