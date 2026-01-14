Лидер Кубка России Ардашев — о команде Татарстана: «Лучшая команда страны по лыжным гонкам»

Он упомянул позитивную атмосферу в коллективе, которую создает руководство

Фото: Динар Фатыхов

Капитан сборной Татарстана и лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев поделился своими впечатлениями о Казани, подчеркнув высокий уровень организации и сплоченность команды. На данный момент в активе Ардашева 694 очка — почти вдвое больше, чем у ближайшего соперника Павла Соловьева (362 очка), третье место занимает еще один представитель Татарстана — Александр Большунов с 355 очками.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» спортсмен отметил: «Как обычно, всегда на высшем уровне. Лучшая команда страны по лыжным гонкам, и все устраивает, все супер! Сплоченная команда, все устраивает, все хорошо». Ардашев также упомянул позитивную атмосферу в коллективе, которую создает руководство, в частности гендиректор АО «Сетевая компания», президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев.

Ардашева связывает с Казанью не только спортивная карьера, но и годы учебы: он окончил бакалавриат и магистратуру ПГУФКСиТ, проведя в городе в общей сложности шесть лет. «Я уже из Казани так-то еще с первого курса. Я еще даже не перешел в Татарстан, получается. Я уже учился здесь, в Поволжской академии… поэтому в Казани везде успел гулять», — рассказал он.

Напомним, 27—28 декабря на пятом этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке он одержал победу в скиатлоне, преодолев дистанцию 10 км классическим стилем и 10 км свободным стилем за 50 минут 53,5 секунды.

С 15 по 18 января 2026 года на базе лыжно‑биатлонного комплекса «Мирный» пройдет шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026.

Рената Валеева