Определились все соперники «Рубина» на сборах

19:12, 15.01.2026

Игры запланированы на трех этапах подготовки

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» завершил формирование календаря контрольных матчей на подготовительных сборах перед началом нового сезона. Игры запланированы на трех этапах подготовки.

Календарь товарищеских встреч «Рубина»:

Первый сбор: 15—26 января

  • ИМТ — 21 января, 17:00
  • «Струга» — 26 января, 11:30

Второй сбор: 30 января — 9 февраля

  • «Борац» — 31 января, 17:00
  • «Женис» — 4 февраля, 17:00
  • «Навбахор» — 8 февраля, 17:00

Третий сбор: 13—21 февраля

  • «Кайрат» — 14 февраля, 17:00
  • «Оренбург» — 20 февраля, 17:00

Ранее «Реальное время» писало, что «Рубин» опубликовал состав на зимние сборы под руководством нового тренера.

Ариана Ранцева

