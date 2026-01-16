«Это будет кинематографичная история»: Илья Авербух — о возвращении Камилы Валиевой

По словам Авербуха, он поддерживает спортсменку вне зависимости от ее решения об участии в соревнованиях

Серебряный призер Олимпийских игр, известный фигурист и постановщик шоу Илья Авербух прокомментировал «Реальному времени» возможное возвращение Камилы Валиевой на лед.

По словам Авербуха, он поддерживает спортсменку вне зависимости от ее решения об участии в соревнованиях, поскольку важнее сохранение здоровья и постепенное восстановление формы.

«Я думаю, что наша задача сейчас — поддерживать, не стоит бесконечные прогнозы говорить, потому что это длинная дорога. Но мне хочется пожелать Камиле, чтобы она ее прошла, потому что тогда это будет кинематографичная история про преодоления, возвращение», — подчеркнул Авербух.

Ранее «Реальное время» писало, что Татьяна Тарасова надеется, что Валиева выступит на ЧР по прыжкам.



Ариана Ранцева