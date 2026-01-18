Крупицкая взяла золото в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова, уступившая победительнице всего 1,9 секунды
В Казани проходит шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Победу в скиатлоне на 10 +10 км одержала российская лыжница Евгения Крупицкая, преодолев дистанцию за 54 минуты 23,1 секунды.
Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова, уступившая победительнице всего 1,9 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова с отставанием в 31,5 секунды.
В числе других призеров — Елизавета Маслакова (+31,8 секунды), Екатерина Булычева (+32,3 секунды), Екатерина Никитина (+34,2 секунды), Ольга Царева (+38,0 секунды) и Карина Гончарова (+59,5 секунды).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».