УНИКС продлил победную серию, обыграв МБА-МАИ в Казани

Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 82:71

Фото: Динар Фатыхов

«Игра получилась равной во многом»

Казанский УНИКС на домашнем паркете нанес поражение московскому клубу МБА-МАИ. Эта победа стала для подопечных Велимира Перасовича десятой кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 82:71 (19:24, 21:13, 24:19, 18:15). Несмотря на то, что гости активнее начали матч и оставили за собой первую четверть, казанцы сумели перехватить инициативу уже во втором игровом отрезке и планомерно наращивали преимущество до финальной сирены.



МБА-МАИ, дважды уступивший УНИКСу в этом сезоне, неожиданно уверенно начал матч. Команда выиграла первую четверть со счетом 24:19 и в начале второй увеличила отрыв до восьми очков (27:19).



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако еще до перерыва УНИКС вернул себе лидерство, а в третьей четверти оторвался на двузначное количество очков. В концовке МБА-МАИ попытался сократить разрыв, и за две с небольшим минуты до финальной сирены отставание составило всего пять очков.

— Отмечу МБА — они показали хороший, умный баскетбол и создали нам проблемы. Мы проявили серьезность, а игра получилась равной во многом из-за того, что сейчас мы находимся не в лучшем моменте. У нас была сложная выездная серия, еще много травм и болезней. Поэтому, повторюсь, я рад победе, — сказал главный тренер Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главными творцами успеха в составе хозяев стали Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, набравшие по 19 очков. Бингэм также отметился дабл-даблом, записав на свой счет 10 подборов. По 11 очков в копилку команды принесли Андрей Лопатин и Дмитрий Кулагин.

Пэрис Ли скоро вернется к тренировкам

— Когда вернется Пэрис Ли? Ожидаем, что скоро. Возможно, дней через пять он начнет тренироваться без контакта. Рассчитываем, что он сможет сыграть в следующем домашнем матче с «Нижним Новгородом». Это пока не гарантия. За этот период он пару раз был близок к возвращению, но снова что-то случалось. Что касается Дишона Пьера, ему времени нужно больше, — объяснил Перасович.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У москвичей наиболее результативную игру показал Савков, набравший 18 очков и совершивший 5 подборов. По 10 очков в активе Платунова и Исмаилова.



Для УНИКСа это уже 19-я победа в текущем сезоне, которая позволила команде продлить беспроигрышную серию до 10 матчей. Для столичного коллектива МБА-МАИ ситуация выглядит менее оптимистично: после поездки в Казань количество поражений превысило число побед (11 против 10). Напомним, что из пяти последних встреч москвичи смогли выиграть лишь одну — домашний матч против «Уралмаша».



Свою следующую игру казанский клуб проведет на выезде. 21 января УНИКС сыграет против «Самары», начало встречи — в 18:00 по московскому времени. На домашнюю арену «бело-зеленые» вернутся уже 24 января, матч также начнется в 18:00.



Рената Валеева