Экс-защитник «Рубина» может переехать в чемпионат Китая
Сорокиным интересуются клубы из Китая и Южной Кореи
Бывший защитник «Рубина» Егором Сорокиным интересуются клубы из чемпионатов Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Сейчас Сорокин выступает в составе казахстанского «Кайрата», с которым недавно стал чемпионом страны. Защитник попал в сферу интересов южнокорейских «Сеула» и «Инчхон Юнайтед», а также китайского «Чунцин Тоньлянлонга».
Сообщается, что по игроку «Кайрат» уже получил предложение от всех трех клубов.
Ранее в России Сорокин выступал за казанский «Рубин» и «Краснодар».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».