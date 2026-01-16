Минниханов ознакомился с подготовкой биатлонистов в комплексе «Мирный»

В ходе визита он пообщался с главным тренером сборной России Юрием Бородавко, а также с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил легкоатлетический биатлонный комплекс «Мирный», где понаблюдал за тренировкой спортсменов, сообщает Минспорт республики.

В ходе визита он пообщался с главным тренером сборной России Юрием Бородавко, а также с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

Олимпийская чемпионка накануне заняла четвертое место на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 на дистанции 10 километров свободным стилем, уступив победительнице Алине Пеклецовой 24,4 секунды.



Наталья Жирнова