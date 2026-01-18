Зимятов: у Большунова есть шанс выступить на Олимпиаде‑2026 по wild card

Фото: Мария Зверева

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказал мнение о возможности участия Александра Большунова в зимних Олимпийских играх 2026 года. В беседе с корреспондентом «Реального времени» Зимятов отметил, что у действующего олимпийского чемпиона должна быть перспектива выступить на Олимпиаде, в том числе по механизму wild card.

— Сейчас уточню у Елены Вяльбе, занимаются ли в федерации этим вопросом, но у Александра Большунова должна быть возможность выступить на Олимпиаде в качестве действующего олимпийского чемпиона. Олимпийский комитет обычно приглашает чемпионов на Игры. Думаю, с визами в итоге решат проблему. Тем более Олимпиада пройдет в Италии, там к нам лояльнее относятся, — подчеркнул Зимятов.

В настоящее время Александр Большунов выступает на российских соревнованиях в составе сборной Татарстана.

Напомним, спортсмен стал победителем в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани. Дистанцию 20 км лыжник преодолел за 46 минут 51,7 секунды.



Рената Валеева