«Это просьба всего зала — а то крах будет!»: Рустам Минниханов ввязался в «молочный» бой

Торговым сетям приготовили «ревизорро» от Роспотребнадзора

Фото: Максим Платонов

Татарстанские сельхозпроизводители, терпящие убытки от обвала закупочных цен на натуральное молоко, решились открыто выступить против продолжающегося импорта сухого молока в страну. Надавив на личный авторитет главы Татарстана, сельчане на коллегии Минсельхозпрода РТ уговорили Минниханова поднять «молочный вопрос» на уровне правительства России. Какие поручения раздавал сам президент аграриям в преддверии посевной кампании — 2018 и чего ждать торговым сетям от завтрашнего разговора о молоке в Сочи — в репортаже «Реального времени».

Парадоксы рынка: закупочные цены на продовольствие падают, а розничные — растут

40-процентный обвал закупочных цен на молоко вытеснил на второй план почти все остальные проблемы татарстанского аграрного комплекса. И хотя глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов почти 50 минут подробно и без прикрас докладывал о том, каким образом аграрии добились роста в производстве сельхозпродукции 2017 года, все равно их постоянные трудности показались ничтожными на фоне назревающего «молочного кризиса». «Как выживать аграрию, если он вынужден продавать молоко по 13—14 рублей? Сливать?» — рассуждали в кулуарах сельчане.

Вряд ли могло послужить для них утешением заявление главы Минсельхозпрода РТ о том, что переработчики начали снижать закупочные цены и на другие виды сельхозпродукции. «Со второго полугодия начался в буквальном смысле обвал цен на многие виды сельскохозяйственной продукции, — сообщил Марат Ахметов. — Особенно на зерно, сахар, масличные культуры». Это неизбежно привело к ухудшению финансовой устойчивости многих предприятий АПК.

Однако на татарстанских производителей молока особенно сильно давит импорт сухого молока, уверен министр. «С одной стороны, из-за безмерного завоза импортного сухого молока и другой молочной продукции резко снизился спрос на российское молоко в целом, — назвал он основополагающую причину бедственного положения молочников. Но есть и «другая сторона»: — В течение прошедших лет из-за банкротства ВАМИНа ряд предприятий переработки стали оптимизироваться, отсутствовала их модернизация за этот период. Поэтому оставалась слабой технологическая оснащенность, значительную часть молока наши хозяйства вынуждены были вывозить за пределы республики».

40-процентный обвал закупочных цен на молоко вытеснил на второй план почти все остальные проблемы татарстанского аграрного комплекса



«Наследие» ВАМИНа: лишь 50% молока Татарстан может перерабатывать сам

Марат Ахметов не стал скрывать: перерабатывающие мощности, находящиеся в руках новых инвесторов, отстают от объемов производства молока в республике. По некоторым оценкам, татарстанские молочные заводы способны перерабатывать лишь 50% производимого в республике молока, остальное вывозится за пределы РТ. По мнению главы Минсельхозпрода, это происходит потому, что в наследство от ВАМИНа частные инвесторы получили заводы «со слабой технологической оснащенностью», которую сложно довести до необходимых проектных мощностей в скором времени. Так что импорт дешевого сухого молока, на самом деле, лишь подтолкнул переработчиков к обрушению закупочной цены, став его «спусковым крючком».

Трезво оценивая ситуацию, Марат Ахметов дал понять, что надеяться на восстановление закупочных цен не приходится, и призвал опираться на внутренние резервы. «Да, не рассчитывая на чудо-цены 27—28 рублей за литр молока, мы должны научиться работать в рамках той эффективной себестоимости», — посоветовал он сельчанам, которым, похоже, уже просто некуда деваться.

