Большунов победил в «разделке» на этапе Кубка России в Казани, Ардашев — вне тройки

Первая победа олимпийского чемпиона в текущем лыжном сезоне

Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Это первая победа для олимпийского чемпиона в текущем лыжном сезоне.

Большунов прошел дистанцию за 32:22.2 минуты. Второе место с отставанием в 17 секунд занял Егор Митрошин, а тройку лучших замкнул Иван Горбунов. Лидер общего зачета Сергей Ардашев, капитан сборной Татарстана, не попал в первую десятку пьедестала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в женской «разделке» победила Алина Пеклецова, а олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала четвертой.

Этап Кубка России в казанском поселке Мирном продлится до 18 января.

Напомним, изначально не было понятно, приедет ли Большунов на соревнования в Казани.

Зульфат Шафигуллин