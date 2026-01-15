«Достаточно революционно»: министр спорта Татарстана прокомментировал назначение Артиги в «Рубин»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, отвечая на вопрос «Реального времени», оценил назначение Франка Артиги главным тренером казанского «Рубина».

— Это решение руководства клуба. Я, честно говоря, еще с ним не знаком, не общался, но имя громкое, — заявил он изданию.

По его словам, на такие перемены всегда нужно смотреть в динамике.

— Посмотрим, какую будет игру ставить этот специалист. Тем более все-таки он приходит со своим тренерским штабом. Сейчас делать какие-то заявления либо там что-то прогнозировать достаточно сложно. Посмотрим, интересно в целом, звучит так достаточно революционно. Понятно, что задачи всегда ставятся очень амбициозные перед всеми нашими профессиональными клубами. Вот посмотрим, что удастся сделать данному специалисту, — заявил Леонов.

Он отметил, что «Рубин» — достаточно серьезный клуб для Артиги, с которым он может двинуться вперед в рамках своего тренерского опыта: «И, конечно, таких специалистов приглашают для того, чтобы команда, так скажем, сфорсировала».

Также министр спорта Татарстана прокомментировал отставку Рашида Рахимова:

— Я благодарен Рашиду Рахимову, с которым у нас тоже были хорошие отношения. «Рубин» [с ним] прошел серьезный путь. Я считаю, что было нормальное совершенно решение вопроса, руководители договорились. Тренер приехал в Казань, тоже поблагодарил клуб, и клуб его поблагодарил.

