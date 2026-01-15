«Ак Барс» объявил дебют Дениса Комкова на игре против «Амура»

Игра состоится в Хабаровске в 12:15 по мск

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» представил заявку на предстоящую игру с хабаровским «Амуром». Игра состоится в Хабаровске в 12:15 по мск.

Первую игру на Дальнем Востоке пропускает Биро, дебютировавший в прошлой игре Арсен Таймазов, Галеев и Алистров. Примечательно, что Биро и Алистров имеются в составе вылетевших на выездные матчи на Дальний Восток.

В воротах сыграет основной голкипер Тимур Билялов, его подменит резервный Арефьев.

Первое звено составят нападающие Хмелевский, Семенов и Яшкин. Их будут поддерживать защитники Фальковский и Миллер. Во втором звене на лед выйдут Барабанов, Сафонов и Галимов. В защите их будут страховать Карпухин и Марченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третью тройку нападения составят Денисенко, дебютант Денис Комков и Семен Терехов. Их партнерами по обороне станут Станислав Терехов и Лучевников. Четвертое звено будет представлено нападающими Дыняк, Кателевский и Бровкин. Защитную линию замкнут Замалтдинов и Иванов.



Наталья Жирнова