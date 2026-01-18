Новости спорта

13:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Крупицкая взяла золото в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани

11:29, 18.01.2026

Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова, уступившая победительнице всего 1,9 секунды

Крупицкая взяла золото в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Фото: Михаил Захаров

В Казани проходит шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Победу в скиатлоне на 10 +10 км одержала российская лыжница Евгения Крупицкая, преодолев дистанцию за 54 минуты 23,1 секунды.

Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова, уступившая победительнице всего 1,9 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова с отставанием в 31,5 секунды.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В числе других призеров — Елизавета Маслакова (+31,8 секунды), Екатерина Булычева (+32,3 секунды), Екатерина Никитина (+34,2 секунды), Ольга Царева (+38,0 секунды) и Карина Гончарова (+59,5 секунды).

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем