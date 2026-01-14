Экс-защитник «Рубина» может переехать в чемпионат Китая

Сорокиным интересуются клубы из Китая и Южной Кореи

Фото: скриншот из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

Бывший защитник «Рубина» Егором Сорокиным интересуются клубы из чемпионатов Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сейчас Сорокин выступает в составе казахстанского «Кайрата», с которым недавно стал чемпионом страны. Защитник попал в сферу интересов южнокорейских «Сеула» и «Инчхон Юнайтед», а также китайского «Чунцин Тоньлянлонга».

Сообщается, что по игроку «Кайрат» уже получил предложение от всех трех клубов.

Ранее в России Сорокин выступал за казанский «Рубин» и «Краснодар».

Зульфат Шафигуллин