Как обойти Ткачева

Впрочем, президент Татарстана не теряет надежды исправить рыночные перекосы, подключив лоббистские ресурсы депутатов Госдумы РФ. «Айрат Назипович, вы представляете республику в аграрном комитете Госдумы. И вы, и мы должны инициировать конец этому безобразию по завозу сухого молока, — обратился он к Айрату Хайруллину. — Наверное, мы инфляцию благодаря этому немножко снижаем, но какой вред мы наносим здоровью людей». Напомним, Хайруллин уже пытался разрешить эту проблему, написав письмо министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву. Но тот в ответ упрекнул Татарстан в том, что республика стала «сырьевым молочным придатком» из-за слабых перерабатывающих мощностей.





Марат Ахметов не стал скрывать: перерабатывающие мощности, находящиеся в руках новых инвесторов, отстают от объемов производства молока в республике

Этот «гордиев узел» внезапно попытался разрубить глава Атнинского района РТ Габдулахат Хакимов. Взяв слово буквально на последних минутах заседания, он предложил Рустаму Минниханову лично взяться за молочный вопрос, подняв его на уровне российского правительства.

— В этом году закупочные цены на натуральное цельное молоко упали на 40% от прошлогоднего уровня. Если так пойдет, произойдет крах, — заявил Хакимов. — Во вчерашней статье в «Сельской жизни» Ткачев пишет, что закупочная цена зависит от спроса. То, что закупочная цена зависит от спроса, это любому понятно. Если в России господствует пальмовое масло и сухое молоко — это тоже любому понятно. У меня к вам просьба, Рустам Нургалиевич: обратиться к Дворковичу, потому что Ткачев не решит вопрос. Это просьба всего зала — а то крах будет! — предрек районный глава.

В ответ Минниханов попросил в течение сегодняшнего дня подготовить обращение к Дмитрию Медведеву: «У нас будет совещание в Сочи с Дмитрием Анатольевичем. Я специально подойду и эту тему обязательно подниму, и письмо передам», — пообещал президент РТ. Речь идет о предстоящем Российском инвестиционном форуме в Сочи, в рамках которого на 16 февраля назначена встреча премьер-министра РФ с главами регионов.

Проверки на торговых полках

Между тем татарстанское управление Роспотребнадзора уже «заряжено» на проведение массовых проверок в торговых сетях для выявления и изъятия молочной продукции с нарушением содержания пальмового масла. «На полках наших магазинов только 50% нашего молока, а в сегменте маржинальных продуктов, йогуртов — вообще только 10%, — объяснил причину предстоящих проверок Рустам Минниханов. — Я думаю, после этого картина должна резко поменяться».

Минниханов попросил в течение сегодняшнего дня подготовить обращение к Дмитрию Медведеву



Глава республики поставил ребром и вопрос качества продуктов питания, поставляемых в детские сады и школы. «Надо навести порядок по обеспечению качественным питанием бюджетной сферы», — заявил президент, предложив для начала пригласить Следком для проверок закупок продуктов питания, а затем ФАС. Тут же была объявлена «желтая карточка» тем, кто отвечает за ветеринарный контроль в Лаишевском районе. «Самый главный вопрос — безопасность. Ветеринарная служба и Россельхознадзор должны жестко проводить линию, чтобы был порядок, — предупредил Минниханов. — То, что произошло в Лаишевском районе, вас не красит. Конечно, большая работа ведется, но такие вещи допускать нельзя».

А ближе к концу заседания глава Минсельхозпрода РТ получил новую головную боль. Президент попросил его подумать, как заставить выпускников аграрных вузов возвращаться в село, так как всего 17% из них идут работать по специальности.

В заключение президент поблагодарил аграриев за их труд. Спустя шесть лет Татарстан вернулся к традиционному показателю сбора зерна в 5 млн тонн, впервые в истории свеклосеяния достиг урожая в 3,1 млн тонн, произвел более 1,8 млн тонн молока. Доля АПК, включая пищевую промышленность, во внутреннем валовом продукте РТ составляет 12%. При этом Рустам Минниханов поставил задачу довести производство молока до 2 млн тонн, а мяса — до 600 тысяч тонн. Но самое главное — стать прибыльными. Правда, тут сразу возникает вопрос — как стать таковыми при предельно низких закупочных ценах.

1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов