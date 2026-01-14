Новости спорта

13:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС уступил «Уралмашу» в матче Winline Basket Cup

19:26, 14.01.2026

Матч завершился со счетом 77:74

УНИКС уступил «Уралмашу» в матче Winline Basket Cup
Фото: Динар Фатыхов

Казанская команда УНИКС уступила екатеринбургскому клубу «Уралмаш» в своем последнем выездном туре баскетбольного турнира Winline Basket Cup.

Матч завершился домашней победой «Уралмаша» со счетом 77:74 (17:19, 36:42, 56:54, 77:74).

Лучшие показатели в составе УНИКСа показали Джален Рейнольдс (17 очков, 4 подбора, 2 передачи, 20 КПИ), Маркус Бингэм (15 очков, 7 подборов, 3 перехвата, 18 КПИ) и Тай Брюэр (13 очков, 5 подборов, 2 передачи, 16 КПИ). Среди игроков «Уралмаша» отличились Евгений Воронов и Алексей Шапран.

Ранее в рамках турнира команды уже встречались в Казани: тогда УНИКС одержал победу со счетом 97:75. Уральцы запомнились в этом сезоне первой в истории клуба международной победой над боснийской «Игокеей» (91:86), но уступили не только казанцам, но и петербургскому «Зениту».

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем