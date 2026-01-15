«Ак Барс» обыграл в Хабаровске «Амур» в матче КХЛ

Форвард казанцев Барабанов оформил дубль

«Ак Барс» обыграл в гостях хабаровский «Амур» со счетом 5:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина начала с победы выездную серию по Дальнему Востоку.

В составе «Ак Барса» дублем отличился Александр Барабанов, еще по разу забили Семен Терехов, Митчелл Миллер и Илья Карпухин. У «Амура» шайбы забросили Александр Филатьев, Ярослав Дыбленко и Егор Рыков.

В субботу, 17 января, «Ак Барс» и «Амур» проведут ответную встречу в Хабаровске. Далее на Дальнем Востоке казанская команда дважды сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.

«Ак Барс» остался на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 62 очка.

«Амур» — «Ак Барс» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Голы:

0:1 — Барабанов (Сафонов, 01:11);

1:1 — Филатьев (Гиздатуллин, Евсеев, 18:51);

1:2 — Терехов Сем. (Миллер, 37:06);

1:3 — Миллер (39:05);

2:3 — Дыбленко (45:21);

3:3 — Рыков (Броадхёрст, Гальченюк, 47:33, 5х4);

3:4 — Барабанов (Лучевников, 51:51);

3:5 — Карпухин (Фальковский, Барабанов, 57:57, 5х4).

Зульфат Шафигуллин