УНИКС уступил «Уралмашу» в матче Winline Basket Cup
Матч завершился со счетом 77:74
Казанская команда УНИКС уступила екатеринбургскому клубу «Уралмаш» в своем последнем выездном туре баскетбольного турнира Winline Basket Cup.
Матч завершился домашней победой «Уралмаша» со счетом 77:74 (17:19, 36:42, 56:54, 77:74).
Лучшие показатели в составе УНИКСа показали Джален Рейнольдс (17 очков, 4 подбора, 2 передачи, 20 КПИ), Маркус Бингэм (15 очков, 7 подборов, 3 перехвата, 18 КПИ) и Тай Брюэр (13 очков, 5 подборов, 2 передачи, 16 КПИ). Среди игроков «Уралмаша» отличились Евгений Воронов и Алексей Шапран.
Ранее в рамках турнира команды уже встречались в Казани: тогда УНИКС одержал победу со счетом 97:75. Уральцы запомнились в этом сезоне первой в истории клуба международной победой над боснийской «Игокеей» (91:86), но уступили не только казанцам, но и петербургскому «Зениту».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».