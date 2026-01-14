Большунов попал в стартовый протокол «разделки» на этапе Кубка России в Казани

Официальное открытие соревнований состоится в четверг в 10:30 мск

Стали известны стартовые протоколы гонки свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Мирном.

У мужчин группа лидеров заявлена с 31-го по 60-й номер, у женщин — с 33-го по 60-й. Женская гонка начнется в 11:00 мск. Официальное открытие соревнований состоится в 10:30 мск.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявлена на гонку под 33-м номером, лидер общего зачета Евгения Крупицкая под 58-м, а ее главная соперница Алина Пеклецова под 60-м.

В стартовый протокол у мужчин под 50-м номером попал Александр Большунов. При этом нет информации, что лыжник прибыл в Казань на соревнования. Лидер общего зачета Сергей Ардашев стартует под 60-м номером.

В прямом эфире все гонки этапа Кубка России в казанском поселке Мирный покажет телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин