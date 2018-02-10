«Боимся в полную грудь радоваться, боимся спугнуть»

Казанские тренеры Евгении Тарасовой о «легонькой, покладистой и трудолюбивой» воспитаннице

Блестяще выступила накануне на Олимпиаде воспитанница казанского фигурного катания Евгения Тарасова вместе с партнером Владимиром Морозовым. Пара установила персональный рекорд — 80,92 балла, опередив на 4 балла канадцев. На пять утра ставили будильники первые тренеры Жени, чтобы посмотреть ее выступление в Пхенчхане, и с этого времени их телефоны разрываются от поздравлений от коллег. Параллельно приходится отбивать атаки журналистов, пытающихся через казанских наставников фигуристки связаться с ее мамой и бабушкой. Впрочем, они хранят молчание — Татьяна Тарасова не смотрит выступление дочери ни живьем, ни в прямом эфире.

Тарасовы тренеры и Тарасова фигуристка

С большим интересом следят за стартовавшей в Корее Олимпиадой в Татарстане. Пусть на ней нет российского флага, но есть за кого болеть — шанс на олимпийскую медаль в фигурном катании имеет фигуристка Евгения Тарасова из Казани. Это первый случай, когда спортсмен, представляющий столицу Татарстана, достигает такого успеха в этом виде спорта. Был еще одиночник Александр Фадеев, занявший на Олимпиаде-1984 и Олимпиаде-1988 7-е и 4-е места соответственно, но представлял он тогда не ТАССР, а Москву.

— Его в 16-летнем возрасте забрали, так сказать, силовым способом — «партия сказала надо». Хотя он сам был против и тренер был против, — рассказывает Елена Тарасова, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Республики Татарстан.

Евгению Тарасову тоже могли «забрать» в Москву — отвоевать ее Минспорта Татарстана удалось за год до Олимпиады. Конечно, девушка давно живет и тренируется в столице — речь идет о том, чтобы выступать она могла за сборную Татарстана.

Наша собеседница Елена Тарасова, помимо прочего, еще и супруга Геннадия Тарасова — одного из первых тренеров Евгении Тарасовой. Они с Женей не родственники, просто однофамильцы, но годы тренировок их так сблизили, что Елену Николаевну можно считать второй мамой спортсменки.

— У нас с Геннадием Сергеевичем тоже дочка. И когда Гена с Женей ездили на соревнования, все считали, что это Женя его дочка. «Где твой папа, иди позови его», — говорили. А они и не отпирались, такая игра у них была, — рассказывает Елена Тарасова.

Елену Николаевну можно считать второй мамой спортсменки. Фото vk.com



«Она хороший человек, добрый, отзывчивый. Помнит нашу школу, заходит»

Женю на фигурное катание привели в пятилетнем возрасте в группу Вячеслава Головлева в Республиканскую школу по фигурному катанию. Сейчас Головлев тоже тренирует, но уже в ДЮСШ «Стрела». «Трудяга, она своим трудолюбием всего добивалась», — говорит о своей ученице ее первый наставник.

— Когда она занималась в одиночном катании, приходилось ее даже останавливать. Она постоянно работала, на льду никогда не разговаривала. Она хороший человек, добрый отзывчивый. Помнит нашу школу, приезжает, заходит, мы созваниваемся, — рассказывает тренер.

Головлеву сегодня тоже звонят коллеги и поздравляют с успехом ученицы, но сам он пока Евгении не звонил. «Боюсь спугнуть удачу, там такие нервы, напряжение». Добавляет нервотрепки и события, которые предшествовали Олимпиаде. Но на Тарасову, насколько ее знает первый тренер, повлиять они не должны.

— Она человек уравновешенный, с ясной головой. Сейчас такие силы прикладываются, чтобы препятствовать нашим спортсменам, но надо бороться и еще раз бороться. Невзгоды всегда будут, к ним Женя морально готова.

«Трудяга, она своим трудолюбием всего добивалась», — говорит о своей ученице Вячеслав Головлев. Фото fskate.ru



«Миниатюрная, легонькая, покладистая, трудолюбивая»

В конце 90-х в Казани был всего один ледовый дворец. Жила семья Жени в Дербышках, и каждое утро ее маме Татьяне Тарасовой приходилось возить дочь на тренировки. Дорога с окраины до центра города занимала 2 часа (казанцы помнят, как ходил тогда общественный транспорт). С утра занятия в спортшколе, потом тренировки, забирать маленькую спортсменку мама могла только после работы. Жене несколько часов приходилось ждать в раздевалке ледового дворца, когда за ней приедут. Но эти неудобства стали первым шагом к успеху.

