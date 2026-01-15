«Рубин» опубликовал состав на зимние сборы под руководством нового тренера
Первый сбор в турецком Белеке продлится с 15 по 26 января, в течение него казанская команда сыграет два матча
Рубин объявил состав на первые зимние сборы в Турции, в городе Белеке, под руководством нового тренера Франка Артига, которого 14 января команда официально представила. В составе команды числятся 33 игрока, в том числе 3 вратаря, 13 защитников, 12 полузащитников и 5 нападающих.
Среди игроков выделяются Дениль Мальдонадо, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, и Даниил Моторин, вернувшийся из аренды из КАМАЗа.
Первый сбор в турецком Белеке продлится с 15 по 26 января. За это время казанская футбольная команда сыграет 2 матча: 21 января против сербской команды «ИМТ» и 26 января против македонской «Струги».
