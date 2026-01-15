Определились все соперники «Рубина» на сборах
Игры запланированы на трех этапах подготовки
Казанский футбольный клуб «Рубин» завершил формирование календаря контрольных матчей на подготовительных сборах перед началом нового сезона. Игры запланированы на трех этапах подготовки.
Календарь товарищеских встреч «Рубина»:
Первый сбор: 15—26 января
- ИМТ — 21 января, 17:00
- «Струга» — 26 января, 11:30
Второй сбор: 30 января — 9 февраля
- «Борац» — 31 января, 17:00
- «Женис» — 4 февраля, 17:00
- «Навбахор» — 8 февраля, 17:00
Третий сбор: 13—21 февраля
- «Кайрат» — 14 февраля, 17:00
- «Оренбург» — 20 февраля, 17:00
Ранее «Реальное время» писало, что «Рубин» опубликовал состав на зимние сборы под руководством нового тренера.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».