— Геннадий Сергеевич, увидев ее, как-то говорит: «Ты что просто так сидишь? Давай надевай коньки и выходи». Так она стала заниматься со старшими ребятами, — говорит Елена Тарасова.

Приглянулась тренеру Женя сразу же — «миниатюрная, легонькая, покладистая, трудолюбивая». Геннадий Тарасов невзначай напророчил ей блестящее будущее.

— Эту историю мне Геннадий Сергеевич не рассказывал, он ее как-то быстро забыл. Мне ее потом Татьяна (Татьяна Тарасова — мама Евгении) рассказала, а ей Женечка. 2005-й год был, в Москве проходил чемпионат мира. Часть детей родители смогли вывезти в Москву посмотреть соревнования, а у Жениной мамы это не получилось. Дети вернулись, а у Геннадия Сергеевича такой педагогический прием был — он перед тренировкой старался пообщаться с ними на другие темы, чтобы они на льду не отвлекались. Все дети рассказывают, а Женечка сидит тихая — ей-то сказать нечего. Он это увидел и говорит: «Жень, ты не переживай, ты поедешь на чемпионат мира. Не зрителем, а участником».

Геннадий Тарасов со своими воспитанниками. Фото sport-in-kazan.ru



Женя сказала: «Все правильно, все потом»

— Мы сегодня на пять утра будильник поставили, чтобы посмотреть соревнования фигуристов, и когда увидели Коляду (Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе, заняв 8-е место, —прим. ред.), у нас прямо все обрушилось. Но потом выступление Жени и Володи, и стало понятно, что ничего еще не потеряно, они на максимум откатали, — рассказывает Елена Тарасова о том, как болела за ученицу.

После блестящего выступления ее телефон начал разрываться от звонков — коллеги поздравляли, журналисты пытались узнать телефон мамы и бабушки. Но Татьяна Тарасова просила никому ее контакты не давать.

— Татьяна сказала, что сейчас ей морально очень тяжело, очень большое волнение за дочь. Она же с юношеских соревнований ни в прямом эфире не смотрит Женю, ни на выступлениях. Она всегда, когда Женя каталась, в фойе выходила. И Женя тоже, сегодня с мамой разговаривала, сказала: «Все правильно, все потом», — говорит Елена Тарасова. — Мы сами сейчас боимся в полную грудь радоваться, боимся спугнуть удачу. И самое главное, у них еще вся борьба впереди. Правильно, что они решили не выступать в произвольной программе командного турнира и подготовиться к индивидуальному. Женя от природы боец, у нее, кроме природных способностей, трудолюбие огромное, хотя из-за скромности характера не сразу в ней была видна эта смелость. Ну и техническая составляющая – ее амплитудные прыжки, выбросы – это то чему ее учил Геннадий Сергеевич. Сейчас даже у Тутберидзе (Этери Тутберидзе — известный российский тренер, среди ее воспитанниц — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, — прим. ред.) нет таких пролетов, — восхищается Тарасова воспитанницей своего супруга.

Тарасова и Морозов поборются за индивидуальную медаль в короткой программе 14 февраля, а 15 февраля — в произвольной. Фото vk.com/tarasova.morozov

«У них же любовь, они и в жизни пара»

Идеальную пару Евгении Тарасовой составил Владимир Морозов. Спортсмены нашли друг друга, 2 года отработав с другими партнерами, — Морозов с Екатериной Крутских, Тарасова с Егором Чудининым. Кстати, нашли друг друга на льду и в жизни.

— У них же любовь, они и в жизни пара! Очень хорошо понимают друг друга. Володя говорил, что встали в пару они очень легко, потому что Женя покладистая, не вредная и легко им было найти общий язык и работать, — говорит Елена Тарасова.

Следят в федерации фигурного катания Татарстана не только за Евгенией Тарасовой, но и за зональным первенством России в ПФО и УФО. В младшей группе чемпионкой двух округов стала Саида Закирова из Высокой Горы, а в старшей — Анфиса Рябова. Среди юношей надежды на Максимилиана Ермолина, но его, по словам Тарасовой, Этери Тутберидзе уже забрала в Москву.

А Тарасова и Морозов, пропустив командное первенство в произвольной программе 11 февраля, поборются за индивидуальную медаль в короткой программе 14 февраля, а 15 февраля — в произвольной.