Минниханов ознакомился с подготовкой биатлонистов в комплексе «Мирный»

13:07, 16.01.2026

В ходе визита он пообщался с главным тренером сборной России Юрием Бородавко, а также с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой

Фото: взято из телеграм-канала Минспорта Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил легкоатлетический биатлонный комплекс «Мирный», где понаблюдал за тренировкой спортсменов, сообщает Минспорт республики.

В ходе визита он пообщался с главным тренером сборной России Юрием Бородавко, а также с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

Олимпийская чемпионка накануне заняла четвертое место на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 на дистанции 10 километров свободным стилем, уступив победительнице Алине Пеклецовой 24,4 секунды.

Наталья Жирнова

