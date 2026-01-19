Вратарь «Рубина» Корец отправился в аренду до конца 2026-го
Воспитанник казанского футбола сыграет за команду из столицы
Воспитанник казанской футбольной академии Никита Корец перешел в столичный клуб «Торпедо» на условиях аренды сроком до окончания сезона 2026 года.
Футбольный клуб «Рубин» подтвердил официальную информацию о переходе игрока.
Ранее «Реальное время» писало, что немецкий специалист Бенджамин Дюрей покинул тренерский штаб «Рубина».
